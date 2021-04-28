РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8705 посетителей онлайн
Новости
10 457 31

Нацсовет по ТРВ оштрафовал телеканал "Наш" за эфир с главарем ОРЛО Мирошником

Нацсовет по ТРВ оштрафовал телеканал

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал телеканал "НАШ" за эфир с террористом Родионом Мирошником.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацсовета.

Первая проверка лицензиата касалась трансляции 04.12.2020 в 20.32 в прямом эфире и 06.12.2020 в 20.52 в повторе передачи "Пятница. Вечер", в которой с помощью интернет-связи принял участие представитель так называемой "ЛНР" Родион Мирошник.

Отмечается, что Мирошник во время своего выступления высказал противоправные утверждения относительно территориальной целостности и неприкосновенности государственной границы Украины, а также ее конституционного строя ("Донбасс не находится в составе Украины").

В своем решении Нацсовет отметил, что, зная всю предыдущую деятельность Мирошника, его поддержку террористических организаций, действующих на оккупированной территории Луганской области, его позицию, роль и участие в незаконно созданной оккупационной администрации в оккупированном Луганске, приглашая его на ток-шоу, редакторы и журналисты передачи заранее были осведомлены о его позиции по вопросам, которые были затронуты во время передачи.

"Кроме того, Р. Мирошник не является участником ТКГ, однако ведущий М. Назаров отмечал во время шоу, что он "представитель тот стороны в ТКГ". Такая информация является необъективной", - говорится в сообщении.

Так, Нацсовет оштрафовал телеканал на 114 тыс. грн. Еще один штраф на такую же сумму Национальный совет наложил за наличие в эфире вещателя призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и/или разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти в высказываниях, распространенных в эфире телеканала "НАШ", на основе проверки показа видеоролика "Наша (не) зависимость? Наш покажет".

Ранее сообщалось, что главарь ОРЛО Мирошник в эфире телеканала "Наш" заявил, что Донбасс не в составе Украины

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из 28 общенациональных каналов полностью украиноязычных только 12, - Нацсовет ТРВ

Автор: 

Нацсовет ТРВ (572) терроризм (18689) телевидение (897) штраф (1282)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+25
а закрыть слабо ? или то просто тёрки с медведкой, а не борьба с кацапскими пропогандонами ?
показать весь комментарий
28.04.2021 17:57
+11
Треба позбавляти ліцензії і притягувати за зраду.
показать весь комментарий
28.04.2021 17:59
+6
Похоже на маструбацию.
показать весь комментарий
28.04.2021 17:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а закрыть слабо ? или то просто тёрки с медведкой, а не борьба с кацапскими пропогандонами ?
показать весь комментарий
28.04.2021 17:57 Ответить
А зачем закрыть? А не проще их доить? Их же финансируют. Штрафы и перерывы в вещании. Ставиться автомат с таймером и линия питания канала отключается на 15 минут каждые два часа, в течении месяца. Еще одно выступление убийц? Линия отключается уже на 30 минут каждые два часа в течении месяца.
Ох как это изматывает! Ох как оно изматывает!
показать весь комментарий
28.04.2021 18:06 Ответить
Доить...так ***** будет платить им, а ********** ему компенсируют оплатой за нефть и газ...
Закрывать гадюшники...+ обыски сбу, налоговой...и ни капли эфира...заодно и побороться за ютуб
показать весь комментарий
28.04.2021 19:02 Ответить
Похоже на маструбацию.
показать весь комментарий
28.04.2021 17:59 Ответить
Не лише геніальний науКівець,схоже там всі послідовниеи Онана !!!)))
показать весь комментарий
28.04.2021 18:05 Ответить
Треба позбавляти ліцензії і притягувати за зраду.
показать весь комментарий
28.04.2021 17:59 Ответить
А хто бенефіціар кАналу??
показать весь комментарий
28.04.2021 18:01 Ответить
Клоун-наркоман с Мертвейчуком!
показать весь комментарий
28.04.2021 18:04 Ответить
Погуглю...)))
показать весь комментарий
28.04.2021 18:07 Ответить
Знайдеш, що Мураєв - член жопоблоку рижої мразі
показать весь комментарий
28.04.2021 18:14 Ответить
Ахметов
показать весь комментарий
28.04.2021 18:13 Ответить
мураев стока на завтрак тратит...позорище.
показать весь комментарий
28.04.2021 18:05 Ответить
Неужели подонок мураев один вечер в ресторан не сходит? Кошмар.😮
показать весь комментарий
28.04.2021 18:07 Ответить
Так Ткаченко сказал же что Мертвечука каналы были последние дальше никто никого не закроют,похоже что закрытие говноканалов было не истинное желание закрыть вражеский пропагандонский контент а личная тёрка с Мертвечуком
показать весь комментарий
28.04.2021 18:08 Ответить
як цій владі можна закрити анал, який фінансується рижою мраззю?
показать весь комментарий
28.04.2021 18:15 Ответить
Штрафы должны быть в пользу ВСУ и удушающие.Нечего стесняться.Давим бункерную гопоту!
показать весь комментарий
28.04.2021 18:10 Ответить
за «наличие в эфире вещателя призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и/или разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти в высказываниях, распространенных в эфире телеканала "НАШ"» - потрібно забирати ліцензію та закривати!
показать весь комментарий
28.04.2021 18:12 Ответить
Этот говноканал вроде отключали уже,но он влез под новым названием Макси тв.Толочут воду в ступе вместо того чтобы один раз взять и закрыть эту рашопомойку
показать весь комментарий
28.04.2021 18:47 Ответить
то може вони готуються, роблять клони.
показать весь комментарий
28.04.2021 19:15 Ответить
₴114000 - это для меня серьезная сумма. А для телеканала, наверняка финансируемого из-за поребрика - это как для меня пирожок купить.
показать весь комментарий
28.04.2021 19:12 Ответить
Все рыги с Ньюс Ван на Наш перебрались. Лукаш ,как ядом ,злобой плюётся,
Карасёв с "чёрного лебедя " перестроился на "чёрный квадрат " .от чего не
посветлел.
показать весь комментарий
28.04.2021 19:15 Ответить
Эти подонки ратуют за союз , тогда нужно им устроить красный террор.Эту мразь надо вырубывать под корень,без всякой жалости , иначе они будут как гнойные раны на теле Украины .Тллько вырезать и желательно по всей родовой ветке.Как говорится яблочко от яблоньки......
показать весь комментарий
28.04.2021 19:53 Ответить
Подумаешь штраф, каких-то 228 килогривен? Телеканал наверстает эту мелочь за счет рекламы в течении 1-2 дней. Штрафы должны быть на 1-3 порядка выше, что бы было ощутимо. А такой мизер , это все равно что шраф 1,5 гривны за езду за рулем в нетрезвом виде.
показать весь комментарий
28.04.2021 20:20 Ответить
закройте это красноперое говнище...
показать весь комментарий
28.04.2021 20:21 Ответить
ШТРАФИ МАЮТЬ БУТИ НА 2 ПОРЯДКИ ВИЩЕ , Або зовсім закрить.
показать весь комментарий
28.04.2021 20:40 Ответить
1942-й рік. На Всесозному радіо виступив помічник Гітлера.
показать весь комментарий
28.04.2021 22:01 Ответить
Дідько - спеціально відкрив цю новину аби поставити вподобайку, але коли прочитав про 114 тисяч гривень, то зрозумів, що Нацрада своїм рішення постаралась нікого не образити. Типа "Ви винні, тож 2 копійки киньте в бюджет".
Якщо б штраф був 114 міліонів, то це б було справедливе рішення!
показать весь комментарий
28.04.2021 23:29 Ответить
Правильно писать не "оштрафовал", а "закрыл к едрене фене". Когда уже у нас народ грамоте обучится?
показать весь комментарий
29.04.2021 09:32 Ответить
 
 