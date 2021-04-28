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Новости Агрессия России против Украины Санкции против России
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Европарламент готовит жесткие санкции против России, если она продолжит агрессию против Украины

Европарламент готовит жесткие санкции против России, если она продолжит агрессию против Украины

Члены Европарламента подготовили проект резолюции, где просят Евросоюз ввести жесткие санкции против России, если конфликт на Донбассе снова обострится вплоть до ввода российских войск в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

В частности, власти ЕС просят отключить Россию от SWIFT (Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций), все активы в ЕС, принадлежащие приближенным к российским властям и их семьям олигархам, заморозить и отменить их визы.

"В случае, если такое военное наращивание (российских сил. - Ред.) в будущем трансформируется во вторжение Российской Федерации в Украину, ЕС должен четко указать, что цена такого нарушения международного права и норм будет суровой", - говорится в документе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военная угроза для Украины сохранится до осени, - послы ФРГ и Франции

Кроме того, Европарламент настаивает на том, что ЕС должен уменьшить свою зависимость от российской энергетики. Там призывают институты ЕС и государства-члены прекратить завершение строительства газопровода "Северный поток-2" и требовать остановки строительства атомных электростанций, построенных "Росатомом".

Также, Совет Европы просят разработать новый стратегический подход к отношениям ЕС с Россией. Говорят, надо укреплять межчеловеческие контакты с гражданами России, но проводить "четкие красные линии" в сотрудничестве с российским государством.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Также читайте: Если РФ пересечет "красные линии" в отношении Украины, ЕС должен быть готов реагировать, - Боррель

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

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13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж обсудил ситуацию с безопасностью на востоке Украины с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как позже сообщила пресс-служба Меркель, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров призвали Россию отвести от границы с Украиной переброшенные туда войска.

20 апреля В ПАСЕ призвали Россию прекратить военные провокации возле границ Украины. 22 апреля Шойгу заявил о начале отвода войск РФ от границ Украины.

Читайте: РФ пока не отвела войска от границы с Украиной в Воронежской области, - глава Госпогранслужбы Дейнеко

Автор: 

Европарламент (1795) санкции (11258) Евросоюз (17067)


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Топ комментарии
+9
Европарламент готовит жесткие санкции против России, если она продолжит агрессию против Украины - Цензор.НЕТ 3547
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28.04.2021 19:27
+8
Европарламент готовит жесткие санкции против России, если она продолжит агрессию против Украины - Цензор.НЕТ 6214
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28.04.2021 19:29
+5
это будет очень жесткая озабоченность !
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28.04.2021 19:28
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Европарламент готовит жесткие санкции против России, если она продолжит агрессию против Украины - Цензор.НЕТ 3547
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28.04.2021 19:27 Ответить
это будет очень жесткая озабоченность !
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28.04.2021 19:28 Ответить
Они будут так озабочены, так озабочены! Чьто даже кушать не смогут!
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28.04.2021 20:43 Ответить
смогут но без аппетита
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29.04.2021 09:39 Ответить
Европарламент готовит жесткие санкции против России, если она продолжит агрессию против Украины - Цензор.НЕТ 6214
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28.04.2021 19:29 Ответить
Пердьож в усі калюжи.
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28.04.2021 19:35 Ответить
Если Россия вторгнется в Украину они заморозят счета приближенных олигархов. А помочь?
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28.04.2021 19:37 Ответить
А под своей тряпкой?😂🌷
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28.04.2021 19:47 Ответить
это европарламент просит...а кто будет вводить?
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28.04.2021 19:46 Ответить
Европарламент примерно такая же говорильня как ПАСЕ или Генассамблея ООН, все резолюции имеют лишь рекомендательный характер и не обязательны к выполнению.
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28.04.2021 19:46 Ответить
ТІЛЬКИ ЯКЩО ВВЕДЕ ВІЙСЬКА ВІДКРИТО,А ТАК ЯК ЗАРАЗ - все ок! прлдолжай ***** !
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28.04.2021 19:54 Ответить
Й не махайте нам тут знаменами пробитими кулями шахтьоров з відбійних гірновидобувних молотків
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28.04.2021 19:56 Ответить
готовит
вот уже 7 лет
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28.04.2021 20:02 Ответить
Чергова глибока стурбованість.
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28.04.2021 20:05 Ответить
мочи свинорусов
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28.04.2021 20:25 Ответить
это до или после того, как достроится "нордстрим два"?
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29.04.2021 08:33 Ответить
это мимо норд-2 потомушоэточастныйпроект
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29.04.2021 09:40 Ответить
ну, в случае ввода войск украинцам из концлагерей будет очень приятно наблюдать как рф отключили от свифт
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29.04.2021 08:42 Ответить
Еще боле жесткие чем 214-16 годах. Ай да молодцы. Такие решительный.
Против Гитлера тоже санкции вводили.
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29.04.2021 09:39 Ответить
в обчем и целом у мэма стотыщепервоекитайское предупреждение есть собрат уууухмыжёст
коевросанкциюготовим...... проблемка в том что расися а хоть и без ***** уже вошла во вкус
шантажа и безответки от еропы потомушо оттуда стабильно и недорого гази нефтюшка а туда
весь евросток спуливается на ура.... и кто ж такое даст порушить за какието там принципы ка
ких то там белых папуасов из центральной еропы.......
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29.04.2021 09:48 Ответить
Неужели дважды примут в ПАСЕ?
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29.04.2021 10:07 Ответить
санкция называется: обеспокоенность 224568245663-й раз
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29.04.2021 10:37 Ответить
А если не продолжит агрессию, то санкции чтобы эрэфия убралась на куй из Украины вводить не надо?
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29.04.2021 11:05 Ответить
Пока они этот "борщ" приготовят - вся вода выкипит.
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29.04.2021 11:39 Ответить
 
 