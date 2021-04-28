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Новости Коронавирус и карантин
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Киев с 1 мая переходит в "желтую" зону, - госкомиссия ТЭБ и ЧС

Киев с 1 мая переходит в

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) вывел Киев из "красной" зоны эпидемиологической опасности.

Об этом сообщил в Телеграме министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов, информирует Цензор.НЕТ.

"По результатам заседания Государственная комиссия решила отменить с 00:00 1 мая 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории города Киева, и применить на территории города Киева ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности", - написал Немчинов.

Ранее мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в Киеве с субботы, 1 мая, планируется ослабить карантинные ограничения.

Также на Цензор.НЕТ: Киев ослабляет карантин: С 1 мая транспорт будет работать в обычном режиме, школы и детсады откроются с 5 мая

По словам Кличко, с 1 мая весь наземный общественный транспорт и Киевский метрополитен возобновят перевозку пассажиров в обычном режиме.

С 5 мая город возобновит учебный процесс в учреждениях общего образования, дошкольного и в высших учебных заведениях. Также в столице восстановится прием документов для зачисления детей в первый класс на следующий учебный год.

Автор: 

карантин (16729) Киев (25483) COVID-19 (18608) Немчинов Олег (170) коронавирус (17042)


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В Киеве проходит марш вышиванок.

Киев с 1 мая переходит в "желтую" зону, - госкомиссия ТЭБ и ЧС - Цензор.НЕТ 2647
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28.04.2021 19:19 Ответить
Оперативненько.. Были в красной и опа на, о чудо... к майским праздникам и сразу в желтой.. а почему не вообще в белой. а числа с 20 мая опять в красную...
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28.04.2021 19:21 Ответить
И я о том.
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28.04.2021 19:22 Ответить
Выздоровели?Не напоминает 1 мая 1986г.?
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28.04.2021 19:21 Ответить
А через две недельки горы трупов.Но разве это важно?Главное,что внукам хватит прибарахлиться.
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28.04.2021 19:26 Ответить
Бабло руліт! В Києві до 50 трупів кожен день, а вони дають добро на все: школи, театри, концерти, свята...
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28.04.2021 20:02 Ответить
не 50, а 5000000 і всі від ковіду
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29.04.2021 00:00 Ответить
надо успеть сделать кое-какие дела, пока транспорт ходит. Это будет недолго.
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28.04.2021 20:22 Ответить
Это надо было месяц по норам сидеть, чтобы теперь все бросить ради заработка московских попов (потому что их церквей в Киеве куда больше украинских)?
Да дьявол с ними и ихними церквями, на кой хрен из-за московских попов открывать школы? Сначала в церкви, потом в школы и садики, это что, по плану ФСБ делается?
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29.04.2021 11:04 Ответить
 
 