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Новости Агрессия России против Украины
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Объединенная Европа должна стоять бок о бок с США в противодействии российской агрессии, - Яценюк

Объединенная Европа должна стоять бок о бок с США в противодействии российской агрессии, - Яценюк

Европейский Союз должен вместе с США в противодействовать российской агрессии против Украины.

Об этом во время онлайн дискуссии Киевского форума по безопасности 28 апреля заявил председатель Киевского форума, премьер-министр Украины в 2014-16 годах Арсений Яценюк, сообщает Цензор.НЕТ.

"Очень важно, чтобы объединенная Европа вместе с США стояли как единое крупное евроатлантическое сообщество против российской агрессии. Россия является опасностью для наших граждан, для нашей безопасности и для нашей нации. Убежден, что США будут поддерживать Украину и украинцев. Они продемонстрировали это, и они будут продолжать это делать ", - подчеркнул Яценюк.

Арсений Яценюк подчеркнул, что лучший ответ на нынешние вызовы - "не в каких-то размытых статусах для Украины, а в том, чтобы Украина получила План действий по членству в НАТО": "При президенте Байдена, надеюсь, у нас есть исторический момент, чтобы получить ПДЧ для членства в Альянсе ".

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты действительно является стратегическим союзником Украины: "В эти тревожные времена мы видим, кто друг, а кто недруг. Без сомнения, врагом является Российская Федерация. Настоящим нашим другом и партнером являются Соединенные Штаты Америки ", - подчеркнул глава КБФ, добавив, что США выделили около 4 млрд. долларов Украине "для борьбы против российского врага, для борьбы против коррупции и за нашу независимость ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ не на нашем пороге, они уже в нашем доме. Это угроза всему миру, - Яценюк

Яценюк выразил благодарность президенту Байдену и новой администрации США за "смелые шаги для сдерживания Путина от агрессии против Украины": "Несколько недель назад российский президент решил накопить войска на границе с Украиной. Это было не просто бряцание оружием, это была настоящая угроза того, что Путин решил провести масштабную операцию. И США сделали все возможное, чтобы остановить это ".

"Сегодня США вернулись на глобальную арену, вернулись в смысле формирования мировой политики и поддержки и защиты глобальной демократии", - подчеркнул он.

"В такие непростые времена очень важно, чтобы наши европейские партнеры стали бок о бок с США, чтобы остановить российскую агрессию, защитить свободный мир и поддержать Украину", - подчеркнул глава КБФ.

Украина нуждается в поддержке в нескольких направлениях, отметил он: "начиная с предоставления летального и нелетального оружия и заканчивая усилением санкции против Российской Федерации, в случае если Россия пойдет дальше, если РФ будет продолжать агрессивно себя вести".

Смотрите также: Киевский форум по безопасности: Дискуссия об уникальных шансах партнерства Украины и США. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В то же время, Арсений Яценюк подчеркнул, что определенные сомнения относительно того, готова ли украинская власть получать поддержку Запада: "Сейчас очень важна политическая воля проводить реформы. Необходима полная реформа системы правосудия. Нужны рыночные реформы, а не инициативы вроде нового большевизма, которые сейчас просматриваются ".

По реформе в энергетическом секторе, он напомнил, что только что был уволен глава "Нафтогаза": "Надеюсь, что правительство и президент не свернут энергетические реформы и энергетическую независимость, и не восстановят импорт российского газа из "Газпрома".

"Запад и Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы Украина показала историю успеха. И конституционный долг украинской власти и президента - сделать эту историю реальностью ", - подчеркнул Яценюк.

Читайте: Очередное изобретение в виде кластеров к минским соглашениям может оказаться кластерной бомбой, - Яценюк

Автор: 

ПДЧ (137) США (26439) Яценюк Арсений (8006) Киевский форум по безопасности (139)


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Топ комментарии
+6
Міша Подоляк зараз всю ботоферму на цю тему кине.
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28.04.2021 19:54
+4
Скільки років Кравчуку. І ще скаче неначе козлик. А Арсєнію ще років 40 жити на пенсії?
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28.04.2021 19:51
+4
Вже. По темі- нічого. Лише лемент про кроліка, куля в лоб і паркан.
Схоже, що дерьмаку- подляку- аферістовичу неприємні заклики до світової підтримки України.
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28.04.2021 20:11
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Правила форума Совет форумчан
Не сидится спокойно Арсению на полит пенсии
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28.04.2021 19:47 Ответить
Скільки років Кравчуку. І ще скаче неначе козлик. А Арсєнію ще років 40 жити на пенсії?
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28.04.2021 19:51 Ответить
У нас в Украине к сожалению, нет практики отправки обосравшихся политиков обратно заниматься той деятельностью, которой они занимались до попаданию в политику. Наши политиканы-демагоги как залезли к корыту, так и будут сидеть или в нём или возле, пока ногами вперёд не вынесут. А надо всё-таки нам научиться прощаться с ними на всегда и давать дорогу более перспективным
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28.04.2021 20:00 Ответить
к сожалению нет возможности отправлять вот таких быдло-избирателей на их историческую родину - паРашу...
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28.04.2021 20:43 Ответить
Ну Порошенко его опередил на 2 дня.Правда ,не смог упредить обыски на Кузнице на Рыбальском и Богдан Моторсе за брак для ВСУ,ну да то мелочи жизни.Главное -дать ценные указания!
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28.04.2021 19:48 Ответить
Сказав би краще ,що земля кругла. Було б більш оригінальніше.
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28.04.2021 19:49 Ответить
Бредит Сеня. Как только возникнет хотя бы минимальная перспектива ПДЧ... у границы окажутся сотни и сотни руссо-танков. И вертолетов. И самолетов. И- никакого ПДЧ не состоится. Хватит уже лапшу вешать, уши таки- перегружены, соскальзывает.
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28.04.2021 19:50 Ответить
да ни хрена не случится..пдч за 5 мин. провозглашается, а танкам топать и топать от варонижа))...пока приедут, уже обратно ехать пора будет..)))....тут другое, тут вечные друганы украинские против, немцы, и и др.
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28.04.2021 20:27 Ответить
Марш вышиванок в Киеве. Объединенная Европа должна стоять бок о бок с США в противодействии российской агрессии, - Яценюк - Цензор.НЕТ 5916

Объединенная Европа должна стоять бок о бок с США в противодействии российской агрессии, - Яценюк - Цензор.НЕТ 3999
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28.04.2021 19:51 Ответить
Міша Подоляк зараз всю ботоферму на цю тему кине.
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28.04.2021 19:54 Ответить
Вже. По темі- нічого. Лише лемент про кроліка, куля в лоб і паркан.
Схоже, що дерьмаку- подляку- аферістовичу неприємні заклики до світової підтримки України.
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28.04.2021 20:11 Ответить
Подоляк на ;ЗЕ!диджитал таки навів порядок. Працюють в поті чола. Фьодоров слабенький був як куратор.
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28.04.2021 20:17 Ответить
Кто тут на Сеню батон крошит? Сеня ещё в чеченскую москалей пачками валил. Попрошу не забывать!
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28.04.2021 19:54 Ответить
Арсений и украинскую ядерную кнопку нажмёт, если нужно.
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29.04.2021 07:02 Ответить
Откуда вещает этот великий
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28.04.2021 19:57 Ответить
Лахтинские идентифицируются по слову «Флорида»
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28.04.2021 19:59 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=MlJzmTGf_gU «Аваков» - узурпація влади. - YouTube

Аваков - одна з найнебезпечніших людей у нашій державі. Він контролює вулицю, контролює силовиків, а за допомогою своїх шісток створює керований хаос, щоб підгрібати під себе ще більше влади. Ще більше вбивств, контрабанди і корупції. Хто ж ці люди, які допомагають Авакову усе це контролювати?
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28.04.2021 19:58 Ответить
В Совете Европы призывают Украину расследовать причастность КГБ Беларуси к убийству Шеремета

28.04.2021 13:59

В Совете Европы призывают украинскую власть учесть свидетельства относительно возможной причастности КГБ Беларуси при расследовании убийства журналиста Павла Шеремета.

Мабуть ті свідки не на Ріфа вказали ...
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28.04.2021 20:02 Ответить
"Очень важно, чтобы объединенная Европа вместе с США стояли как единое крупное евроатлантическое сообщество против российской агрессии. Россия является опасностью для наших граждан, для нашей безопасности и для нашей нации. Убежден, что США будут поддерживать Украину и украинцев. Они продемонстрировали это, и они будут продолжать это делать ", - подчеркнул Яценюк.

По данному вопросу "объединенная Европа" не очень то и объединённая, также как и по газовому вопросу. Хотя свою позицию декларирует красиво. В этом плане Штаты на шаг впереди. Так что надеятся на неё по крайнем мере наивно. Самим нужно больше усилий в этом отношении прилагать, а не только быть сытыми их "озабоченностью" и "обеспокоенностью".
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28.04.2021 20:06 Ответить
И ***** твоё туда же
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28.04.2021 21:06 Ответить
упс... а я чет всегда думал что именно Украина должна противостоять... сенечка ты уже "стену" построил... "построил" и слинял в США!
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28.04.2021 20:21 Ответить
Твой то из бункера нос не высовывает
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28.04.2021 21:07 Ответить
И сам слинял и тебя слиняет
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29.04.2021 07:03 Ответить
И кому именно она должна?
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28.04.2021 21:25 Ответить
Сеня зрит в корень!
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28.04.2021 22:14 Ответить
 
 