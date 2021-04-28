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Новости Коронавирус и карантин
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Pfizer планирует выпустить препарат для лечения COVID-19 до конца года, - гендиректор фармкомпании Бурла

Pfizer планирует выпустить препарат для лечения COVID-19 до конца года, - гендиректор фармкомпании Бурла

До конца 2021 года может появиться препарат для лечения коронавирусной болезни дома. В данный момент он находится на стадии разработки.

Об этом генеральный директор американской фармкомпании Pfizer Альберт Бурла рассказал в интервью изданию CNBC, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Он рассказал, что сейчас происходит разработка двух типов лекарств от COVID-19: один препарат будет в таблетках, другой - инъекционный.

Наибольшее внимание ученые уделяют разработке первого, ведь его можно будет принимать самостоятельно. Такие лекарства можно будет принимать дома и не посещать медучреждения без лишней надобности.

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По мнению Бурлы, появление таких лекарств "может изменить игру".

Препарат для лечения коронавирусной болезни разрабатывается как ингибитор протеазы - антиретровирусных препаратов, который блокирует фермент вируса. По словам Бурлы, такие лекарства будут эффективными против новых штаммов коронавируса.

Сейчас ученые продолжают работу над их созданием, и, если все будет хорошо, первые новости о препарате появятся летом 2021 года.

Автор: 

карантин (16729) лекарства (1223) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Pfizer (180)


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Топ комментарии
+7
Діма, ти в своєму розумі ?
Подивись, як палять трупи в Індії.
Немає вірусу...
Ідіоти !
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28.04.2021 18:56
+6
Та вже насміялись з вашим зеленським...
Не смішно більше.
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28.04.2021 19:23
+4
В течение последних 6(шести) дней- эта второе сенсационное откровение этого Гендиректора, фамилию которого я даже не хочу произносить. Помните первое, в четверг? А я помню: для верной вакцинации, в течение года, двух раз недостаточно. Надо: первую, через три недели- вторую дозу, потом- ещё одну, в течение шести месяцев. А потом- ежегодно. Бабло- такая заманчивая штука... Да, Гендиректор?
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28.04.2021 18:47
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Pfizer планирует выпустить препарат для лечения COVID-19 до конца года, - гендиректор фармкомпании Бурла - Цензор.НЕТ 215
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28.04.2021 18:45 Ответить
Діма, ти в своєму розумі ?
Подивись, як палять трупи в Індії.
Немає вірусу...
Ідіоти !
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28.04.2021 18:56 Ответить
.То що впадати в відчай !? ...Не розумієш сарказму ?
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28.04.2021 19:18 Ответить
Та вже насміялись з вашим зеленським...
Не смішно більше.
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28.04.2021 19:23 Ответить
А я ще лакові труни пам'ятаю з трояндочками і братські могили в Н.- Йорку.
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28.04.2021 19:52 Ответить
В течение последних 6(шести) дней- эта второе сенсационное откровение этого Гендиректора, фамилию которого я даже не хочу произносить. Помните первое, в четверг? А я помню: для верной вакцинации, в течение года, двух раз недостаточно. Надо: первую, через три недели- вторую дозу, потом- ещё одну, в течение шести месяцев. А потом- ежегодно. Бабло- такая заманчивая штука... Да, Гендиректор?
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28.04.2021 18:47 Ответить
Подсадят доверчивых баранов. Потом ломка...
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28.04.2021 18:49 Ответить
Непременно подсадят. Правда- не всех, а тех, кто выживут.
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28.04.2021 18:55 Ответить
Pfizer Light, Pfizer ShareWare, Pfizer Full с автоматическим продлением лицензии.. Патчи к Pfizer.
Всё вам будет. Аби вашi грошi.

.
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28.04.2021 18:48 Ответить
Какого года??
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28.04.2021 18:49 Ответить
Юля почне зустрічати пакунки з цим лікарством, а нарід викине намордники і, з вигуком "осанна", прикличе її до влади.
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28.04.2021 19:15 Ответить
На самом деле, если будет препарат для эффективного лечения короны, это действительно произведет переворот, поскольку с вакцинацией есть очевидные проблемы - не все хотят прививаться, не все могут привиться и не у всех стойкий иммунитет. Так что новость очень хорошая!
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28.04.2021 19:23 Ответить
В США,во всех штатах,тем,кто сделал себе обе дозы Пфайзера разрешено ходить без масок!
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28.04.2021 19:33 Ответить
Это великолепная новость! Теперь- следующий вопрос: как долго они проходят?
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28.04.2021 19:46 Ответить
Насчет Пфайзера не знаю. У меня брат (врач инфекционист) сделал вторую дозу АстраЗенека и я понял от него,что это на год.
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29.04.2021 06:10 Ответить
а у нас быдло и так ходит, без всяких прививок.
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28.04.2021 20:28 Ответить
Хороша новина для цивілізованих країн, а не для України з теперішнім зеленим недорозумінням
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28.04.2021 23:30 Ответить
Всем дышать ровно: степашка снова закупит какие-нибудь китайские леденцы на несколько лярдов.
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29.04.2021 08:28 Ответить
можливо такі ліки полегшать перебіг хвороби. Але причому тут ковід? адже, як я зрозумів, цей препарат буде ефективним проти всіх коронавірусів. Чи ні? Чи може ковід19 не є насправді коронавірусом? Ці директора з дозволу сказати є дуже дивними людьми - їх висловлювання несуть якісь протиріччя. Як і зауважив один із коментаторів. А якщо ніби поважна людина несе пургу, то як можна їй довіряти.
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29.04.2021 10:10 Ответить
 
 