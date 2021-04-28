Главные новости 28 апреля: Зеленский хочет встретиться с Путиным в Ватикане, Коболева отправили в отставку

Зеленский рассчитывает на встречу с Путиным, Коболев больше не главный в "Нафтогазе", Киев выходит из "красной" зоны карантина - главные новости среды, 28 апреля

Зеленский и Путин могут встретиться в Ватикане

"Это могло бы быть оптимальным местом со всех точек зрения. Ватикан - действительно идеальное место для диалога о мире", - сказал президент журналистам. Зеленский добавил, что встреча с Путиным "обязательно состоится".

Министр иностранных дел России Лавров рассказал росСМИ, что Зеленский потакает неонацистам. "Главное для него - это удержаться у власти, и он готов платить любую цену, включая потакание неонацистам и ультрарадикалам, которые продолжают объявлять ополченцев Донбасса террористами", - заявил Лавров. И тут же добавил, что войны с Украиной на Донбассе можно и нужно избежать.

Российская угроза остается

Россия пока не отвела войска от границы с Украиной в Воронежской области, - заявил глава Госпогранслужбы Дейнеко. Остается скопление сил и техники противника в военных лагерях в Воронежской области, в нескольких десятках километров от границы с Украиной.

Послы Германии и Франции считают, что российская военная угроза для Украины сохранится как минимум до осени - пока в РФ не пройдут учения "Запад-2021".

Коболева отправили в отставку из "Нафтогаза", его сменил Витренко

Такое решение принял Кабинет министров. Отставку Коболева в правительстве объясняют низкой эффективностью его работы за последний год. Главой правления "Нафтогаза" на год стал и.о. министра энергетики Юрий Витренко. Коболев говорит, что узнал об увольнении из СМИ. В "Нафтогазе" заявили, что увольнение является юридической манипуляцией и говорит о возвращении к ручному управлению.

Нескоромный утверждает, что Чауса со сломанной челюстью держат в ГУР

Экс-замглавы Службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный заявил, что экс-судье Николаю Чаусу сломали челюсть и удерживают его на территории ГУР по заданию главы ОП Андрея Ермака. "Цель была – выбить из него показания на Порошенко, Грановского и Бурбу. Чтобы подвесить Порошенко на крючок и отомстить Бурбе за "вагнергейт". А заодно отвлечь всех от фильма Bellingcat", - утверждает Нескоромный. Чаус, по его словам, на сотрудничество не идет.

Киев выходит из "красной" зоны карантина и открывает общественный транспорт для всех

Такое решение приняла госкомиссия по ТЭБ и ЧС. Ограничения ослабят с 1 мая - в транспорт начнут пускать всех, откроются рынки, кафе и ТРЦ. С 5 мая возобновят работу детсады, школы и вузы.

Субсидии с мая перестанут давать богатым

С 1 мая текущего года в Украине заработают новые правила начисления субсидий на оплату ЖКХ-услуг. Получить субсидию не смогут те, у кого на счету есть более 100 тыс. гривен, кто купил валюту на сумму более чем в 50 тыс. грн или приобрел автомобиль, - пояснил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В Киеве прошел марш вышиванок в честь дивизии СС "Галичина"

Шествие началось от Арсенальной площади и завершилось на Майдане Незалежности. Участники шествия несли флаги Украины, символику дивизии СС "Галичина", батальонов "Айдар", "Сич", "Правого сектора".