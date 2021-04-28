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Лавров: Россияне, которые стремятся только к личному благополучию, подрывают генетический код

Лавров: Россияне, которые стремятся только к личному благополучию, подрывают генетический код

По мнению главы МИД РФ, "либералы" пытаются навязать гражданам РФ выбор "между телевизором и холодильником", а важна на самом деле национальная гордость.

Об этом министр иностранных дел России заявил в интервью российскому государственному изданию РИА "Новости", информирует Цензор.НЕТ.

"Когда закрыли по каким-то причинам закупку продовольствия на Западе, причем не объясняя, что это была ответная мера, просто прекратили закупать продовольствие, стали заниматься импортозамещением, продукты подорожали. Знаете, это узкий и однобокий взгляд, исключительно с позиции благополучия - выбирать между телевизором и холодильником. Это - их язык, на котором они (либералы. - Ред.) разговаривают", - сказал Лавров.

"Те, кто продвигают такие философские подходы, по-моему, не то что не понимают нашего генетического кода, они пытаются его всячески подрывать. Потому что, кроме желания жить хорошо, жить сыто, быть уверенным за своих детей, друзей, родных, всегда в нашей стране чувство национальной гордости играло не меньшую роль во всем том, что делалось за всю нашу тысячелетнюю историю", - добавил он.

Также на Цензор.НЕТ: Войны с Украиной на Донбассе можно и нужно избежать, - Лавров

Лавров добавил, что в России, в отличие от США, процветает свобода слова, а оппозиционная пресса утверждает, что "если бы мы не спорили с Западом, у нас сейчас был бы пармезан и многое другое, чего нам искренне не хватает".

Автор: 

Лавров Сергей (2290) россия (95381) русский мир (609)


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Топ комментарии
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Как Запад клал на гордость лаврухи
Лавров: Россияне, которые стремятся только к личному благополучию, подрывают генетический код - Цензор.НЕТ 7761
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28.04.2021 17:16
+29
Вотето скрепа у лаврухи бомбанула скрепа как струна порвалась
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28.04.2021 17:11
+28
Лавров: Россияне, которые стремятся только к личному благополучию, подрывают генетический код - Цензор.НЕТ 7096
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28.04.2021 17:18
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Вотето скрепа у лаврухи бомбанула скрепа как струна порвалась
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28.04.2021 17:11 Ответить
Как Запад клал на гордость лаврухи
Лавров: Россияне, которые стремятся только к личному благополучию, подрывают генетический код - Цензор.НЕТ 7761
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28.04.2021 17:16 Ответить
какая-то мелкая "озабоченность", ни о чем.
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28.04.2021 17:43 Ответить
Надо было, для полного комплекта еще перднуть ей под нос и в ухо кацапке заехать.
Ну, шоб гордость закрепить.
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28.04.2021 17:48 Ответить
Лавров: Россияне, которые стремятся только к личному благополучию, подрывают генетический код - Цензор.НЕТ 5253
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29.04.2021 01:53 Ответить
Просто перестали думать как в песне:" Раньше думай о Родине, а потом о себе". начали думать о себе. А это угроза благополучия правящему клану. Лавров не может понимать , что великорусский шовинизм сродни фашизму и начал нести о национальной гордости.
Сразу поменялась тональность речей и его речь начала перекликаться с высказыванием фюрера( фильм Михаила Ромма Обыкновенный фашизм):"Ты ничего, а народ это всё". Ромм за кадром :"Как из ничего сделать всё"?
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28.04.2021 20:48 Ответить
пример самоцитироования:

"Дебил, бл... !"
С.Лавров
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28.04.2021 22:26 Ответить
Гордость за что?
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28.04.2021 17:11 Ответить
за телевизор..
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28.04.2021 17:15 Ответить
....китайский

или за холодильник ?

тоже китайский


где "зашит" рассиянский генетичечский код ?
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28.04.2021 22:28 Ответить
Это он о себе? Так оно уже давно животное, какая там генетика.
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28.04.2021 17:13 Ответить
начнем со свинцовой иньекции в голову путлера твою лавруша и писькову в усы
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28.04.2021 17:13 Ответить
Правильно, г-н Лавров, рассеяне в дерьме жить должны, тогда и генокод сохранится "неподорванным".
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28.04.2021 17:13 Ответить
как он мог так про путина?
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28.04.2021 17:13 Ответить
какой может быть генетический код у лишнехромосомных??? - треш от кремлевской лошади???
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28.04.2021 17:14 Ответить
Российское интернет-сообщество активно обсуждает интервью министра культуры России Владимира Мединского, в котором он заявил, что у русского народа имеется одна лишняя хромосома.
Интервью было дано еще в октябре прошлого года американской русскоязычной газете "Русская Жизнь", издаваемой в Сан-Франциско.
"Я считаю, что после всех катастроф, которые обрушились на Россию в двадцатом веке, начиная с первой мировой и заканчивая перестройкой, тот факт, что Россия еще сохранилась и развивается, говорит, что у нашего народа имеется одна лишняя хромосома, - сказал министр в интервью.
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28.04.2021 17:14 Ответить
И таки да! И таки он пргав! К чему эти комнаты для грязи, множественные дворцы с многоуровневыми подземельями, вся суть это генетический код. А это дружно РАССС СССИ ЯЯЯ!!!! и еще раз..... Не, не, не так не пойдет! Еще дружнее, и не из подземелья ииии...РАС СССИ ССИИ ЯЯЯЯ!!!!И ххоромммм!!! Хором....
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28.04.2021 17:14 Ответить
Ё бань на путунхуе это моськов улус. Так шо скрепна ё бань, ё бань ...
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28.04.2021 18:52 Ответить
Сама пакуется тварь, но 3,14здедь горазд.
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28.04.2021 17:14 Ответить
Скрепа привело к короткому замыканию уже и Лаврова. Голова искрит от дури.
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28.04.2021 17:15 Ответить
Галопом скачет по Европе,
Врёт не моргая, не краснея...
Лавровый лист на голой жопе
Бездарной путинской Ра$$еи.
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28.04.2021 17:15 Ответить
підривають пердаки вепсів та вірмен з Авлабару
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28.04.2021 17:15 Ответить
Мардвы, "русский" калька с мардовского "рускень", т.е. принадлежащий к "руске", самоназвание мардовоязычных. Они сами себя мардвой и называют.
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28.04.2021 18:54 Ответить
а патриотичная доча лошади выбирает между чем и чем? живя при этом как можно дальше от паРашы с ее импортозамещением
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28.04.2021 17:16 Ответить
его дочурка, судя по всему, о ее экстравагантном "генофонде" мало осведомлена , но думаю в родную говень ее верни - контраст она неслабо на своей шкуре ощутит...
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28.04.2021 17:17 Ответить
что он ля несет...
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28.04.2021 17:17 Ответить
...пургу
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28.04.2021 22:37 Ответить
Лавров: Россияне, которые стремятся только к личному благополучию, подрывают генетический код - Цензор.НЕТ 7096
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28.04.2021 17:18 Ответить
"Которые стремятся только к личному благополучию, подрывают генетический код" - вот здорово... Лавров... Цитата на века, войдет в скрижали особенностей русской государственности...
"В русской службе всего страшнее бескорыстные люди; взяток у нас наивно не берут только немцы, а если русский не берет деньгами,
то берет чем-нибудь другим и уж такой злодей, что не приведи Бог. - Александр Герцен, "Былое и думы"
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28.04.2021 17:18 Ответить
шпили-вили калантаряна не беспокоят...два мальчика грушных в одном номере это скрепно,гундяйкин лично освятил...
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28.04.2021 17:19 Ответить
Пускай Мордашов и Роттенберг, а также Миллер и Сечин пожертвуют свои миллиарды на повышение рождаемости в России.
Зачем им столько денег на том свете?
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28.04.2021 17:22 Ответить
В 1933 году Адольф Гитлер издает закон «О предотвращении появления потомства с наследственными заболеваниями».
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28.04.2021 17:22 Ответить
судя по тому, шо продовольствие на уме и на чебурнете, у коня на языке и у многих с его конюшни тоже, времена "окорочков байдена" уже на параше )) если публиковать "продовольственную корзину" не то шо запретили публиковать в мирное время, а даже отменили, это попутный звонок. "о национальной гордости парашороссов" пусть жеребёнку своему американскому втирает ) голодные бунты, возможно, станут зажигалочкой окончательного распада недоимперии )
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28.04.2021 17:22 Ответить
Акараков уже не будет, будет шкурка ат фака.
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28.04.2021 18:56 Ответить
прикол в том, шо будут. так устроен ґешефт ))
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28.04.2021 18:59 Ответить
Шкурка ат фака куринава, патаму шо пида рассии не будет, некаму.
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28.04.2021 19:55 Ответить
Зато дочь Лаврова на Западе неплохо себя чувствует даже русский язык почти не знает за ненадобностью.
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28.04.2021 17:22 Ответить
Лошадь постоянно забывает о своей доце. Я думаю, что при выходе на пенсию ,он со своими миллионами будет доживать свой век в Штатах.
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28.04.2021 23:16 Ответить
бедность - генетический код кацапа , браво жидоармян лавров
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28.04.2021 17:24 Ответить
Национальная гордость? На кой хрен государство которое вместо помощи гражданам исптльзует тебя как раба. Во имя целей кучки проходимцев, спокойно убивающих тысячи людей включая детей и обзывающих своих же граждан сволочами?
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28.04.2021 17:24 Ответить
лавруша генам верен был
лавруша геббельса читал
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28.04.2021 17:26 Ответить
Истории рф всего лет 30. А если брать рос империю то лет 300.
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28.04.2021 17:26 Ответить
В России дети политиков, как и звезд, находятся под пристальным вниманием журналистов. К примеру, дочь министра иностранных дел Сергея Лаврова. Он добился больших успехов во внешнеполитической сфере. Лавров занимает один и ту же пост больше 16 лет. Политиком и главой МИДа он стал еще в 2004 году. Кроме его политических дел, специалистов волнует жизнь его дочери Екатерины Винокуровой.

Биография Винокуровой
Екатерина появилась на свет в 1982 году в Нью-Йорке. На тот момент Лавров работал в ООН в качестве представителя Советского Союза. После рождения Екатерина официально стала гражданкой Америки. Винокуровой не особо нравится быть гражданкой другой страны. Екатерина обучалась в школе в Манхэттене. После нее дочь политика зачислилась в Колумбийский университет на факультет политологии. После окончания Винокурова обучалась в английской школе экономики в Лондоне. Именно там Екатерина познакомилась с Александром Винокуровым. В 2008 году дочь политика вышла замуж.
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28.04.2021 17:26 Ответить
А про свободу слова немцов тебе ответит лавров.
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28.04.2021 17:27 Ответить
тут с генетикой всё норм , без нарушений , а холопы да , таки распоясались , богатеют не по дням а по часам
Лавров: Россияне, которые стремятся только к личному благополучию, подрывают генетический код - Цензор.НЕТ 8036
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28.04.2021 17:30 Ответить
Кацапы уже разобрались со своими хромосомами - пора разобраться и с генами !
П.С. Хромосомы - лишние, гены - модифицированные !
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28.04.2021 17:30 Ответить
Классно издевается над горемыками. Гражданина, ты мол не скули что ты нищий и голодный. Ты давай гордись величием, тупой ты кусок бесправного г@вна. Не видишь чем гордится, кругом одна помойка? Ну ты вообще не патриот, включай быстрей телик и смотри! И вообще, политика -это грязное дело, поэтому займемся ею мы.
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28.04.2021 17:31 Ответить
Лишнюю хромосому рвут сволочи такие... на части...
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28.04.2021 17:33 Ответить
Лавров - конякин вдруг заговорил о национальной гордости🤣 и это при том , что его дочурка и внуки десятилетиями живут
в США и , к большому стыду , забыли срюський язык!
Тварюка ты гебешная , о себе расскажи людям !
Я
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28.04.2021 17:34 Ответить
о какой именно национальной? Лавров.. не русский
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28.04.2021 18:02 Ответить
Добре сказав. Тепер дивимось, схаває кацапня тихо чи зі скавчанням...
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28.04.2021 17:36 Ответить
Із плямканням.
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28.04.2021 17:52 Ответить
коняка з хйлом в перших рядах підривають..
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28.04.2021 17:42 Ответить
Бред седой лошади.
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28.04.2021 17:43 Ответить
"Страждання основа генофондах орка"© Лавруша (говорящий мерін ******** Завсьодержателя).
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28.04.2021 17:51 Ответить
))) дайте этой скотине овса
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29.04.2021 07:26 Ответить
наделать как можно больше гадости другим, это и есть кацапский генетический код !
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28.04.2021 17:54 Ответить
Настоящий скрепный поносец должен каждое утро дрочить на портрет своего фюрера, Куйла. И радоваться, что он живет в выгребной яме расее по шею в говне, должен жрать говно, пить говно, в говне и подохнуть.
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28.04.2021 17:56 Ответить
то ли конь он то ли хохлопитек то ли финоугро татар
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28.04.2021 18:01 Ответить
Загадочная русская душа.. с лишней хромосомой и особым генетическим кодом.. приправленная духовной скрепой...

А вобще-то странно это слышать.. от армянина
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28.04.2021 18:01 Ответить
В том-то и дело. Генетический коктейль по кличке "росеяне" упорно стремится к самоидентичности.
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28.04.2021 18:03 Ответить
Что тут скажешь? 🤦🤦🤦
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28.04.2021 18:01 Ответить
"Лавров: Россияне, которые стремятся только к личному благополучию, подрывают генетический код" - хм, походу в эрэфии официально высказываются в русле рассовой политики, что тянет на расизм. ожидаем следующий шаг - тотальную проверку всех эрэфийцев на наличие лишней хромосомы. у кого лишней хромосомы не окажется - в гулаг
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28.04.2021 18:05 Ответить
Потому что, кроме желания жить хорошо, жить сыто, быть уверенным за своих детей, друзей, родных, всегда в нашей стране чувство национальной гордости играло не меньшую роль во всем том, что делалось за всю нашу тысячелетнюю историю", - добавил он.Источник: https://censor.net/ru/n3262609 Тисячілєтняя історія?!?! ))))))))))
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28.04.2021 18:08 Ответить
Конь жот.🐴
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28.04.2021 18:14 Ответить
нихера не подорвет. Тот код уже настолько скукоженый,скрюченый и драный, что ему ничего не страшно.
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28.04.2021 18:18 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=6htuJ8B_cPc Гаишники с хоругвями вместо жезлов изгоняют бесов с трассы Краснодар - Темрюк Это вам не хухры-мухры.
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28.04.2021 18:24 Ответить
я тоже генетический код предков подорвал - растили меня пророссийским и скрепным а вырос бандеровец
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28.04.2021 18:30 Ответить
Хулиганы 47 храмасомы лишают, калавур.
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28.04.2021 18:49 Ответить
Надо еще больше рвать скрепу бутылкой за лишнюю хромасому?
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28.04.2021 18:51 Ответить
То же самое что и "украинцы не протестуют за колбасу" от придворных лизоблюдов Порошенко.
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28.04.2021 19:09 Ответить
Эту пафосную статью про колбасу и украинцев я читал как раз на Цензоре. Ахаха.
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28.04.2021 19:39 Ответить
А дочка Лаврова благополучно проживает в США... Генетический код сломался на папе ...
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28.04.2021 19:18 Ответить
Костомаров 150 лет назад писал про разницу между украинскими и российскими крепостными.По его наблюдениям кацап гордится своим барином,его богатством,прилежно исполняет его поручения,а украинец втихую своего пана ненавидит и делает всё на ********.
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28.04.2021 19:27 Ответить
Бред ! Особливо - Лавров добавил, что в России, в отличие от США, процветает свобода словаИсточник: https://censor.net/ru/n3262609
Цікаво , якби у словах Лаврова виглядило це
Лавров: Россияне, которые стремятся только к личному благополучию, подрывают генетический код - Цензор.НЕТ 2608
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28.04.2021 19:44 Ответить
" всегда в нашей стране чувство национальной гордости играло не меньшую роль во всем том, что делалось за всю нашу тысячелетнюю историю", - добавил он"
Он ведёт историю Армении от государства Урарту?
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28.04.2021 19:50 Ответить
В словах Лаврова все чарівне - прикро, що у рюзьге язичного та шлункового населення України відсутні розумові здібності покласти ці слова до себе.
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28.04.2021 19:53 Ответить
Плохая новость для ваты, живущей в Украине, но дрочущей на российские пенсии и зарплаты - типа они там высокие. Чё делать теперь будете, когда вам прям из кремля дали понять, что на россии теперь нищета и пенсии и зарплаты будут платить исключительно скрепами?
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28.04.2021 20:10 Ответить
по логике лошадки владелец дворца в геленджике подрывает генетический код эрэфийцев. смелое заявление
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28.04.2021 20:34 Ответить
Какая самокритика
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28.04.2021 20:41 Ответить
Об русском генетическом коде усердно заботится этнический армянин.
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28.04.2021 20:42 Ответить
и по маме - сотрудник Министерства внешней торговли
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28.04.2021 22:34 Ответить
хай конь-шимпанза с себя начинает)))
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28.04.2021 21:57 Ответить
в России, в отличие от США, процветает свобода словаИсточник: https://censor.net/ru/n3262609

= блиннн- упал с дивана и травму получил- подам иск до коня-шампанзы)))=
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28.04.2021 22:00 Ответить
генетический код Лаврова
Происхождение:
Об отце Лаврова известно, что он https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B5_%D0%B2_%D0%A2%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8 тбилисский армянин https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-lp-2 [2] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] , по некоторым сведениям - по фамилии Калантаров или Калантарянhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] . О матери известно, что она была сотрудницей https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 Министерства внешней торговли СССР . На сайте https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 МИД России указывается, что Лавров - русский !!!!!!!!!!!!!!!!!



русская википедия
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28.04.2021 22:33 Ответить
Ясен перец, терпилы должны стремиться только к благополучию владельца замка в Геленджике.
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29.04.2021 07:59 Ответить
Хорошая благополучная жизнь и хорошее здоровье граждан своей страны - это самое главное к чему должен стремиться любой политик. Призывать к национальной гордости голодных и несчастливых граждан - это последняя степень садизма и подлости.
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29.04.2021 13:20 Ответить
ВО..ВО !! Комуняки из россии уже призывают простой народ россии к затягиванию поясов !! Чем же вы пуйло и говорящая лошадь лавров отличаетесь от Брежнева и их карателей времён 70-80 десятых!!!!?? Где-то мы это уже слышали-"лишь бы не было войны"!! И так нас дурили и так мы ходили нищими 75 лет руководства в СССР, коммунистов-, которые в сто раз хуже фашистов!! Идиоты !Блин!! И после этого этот пуйло-***** и лавруша, действительно думают , что кто-то захочет прийти под их террористическое крыло???
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29.04.2021 13:43 Ответить
ВО..ВО !! Комуняки из россии уже призывают простой народ россии к затягиванию поясов !! Чем же вы пуйло и говорящая лошадь лавров отличаетесь от Брежнева и их карателей времён 70-80 десятых!!!!?? Где-то мы это уже слышали-"лишь бы не было войны"!! И так нас дурили и так мы ходили нищими 75 лет руководства в СССР, коммунистов-, которые в сто раз хуже фашистов!! Идиоты !Блин!! И после этого этот пуйло-***** и лавруша, действительно думают , что кто-то захочет прийти под их террористическое крыло???
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29.04.2021 13:47 Ответить
 
 