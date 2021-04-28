Pfizer планирует выпустить препарат для лечения COVID-19 до конца года, - гендиректор фармкомпании Бурла

До конца 2021 года может появиться препарат для лечения коронавирусной болезни дома. В данный момент он находится на стадии разработки.

Об этом генеральный директор американской фармкомпании Pfizer Альберт Бурла рассказал в интервью изданию CNBC, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Он рассказал, что сейчас происходит разработка двух типов лекарств от COVID-19: один препарат будет в таблетках, другой - инъекционный.

Наибольшее внимание ученые уделяют разработке первого, ведь его можно будет принимать самостоятельно. Такие лекарства можно будет принимать дома и не посещать медучреждения без лишней надобности.

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По мнению Бурлы, появление таких лекарств "может изменить игру".

Препарат для лечения коронавирусной болезни разрабатывается как ингибитор протеазы - антиретровирусных препаратов, который блокирует фермент вируса. По словам Бурлы, такие лекарства будут эффективными против новых штаммов коронавируса.

Сейчас ученые продолжают работу над их созданием, и, если все будет хорошо, первые новости о препарате появятся летом 2021 года.