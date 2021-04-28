Лавров: Россияне, которые стремятся только к личному благополучию, подрывают генетический код

По мнению главы МИД РФ, "либералы" пытаются навязать гражданам РФ выбор "между телевизором и холодильником", а важна на самом деле национальная гордость.

Об этом министр иностранных дел России заявил в интервью российскому государственному изданию РИА "Новости", информирует Цензор.НЕТ.

"Когда закрыли по каким-то причинам закупку продовольствия на Западе, причем не объясняя, что это была ответная мера, просто прекратили закупать продовольствие, стали заниматься импортозамещением, продукты подорожали. Знаете, это узкий и однобокий взгляд, исключительно с позиции благополучия - выбирать между телевизором и холодильником. Это - их язык, на котором они (либералы. - Ред.) разговаривают", - сказал Лавров.

"Те, кто продвигают такие философские подходы, по-моему, не то что не понимают нашего генетического кода, они пытаются его всячески подрывать. Потому что, кроме желания жить хорошо, жить сыто, быть уверенным за своих детей, друзей, родных, всегда в нашей стране чувство национальной гордости играло не меньшую роль во всем том, что делалось за всю нашу тысячелетнюю историю", - добавил он.

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Лавров добавил, что в России, в отличие от США, процветает свобода слова, а оппозиционная пресса утверждает, что "если бы мы не спорили с Западом, у нас сейчас был бы пармезан и многое другое, чего нам искренне не хватает".