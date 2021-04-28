Объединенная Европа должна стоять бок о бок с США в противодействии российской агрессии, - Яценюк
Европейский Союз должен вместе с США в противодействовать российской агрессии против Украины.
Об этом во время онлайн дискуссии Киевского форума по безопасности 28 апреля заявил председатель Киевского форума, премьер-министр Украины в 2014-16 годах Арсений Яценюк, сообщает Цензор.НЕТ.
"Очень важно, чтобы объединенная Европа вместе с США стояли как единое крупное евроатлантическое сообщество против российской агрессии. Россия является опасностью для наших граждан, для нашей безопасности и для нашей нации. Убежден, что США будут поддерживать Украину и украинцев. Они продемонстрировали это, и они будут продолжать это делать ", - подчеркнул Яценюк.
Арсений Яценюк подчеркнул, что лучший ответ на нынешние вызовы - "не в каких-то размытых статусах для Украины, а в том, чтобы Украина получила План действий по членству в НАТО": "При президенте Байдена, надеюсь, у нас есть исторический момент, чтобы получить ПДЧ для членства в Альянсе ".
Он подчеркнул, что Соединенные Штаты действительно является стратегическим союзником Украины: "В эти тревожные времена мы видим, кто друг, а кто недруг. Без сомнения, врагом является Российская Федерация. Настоящим нашим другом и партнером являются Соединенные Штаты Америки ", - подчеркнул глава КБФ, добавив, что США выделили около 4 млрд. долларов Украине "для борьбы против российского врага, для борьбы против коррупции и за нашу независимость ".
Яценюк выразил благодарность президенту Байдену и новой администрации США за "смелые шаги для сдерживания Путина от агрессии против Украины": "Несколько недель назад российский президент решил накопить войска на границе с Украиной. Это было не просто бряцание оружием, это была настоящая угроза того, что Путин решил провести масштабную операцию. И США сделали все возможное, чтобы остановить это ".
"Сегодня США вернулись на глобальную арену, вернулись в смысле формирования мировой политики и поддержки и защиты глобальной демократии", - подчеркнул он.
"В такие непростые времена очень важно, чтобы наши европейские партнеры стали бок о бок с США, чтобы остановить российскую агрессию, защитить свободный мир и поддержать Украину", - подчеркнул глава КБФ.
Украина нуждается в поддержке в нескольких направлениях, отметил он: "начиная с предоставления летального и нелетального оружия и заканчивая усилением санкции против Российской Федерации, в случае если Россия пойдет дальше, если РФ будет продолжать агрессивно себя вести".
В то же время, Арсений Яценюк подчеркнул, что определенные сомнения относительно того, готова ли украинская власть получать поддержку Запада: "Сейчас очень важна политическая воля проводить реформы. Необходима полная реформа системы правосудия. Нужны рыночные реформы, а не инициативы вроде нового большевизма, которые сейчас просматриваются ".
По реформе в энергетическом секторе, он напомнил, что только что был уволен глава "Нафтогаза": "Надеюсь, что правительство и президент не свернут энергетические реформы и энергетическую независимость, и не восстановят импорт российского газа из "Газпрома".
"Запад и Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы Украина показала историю успеха. И конституционный долг украинской власти и президента - сделать эту историю реальностью ", - подчеркнул Яценюк.
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Схоже, що дерьмаку- подляку- аферістовичу неприємні заклики до світової підтримки України.
Аваков - одна з найнебезпечніших людей у нашій державі. Він контролює вулицю, контролює силовиків, а за допомогою своїх шісток створює керований хаос, щоб підгрібати під себе ще більше влади. Ще більше вбивств, контрабанди і корупції. Хто ж ці люди, які допомагають Авакову усе це контролювати?
28.04.2021 13:59
В Совете Европы призывают украинскую власть учесть свидетельства относительно возможной причастности КГБ Беларуси при расследовании убийства журналиста Павла Шеремета.
Мабуть ті свідки не на Ріфа вказали ...
По данному вопросу "объединенная Европа" не очень то и объединённая, также как и по газовому вопросу. Хотя свою позицию декларирует красиво. В этом плане Штаты на шаг впереди. Так что надеятся на неё по крайнем мере наивно. Самим нужно больше усилий в этом отношении прилагать, а не только быть сытыми их "озабоченностью" и "обеспокоенностью".