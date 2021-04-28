Боррель: Еврокомиссия не может решать судьбу "Северного потока-2", ведь это частный проект
Европейская комиссия не имеет возможности принимать решения о судьбе проекта газопровода "Северный поток-2".
Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"В Еврокомиссии говорили, что этот проект не содействует диверсификации поставок энергии. Однако речь о частном проекте", - сказал он, выступая в Европарламенте.
"У Еврокомиссии нет инструментов, чтобы принимать решение о судьбе проекта", - добавил Боррель. Он напомнил, что "эти вопросы касаются частных компаний, Германии".
Боррель пояснил, что задача Еврокомиссии - следить за тем, чтобы работа газопровода проводилась прозрачно и чтобы соблюдались действующие в ЕС правила.
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Говоря об американских санкциях против "Северного потока-2", европейский дипломат напомнил, что вообще выступает "против экстратерриториальных санкций США, причем вне зависимости от того, против кого они направлены".
"В этом вопросе нужно быть последовательными", - добавил Боррель.
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Такой наивный и доверчивый Боррель. Как же такого простака избрали главой европейской дипломатии?
какая прелесть : "государство не может вмешиваться в дела мафий, т.к. как это частные проекты "
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Если это частный проект, то почему тогда государственные чиновники разных стран решали, быть потоку или нет?
Почему государственный деятель Германии Меркель рвет на себе юбку, чтобы частный проект был реализован?
А за год до этого, раздел Чехословакии, неудавшимся художником и Польшей???
Потому что, Свобода стоит жизни, а жизнь бесценна, хоть и дорого стоит!
И, как один умрём в борьбе за это!
...правда, в прошлом году надо было это заявить, но как-то не срослось... -- договорились без жертв и без Зеленского...
Ермак: "Зеленский станет одним из самых влиятельных лидеров минимум в Европе".
Хоча зі слів Меркель тиждень тому,ніби як ДЕРЖАВА ФРН відстоює цей проект.Про приватників не йшлося.
"Польский депутат, председатель политической группы "Европейской народной партии" в ПАСЕ Александер Почейу спросил канцлера, почему Германия продолжает реализовывать проект по строительству газопровода https://www.dw.com/ru/kancler-annalena-berbok-zelenyh-na-vybory-povedet-kritik-severnogo-potoka-2/a-57228835 "Северный поток -2" и "не говорит с Россией единым с Европой голосом".
Ангела Меркель ответила, что ФРГ всегда выступала за то, чтобы https://www.dw.com/ru/zelenskij-nazval-severnyj-potok-2-jenergeticheskoj-vojnoj-protiv-ukrainy/a-57228262 Украина сохраняла роль страны-транзитера газа в ЕС. "Я знаю, что вокруг "Северного потока - 2" существует много противоречивых взглядов, в частности, я знаю, как относятся к этому вопросу многие страны-члены ПАСЕ. Но я хотела бы подчеркнуть, что газ, который еще не пошел по "Северному потоку - 2", но уже идет по "Северному потоку-1", не хуже газа, идущего через Украину, и газа, транспортируемого из России через Турцию", - пояснила Меркель.
По ее словам, из-за того, что многие смотрят на этот вопрос иначе, вокруг https://www.dw.com/ru/zarabotalo-nazemnoe-prodolzhenie-severnogo-potoka-2/a-57198668 "Северного потока -2" развернулась политическая борьба и дискуссия по поводу того, "как далеко мы должны заходить в вопросах торговли с Россией, в частности в энергетике". "Тут Германия выступила за строительство "Северного потока - 2", - подчеркнула канцлер."
https://www.dw.com/ru/merkel-v-pase-prizvala-k-dialogu-s-rossiej/a-57263619
Со стороны Венгрии вновь прозвучало резкое заявление в отношении Украины и обеспечения прав венгров, проживающих на Закарпатье. Заявление прозвучало на самом высоком уровне: командующий Вооруженными силами Венгрии, начальник Генштаба ВС Венгрии Ференц Киром в интервью венгерской газете Magyar Nemzet заявил, что Будапешт тщательно следит за соблюдением интересов венгров, проживающих на Закарпатье.
"Венгрия ясно дает понять Украине, что обеспечение благосостояния пребывания венгерской общины в Закарпатье, поддержание ее языка и культуры, а также улучшение ее жизни являются ключевыми вопросами в двусторонней системе. Это наш священный долг перед нашими братьями по ту сторону границы, также закрепленный в нашей Конституции. Мы не позволим себе отойти от этого ни на йоту", - заявил военный начальник. Фрагмент интервью также опубликовал представитель украинской армии Анатолий Штефан. "Это уже на угрозы в стиле Путина?" - написал он. Ференц Киром также заявил, что в связи с ситуацией на Востоке Украины и российско-украинским конфликтом "Венгрия с самого начала заявила, что противостояние может быть разрешено только мирным путем переговоров".
И это нормально.
Европарламент 28.04.21 внес в свою резолюцию предложение отключить Россию от системы международных платежей SWIFT.
Как сообщается, члены ЕП в проекте документа предлагают также отказаться от российских нефти и газа, в том числе остановить строительство газопровода «Северный поток-2». Такие меры предлагается принять в том случае, если Москва «продолжит агрессию в Украине». Россию также призывают прекратить «неоправданное наращивание военных сил для создания угроз соседям».
Теперь разрешено передавать и продавать право аренды без согласования с владельцем пая, предоставляя преимущественное право на покупку земли лицам, которые собираются заниматься добычей полезных ископаемых, заставляя крестьян, обрабатывающих землю на основе права пользования и пожизненного владения, выкупить свои огороды по рыночной стоимости, конкурируя с зарубежными банками", - сказано в сообщении пресс-службы партии.
Тимошенко напомнила, что президент обещал референдум по этому вопросу.
"Я хочу напомнить всем, как президент обещал, что проведет референдум и спросит у людей, продавать землю иностранцам и вообще продавать ли ее. Сегодня без каких-либо референдумов у нас с вами забрали 72% территории Украины. Именно столько составляет сельскохозяйственная земля. Нам больше не будет принадлежать не только земля. Украинцам не будут принадлежать урожаи, доходы от своей земли, народу не будет принадлежать ничего на нашей земле и даже под ней. Потому что нас только что 284 депутата продали - по требованию президента. Потому что он лично во главе всего этого стоит", - заявила политик.
Нардеп добавила, что сегодняшняя власть пришла к управлению страной при помощи олигархов и выполняет из прихоти, "распродавая землю, стратегические объекты, газ и нефтепроводы, недра". Она заявила, что украинский народ с этим не согласится.
"Референдум, который организуют люди при поддержке партии "Батькіивщина", - последняя возможность защиты украинскую землю! Проснитесь, пожалуйста, и вы увидите, что с вами делают. Если вы себя и Украину сейчас не защитите, не будет ни Украины, ни украинской нации. Именно сейчас нас лишают основы нашей государственности, нашей самостоятельности и вообще права нашего народа на существование", - сказала Юлия Тимошенко.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/timoshen...um-1550816.html
ги шить срака ты говорящая и почемуто этот неполитический проект потребовал утверждений
у правительств и парламентов сопредельных государств.... ну и эти тоже хороши типа непоне
литему.......
Докладніше: https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1 Сухопутні війська Угорщини
СВ Угорщини мають на озброєнні 30 танків https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-72 Т-72 , 380 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A2%D0%A0-80 БТР-80 , 24 бойові розвідувальні машини, 18 152-мм гармат Д-20, 50 82-мм мінометів,
...МОЖЛИВО варто створити десь під Мукачево постійно діючий танковий і ракетно-авіаційний полігон ЗСУ..
НІ..ні,не для залякування угорців..що ви..