Лавров: Россияне, которые стремятся только к личному благополучию, подрывают генетический код
По мнению главы МИД РФ, "либералы" пытаются навязать гражданам РФ выбор "между телевизором и холодильником", а важна на самом деле национальная гордость.
Об этом министр иностранных дел России заявил в интервью российскому государственному изданию РИА "Новости", информирует Цензор.НЕТ.
"Когда закрыли по каким-то причинам закупку продовольствия на Западе, причем не объясняя, что это была ответная мера, просто прекратили закупать продовольствие, стали заниматься импортозамещением, продукты подорожали. Знаете, это узкий и однобокий взгляд, исключительно с позиции благополучия - выбирать между телевизором и холодильником. Это - их язык, на котором они (либералы. - Ред.) разговаривают", - сказал Лавров.
"Те, кто продвигают такие философские подходы, по-моему, не то что не понимают нашего генетического кода, они пытаются его всячески подрывать. Потому что, кроме желания жить хорошо, жить сыто, быть уверенным за своих детей, друзей, родных, всегда в нашей стране чувство национальной гордости играло не меньшую роль во всем том, что делалось за всю нашу тысячелетнюю историю", - добавил он.
Также на Цензор.НЕТ: Войны с Украиной на Донбассе можно и нужно избежать, - Лавров
Лавров добавил, что в России, в отличие от США, процветает свобода слова, а оппозиционная пресса утверждает, что "если бы мы не спорили с Западом, у нас сейчас был бы пармезан и многое другое, чего нам искренне не хватает".
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Ну, шоб гордость закрепить.
Сразу поменялась тональность речей и его речь начала перекликаться с высказыванием фюрера( фильм Михаила Ромма Обыкновенный фашизм):"Ты ничего, а народ это всё". Ромм за кадром :"Как из ничего сделать всё"?
"Дебил, бл... !"
С.Лавров
или за холодильник ?
тоже китайский
где "зашит" рассиянский генетичечский код ?
Интервью было дано еще в октябре прошлого года американской русскоязычной газете "Русская Жизнь", издаваемой в Сан-Франциско.
"Я считаю, что после всех катастроф, которые обрушились на Россию в двадцатом веке, начиная с первой мировой и заканчивая перестройкой, тот факт, что Россия еще сохранилась и развивается, говорит, что у нашего народа имеется одна лишняя хромосома, - сказал министр в интервью.
Врёт не моргая, не краснея...
Лавровый лист на голой жопе
Бездарной путинской Ра$$еи.
"В русской службе всего страшнее бескорыстные люди; взяток у нас наивно не берут только немцы, а если русский не берет деньгами,
то берет чем-нибудь другим и уж такой злодей, что не приведи Бог. - Александр Герцен, "Былое и думы"
Зачем им столько денег на том свете?
лавруша геббельса читал
Биография Винокуровой
Екатерина появилась на свет в 1982 году в Нью-Йорке. На тот момент Лавров работал в ООН в качестве представителя Советского Союза. После рождения Екатерина официально стала гражданкой Америки. Винокуровой не особо нравится быть гражданкой другой страны. Екатерина обучалась в школе в Манхэттене. После нее дочь политика зачислилась в Колумбийский университет на факультет политологии. После окончания Винокурова обучалась в английской школе экономики в Лондоне. Именно там Екатерина познакомилась с Александром Винокуровым. В 2008 году дочь политика вышла замуж.
П.С. Хромосомы - лишние, гены - модифицированные !
в США и , к большому стыду , забыли срюський язык!
Тварюка ты гебешная , о себе расскажи людям !
Я
А вобще-то странно это слышать.. от армянина
Цікаво , якби у словах Лаврова виглядило це
Он ведёт историю Армении от государства Урарту?
= блиннн- упал с дивана и травму получил- подам иск до коня-шампанзы)))=
Происхождение:
Об отце Лаврова известно, что он https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B5_%D0%B2_%D0%A2%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8 тбилисский армянин https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-lp-2 [2] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] , по некоторым сведениям - по фамилии Калантаров или Калантарянhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] . О матери известно, что она была сотрудницей https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 Министерства внешней торговли СССР . На сайте https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 МИД России указывается, что Лавров - русский !!!!!!!!!!!!!!!!!
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