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Боррель: Еврокомиссия не может решать судьбу "Северного потока-2", ведь это частный проект

Боррель: Еврокомиссия не может решать судьбу

Европейская комиссия не имеет возможности принимать решения о судьбе проекта газопровода "Северный поток-2".

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В Еврокомиссии говорили, что этот проект не содействует диверсификации поставок энергии. Однако речь о частном проекте", - сказал он, выступая в Европарламенте.

"У Еврокомиссии нет инструментов, чтобы принимать решение о судьбе проекта", - добавил Боррель. Он напомнил, что "эти вопросы касаются частных компаний, Германии".

Боррель пояснил, что задача Еврокомиссии - следить за тем, чтобы работа газопровода проводилась прозрачно и чтобы соблюдались действующие в ЕС правила.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеркаль о "Северном потоке-2": Геополитическая шахматная доска активно разыгрывает не совсем понятный дебют. К сожалению, мы в этой партии не играем

Говоря об американских санкциях против "Северного потока-2", европейский дипломат напомнил, что вообще выступает "против экстратерриториальных санкций США, причем вне зависимости от того, против кого они направлены".

"В этом вопросе нужно быть последовательными", - добавил Боррель.

Автор: 

Еврокомиссия (1444) Северный поток (1449) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+28
вот вам типичная европроститутка...
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28.04.2021 20:38
+13
https://images.cnscdn.com/images/b/0/8/e/b08e50b886e31a52f5b487675ec95eb8/original.jpg "Северный потока-2", это частный проект кооператива "Озеро" и немецких предпринимателей с Бундестага, потому так...
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28.04.2021 20:44
+10
я так и знал,
какая прелесть : "государство не может вмешиваться в дела мафий, т.к. как это частные проекты "
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28.04.2021 20:42
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Правила форума Совет форумчан
вот вам типичная европроститутка...
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28.04.2021 20:38 Ответить
Они там все такие со времен Третьего Рейха. Остальных спалили в печах концлагерей.
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28.04.2021 20:40 Ответить
Та сто раз печатал что Дания год назад по заданию выначивалась---по дешёвой оперетке. Всё сговорено изначально. И абсурд тоже дежурный. Надо было 5 труб перекрыть на свой страх и риск как поток пошли строить---а там как карта ляжет! А теперь все головами в нашу сторону кивают, а дулю в кармане в нашу сторону держат. За океаном надо искать просить помощи. Там помогут пусть чуть, но реально.
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28.04.2021 21:02 Ответить
Все плохие-вы хорошие.
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29.04.2021 04:20 Ответить
А экспертные заключения и разрешения на строительства давали частные структуры? Или же всё таки государственные органы?
Такой наивный и доверчивый Боррель. Как же такого простака избрали главой европейской дипломатии?
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29.04.2021 12:29 Ответить
он хорошо кормиться - у него содержание плюс обеспечение свыше 300 000 ойро годовых...- жизнь удалась....- а проблемы абогаригенов- его меньше всего коцают...
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29.04.2021 14:13 Ответить
Импотенты вы хреновы!
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28.04.2021 20:38 Ответить
Вот что бабло животворящее делает!
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28.04.2021 21:21 Ответить
А чому не може статися аварії з розгерметизацією на Північному потоці-1?))
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28.04.2021 20:38 Ответить
Ибо застраховано.
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28.04.2021 20:41 Ответить
Мова не про кошти, мова про те, що тоді ставлення широкого загалу в Європі до проекту кардинально зміниться! Титанік теж усі боготворили до катастрофи...
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28.04.2021 21:01 Ответить
Опа ! Вот это поворот))))
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28.04.2021 20:38 Ответить
Это прямая. И достаточно длинная.
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28.04.2021 20:41 Ответить
Пздт парашник вонючий. СевПоток2 - полностью политический проект - потому что он экономически невыгоден. Путен поймал и держит на крючке почти всех гейРопейских пдров.
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28.04.2021 20:40 Ответить
я так и знал,
какая прелесть : "государство не может вмешиваться в дела мафий, т.к. как это частные проекты "
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28.04.2021 20:42 Ответить
Цей "приватний проєкт" схопить за горло не тільки германію, а й весь ЄС.
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29.04.2021 07:08 Ответить
Якщо Єврокомісія не може вирішити долю, то доля вирішить майбутнє Єврокомісії. Навіщо той орган, який навіть уосметичної ролі не відіграє?
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28.04.2021 20:42 Ответить
Занесли КамАЗ денег и песня поменялась.
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28.04.2021 20:44 Ответить
https://images.cnscdn.com/images/b/0/8/e/b08e50b886e31a52f5b487675ec95eb8/original.jpg "Северный потока-2", это частный проект кооператива "Озеро" и немецких предпринимателей с Бундестага, потому так...
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28.04.2021 20:44 Ответить
Ага. А шредер є акціонером Газпрому... Англія недарма вийшла з цього "союзу".
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29.04.2021 07:11 Ответить
Це все,що потрібно знати про «жирних європейських котів»,які рухають політику!
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28.04.2021 20:44 Ответить
ведь это частный проект

------------------------------------------------
Если это частный проект, то почему тогда государственные чиновники разных стран решали, быть потоку или нет?
Почему государственный деятель Германии Меркель рвет на себе юбку, чтобы частный проект был реализован?
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28.04.2021 20:45 Ответить
Тоді не підключайте арміє до боротьби з ******, коли на вас нападе- війна - це ж приватний проект *****.
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28.04.2021 22:45 Ответить
Ты бредишь?
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28.04.2021 23:29 Ответить
Вона рве штани, бо "юбки" не має. А тому, що раша їх купила з гузном, і треба чимось годувати мільйони емігрантів.
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29.04.2021 07:15 Ответить
Шота энтот БОрель на борьку Моисеева *******.
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28.04.2021 20:45 Ответить
отговорка конечно. Похоже, на нас махнули рукой.
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28.04.2021 20:45 Ответить
Они уже давно отмахиваются, только ради приличия "обеспокоенность" и "озабоченность" изображают.
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28.04.2021 21:24 Ответить
Ахахаа, Бухенвальд тоже был частным проектом, А раздел Польши так вообще двое барыг провели - неудавшийся художник и налётчик-рецидивист.
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28.04.2021 20:47 Ответить
выйди из больнички и отдай половину справедливости назад
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28.04.2021 20:53 Ответить
Конечно, все выйдут, и вы сможете выйти, только колёсики пейте вовремя.
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28.04.2021 20:57 Ответить
так ты ж себя мнишь правдистом истории, вернись на сотни лет назад и порешай. В инете можешь хоть планетами вертеть.
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28.04.2021 21:12 Ответить
Коцап?😂🌷×××
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28.04.2021 21:14 Ответить
коцап вроде ты. Если с цветочками то где бутыль боярышника, я вимагаю 2 литры боярышника
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28.04.2021 21:43 Ответить
Конечно, все мы вертим планетами и вы сможете вертеть, если будете вовремя пить таблеточки.
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28.04.2021 22:26 Ответить
А раздел Польши так вообще двое барыг провели - неудавшийся художник и налётчик-рецидивист.

А за год до этого, раздел Чехословакии, неудавшимся художником и Польшей???
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28.04.2021 21:01 Ответить
Тебе стыдно за убитых вами украинцев?
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28.04.2021 21:13 Ответить
Ему обидно, что о сталине так неуважительно.
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29.04.2021 07:21 Ответить
Коли ***** почне вас бомбити то буде його власний проект,як у гітлера.
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28.04.2021 20:47 Ответить
Не буде, а вже є.
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29.04.2021 07:26 Ответить
Є то у нас,та вони цього не бачать.
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29.04.2021 07:29 Ответить
Вот это подмахивание задом группе террористов - то всё, что нужно знать украинцам про "европейские ценности".
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28.04.2021 20:49 Ответить
Мы тут про украинские ценности знаем: -- стоять на паперти перед кредиторами, с одной стороны... ...а с другой стороны заглядывать в глаз *****... ... а стретьей стороны, ничего не делать для того, что бы у Пезидента Зеленского небыло повода сравнивать Украину с проституткой на европейских обочинах...
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28.04.2021 21:04 Ответить
для чего ты это написал?У тебя же в каждом слове по три брехни.
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28.04.2021 22:28 Ответить
Йому нічого не заважає й зараз зображати Україну проституткою у віночку на сцені кварталу з україно-мовним обслуговуванням клієнтів...(
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29.04.2021 07:31 Ответить
Частный проект, который угрожает безопасности всей Европы.
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28.04.2021 20:51 Ответить
Выходит на каку-нить трибуну онлайн Президент Украины Владимир Александрович Зеленский и заявляет грубо, но зримо: Если ЕС не прекратит прокладку СП-2, Украина прекращает поставки российского газа в Европу и прекращает все экономические и политические контакты со своими врагами -- ЕС и Россией!

Потому что, Свобода стоит жизни, а жизнь бесценна, хоть и дорого стоит!
И, как один умрём в борьбе за это!

...правда, в прошлом году надо было это заявить, но как-то не срослось... -- договорились без жертв и без Зеленского...
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28.04.2021 20:56 Ответить
Весь пар борьбы Зеленского с северным потоком как всегда ушёл в гудок. Несмотря на то что
Ермак: "Зеленский станет одним из самых влиятельных лидеров минимум в Европе".
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28.04.2021 20:58 Ответить
А был ли пар у мальчика?
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28.04.2021 21:06 Ответить
Був, з заднього проходу.
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29.04.2021 07:35 Ответить
танки Т-90 тоже часный проэкт эсли их купить в военторге штук 500 и ввести например в макидонию или Молдавию
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28.04.2021 21:00 Ответить
Після розвалу антипутінської коаліції Зєлєнскім.іншого й не очікували.
Хоча зі слів Меркель тиждень тому,ніби як ДЕРЖАВА ФРН відстоює цей проект.Про приватників не йшлося.

"Польский депутат, председатель политической группы "Европейской народной партии" в ПАСЕ Александер Почейу спросил канцлера, почему Германия продолжает реализовывать проект по строительству газопровода https://www.dw.com/ru/kancler-annalena-berbok-zelenyh-na-vybory-povedet-kritik-severnogo-potoka-2/a-57228835 "Северный поток -2" и "не говорит с Россией единым с Европой голосом".
Ангела Меркель ответила, что ФРГ всегда выступала за то, чтобы https://www.dw.com/ru/zelenskij-nazval-severnyj-potok-2-jenergeticheskoj-vojnoj-protiv-ukrainy/a-57228262 Украина сохраняла роль страны-транзитера газа в ЕС. "Я знаю, что вокруг "Северного потока - 2" существует много противоречивых взглядов, в частности, я знаю, как относятся к этому вопросу многие страны-члены ПАСЕ. Но я хотела бы подчеркнуть, что газ, который еще не пошел по "Северному потоку - 2", но уже идет по "Северному потоку-1", не хуже газа, идущего через Украину, и газа, транспортируемого из России через Турцию", - пояснила Меркель.
По ее словам, из-за того, что многие смотрят на этот вопрос иначе, вокруг https://www.dw.com/ru/zarabotalo-nazemnoe-prodolzhenie-severnogo-potoka-2/a-57198668 "Северного потока -2" развернулась политическая борьба и дискуссия по поводу того, "как далеко мы должны заходить в вопросах торговли с Россией, в частности в энергетике". "Тут Германия выступила за строительство "Северного потока - 2", - подчеркнула канцлер."
https://www.dw.com/ru/merkel-v-pase-prizvala-k-dialogu-s-rossiej/a-57263619
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28.04.2021 21:04 Ответить
*****, и тут Зеленский! Соевые дегенераты, вы скоро дерьмо изо рта извергать начнете, столько в вас его накопилось, любители царьков с краденым баблом.
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28.04.2021 23:52 Ответить
Матюччя,соя,гівно... Типовий кацапюра
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29.04.2021 00:54 Ответить
Спонсоры террористической параши
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28.04.2021 21:07 Ответить
Командующий армией Венгрии предупредил Украину из-за Закарпатья: "Мы не позволим" Командующий Вооруженными силами Венгрии в интервью предостерег Украину от ущемления прав венгров на Закарпатье.

Со стороны Венгрии вновь прозвучало резкое заявление в отношении Украины и обеспечения прав венгров, проживающих на Закарпатье. Заявление прозвучало на самом высоком уровне: командующий Вооруженными силами Венгрии, начальник Генштаба ВС Венгрии Ференц Киром в интервью венгерской газете Magyar Nemzet заявил, что Будапешт тщательно следит за соблюдением интересов венгров, проживающих на Закарпатье.

"Венгрия ясно дает понять Украине, что обеспечение благосостояния пребывания венгерской общины в Закарпатье, поддержание ее языка и культуры, а также улучшение ее жизни являются ключевыми вопросами в двусторонней системе. Это наш священный долг перед нашими братьями по ту сторону границы, также закрепленный в нашей Конституции. Мы не позволим себе отойти от этого ни на йоту", - заявил военный начальник. Фрагмент интервью также опубликовал представитель украинской армии Анатолий Штефан. "Это уже на угрозы в стиле Путина?" - написал он. Ференц Киром также заявил, что в связи с ситуацией на Востоке Украины и российско-украинским конфликтом "Венгрия с самого начала заявила, что противостояние может быть разрешено только мирным путем переговоров".
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28.04.2021 21:08 Ответить
А в чем их ущемляют? В их нежелании изучать язык страны, в которой они проживают? Или в их нежелании адаптироваться в украинское какое-никакое но общество?
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28.04.2021 23:50 Ответить
ДЕРЖАВА ФРН -- поддерживает и защищает свою экономику, которая является, практически полностью частным предпринимательством...
И это нормально.
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28.04.2021 21:09 Ответить
Кончані європдори!
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28.04.2021 21:34 Ответить
пи@дишь, Боррель:
Европарламент 28.04.21 внес в свою резолюцию предложение отключить Россию от системы международных платежей SWIFT.
Как сообщается, члены ЕП в проекте документа предлагают также отказаться от российских нефти и газа, в том числе остановить строительство газопровода «Северный поток-2». Такие меры предлагается принять в том случае, если Москва «продолжит агрессию в Украине». Россию также призывают прекратить «неоправданное наращивание военных сил для создания угроз соседям».
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28.04.2021 21:41 Ответить
Так вот зачем старый пердун ездил в Москву.
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28.04.2021 21:43 Ответить
Вон не надо . Пани Меркель как раз последний раз обмолвилась что достройка СП2 єто ее политическое решение
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28.04.2021 22:23 Ответить
Ситуация абсолютно зеркальная той, когда строили в. т. ч. и украинскую ГТС. Тогда президентом был Рейган, и он наехал на ФРГ, с требованием отказаться от строительства. Тогдашний канцлер Шмидт, ответил, что ФРГ не откажется от строительства, т. к. это жизненно необходимо. Трубы в газопроводе германские, и немцы, давали гарантию - 40 лет. Был 1980 год, считайте. Совсем недавно были две крупные аварии, в Чебанах, и Бродах. При укладке труба была 2 см толщиной, а сейчас 2 мм. Ее песок сточил, побочный продукт добычи, его там мизер, но он 40 лет пескоструит.
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28.04.2021 22:24 Ответить
Отмазались.
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28.04.2021 22:34 Ответить
еврокомисия вообще не может ничего решать такого,что касается рашистов,фрицев и жабоедов
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28.04.2021 22:46 Ответить
Высокопоставленных европейцев, а особенно немцев и австрияк, рожденных в период 1945 - 1955 года надо проверять на генетический кацапизм. Слишком много странностей в их деяниях.
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28.04.2021 23:06 Ответить
Да ты что? А на частный бизнес у вас санкции не налаживаются, если речь идет о Германии, ага? ***** всем уже занесло? Какие вы молодцы!
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28.04.2021 23:48 Ответить
Почему в "частном" проекте участвует бывший канцлер Германии -Шредер? Я думаю правительство Германии изначально сделало очень много чтобы простимуллировать этот "частный" проект. Экономики без политики-не бывает
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29.04.2021 01:27 Ответить
да вас просто отвлекали этим сп2 и прочей херней, вот по нашим новостям что крутят, и китаезы на старте уже, продали вас

Теперь разрешено передавать и продавать право аренды без согласования с владельцем пая, предоставляя преимущественное право на покупку земли лицам, которые собираются заниматься добычей полезных ископаемых, заставляя крестьян, обрабатывающих землю на основе права пользования и пожизненного владения, выкупить свои огороды по рыночной стоимости, конкурируя с зарубежными банками", - сказано в сообщении пресс-службы партии.

Тимошенко напомнила, что президент обещал референдум по этому вопросу.

"Я хочу напомнить всем, как президент обещал, что проведет референдум и спросит у людей, продавать землю иностранцам и вообще продавать ли ее. Сегодня без каких-либо референдумов у нас с вами забрали 72% территории Украины. Именно столько составляет сельскохозяйственная земля. Нам больше не будет принадлежать не только земля. Украинцам не будут принадлежать урожаи, доходы от своей земли, народу не будет принадлежать ничего на нашей земле и даже под ней. Потому что нас только что 284 депутата продали - по требованию президента. Потому что он лично во главе всего этого стоит", - заявила политик.

Нардеп добавила, что сегодняшняя власть пришла к управлению страной при помощи олигархов и выполняет из прихоти, "распродавая землю, стратегические объекты, газ и нефтепроводы, недра". Она заявила, что украинский народ с этим не согласится.

"Референдум, который организуют люди при поддержке партии "Батькіивщина", - последняя возможность защиты украинскую землю! Проснитесь, пожалуйста, и вы увидите, что с вами делают. Если вы себя и Украину сейчас не защитите, не будет ни Украины, ни украинской нации. Именно сейчас нас лишают основы нашей государственности, нашей самостоятельности и вообще права нашего народа на существование", - сказала Юлия Тимошенко.

Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/timoshen...um-1550816.html
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29.04.2021 06:04 Ответить
ну вот и еропка научилась ******* у птн пнх.......... это ж не мороженное фасовать и не лифче
ги шить срака ты говорящая и почемуто этот неполитический проект потребовал утверждений
у правительств и парламентов сопредельных государств.... ну и эти тоже хороши типа непоне
литему.......
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29.04.2021 06:43 Ответить
Класична відмазка в стилі - і я не я, і вона не моя і, взагалі, я-кастрат.
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29.04.2021 06:48 Ответить
Странно а Трамп мог вмешиваться и остановить строительство . Трамп руский агент а борель и бидон за санкции из ада не перепутайте.
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29.04.2021 07:55 Ответить
Европа вообще что-то может решать?
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29.04.2021 08:54 Ответить


Докладніше: https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1 Сухопутні війська Угорщини
СВ Угорщини мають на озброєнні 30 танків https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-72 Т-72 , 380 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A2%D0%A0-80 БТР-80 , 24 бойові розвідувальні машини, 18 152-мм гармат Д-20, 50 82-мм мінометів,
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29.04.2021 10:05 Ответить
"Мы не позволим" Командующий Вооруженными силами Венгрии в интервью предостерег Украину от ущемления прав венгров на Закарпатье.

...МОЖЛИВО варто створити десь під Мукачево постійно діючий танковий і ракетно-авіаційний полігон ЗСУ..
НІ..ні,не для залякування угорців..що ви..
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29.04.2021 10:03 Ответить
 
 