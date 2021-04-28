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Новости
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Главные новости 28 апреля: Зеленский хочет встретиться с Путиным в Ватикане, Коболева отправили в отставку

Главные новости 28 апреля: Зеленский хочет встретиться с Путиным в Ватикане, Коболева отправили в отставку

Зеленский рассчитывает на встречу с Путиным, Коболев больше не главный в "Нафтогазе", Киев выходит из "красной" зоны карантина - главные новости среды, 28 апреля

Зеленский и Путин могут встретиться в Ватикане

"Это могло бы быть оптимальным местом со всех точек зрения. Ватикан - действительно идеальное место для диалога о мире", - сказал президент журналистам. Зеленский добавил, что встреча с Путиным "обязательно состоится".

Министр иностранных дел России Лавров рассказал росСМИ, что Зеленский потакает неонацистам. "Главное для него - это удержаться у власти, и он готов платить любую цену, включая потакание неонацистам и ультрарадикалам, которые продолжают объявлять ополченцев Донбасса террористами", - заявил Лавров. И тут же добавил, что войны с Украиной на Донбассе можно и нужно избежать.

Российская угроза остается

Россия пока не отвела войска от границы с Украиной в Воронежской области, - заявил глава Госпогранслужбы Дейнеко. Остается скопление сил и техники противника в военных лагерях в Воронежской области, в нескольких десятках километров от границы с Украиной.

Послы Германии и Франции считают, что российская военная угроза для Украины сохранится как минимум до осени - пока в РФ не пройдут учения "Запад-2021".

Коболева отправили в отставку из "Нафтогаза", его сменил Витренко

Такое решение принял Кабинет министров. Отставку Коболева в правительстве объясняют низкой эффективностью его работы за последний год. Главой правления "Нафтогаза" на год стал и.о. министра энергетики Юрий Витренко. Коболев говорит, что узнал об увольнении из СМИ. В "Нафтогазе" заявили, что увольнение является юридической манипуляцией и говорит о возвращении к ручному управлению.

Нескоромный утверждает, что Чауса со сломанной челюстью держат в ГУР

Экс-замглавы Службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный заявил, что экс-судье Николаю Чаусу сломали челюсть и удерживают его на территории ГУР по заданию главы ОП Андрея Ермака. "Цель была – выбить из него показания на Порошенко, Грановского и Бурбу. Чтобы подвесить Порошенко на крючок и отомстить Бурбе за "вагнергейт". А заодно отвлечь всех от фильма Bellingcat", - утверждает Нескоромный. Чаус, по его словам, на сотрудничество не идет.

Киев выходит из "красной" зоны карантина и открывает общественный транспорт для всех

Такое решение приняла госкомиссия по ТЭБ и ЧС. Ограничения ослабят с 1 мая - в транспорт начнут пускать всех, откроются рынки, кафе и ТРЦ. С 5 мая возобновят работу детсады, школы и вузы.

Субсидии с мая перестанут давать богатым

С 1 мая текущего года в Украине заработают новые правила начисления субсидий на оплату ЖКХ-услуг. Получить субсидию не смогут те, у кого на счету есть более 100 тыс. гривен, кто купил валюту на сумму более чем в 50 тыс. грн или приобрел автомобиль, - пояснил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В Киеве прошел марш вышиванок в честь дивизии СС "Галичина"

Шествие началось от Арсенальной площади и завершилось на Майдане Незалежности. Участники шествия несли флаги Украины, символику дивизии СС "Галичина", батальонов "Айдар", "Сич", "Правого сектора".

Автор: 

Зеленский Владимир (20239) карантин (16729) Киев (25483) Лавров Сергей (2290) Нафтогаз (3112) путин владимир (31216) субсидия (624) Донбасс (26955) Коболев Андрей (458) Чаус Николай (330) Витренко Юрий (377) Нескоромный Дмитрий (32) локдаун (294)


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Топ комментарии
+2
Где-где? В Ватикане?
А может лучше в Ростове?
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28.04.2021 22:05
+1
"Навіщо Зеленському зустріч із Путіним? | Віталій Портников"
https://www.youtube.com/watch?v=FIQ6q7qJsv4
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28.04.2021 22:17
+1
Вот Бубочка уважает Ватикан и значит католическую церковь
Мог бы разобраться, как агенты раши просунули проект двух небоскребов на Левобережной , чтобы повредить фундамент новому католическому собору . И сколько церковники не взывали к власти , она не реагировала
Это позорище
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28.04.2021 22:21
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Где-где? В Ватикане?
А может лучше в Ростове?
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28.04.2021 22:05 Ответить
Я вам, ребята, на мозги не капаю,
Но вот он, перегиб и парадокс:
Когой-то выбирают Римским Папою -
Когой-то запирают в тесный бокс.

Там все места блатные расхватали и
Пришипились, надеясь на авось, -
Тем временем во всёй честной Италии
На Папу кандидата не нашлось.

Жаль, на меня не вовремя накинули аркан!
Я б засосал стакан и - в Ватикан!

Церковники хлебальники разинули,
Замешкался маленько Ватикан,
Мы тут им Папу Римского подкинули -
Из наших, из поляков, из славян.
©
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28.04.2021 22:09 Ответить
Звідки такі дані?
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29.04.2021 04:24 Ответить
А ти набери "Єрусалим", і почитай... Сіон - це гора, а не місто...
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29.04.2021 08:44 Ответить
"Я упала с самосвала, тормозила головой...".
Ти написав, що до міста Єрусалима там існував "Сіон". Гора Сіон там і зараз є... Але, я ж так думаю, ти не про "гору" вів мову, якщо проводив аналогію "Одеса - Хаджибей", а про місто. Я тебе відіслав до Вікіпедії, щоб ти ознайомився з історією виникнення поселення, яке зараз носить найменування "Єрусалим"... Ти почав щось "городить" стосовно "жидів-кочівників", що були грабіжниками... Як це називається?
- Куме, а чого це ви перднули?
- Ой, о! Дивіться, кумцю, як риба в ставку гуляє... Сьогодні кльов повинен буть хороший!...
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29.04.2021 09:17 Ответить
А як вести себе з тим, хто "ляпає язиком, "шо попало", з розумним виглядом? Ти на форумі пишеш... Тебе люди читають... Я тобі просто дав пораду дружню... А ти, замість того, щоб не те що "прислухаться", а, хоча-б, перевірить її правильність, почав "дуркувать", щоб замаскувать своє недоумство...
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29.04.2021 11:06 Ответить
А коли дурень веде себе по-дурному, то і відношення до нього відповідне...
"Звідки такі дані?"

"А ти набери "Єрусалим", і почитай... Сіон - це гора, а не місто..."

Ну, і де тут "хамство"?
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29.04.2021 11:18 Ответить
Ну, що ж я можу зробить, якщо тобі, "в школі міліції", не викладали етику. Мені, в академії, викладали... І я її непогано знаю... У мене до цих пір, у власній бібліотеці, підручник зберігся "Етика", Ю. Борєва. Ним і зараз користуються...
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29.04.2021 11:49 Ответить
нілох, краще встрється з хйлом в сортірє. ну, дальше сам знаєш що робити.
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28.04.2021 22:14 Ответить
"Навіщо Зеленському зустріч із Путіним? | Віталій Портников"
https://www.youtube.com/watch?v=FIQ6q7qJsv4
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28.04.2021 22:17 Ответить
Маніакальне бажання Зеленського зустрітися із Путіним, кровожерливий господар Кремля | Марк Фейгін
https://www.youtube.com/watch?v=jFdITGoV8E4
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29.04.2021 00:37 Ответить
Вот Бубочка уважает Ватикан и значит католическую церковь
Мог бы разобраться, как агенты раши просунули проект двух небоскребов на Левобережной , чтобы повредить фундамент новому католическому собору . И сколько церковники не взывали к власти , она не реагировала
Это позорище
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28.04.2021 22:21 Ответить
"- Владимир Александрович, а почему Вы в храм Святого Петра пришли в бронежилете? Вы не верите в господнюю защиту?
- Так ведь я-же, еврей, а храм - христианский!...
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29.04.2021 04:44 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/26636799.html Понимаете вот, что по-настоящему страшно
Получается, что всё, что у страны было с 2014 по 2019 год:
- армия;
- реформы, хоть и не те, не так и не тогда;
- экономика;
- суды с Газпромом;
- внешняя политика;
- деолигархизация;
- децентрализация;
- какая-никакая борьба с коррупцией
- получается в конечном итоге, что всё это держалось на одном человеке.

Ну, так получается, понимаете?
Потому что технократы те же, народ святой тот же, волонтёры на месте, Шабунин на месте, ...уй сковырнёшь, всё осталось как было - но почему-то кругом полный пи.....ц.
И непонятно, как ещё объяснить этот феномен.

И это очень, очень страшная мысль.

Потому что тогда мы дважды failed state.
Первый раз failed потому, что у нас ни..уя никаких институций нет на самом деле, а был один человек с жменькой пряников и мешком пи....юлей. И это полный фейл.
А второй раз failed потому, что мы его посреди войны поменяли на комедийного актера. И это фейл просто эталонный, под колпаком с аргоном в Париже в палате мер и весов.

Ну я не вижу пока других объяснений.
https://www.facebook.com/vladimir.zavgorodny.75/posts/1143813989452340 Владимир Завгородний
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28.04.2021 22:31 Ответить
Завгар, цей барига зробив українців у 10 разів біднішими.
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28.04.2021 22:40 Ответить
Согласен с Вами. Там вообще странное время было: страной управлял барыга и вор, но бюджет почему-то пополнялся и госдолг сокращался.
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29.04.2021 08:46 Ответить
Недоумок з маніакальною впертістю знов хоче зазирнути ***** вглаз.
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28.04.2021 22:32 Ответить
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1218030928662184&id=426507261147892&fs=1&focus_composer=0&refid=8&_ft_=qid.6956266675474206065:mf_story_key.5770130067689458835:top_level_post_id.1218030928662184:content_owner_id_new.426507261147892age_id.426507261147892:src.22hoto_id.1218030708662206:story_location.5:story_attachment_style.photo:view_time.1619632046:filter.h_nor:tds_flgs.3:ott.AX9_u9Al8jaNzJLU&__tn__=S*W-R Сьогодні знову повторилось те, чого ніколи не було . Влада забула про існування законів України.
Кабмін розпустив Наглядову раду НАК «Нафтогаз» та заявив, що звільнив голову правління НАК, Андрія Коболєва, призначивши замість нього міністра енергетики Юрія Вітренка.
Чому не «звільнив», а «заявив, що звільнив»? Бо це просто неможливо. З тим самим успіхом Кабмін міг би заявити, що звільнив Президента, або вас, шановний читачу. Кабмін не має таких повноважень.
Так, Кабмін, як акціонер, може оголосити загальні збори акціонерів та розпустити Наглядову раду, але не звільнити голову. Бо стаття 33 Закону про акціонерні товариства каже нам, що загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного товариства, КРІМ ТИХ, що віднесені до виключної компетенції наглядової ради законом або статутом.
52 стаття цього ж закону (про виключні повноваження наглядової ради) каже, що обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу належить до тієї ж виключної компетенції наглядової ради.
НАК Нафтогаз - акціонерне товариство, 100% якого належить державі, і в законі спеціально для таких випадків вказано, що загальні збори не можуть перебирати на себе повноваження наглядової ради. Отже, те, що відбулося, незаконно.
Навіть якщо піти іншим шляхом (хибним та спірним), то з точки зору статуту Нафтогазу (ст.47 п.22) пропозиція про звільнення має бути подана самою наглядовою радою на основі її рішення. Ні рішення, ні пропозиції наглядової ради не було.
То ж, що мали б робити у Кабміні, якби дуже хотіли звільнити Коболева, але обов'язковою умовою було дотримання закону?
Так, вони могли б звільнити Наглядову раду. А потім - набрати нову, згідно визначеного порядку. А вона б уже обрала нового голову правління.
Але вони дуже-дуже поспішали, тому вирішили, що закон - для плебеїв, а вони ж державні мужі.
Вірогідно, це питання буде вирішуватись в суді. Там декілька шляхів. Або це ОАСК якщо спір про повноваження Кабінету Міністрів як головного державного виконавчого органу, або це Господарський суд м.Києва, якщо спір про рішення Кабміну в ролі акціонера на загальних зборах. Вибір так собі. (
Це -про юридичну сторону питання.
Тепер -про практичну.
Причиною звільнення Коболева Кабмін вказав збитковість Нафтогазу. Але проблема в тому, що причина цієї збитковості - астрономічні борги пана Фірташа та його облгазів перед Нафтогазом. Якби не це - Нафтогаз був би прибутковим, як і в попередні роки. І Кабмін би не мав навіть формального приводу звільняти його керівництво.
Але сам Кабмін, включно із профільним міністерством енергетики, не робив нічого, щоб добитися погашення цих боргів. Замість цього Кабмін пробує назначити в.о. міністра енергетики новим головою Нафтогазу.
А тепер, нарешті, про політичну. Учора CNN повідомили про те, що до нас їде державний секретар США Ентоні Блінкен. Цей візит мав би стати запевненням, що США підтримують Україну у її конфлікті з РФ та на шляху реформ.
Однією з умов подальших взаємодій України та Сполучених Штатів, а також низки міжнародних інституцій, була боротьба з корупцією та корпоративна реформа. Сутність корпоративної реформи - в тому, що держава в особі виконавчої влади лише стежить за тим, щоб у наглядові ради та керівництво держпідприємств потрапляли професіонали згідно законної процедури. Але не лізе, не ставить своїх, не протягує, не звільняє.
Таким чином, влада України вже вдруге втрутилася в роботу ключової установи, щоб замінити незручне керівництво на слухняне. Першим випадком був Національний банк України. Таким чином, влада України розписалася в тому, що не здатна, або не хоче грати за цивілізованими правилами. І що зі своїми умовами міжнародні партнери можуть йти кудись подалі.

Нас чекають дуже скрутні часи.
Віктор Трегубов, член Політради Демократичної Сокири
https://ukraine.d3.ru/koboleva-uvolili-s-posta-glavy-naftogaza-2145350/?sorting=rating
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28.04.2021 22:39 Ответить
Бубочка думає категоріями сцени. Ватикан, стіл переговорів, гарні декорації, папа Римський, картинка на екрані для глядачів аж дух захоплює.

Тільки що він хоче обговорити з путіним? Тему Криму і Донбасу кремлівський окурок зразу відкинув. Але окреслив питання для обговорення: НАТО, українська мова і російська церква в Україні. Це конкретні вимоги путіна, відмова від руху в НАТО, російська друга державна, основна і єдина церква в Україні російська. Яку з цих трьох вимог Віслюк готовий виконати заради того, щоб посидіти перед камерами за столом разом з ху*лом? Тільки мені здається, що виконання навіть не всіх, а лише половинки однієї з вимог путіна і Вава може не повертатись в Україну.
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28.04.2021 23:23 Ответить
Телефонує, до Ватикану, після зустрічі Папи з Зеленським, Порошенко. Трубку бере сам Папа:
- Слухаю!...
- Здрастуйте, Ваша Святість… Ну, як пройшла зустріч?
- І не питай, сину мій… Точно, як ти і казав - «Дурний, шо сало без хліба…»
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29.04.2021 04:28 Ответить
 
 