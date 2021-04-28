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Налоговая амнистия - это добровольное, а не принудительное декларирования доходов, - "слуга народа" Гетманцев

Налоговая амнистия - это добровольное, а не принудительное декларирования доходов, -

Налоговая амнистия является добровольным, а не принудительным декларированием доходов граждан, государство не будет заставлять украинцев выводить свои деньги из тени.

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев (фракция "Слуга народа"), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт политсилы.

"Хочу развеять миф, что якобы государство заставляет украинцев выводить свои деньги из тени. Хочешь - участвуешь в налоговой амнистии. Не хочешь - не принимаешь участия", - пояснил Гетманцев.

Он подчеркнул, что налоговая амнистия не касается средств, которые человек получил, заплатив с них налоги - зарплаты, имущества или денег в наследство.

Гетманцев отметил, что в амнистии не могут участвовать должностные лица.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Вас били?" - "слуга народа" Гетманцев, споривший накануне о правописании слова "минет", вышел из ОП с медповязкой на носу. ВИДЕО

"Налоговая амнистия - это точно не об отбеливании тех денег, которые кто-то украл у государства", - подчеркнул он.

Глава профильного комитета подчеркнул, что инициатива президента - законопроект о налоговой амнистии - направлена на то, чтобы дать возможность украинским гражданам, которые 30 лет уклонялись от налогообложения при получении доходов, начать жизнь с чистого листа, а также привлечь средства в экономику государства.

"Мы понимаем, что средства, которые хранят дома украинцы, ежедневно теряют стоимость. А если они инвестированы в бизнес, находятся на депозите в банке и т.д., тогда они приносят дополнительный доход владельцам. Таким образом, деньги должны работать на владельца и на экономику Украины", - сказал он.

Также на Цензор.НЕТ: Законопроект Зеленского об амнистии капиталов ударит по большинству населения и наоборот поспособствует большей тенизации доходов, - нардеп "ЕС" Южанина

Гетманцев также обратил внимание, что декларация, поданная лицом, которое хочет принять участие в налоговой амнистии, не может служить доказательством в уголовных делах.

Напомним, Верховная Рада 30 марта приняла в первом чтении законопроект о налоговой амнистии (№5153).

Автор: 

амнистия (455) законопроект (3219) налоги (3238) Гетманцев Даниил (409)


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Топ комментарии
+24
Шкала Тупости 1 Кива = 10 Мендель или 0.5Гетманцева
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28.04.2021 20:34
+19
Та да. Он иногда такое лепит, что не на одни уши не натянешь. А потом, как Арахамия "Меня не так поняли"
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28.04.2021 20:37
+19
Интересно, наш "величайший" расскажет откуда у него весть праздник невиданной роскоши с квартирами, машинами, домами, виллами и царскими апартаментами при постоянно убыточных фирмах и практически нулевых налогах? Бабушка из Бразилии подарила?
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28.04.2021 20:40
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Шкала Тупости 1 Кива = 10 Мендель или 0.5Гетманцева
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28.04.2021 20:34 Ответить
Та да. Он иногда такое лепит, что не на одни уши не натянешь. А потом, как Арахамия "Меня не так поняли"
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28.04.2021 20:37 Ответить
Те, що він ліпить, натягується не на вуха, висипається весною на грядки.
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28.04.2021 20:45 Ответить
Да неужели? Это для кого, вам - добровольно и по "льготному тарифу", а остальным обязательно и по полной?
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28.04.2021 20:35 Ответить
Интересно, наш "величайший" расскажет откуда у него весть праздник невиданной роскоши с квартирами, машинами, домами, виллами и царскими апартаментами при постоянно убыточных фирмах и практически нулевых налогах? Бабушка из Бразилии подарила?
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28.04.2021 20:40 Ответить
Не наговорюйте на бабцю. Єдиний її недолік - то борода. А от живе вона в Україні. Наразі.
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28.04.2021 20:49 Ответить
Тут такое: я не стану материться, хотя уважаемый Цензор знает: я это очень даже умею. Но!!! Когда я слышу что-то от этой мерзоты- Гетманцева, я точно знаю- это заява урода, ворюги и отпетого негодяя. И- всё.

Блин, хотел спать лечь... но после этой хвамилии хочу подождать хоть какой-то позитив, в ленте новостей Цензора. Бо завершать вечер этой мразью- опасно для здоровья.
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28.04.2021 20:41 Ответить
Звіздюк! Хто із зубожілим добровільно відмовиться від субсидії?
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28.04.2021 20:44 Ответить
Чисто разводилово для дурачков,этого хитрозадого гетьмановича самого нужно тщательно проверить на соответствие имеющегося имущества и уплаченных налогов.
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28.04.2021 20:48 Ответить
Угу. Как жы ж. Это мерзота сама себя проверит. Ну и подельничков. И всё у них будет чики-пуки.

Не, таки с этой страницы надо уйти... бо материться хочется. А ведь заБАНят...
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28.04.2021 20:53 Ответить
Налоговая амнистия - это добровольное, а не принудительное декларирования доходов, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 7118
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28.04.2021 20:54 Ответить
Поле чудес в стране дураков...
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28.04.2021 21:05 Ответить
Це як в старому анекдоті про Пєтьку та Чапаєва як вони в карти грали з англічанами. Коли Пєтька питає чому англічани карти не показують, а тільки озвучують? Вони відповідають, що джентельмени на слово вірять. Ну тут, каже Пєтька, мені карта і поперла...
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28.04.2021 21:08 Ответить
отакого, а недавно было обязательно, и налог заплатить
не прошло, включил заднюю дебила кусок
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28.04.2021 21:08 Ответить
Вот интересно , как они собираются определять , кто хочет амнистии , а кто нет . Если я к примеру просто положу на свою карту 20 штук гривен , то есть я должен штуку налога заплатить , или если не хочу то не надо.
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28.04.2021 21:29 Ответить
https://twitter.com/prxpnx
https://twitter.com/prxpnx

Зося Синицына

@prxpnx

·https://twitter.com/prxpnx/status/1387232237243047939 16 ч

Сумарний податок на працю простого українця - 41,5% (податок на доходи фіз.осіб- 18%, ЄСВ -22%, військовий збір- 1,5%) ... Проте, на дивіденти олігархів всього 5% ! От така ЗЕсправедливість - чим більші доходи тим менші податки і збори! Андрій Павловський
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28.04.2021 21:56 Ответить
Чинуши не участвуют.
Люди бизнеса и так всё законно имеют.
У простых людей денег нет.

Кто остаётся? Жёны, дети, тёщи, любовницы чиновников!

Вариант второй - тупо врёт Гетманцев!
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28.04.2021 22:00 Ответить
Многие страны это "украинское новшество" уже попробовали и увидели крайне низкую эффективность этого крупномасштаюного мероприятия, в которое может быть вовлечено большое количество наеления без никакой гарантии его безопасности в самом широком смысле слова. Ученые экономисты уже обозначили рабочий алгоритм такого действа - первый этап - это предварительная трансформация налогового законодательства до праметров, при которых бизнес может не минимизировать налоги и этих сборов окажется дотаточным для развития самого бизнеса и не нужно будет платить зарплаты "наличманом" и уводить бабки в теь, но при этом предусмотрено строжайшая ответственность за нарушения, но она также предварительно требует трансформации проавоохренительой и судовой системы. Без проведения этих реформ "нулевая декларация" приведет к мизерным по сравнению с ожидаемыми поступлениями средств от "обнуления". Власть должна понимать и ещё один существеный момент - власти сегодня никто не доверяет и особенно приемственоти власти и поэтому население уже говорит, ну и что эта власть уйдет, придет другая и придумает второе или третье "обнуление" В Штатах многие Законы действуют без изменения сотнями лет, а в Украине каждая власть старается что-то измеить , принеся что-то в свой карман. И не менее важное - чтобы народ поверил власти, она должна в качестве первочередного мероприятия провести показательное "обнуление" доходов и денег тех, кто сегодня держит эти бабки дома в особо крупных размерах потому, что при сдаче таких денег в банк потребуется объяснение их происхождения.- а это цтфры с шестью и девятью нулями и их добыть без дерибана гос. бюджета было не возможно!!! Вот где основой "навар" от "обнуления"!!! А у нас решили содрать с человека налог с накопленных за всю его трудовую деятельость может с недоеданием и не лечась при суммах более 400 тыс.грн.( примерно 15 тыс.баксов!?), а при этом сегодня месячная зарплата некоторых чиновников от 500 тыс и до нескольких миллионов и некоторые чиновники устанавливают ее себе сами(???). При этом человека фактически заставляют открыть банковскую тайну - на каком основании??? Как таким абсурдом можно экспериментировать на народе? И это опыт может весьма плохо закончиться.
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28.04.2021 22:19 Ответить
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZX60VQ7Kz3tHumYScIVj_U4R9CNPeRaitX1u08bynZ8Pt3o2YFAX97Z6vnPjzr9oFX1nUuq6ToZax3nj3GaUES1qhLtFHn6H5zNPqmq7j-s01UALSR3bKYbTv61T5FjUiE&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1328420204196948?__cft__[0]=AZX60VQ7Kz3tHumYScIVj_U4R9CNPeRaitX1u08bynZ8Pt3o2YFAX97Z6vnPjzr9oFX1nUuq6ToZax3nj3GaUES1qhLtFHn6H5zNPqmq7j-s01UALSR3bKYbTv61T5FjUiE&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·

Веселый был день.

В один день снесли Нафтогаз, закопали судебную реформу и благословили Гетманцева на БЕБ.

Но я устал ждать уже. Давайте, жмите на газ(ммм, каламбур). Сносите Коболева, сносите Сытника, сносите судебную реформу, нахер корпоративное управление, нахер всё. Зажмурились и вперед.

Давайте назначайте Витренко и того енергоатомовского пацана от Деркача, тащите Вовков в Вищу Рад Правосуддя, захватывайте БЕБ, давайте сюда всех. Больше ада, а то чот нынешнего уровня уже недостаточно.

Про Нафтогаз и судебную реформу вы уже видели, слушайте про БЕБ.

Сейчас создается Бюро Экономической Безопасности, типа налоговое НАБУ с неплохими полномочиями. Сегодня формировалась комиссия по выбору главы этой структуры, многие про это писали. В комиссии будут три человек от Рады, выберет нам налоговый комитет 2 из них.

Главой налогового комитета является столь любимый нами народный депутат Гетманцев, да будут благословенны его инициативы.

Судя по тому, как выбирали кандидатов в комиссию, во главе БЕБ Гетманцев видит себя лично. Конкурсы для лохов, а Гетманцев не лох, потому выбирать будут правильные люди.

Оно и логично на самом деле. Сейчас Гетманцев для себя пздоватых законов попринимает, где налогами обложат всё, даже небо, даже Даха Браха, а потом пойдет в БЕБ правоприменительной практикой в нас тыкать. Думаю, история с блокировкой налоговых накладных покажется нам пионерлагерем на фоне экспериментов в БЕБ.

У меня тут спор был недавно, говорят, что гетманцевский закон про амнистию хороший и ничего никому не грозит. С такими ребятами как Гетманцев во главе БЕБ закон будет трактоваться как угодно, потому что Гетманцеву видней зачем он такой закон писал и что он там ввиду имел.

Причем Гетманцев так горит желанием стать главой БЕБ, что сегодня на комитет устроил настоящий цирк (не такой цирк как Кабмин конечно, но хотя бы смешной). Дело в том, что БЕБ приходит на смену Державній Фіскальній Службі, во главе которой стоит Вадим Мельник. И ДФС должна быть расформирована в пользу БЕБ и потому Мельник тоже кандидат на главу БЕБ.

Ну и там был доклад про схематоз на бензине, который, конечно, несмотря на все инициативы Гетманцева цветет и пахнет. Что конечно бросает тень на гениального кандидата на БЕБ господина Гетманцева, потому он там тряс чеками и требовал всех посадить.

Короче Гетманцев как-то совсем перевозбудился и орал на Мельника, что «это не Агата Кристи» и «ми з вами не коханням займаємося» и «где посадки?». Впечатляюще, как будто на настоящих выборах или на ток-шоу.

Вывод там у Гетманцева просто очешуительный. Мы тут говорит пришли, законы принимаем, а деньги все воруют и воруют. Не может быть, не может быть, какое удивление. Надо в консерватории, наверное, чот подкрутить, а не законы ваши шляпа, да?

Ну короч Гетманцева попердолило, потому что удалось загнобить конкурента на БЕБ, хотя там Нацпол должен добегать по идее, чем ДФС. Но на Авакова не поорешь, да и у комитет Гетманцева выбирает всего двух представителей от Рады в комиссию, а комитет Монастырского еще одного. Так что Авакову повезло, ггг.

Хороший день. Веселый. Люблю такие.

Буду внимательно следить за выборами главы БЕБ, но не потому что надо поддержать хороших кандидатов, а потому что будет, как обычно, горящий цирк на дроті.

Ну а властям советую не стесняться. Давайте. Не жили богато, неча и начинать.

Понеслась.

упд. Только что увидел видео, с поста главы Набсовета Национального Депозитария уволили Данилюка. Писал про этот беспредел пару недель назад.

Ну штош.

Жгите. Жгите все.
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28.04.2021 22:35 Ответить
не жалеешь ты себя! Так завёлся, столько букофф настучал. Опрокинь соточку и в койку. Полегчает.
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28.04.2021 22:56 Ответить
любите зегнид ?
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28.04.2021 23:20 Ответить
Ага,щаззз побегу в банк инвестировать!
Надо сделать привлекательный банковский сектор для населения.Дают кредит по 36% годовых а тебе на депозите максимум 7%(ПриватБанка).
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28.04.2021 23:39 Ответить
Если будут такие доктора экономических наук как Кива управлять банковским сектором то вашим депозитам хана,да и банкам в целом тоже.
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28.04.2021 23:42 Ответить
легализация украденного и выведенного капитала за ну очень небольшую отстёжечку потому
как история знает прицеденты 50/50 малята но тож уважаемым людям а тут в бюджет....
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28.04.2021 23:49 Ответить
зы государство воров во власти - сам пью сам гуляю сами ******** сами отмыли сами себя простили
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28.04.2021 23:52 Ответить
Наперстночник.
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29.04.2021 02:12 Ответить
Ага только если будешь что-то покупать и не задекларируешь, то средства заблокируют!!!!
Что-то я не заметила, что эта принудиловка касалась депутатов и их квартир.

И только если у тебя больше одной квартиры тоже будут вопросы у налоговых органов.
А так все хорошо прекрасная маркиза.

Себя обяжи нести в банк под 5%, даже в банк свое нести не хочет, а других заставляет.
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29.04.2021 03:44 Ответить
А утырок не сказал, какие сейчас проценты на депозитах? Люди скоро последние из банков выгребут, бо под матрацем надежнее с такими процентами
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29.04.2021 06:03 Ответить
Если добровольно - то зачем Закон? Добровольно и без Закона отнести можно. Зачем они это делают? Проблема достаточно проста. Команда Зеленского довела экономику до ручки. Не без помощи Ковида и попередников конечно, но это не важно. Важно то, что в бюджете катастрофически не хватает денег и власть готова с населения содрать последнюю шкуру... чтобы этой же шкурой оплатить свое переизбрание в 2024г.
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29.04.2021 06:57 Ответить
Эта сволочь, прикидывающаяся либералом,или даже либертарианцем, не знает, что живы еще те граждане, которые помнят совок с его принудительными займам, которые, конечно, проводились "во благо савецкага человека. А еще мы помним, как при премьере Павлове за наличные ничего нельзя было купить что-либо дороже 50 тыс.совецких рублёв. Сначала сдай их в сберкассу, получи буажный чем и звиздуй с ним, например, покупать чешский мебельный гарнитур. Так комуняки хотя бы не додумались те рубли облагать дополнительным налогом. А эти ... И вообще, как эта сволочь собирается отличать деньги, полученные гражданином "по белому" от "теневых"?
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29.04.2021 08:12 Ответить
"бумажный чек"
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29.04.2021 08:20 Ответить
Не пам*ятаю, щоб хоч одна політична сила, яка, перебуваючи при владі, навіть натякала на встановлення подібного "порядку", описаного в статті «Наличка вне закона»: Гетьманцев рассказал, почему украинцам нужно отнести деньги в банк и заплатить за это 5% государству», викладеної на сайті «Судебно-юридическая газета». А тут вже не натяки, а цілісінький законопроект, поданий самим ЗЕлупою Янелохом в ВРУ. Звісно, що той ЗЕконопроект «сочінял» не сам ЗЕлупа, а колектив ЗЕлупиних мерзотників типу того ж Гетьманцева.

Зрештою, читайте самі та «насолоджуйтесь»:
https://sud.ua/ru/news/publication/199877-nalichka-vne-zakona-getmantsev-rasskazal-pochemu-ukraintsam-nuzhno-otnesti-vse-dengi-v-bank-i-zaplatit-5-za-eto-gosudarstvu?fbclid=IwAR3f0abPjj55UkmMU9UoEQ4MePWWDPomL77TSpnsgF8UzwUAtUKCrhs1O-8 https://sud.ua/.../199877-nalichka-vne-zakona-getmantsev...
Маргарет Течер колись сказала, що держава не має своїх грошей, що вона має лише гроші платників податків. Отєчествєнна ж банда космополітичних мерзотників, які отримали абсолютну владу волею 73% недолугого бидла та відкритих і прихованих ворогів України, вважають, що ВСІ гроші, які обертаються в країні (в тому числі і іноземна валюта) повинні належати владній свинячій «єліті», що при потребі (потреби «еліти» не мають стелі та дна) вона може користуватись кишенею, гаманцем громадян, як своїми власними.
Є, звичайно, громадяни, які ні гривні, ні долара не тримають ні під подушкою, ні в банці, бо живуть виключно від пенсії до пенсії, від зарплати до зарплати. Та все ж я вважаю, знаючи співвітчизників, що навіть дуже бідні з них тримають якусь нещасну кількість готівки «на хвороби», або «на смерть». Не кажучи вже про тих, в кого після всіх витрат ще щось залишається.
Нести в банк означає, як у казці про Буратіно, закопати свої «5 сольдо» в смітник на «Полі дурнів» під наглядом кота Базіліо та лисиці Аліси. Хто як, але я їм не Буратіно. Після всього, що відбулось з безліччю банків, трастів, кредитних спілок та тому подібних шахрайських організацій, починаючи з кінця Совка до наших днів, НЕМА ДУРНИХ !!!
Хоча ви це і самі прочитаєте в запропонованій статті, все ж дозвольте зайвий раз звернути вашу увагу, друзі, на «вишеньку на торті» ЗЕлупинського законопроекту!
Зі слів мерзотника Гетьманцева, цей законопроект стосується «простих громадян». Він так і заявив !!! Нардепам та вищому чиновництву проходити через таку «податкову амністію» та платити 5% не потрібно.
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29.04.2021 08:27 Ответить
в какой такой "тени", дятел ты тупоголовый, оказались мои личные сбережения, которые я не обязан, не хочу и не буду нести в банки госудаоства, которым правят подобные тупые ублюдки???
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29.04.2021 09:50 Ответить
Почніть з себе, особи з віртуально нетрадиційних сексуальних орієнтацій, які зараз тіпа керують державою!
А я побачу, подумаю...
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29.04.2021 10:00 Ответить
 
 