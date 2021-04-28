Налоговая амнистия - это добровольное, а не принудительное декларирования доходов, - "слуга народа" Гетманцев
Налоговая амнистия является добровольным, а не принудительным декларированием доходов граждан, государство не будет заставлять украинцев выводить свои деньги из тени.
Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев (фракция "Слуга народа"), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт политсилы.
"Хочу развеять миф, что якобы государство заставляет украинцев выводить свои деньги из тени. Хочешь - участвуешь в налоговой амнистии. Не хочешь - не принимаешь участия", - пояснил Гетманцев.
Он подчеркнул, что налоговая амнистия не касается средств, которые человек получил, заплатив с них налоги - зарплаты, имущества или денег в наследство.
Гетманцев отметил, что в амнистии не могут участвовать должностные лица.
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"Налоговая амнистия - это точно не об отбеливании тех денег, которые кто-то украл у государства", - подчеркнул он.
Глава профильного комитета подчеркнул, что инициатива президента - законопроект о налоговой амнистии - направлена на то, чтобы дать возможность украинским гражданам, которые 30 лет уклонялись от налогообложения при получении доходов, начать жизнь с чистого листа, а также привлечь средства в экономику государства.
"Мы понимаем, что средства, которые хранят дома украинцы, ежедневно теряют стоимость. А если они инвестированы в бизнес, находятся на депозите в банке и т.д., тогда они приносят дополнительный доход владельцам. Таким образом, деньги должны работать на владельца и на экономику Украины", - сказал он.
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Гетманцев также обратил внимание, что декларация, поданная лицом, которое хочет принять участие в налоговой амнистии, не может служить доказательством в уголовных делах.
Напомним, Верховная Рада 30 марта приняла в первом чтении законопроект о налоговой амнистии (№5153).
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Блин, хотел спать лечь... но после этой хвамилии хочу подождать хоть какой-то позитив, в ленте новостей Цензора. Бо завершать вечер этой мразью- опасно для здоровья.
Не, таки с этой страницы надо уйти... бо материться хочется. А ведь заБАНят...
не прошло, включил заднюю дебила кусок
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Зося Синицына
@prxpnx
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Сумарний податок на працю простого українця - 41,5% (податок на доходи фіз.осіб- 18%, ЄСВ -22%, військовий збір- 1,5%) ... Проте, на дивіденти олігархів всього 5% ! От така ЗЕсправедливість - чим більші доходи тим менші податки і збори! Андрій Павловський
Люди бизнеса и так всё законно имеют.
У простых людей денег нет.
Кто остаётся? Жёны, дети, тёщи, любовницы чиновников!
Вариант второй - тупо врёт Гетманцев!
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Веселый был день.
В один день снесли Нафтогаз, закопали судебную реформу и благословили Гетманцева на БЕБ.
Но я устал ждать уже. Давайте, жмите на газ(ммм, каламбур). Сносите Коболева, сносите Сытника, сносите судебную реформу, нахер корпоративное управление, нахер всё. Зажмурились и вперед.
Давайте назначайте Витренко и того енергоатомовского пацана от Деркача, тащите Вовков в Вищу Рад Правосуддя, захватывайте БЕБ, давайте сюда всех. Больше ада, а то чот нынешнего уровня уже недостаточно.
Про Нафтогаз и судебную реформу вы уже видели, слушайте про БЕБ.
Сейчас создается Бюро Экономической Безопасности, типа налоговое НАБУ с неплохими полномочиями. Сегодня формировалась комиссия по выбору главы этой структуры, многие про это писали. В комиссии будут три человек от Рады, выберет нам налоговый комитет 2 из них.
Главой налогового комитета является столь любимый нами народный депутат Гетманцев, да будут благословенны его инициативы.
Судя по тому, как выбирали кандидатов в комиссию, во главе БЕБ Гетманцев видит себя лично. Конкурсы для лохов, а Гетманцев не лох, потому выбирать будут правильные люди.
Оно и логично на самом деле. Сейчас Гетманцев для себя пздоватых законов попринимает, где налогами обложат всё, даже небо, даже Даха Браха, а потом пойдет в БЕБ правоприменительной практикой в нас тыкать. Думаю, история с блокировкой налоговых накладных покажется нам пионерлагерем на фоне экспериментов в БЕБ.
У меня тут спор был недавно, говорят, что гетманцевский закон про амнистию хороший и ничего никому не грозит. С такими ребятами как Гетманцев во главе БЕБ закон будет трактоваться как угодно, потому что Гетманцеву видней зачем он такой закон писал и что он там ввиду имел.
Причем Гетманцев так горит желанием стать главой БЕБ, что сегодня на комитет устроил настоящий цирк (не такой цирк как Кабмин конечно, но хотя бы смешной). Дело в том, что БЕБ приходит на смену Державній Фіскальній Службі, во главе которой стоит Вадим Мельник. И ДФС должна быть расформирована в пользу БЕБ и потому Мельник тоже кандидат на главу БЕБ.
Ну и там был доклад про схематоз на бензине, который, конечно, несмотря на все инициативы Гетманцева цветет и пахнет. Что конечно бросает тень на гениального кандидата на БЕБ господина Гетманцева, потому он там тряс чеками и требовал всех посадить.
Короче Гетманцев как-то совсем перевозбудился и орал на Мельника, что «это не Агата Кристи» и «ми з вами не коханням займаємося» и «где посадки?». Впечатляюще, как будто на настоящих выборах или на ток-шоу.
Вывод там у Гетманцева просто очешуительный. Мы тут говорит пришли, законы принимаем, а деньги все воруют и воруют. Не может быть, не может быть, какое удивление. Надо в консерватории, наверное, чот подкрутить, а не законы ваши шляпа, да?
Ну короч Гетманцева попердолило, потому что удалось загнобить конкурента на БЕБ, хотя там Нацпол должен добегать по идее, чем ДФС. Но на Авакова не поорешь, да и у комитет Гетманцева выбирает всего двух представителей от Рады в комиссию, а комитет Монастырского еще одного. Так что Авакову повезло, ггг.
Хороший день. Веселый. Люблю такие.
Буду внимательно следить за выборами главы БЕБ, но не потому что надо поддержать хороших кандидатов, а потому что будет, как обычно, горящий цирк на дроті.
Ну а властям советую не стесняться. Давайте. Не жили богато, неча и начинать.
Понеслась.
упд. Только что увидел видео, с поста главы Набсовета Национального Депозитария уволили Данилюка. Писал про этот беспредел пару недель назад.
Ну штош.
Жгите. Жгите все.
Надо сделать привлекательный банковский сектор для населения.Дают кредит по 36% годовых а тебе на депозите максимум 7%(ПриватБанка).
как история знает прицеденты 50/50 малята но тож уважаемым людям а тут в бюджет....
Что-то я не заметила, что эта принудиловка касалась депутатов и их квартир.
И только если у тебя больше одной квартиры тоже будут вопросы у налоговых органов.
А так все хорошо прекрасная маркиза.
Себя обяжи нести в банк под 5%, даже в банк свое нести не хочет, а других заставляет.
Зрештою, читайте самі та «насолоджуйтесь»:
https://sud.ua/ru/news/publication/199877-nalichka-vne-zakona-getmantsev-rasskazal-pochemu-ukraintsam-nuzhno-otnesti-vse-dengi-v-bank-i-zaplatit-5-za-eto-gosudarstvu?fbclid=IwAR3f0abPjj55UkmMU9UoEQ4MePWWDPomL77TSpnsgF8UzwUAtUKCrhs1O-8 https://sud.ua/.../199877-nalichka-vne-zakona-getmantsev...
Маргарет Течер колись сказала, що держава не має своїх грошей, що вона має лише гроші платників податків. Отєчествєнна ж банда космополітичних мерзотників, які отримали абсолютну владу волею 73% недолугого бидла та відкритих і прихованих ворогів України, вважають, що ВСІ гроші, які обертаються в країні (в тому числі і іноземна валюта) повинні належати владній свинячій «єліті», що при потребі (потреби «еліти» не мають стелі та дна) вона може користуватись кишенею, гаманцем громадян, як своїми власними.
Є, звичайно, громадяни, які ні гривні, ні долара не тримають ні під подушкою, ні в банці, бо живуть виключно від пенсії до пенсії, від зарплати до зарплати. Та все ж я вважаю, знаючи співвітчизників, що навіть дуже бідні з них тримають якусь нещасну кількість готівки «на хвороби», або «на смерть». Не кажучи вже про тих, в кого після всіх витрат ще щось залишається.
Нести в банк означає, як у казці про Буратіно, закопати свої «5 сольдо» в смітник на «Полі дурнів» під наглядом кота Базіліо та лисиці Аліси. Хто як, але я їм не Буратіно. Після всього, що відбулось з безліччю банків, трастів, кредитних спілок та тому подібних шахрайських організацій, починаючи з кінця Совка до наших днів, НЕМА ДУРНИХ !!!
Хоча ви це і самі прочитаєте в запропонованій статті, все ж дозвольте зайвий раз звернути вашу увагу, друзі, на «вишеньку на торті» ЗЕлупинського законопроекту!
Зі слів мерзотника Гетьманцева, цей законопроект стосується «простих громадян». Він так і заявив !!! Нардепам та вищому чиновництву проходити через таку «податкову амністію» та платити 5% не потрібно.
А я побачу, подумаю...