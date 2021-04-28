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Кабмин назначил Витренко главой правления "Нафтогаза" сроком на год с 29 апреля, - распоряжение

Кабмин назначил Витренко главой правления

Кабинет министров Украины обнародовал принятые в среду решения о кадровых перестановках в НАК "Нафтогаз Украины" в рамках общего собрания акционеров компании.

Распоряжение №370-р от 28 апреля 2021 года обнародовано на сайте Кабинета министров, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно документу, сначала был утвержден отчет "Нафтогаза" за 2020 год, потом принято решение о не начислении дивидендов из-за полученных убытков с признанием неудовлетворительной работы наблюдательного совета и правления компании.

Следующим пунктом КМУ досрочно прекратил полномочия всех членов наблюдательного совета НАК, как независимых, так и представителей от государства, и решил объявить конкурсный отбор на независимых членов совета с 5 мая 2021 года.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Нафтогаз" об увольнении Коболева: Юридическая манипуляция и возвращение к ручному управлению

Далее было принято решение избрать членами наблюдательного совета действующий до этого состав, с оговоркой, что этот пункт вступает в силу с 30 апреля 2021 года.

Согласно распоряжению, далее КМУ досрочно прекратил полномочия главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, уволив его с должности с 28 апреля, и избрал и назначил главой компании Юрия Витренко с 29 апреля.

Подписание контракта с Витренко и договоров с членами набсовета поручено министру экономики Игорю Петрашко.

Также на Цензор.НЕТ: Об "увольнении" узнал из новостей. Никаких заявлений не писал, - Коболев

Напомним, ранее сообщалось, что Коболева уволили с должности главы "Нафтогаза". Сам Коболев заявил, что никаких заявлений об увольнении не писал.

Автор: 

Кабмин (14025) назначение (2167) Нафтогаз (3112) Коболев Андрей (458) Витренко Юрий (377)


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Топ комментарии
+14
Кабмин назначил Витренко главой правления "Нафтогаза" сроком на год с 29 апреля, - распоряжение - Цензор.НЕТ 9244
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28.04.2021 20:30
+13
Зеленые везде назначают ватников украинофобов, вся суть 73% власти
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28.04.2021 20:30
+7
И Щуку бросили в реку..©
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28.04.2021 20:28
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И Щуку бросили в реку..©
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28.04.2021 20:28 Ответить
Ну чого Ви так, одразу з негативу? Може мап Наталя хвора і потребує вартісного лікування? От і вирішили, що Юпі року для цього вистачить.
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28.04.2021 20:32 Ответить
зeбiли cлухали лисичку,
а та посцяла їм у личко,
з кишеньок гроші в них зібрала,
ще раз посцяла і.... з'їбaла
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28.04.2021 20:33 Ответить
Ага...тримай 🍫..
😁
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28.04.2021 20:35 Ответить
при шоколядному - у прибутках, при зeлyпні - в збитках. тож щось у вас з іронією не вийшло, туповато, як к кварталі
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28.04.2021 20:37 Ответить
ЗЕ=ПЕ..
🤣
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28.04.2021 20:41 Ответить
я бачу в цьому вашому рівнянні яскраве підтвердження головного тезісу 73% розумововідсталих "какаяразніца"
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28.04.2021 20:45 Ответить
🤣🤣
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28.04.2021 20:48 Ответить
Лицо "простого 73% нарiду" выглядит как-то так
Кабмин назначил Витренко главой правления "Нафтогаза" сроком на год с 29 апреля, - распоряжение - Цензор.НЕТ 6499
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28.04.2021 20:41 Ответить
Ойц.. Мордяки всіх влад -дупа..
Виложіть свою улюблену,please..😁
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28.04.2021 20:47 Ответить
Кабмин назначил Витренко главой правления "Нафтогаза" сроком на год с 29 апреля, - распоряжение - Цензор.НЕТ 9244
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28.04.2021 20:30 Ответить
Зеленые везде назначают ватников украинофобов, вся суть 73% власти
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28.04.2021 20:30 Ответить
Бєня задоволений.
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28.04.2021 20:31 Ответить
поміняли одну ссучену бльдь на другу.
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28.04.2021 20:32 Ответить
тобто, за вашої логіки, незалежна Наглядова Рада теж бльді були? а тепер наберуть хароших і чесних, з народу?
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28.04.2021 20:34 Ответить
пздец. чем же он так полезен зеленскому? миньет что ли?
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28.04.2021 20:33 Ответить
Капец нафтогазу...
Интересно, зеленомордые вооще собираются дожить до окончания срока бубочки? А потом где они жить планируют?
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28.04.2021 20:35 Ответить
думаю их будут ******* все. и особенно 73 %
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28.04.2021 21:39 Ответить
впихнули невпих*емое ? )))) ай маладца !
(точно карточный долг - а это святое)
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28.04.2021 20:35 Ответить
Зелені ублюдки!
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28.04.2021 20:36 Ответить
Быть Ермаку миллиардером. Витренко двигали Коломойский и Ермак. Ермак пытается себя «вставить» в газовые контракты , получить долю и стать миллиардером.
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28.04.2021 20:39 Ответить
як хитроопо. але якщо коболєв захоче- то сміло може піти в оаск чи верховний!тут порушень тьма. зрештою якщо така революційна необхідність тоді чому набсовєт укрзалізниці ніззя так розігнати??? лєща шкода???
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28.04.2021 20:41 Ответить
Всего лишь на год? Мало!!!! Теперь сын обдолбанной прогрессивно-хворой мамки витрюнчихи будет ложить на карман ударными темпами, следите за руками!!!!!
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28.04.2021 20:49 Ответить
Думаете променяв портфель министра, пусть даже и.о., на портфель директора компании этот товарищ будет стараться на благо государства? Не верю!
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28.04.2021 20:58 Ответить
при чем официальная зарплата министра где то 60 000 в месяц. а главы нафтогаза 2 500 000 в месяц
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28.04.2021 21:41 Ответить
Вобще-то Кабмин не может увольнять и назначать главу Нафтогаза.
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28.04.2021 21:01 Ответить
Если за последний год кобелев вытащил только зарплаты из государственного Нафтогаза пару сотен лямов, то теперь они уже на пару с витренко вытащат под пол-миллиарда. Кобелев по суду отсудит за незаконное увольнение, витренко получит свою доляху, откатив за должность. Будут только сосать из государства. Ничем другим они больше там не занимались и не собираются.
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28.04.2021 21:21 Ответить
золотые слова..
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28.04.2021 21:30 Ответить
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https://twitter.com/BorisenkoBoris

Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

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СТОП ГЕНОЦИД
УКРАЇНА-НЕ РОЯЛЬ
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Кабмін призначив Вітренка головою правління "Нафтогазу" строком на рік з 29 квітня, - розпорядження - Цензор.НЕТ 6723
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28.04.2021 21:45 Ответить
Двое из ларца одинаковых с лица
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28.04.2021 22:06 Ответить
Да ему и полгода достаточно, чтоб разбогатеть на миллиарды...
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28.04.2021 22:08 Ответить
С гражданами так не поступают. Это захват страны прохиндеями. Нужна другая система или
через три года с нас сделают колонию и выставят на распродажу либирастам. Впереди только стойло и загон. Если ничего не менять.
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29.04.2021 05:04 Ответить
 
 