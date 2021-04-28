Европарламент готовит жесткие санкции против России, если она продолжит агрессию против Украины
Члены Европарламента подготовили проект резолюции, где просят Евросоюз ввести жесткие санкции против России, если конфликт на Донбассе снова обострится вплоть до ввода российских войск в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
В частности, власти ЕС просят отключить Россию от SWIFT (Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций), все активы в ЕС, принадлежащие приближенным к российским властям и их семьям олигархам, заморозить и отменить их визы.
"В случае, если такое военное наращивание (российских сил. - Ред.) в будущем трансформируется во вторжение Российской Федерации в Украину, ЕС должен четко указать, что цена такого нарушения международного права и норм будет суровой", - говорится в документе.
Кроме того, Европарламент настаивает на том, что ЕС должен уменьшить свою зависимость от российской энергетики. Там призывают институты ЕС и государства-члены прекратить завершение строительства газопровода "Северный поток-2" и требовать остановки строительства атомных электростанций, построенных "Росатомом".
Также, Совет Европы просят разработать новый стратегический подход к отношениям ЕС с Россией. Говорят, надо укреплять межчеловеческие контакты с гражданами России, но проводить "четкие красные линии" в сотрудничестве с российским государством.
Напомним, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.
Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.
На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.
Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.
8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.
Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.
13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.
16 апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж обсудил ситуацию с безопасностью на востоке Украины с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.
Как позже сообщила пресс-служба Меркель, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров призвали Россию отвести от границы с Украиной переброшенные туда войска.
20 апреля В ПАСЕ призвали Россию прекратить военные провокации возле границ Украины. 22 апреля Шойгу заявил о начале отвода войск РФ от границ Украины.
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вот уже 7 лет
Против Гитлера тоже санкции вводили.
коевросанкциюготовим...... проблемка в том что расися а хоть и без ***** уже вошла во вкус
шантажа и безответки от еропы потомушо оттуда стабильно и недорого гази нефтюшка а туда
весь евросток спуливается на ура.... и кто ж такое даст порушить за какието там принципы ка
ких то там белых папуасов из центральной еропы.......