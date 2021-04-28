Боррель: Еврокомиссия не может решать судьбу "Северного потока-2", ведь это частный проект

Европейская комиссия не имеет возможности принимать решения о судьбе проекта газопровода "Северный поток-2".

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В Еврокомиссии говорили, что этот проект не содействует диверсификации поставок энергии. Однако речь о частном проекте", - сказал он, выступая в Европарламенте.

"У Еврокомиссии нет инструментов, чтобы принимать решение о судьбе проекта", - добавил Боррель. Он напомнил, что "эти вопросы касаются частных компаний, Германии".

Боррель пояснил, что задача Еврокомиссии - следить за тем, чтобы работа газопровода проводилась прозрачно и чтобы соблюдались действующие в ЕС правила.

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Говоря об американских санкциях против "Северного потока-2", европейский дипломат напомнил, что вообще выступает "против экстратерриториальных санкций США, причем вне зависимости от того, против кого они направлены".

"В этом вопросе нужно быть последовательными", - добавил Боррель.