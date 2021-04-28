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Новости Агрессия России против Украины
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Если РФ пересечет "красные линии" в отношении Украины, ЕС должен быть готов реагировать, - Боррель

Если РФ пересечет

Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель считает, что ЕС должен быть готов реагировать в случае, если Россия пересечет "красные линии" в отношении Украины.

Об этом он заявил в среду в Брюсселе, выступая в Европейском парламенте в рамках обсуждения отношений России в свете ее последних действий, в том числе, и в отношении Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Боррель напомнил о недавнем наращивании военного присутствия Россией вблизи границ с Украиной и в Крыму.

"Россия должна прекратить свои провокации и сотрудничать в снижении напряжения. То, что Россия делает сейчас, так делает вид, что является нейтральным посредником, мол, мы ничего не имеем общего с конфликтом в Украине, а только пытаемся выступать посредниками. Это притворство должно быть развенчано. Для России полное выполнение Минских договоренностей – это не ключевые условия, но для нас они такими есть. Это ключевые условия для существенного улучшения наших отношений... Мы также должны быть готовы к дополнительной реакции, если Россия продолжит эскалацию или пересечет "красные линии", - заявил высокий представитель ЕС.

В то же время он выразил уверенность, что Украина должна продолжать свои реформы, потому что "нет ничего лучшего в противостоянии с Россией, чем стать страной с демократической системой, свободной от коррупции, используя наши ресурсы, которые мы готовы предоставить для того, чтобы улучшить качество управления страной".

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"Мы должны продолжать передавать скоординированное послание нашей неизменной поддержки Украине. И мы будем принимать участие в саммите Крымской платформы в августе", - заверил Боррель.

Он констатировал, что отношения ЕС с Россией "продолжают ухудшаться".

"Наши отношения с Россией на очень низком уровне. К сожалению, это негативный тренд продолжается, и мы достигли даже более опасного уровня ухудшения. И без того, что мы не хотим подпитывать дальнейшую динамику эскалации, тем не менее, мы должны продемонстрировать, что мы не приемлем (то, что делает Россия) и должны реагировать на происходящее", - сказал Боррель.

Как сообщалось, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в ходе контрольной проверки успешно перебросила к западным границам две армии и три соединения ВДВ.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж обсудил ситуацию с безопасностью на востоке Украины с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как позже сообщила пресс-служба Меркель, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров призвали Россию отвести от границы с Украиной переброшенные туда войска.

По итогам переговоров также стало известно, что ближайшее заседание советников лидеров стран Нормандской четверки состоится 19 апреля.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак утверждает, что во время переговоров Зеленского с Меркель и Макроном никаких предложений, которые выходили бы за рамки интересов Украины, даже не звучало. В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что международное сообщество должно очертить "четкие красные линии" в отношениях с Россией.

20 апреля В ПАСЕ призвали Россию прекратить военные провокации возле границ Украины. 22 апреля Шойгу заявил о начале отвода войск РФ от границ Украины.

Автор: 

агрессия (1704) россия (95381) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+6
Это тот Борель что в маскву поехал и облажался?
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28.04.2021 17:18
+6
датычоооо!!! А захват Крыма, война на Донбассе, это не пересечение красной линии?

Если РФ пересечет "красные линии" в отношении Украины, ЕС должен быть готов реагировать, - Боррель - Цензор.НЕТ 2532
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28.04.2021 17:25
+6
Про окупацію касапами українських земель - ні слова.
Хоч би резолюції Генасамлеї ООН згадав... про окупацію... про агресію...
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28.04.2021 17:53
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Это тот Борель что в маскву поехал и облажался?
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28.04.2021 17:18 Ответить
не облажався, а на нього касапи насрали
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28.04.2021 17:52 Ответить
да нужно их убивать нужно было еще в 2014м
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28.04.2021 17:21 Ответить
ЕС для начала нужно навести порядок в своих рядах.. а то там у них не все есть "хорошо", напичкано рашен агентурой и почитателями " великого Пу"
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28.04.2021 17:21 Ответить
что за спешка встретится с путиным? нам ето ниче не даст. украина на майдане доказала свою стойкость и выстоит
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28.04.2021 17:22 Ответить
Що Боррель платоспраможність кремляді впала до низького рівня?
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28.04.2021 17:24 Ответить
Видно ще транш не поступив, затримка.
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28.04.2021 17:47 Ответить
датычоооо!!! А захват Крыма, война на Донбассе, это не пересечение красной линии?

Если РФ пересечет "красные линии" в отношении Украины, ЕС должен быть готов реагировать, - Боррель - Цензор.НЕТ 2532
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28.04.2021 17:25 Ответить
то есть я так понял что ес до сих пор не готово!? мдяяяя
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28.04.2021 17:25 Ответить
Трусы, героями не становятся.
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28.04.2021 21:46 Ответить
ЕС должен быть готов проявить не просто глубокую, а глубочайшую озабоченность.
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28.04.2021 17:32 Ответить
Найнеосяжнішу занепокоєнність і надглибоку зтурбованність !!!))))
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28.04.2021 17:34 Ответить
и бубу разбудите звонком...если получиццо...
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28.04.2021 17:34 Ответить
Зразу буде дуже велика стурбованість,і засмердить лайном
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28.04.2021 17:34 Ответить
виходи - оккупация Крима єто не "красные линии"
еврошлюхи - дерьмо собачье
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28.04.2021 17:39 Ответить
https://lenta.ru/tags/organizations/evroparlament/ Европейский парламент внес в свою резолюцию предложение отключить Россию от системы платежей SWIFT. Россия задействует другие возможности в случае отключения страны от системы межбанковских платежей SWIFT, но пока от ее использования Москва не отказывается, рассказал замглавы российского МИДа Александр Панкин.

Это ..полумера. Надо меры принимать сразу, пакетом, одновременно. Отключение должно быть всего интернета, всех соцсетей, всех платежей. Не переживайте, заявлено, что интернет у них свой и СВИФТ свой. Так что все нормик. Никакое животное не пострадает.
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28.04.2021 17:42 Ответить
китайцы в экстазе от таких перспектив
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28.04.2021 22:39 Ответить
ага, будут реагировать. они тут ждут не дождутся когда там с параши санкции снимут и можно будет этому вечно голодающему поволжью снова свою продукцию продавать.
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28.04.2021 17:45 Ответить
Байден, прийди!
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28.04.2021 17:49 Ответить
Про окупацію касапами українських земель - ні слова.
Хоч би резолюції Генасамлеї ООН згадав... про окупацію... про агресію...
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28.04.2021 17:53 Ответить
Якщо РФ перетне "червоні лінії" щодо України, ЄС має бути готовий реагувати, - Боррель - Цензор.НЕТ 5148
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28.04.2021 17:57 Ответить
Если РФ пересечет "красные линии" в отношении Украины, ЕС должен быть готов реагировать, - Боррель

ЕС скажет "Мы очень обеспокоены!" Но Северный поток 2 будет работать.
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28.04.2021 18:19 Ответить
Коллеги не будем наивны - ни членства в ЕС, ни в НАТО, ни реальной помощи в случае нападения и агрессии РФ в Украину мы никогда не дождемся
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28.04.2021 18:21 Ответить
Ежедневно 6-8 обстрелов, какие ещё красные линии? Он что, дибил?
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28.04.2021 18:29 Ответить
та не торопитесь...7 лет красных линий...а как буд-то ничего и нет...
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28.04.2021 18:32 Ответить
Ох эти евро подстилки мечтают чтобы РФ поглотила Украину и сняла им все проблемы с этими неудобными экономическими санкциями и постоянными требованиями Украины на интеграцию в ЕС, НАТО. Формат Беларуси для Украины им бы идеально подошел. ЕС не вмешиваются в происходящее в колониях РФ. Пусть там хоть людей убивают, тем более выгодные условия сотрудничества предложит РФ, это у них уже общие национальные интересы.
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28.04.2021 18:34 Ответить
как вы догадались?
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28.04.2021 20:19 Ответить
13 тыс.убитых еще мало,что бы наказать кацапов? Только после ядерного удара по Киеву?
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28.04.2021 18:49 Ответить
Если по Киеву то не хрена не будет , а вот если ***** по Берлину ядренную бомбу бахнет , то тогда точняк СП-2 немцы заморозят.
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28.04.2021 21:43 Ответить
Сразу же озаботятся и пойдут строем на гейпарад...
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28.04.2021 18:59 Ответить
А реагувати ще до того як путін "пересечет "красные линии" в отношении Украины" ЄС не пробував?
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28.04.2021 19:07 Ответить
Если РФ пересечет "красные линии" в отношении Украины, ЕС должен быть готов реагировать, - Боррель... ЄС повинно нєотлагатєльно виразіть глубокую і всєобШШую озабочєнность... Я розумію, що за нас ніхто воювати не буде, але б сиділи вже та мовчали і не імітували бурную дєятєльность...
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28.04.2021 19:23 Ответить
Якщо РФ перетне "червоні лінії" щодо України, ЄС має бути готовий реагувати, - Боррель - Цензор.НЕТ 6643
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28.04.2021 19:24 Ответить
Эти европейские клоуны мастера реагировать - в очередной раз выскажут свою очень, очень сильную озабоченность.
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28.04.2021 19:43 Ответить
После того как ***** с Конем публично унизили этого старого мудака , а оно в ответ даже не хрюкнуло , верить что ЕС еще что то в состоянии сделать , может только идиот.
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28.04.2021 21:40 Ответить
Интересно , а если рашка оккупирует часть какой то страны ЕС , это не будет считаться пересечением красной линии??
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28.04.2021 21:48 Ответить
Не будет. ЕС в 39 году уже это проходил. А почему вы думаете что в 21 году будет по-другому? Французы что перестали быть хитросделанными а немцы перестали хотеть обогатится за счет более слабых? Вы такие смешные. Каждый сам за себя и если можно поживится за счет слабого-такое не упустят
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29.04.2021 01:59 Ответить
эти ************* вечно делюгу мутную продвигают все хотят из нас прокладку сделать
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28.04.2021 22:38 Ответить
Трёп от озабоченных.
Уже было Крым, только не стреляйте.
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28.04.2021 22:59 Ответить
Я думаю что ЕС как обычно вместо того чтобы дать современное эффективное оружие Украине,наложить реальные а не потешные санкции на Рашку-выразят очередную озабоченность. ЕС и первоначальные потешные санкции по Крыму и Донбассу ввел не по своей инициативе а по воле США чтобы не ругатся с США-своим основным торгово-экономическим и военным партнером. Украина может немного надеятся на США,Англию,поддержку отдельных стран :Польши и Литвы,Латвии и Эстонии. И ВСЕ! Германия и Франция с удовольствием разменяет Украину на деньги из России-такова реальность
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29.04.2021 01:55 Ответить
ти ************* вечно делюгу мутную продвигают все хотят из нас прокладку сделать
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29.04.2021 02:30 Ответить
 
 