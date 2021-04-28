Киев с 1 мая переходит в "желтую" зону, - госкомиссия ТЭБ и ЧС

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) вывел Киев из "красной" зоны эпидемиологической опасности.

Об этом сообщил в Телеграме министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов, информирует Цензор.НЕТ.

"По результатам заседания Государственная комиссия решила отменить с 00:00 1 мая 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории города Киева, и применить на территории города Киева ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности", - написал Немчинов.

Ранее мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в Киеве с субботы, 1 мая, планируется ослабить карантинные ограничения.

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По словам Кличко, с 1 мая весь наземный общественный транспорт и Киевский метрополитен возобновят перевозку пассажиров в обычном режиме.

С 5 мая город возобновит учебный процесс в учреждениях общего образования, дошкольного и в высших учебных заведениях. Также в столице восстановится прием документов для зачисления детей в первый класс на следующий учебный год.