Кабмин назначил Витренко главой правления "Нафтогаза" сроком на год с 29 апреля, - распоряжение
Кабинет министров Украины обнародовал принятые в среду решения о кадровых перестановках в НАК "Нафтогаз Украины" в рамках общего собрания акционеров компании.
Распоряжение №370-р от 28 апреля 2021 года обнародовано на сайте Кабинета министров, информирует Цензор.НЕТ.
Согласно документу, сначала был утвержден отчет "Нафтогаза" за 2020 год, потом принято решение о не начислении дивидендов из-за полученных убытков с признанием неудовлетворительной работы наблюдательного совета и правления компании.
Следующим пунктом КМУ досрочно прекратил полномочия всех членов наблюдательного совета НАК, как независимых, так и представителей от государства, и решил объявить конкурсный отбор на независимых членов совета с 5 мая 2021 года.
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Далее было принято решение избрать членами наблюдательного совета действующий до этого состав, с оговоркой, что этот пункт вступает в силу с 30 апреля 2021 года.
Согласно распоряжению, далее КМУ досрочно прекратил полномочия главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, уволив его с должности с 28 апреля, и избрал и назначил главой компании Юрия Витренко с 29 апреля.
Подписание контракта с Витренко и договоров с членами набсовета поручено министру экономики Игорю Петрашко.
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Напомним, ранее сообщалось, что Коболева уволили с должности главы "Нафтогаза". Сам Коболев заявил, что никаких заявлений об увольнении не писал.
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а та посцяла їм у личко,
з кишеньок гроші в них зібрала,
ще раз посцяла і.... з'їбaла
😁
🤣
Виложіть свою улюблену,please..😁
Интересно, зеленомордые вооще собираются дожить до окончания срока бубочки? А потом где они жить планируют?
(точно карточный долг - а это святое)
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Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
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СТОП ГЕНОЦИД
УКРАЇНА-НЕ РОЯЛЬ
ПРОСТА ПРАВДА ПРО «ДЕРЖАВНУ КОМПАНІЮ» НАФТОГАЗ «РИНОК» ГАЗУ ТА «РИНКОВІ ТАРИФИ»
через три года с нас сделают колонию и выставят на распродажу либирастам. Впереди только стойло и загон. Если ничего не менять.