Нацсовет по ТРВ оштрафовал телеканал "Наш" за эфир с главарем ОРЛО Мирошником

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал телеканал "НАШ" за эфир с террористом Родионом Мирошником.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацсовета.

Первая проверка лицензиата касалась трансляции 04.12.2020 в 20.32 в прямом эфире и 06.12.2020 в 20.52 в повторе передачи "Пятница. Вечер", в которой с помощью интернет-связи принял участие представитель так называемой "ЛНР" Родион Мирошник.

Отмечается, что Мирошник во время своего выступления высказал противоправные утверждения относительно территориальной целостности и неприкосновенности государственной границы Украины, а также ее конституционного строя ("Донбасс не находится в составе Украины").

В своем решении Нацсовет отметил, что, зная всю предыдущую деятельность Мирошника, его поддержку террористических организаций, действующих на оккупированной территории Луганской области, его позицию, роль и участие в незаконно созданной оккупационной администрации в оккупированном Луганске, приглашая его на ток-шоу, редакторы и журналисты передачи заранее были осведомлены о его позиции по вопросам, которые были затронуты во время передачи.

"Кроме того, Р. Мирошник не является участником ТКГ, однако ведущий М. Назаров отмечал во время шоу, что он "представитель тот стороны в ТКГ". Такая информация является необъективной", - говорится в сообщении.

Так, Нацсовет оштрафовал телеканал на 114 тыс. грн. Еще один штраф на такую же сумму Национальный совет наложил за наличие в эфире вещателя призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и/или разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти в высказываниях, распространенных в эфире телеканала "НАШ", на основе проверки показа видеоролика "Наша (не) зависимость? Наш покажет".

Ранее сообщалось, что главарь ОРЛО Мирошник в эфире телеканала "Наш" заявил, что Донбасс не в составе Украины

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из 28 общенациональных каналов полностью украиноязычных только 12, - Нацсовет ТРВ