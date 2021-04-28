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Новости Агрессия России против Украины
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На Донбассе с начала суток - 8 нарушений огня, потерь нет, - штаб ООС

На Донбассе с начала суток - 8 нарушений огня, потерь нет, - штаб ООС

Российские наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала среды, украинские военнослужащие не пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"С начала этого периода зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, в пригороде Красногоровки противник вел огонь из запрещенных Минского договоренностями минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов", - сказано в сообщении.

Также неподалеку от н.п.Водяное враг четыре раза открывали огонь в сторону позиций украинских защитников из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а также осуществили дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

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Кроме того, в районе населенных пунктов Гнутово и Светлодарск враг совершил обстрел из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

"Боевых потерь с начала суток среди наших защитников нет. Обо всех фактах нарушений Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ", - добавили в штабе ООС.

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На Донбассе с начала суток - 8 нарушений огня, потерь нет, - штаб ООС 01
На Донбассе с начала суток - 8 нарушений огня, потерь нет, - штаб ООС 02

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обстрел (26942) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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На Донбассе с начала суток - 8 нарушений огня, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2060
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28.04.2021 18:16 Ответить
 
 