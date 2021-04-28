Кабмин назначил Витренко главой правления "Нафтогаза" сроком на год с 29 апреля, - распоряжение

Кабинет министров Украины обнародовал принятые в среду решения о кадровых перестановках в НАК "Нафтогаз Украины" в рамках общего собрания акционеров компании.

Распоряжение №370-р от 28 апреля 2021 года обнародовано на сайте Кабинета министров, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно документу, сначала был утвержден отчет "Нафтогаза" за 2020 год, потом принято решение о не начислении дивидендов из-за полученных убытков с признанием неудовлетворительной работы наблюдательного совета и правления компании.

Следующим пунктом КМУ досрочно прекратил полномочия всех членов наблюдательного совета НАК, как независимых, так и представителей от государства, и решил объявить конкурсный отбор на независимых членов совета с 5 мая 2021 года.

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Далее было принято решение избрать членами наблюдательного совета действующий до этого состав, с оговоркой, что этот пункт вступает в силу с 30 апреля 2021 года.

Согласно распоряжению, далее КМУ досрочно прекратил полномочия главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, уволив его с должности с 28 апреля, и избрал и назначил главой компании Юрия Витренко с 29 апреля.

Подписание контракта с Витренко и договоров с членами набсовета поручено министру экономики Игорю Петрашко.

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Напомним, ранее сообщалось, что Коболева уволили с должности главы "Нафтогаза". Сам Коболев заявил, что никаких заявлений об увольнении не писал.