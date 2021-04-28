Налоговая амнистия - это добровольное, а не принудительное декларирования доходов, - "слуга народа" Гетманцев

Налоговая амнистия является добровольным, а не принудительным декларированием доходов граждан, государство не будет заставлять украинцев выводить свои деньги из тени.

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев (фракция "Слуга народа"), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт политсилы.

"Хочу развеять миф, что якобы государство заставляет украинцев выводить свои деньги из тени. Хочешь - участвуешь в налоговой амнистии. Не хочешь - не принимаешь участия", - пояснил Гетманцев.

Он подчеркнул, что налоговая амнистия не касается средств, которые человек получил, заплатив с них налоги - зарплаты, имущества или денег в наследство.

Гетманцев отметил, что в амнистии не могут участвовать должностные лица.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Вас били?" - "слуга народа" Гетманцев, споривший накануне о правописании слова "минет", вышел из ОП с медповязкой на носу. ВИДЕО

"Налоговая амнистия - это точно не об отбеливании тех денег, которые кто-то украл у государства", - подчеркнул он.

Глава профильного комитета подчеркнул, что инициатива президента - законопроект о налоговой амнистии - направлена на то, чтобы дать возможность украинским гражданам, которые 30 лет уклонялись от налогообложения при получении доходов, начать жизнь с чистого листа, а также привлечь средства в экономику государства.

"Мы понимаем, что средства, которые хранят дома украинцы, ежедневно теряют стоимость. А если они инвестированы в бизнес, находятся на депозите в банке и т.д., тогда они приносят дополнительный доход владельцам. Таким образом, деньги должны работать на владельца и на экономику Украины", - сказал он.

Также на Цензор.НЕТ: Законопроект Зеленского об амнистии капиталов ударит по большинству населения и наоборот поспособствует большей тенизации доходов, - нардеп "ЕС" Южанина

Гетманцев также обратил внимание, что декларация, поданная лицом, которое хочет принять участие в налоговой амнистии, не может служить доказательством в уголовных делах.

Напомним, Верховная Рада 30 марта приняла в первом чтении законопроект о налоговой амнистии (№5153).