Объединенная Европа должна стоять бок о бок с США в противодействии российской агрессии, - Яценюк

Европейский Союз должен вместе с США в противодействовать российской агрессии против Украины.

Об этом во время онлайн дискуссии Киевского форума по безопасности 28 апреля заявил председатель Киевского форума, премьер-министр Украины в 2014-16 годах Арсений Яценюк, сообщает Цензор.НЕТ.

"Очень важно, чтобы объединенная Европа вместе с США стояли как единое крупное евроатлантическое сообщество против российской агрессии. Россия является опасностью для наших граждан, для нашей безопасности и для нашей нации. Убежден, что США будут поддерживать Украину и украинцев. Они продемонстрировали это, и они будут продолжать это делать ", - подчеркнул Яценюк.

Арсений Яценюк подчеркнул, что лучший ответ на нынешние вызовы - "не в каких-то размытых статусах для Украины, а в том, чтобы Украина получила План действий по членству в НАТО": "При президенте Байдена, надеюсь, у нас есть исторический момент, чтобы получить ПДЧ для членства в Альянсе ".

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты действительно является стратегическим союзником Украины: "В эти тревожные времена мы видим, кто друг, а кто недруг. Без сомнения, врагом является Российская Федерация. Настоящим нашим другом и партнером являются Соединенные Штаты Америки ", - подчеркнул глава КБФ, добавив, что США выделили около 4 млрд. долларов Украине "для борьбы против российского врага, для борьбы против коррупции и за нашу независимость ".

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Яценюк выразил благодарность президенту Байдену и новой администрации США за "смелые шаги для сдерживания Путина от агрессии против Украины": "Несколько недель назад российский президент решил накопить войска на границе с Украиной. Это было не просто бряцание оружием, это была настоящая угроза того, что Путин решил провести масштабную операцию. И США сделали все возможное, чтобы остановить это ".

"Сегодня США вернулись на глобальную арену, вернулись в смысле формирования мировой политики и поддержки и защиты глобальной демократии", - подчеркнул он.

"В такие непростые времена очень важно, чтобы наши европейские партнеры стали бок о бок с США, чтобы остановить российскую агрессию, защитить свободный мир и поддержать Украину", - подчеркнул глава КБФ.

Украина нуждается в поддержке в нескольких направлениях, отметил он: "начиная с предоставления летального и нелетального оружия и заканчивая усилением санкции против Российской Федерации, в случае если Россия пойдет дальше, если РФ будет продолжать агрессивно себя вести".

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В то же время, Арсений Яценюк подчеркнул, что определенные сомнения относительно того, готова ли украинская власть получать поддержку Запада: "Сейчас очень важна политическая воля проводить реформы. Необходима полная реформа системы правосудия. Нужны рыночные реформы, а не инициативы вроде нового большевизма, которые сейчас просматриваются ".

По реформе в энергетическом секторе, он напомнил, что только что был уволен глава "Нафтогаза": "Надеюсь, что правительство и президент не свернут энергетические реформы и энергетическую независимость, и не восстановят импорт российского газа из "Газпрома".

"Запад и Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы Украина показала историю успеха. И конституционный долг украинской власти и президента - сделать эту историю реальностью ", - подчеркнул Яценюк.

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