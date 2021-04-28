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ФБР обыскало квартиру и офис Джулиани в рамках расследования его действий в Украине

ФБР обыскало квартиру и офис Джулиани в рамках расследования его действий в Украине

Федеральные следователи в Манхэттене обыскали дом и офис личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани. У него изъяли электронные устройства.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на New York Times.

Обыски состоялись около 6 часов утра в квартире Джулиани на Мэдисон-авеню и в его офисе на Парк-авеню.

Адвокат Джулиани Роберт Дж. Костелло назвал обыски ненужными, поскольку его клиент предложил ответить на вопросы прокуратуры, за исключением тех, которые касались его конфиденциального общения с бывшим президентом.

"То, что они сделали сегодня, было законным бандитизмом", - сказал Костелло.

Читайте на Цензор.НЕТ: Помощник Зеленского предоставил Time стенограмму разговора, во время которого адвокат Трампа Джулиани добивался проверки сына Байдена

Расследование сосредоточено на том, лоббировал ли Джулиани незаконно администрацию Трампа в 2019 году от имени украинских чиновников и олигархов, которые в то же время помогали ему искать компромат на политических соперников Трампа, в том числе Джозефа Байдена (на тот момент - ведущего кандидата в президенты от Демократической партии).

Оформление ордера на обыск у адвоката в США - экстраординарный шаг, тем более если речь идет об адвокате бывшего президента. Прокуратура и ФБР несколько месяцев добивались того, чтобы получить ордер на проведение обысков. При Трампе высокопоставленные деятели в Минюсте неоднократно пытались заблокировать выдачу ордера. После победы Байдена и утверждения кандидатуры нового генпрокурора министерство юстиции сняло возражение против обыска.

Также на Цензор.НЕТ: Верховный Суд поставил точку в истории "вмешательства" Украины в выборы в США, - Лещенко

Представители ФБР и прокуратуры США от комментариев отказались.

Автор: 

обыск (1895) США (26439) ФБР (218) Джулиани Руди (121)


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Топ комментарии
+44
Деркач наверно сейчас жесткий диск на 10 террбайт дожовывает..
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28.04.2021 22:03
+16
как нахрена?!..
а если докажут что запись разговора Порох-Байден" (Жму руку/Обнимаю), сочинили на Лубянке при помощи отдельных фраз настоящего разговора П/Б..
и вдруг окажется, что "ведущий геопАлитик современности - чИлавек/Ермак "Ермакмен", решил поиграть в большие политические игры и предоставил ФСБ доступ к реальным разговорам между Порохом и Байденом..
и вдруг окажется, что сочиненный ФСБ разговор между П и Б, сливали через Деркача, а у Деркача дырка горяча остались экземпляры файлов или спец оборудования и т.д.
зачем уничтожают доказательства?!. .что бы ничего не нашли..
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28.04.2021 22:36
+13
то-то подружаню Дерькача зебилы срочно на министра сватают.
Видно сильно надо шоб молчал.
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28.04.2021 22:09
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Правила форума Совет форумчан
Деркач наверно сейчас жесткий диск на 10 террбайт дожовывает..
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28.04.2021 22:03 Ответить
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28.04.2021 22:06 Ответить
то-то подружаню Дерькача зебилы срочно на министра сватают.
Видно сильно надо шоб молчал.
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28.04.2021 22:09 Ответить
гоп-стоп!
пушной зверек зашел из-за угла...!
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28.04.2021 22:22 Ответить
Нахрена?
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28.04.2021 22:27 Ответить
как нахрена?!..
а если докажут что запись разговора Порох-Байден" (Жму руку/Обнимаю), сочинили на Лубянке при помощи отдельных фраз настоящего разговора П/Б..
и вдруг окажется, что "ведущий геопАлитик современности - чИлавек/Ермак "Ермакмен", решил поиграть в большие политические игры и предоставил ФСБ доступ к реальным разговорам между Порохом и Байденом..
и вдруг окажется, что сочиненный ФСБ разговор между П и Б, сливали через Деркача, а у Деркача дырка горяча остались экземпляры файлов или спец оборудования и т.д.
зачем уничтожают доказательства?!. .что бы ничего не нашли..
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28.04.2021 22:36 Ответить
До чого тут це?! Що робив Байден молодший в Україні?! Хто платив йому 500К в рік?
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29.04.2021 00:16 Ответить
А ему запрещено работать в Украине?
Ахметов 600К баксов заплатил Авакову за охрану своих объектов.
Так что 500К в год для чела уровня Байдена - не такая уж заоблачная сумма.

Забудь уже про Трампа. По нему тюрьма вполне заслужено плачет.
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29.04.2021 01:50 Ответить
А шо делал в Украине Рудичка, и с кем он вел беседы?
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29.04.2021 02:48 Ответить
платили с бюджета- наши деньги, за страшно нужную работу
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29.04.2021 07:02 Ответить
"Жму руку , обнимаю" , говорилось Путину.
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29.04.2021 08:19 Ответить
или в задний проход на длительное хранение засовывает)))
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28.04.2021 22:38 Ответить
Шоб його вдавило
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29.04.2021 12:32 Ответить
Как будет по-американски -- винні попередники? *)
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28.04.2021 22:04 Ответить
Бикоз оф евил папьередникс.
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28.04.2021 22:10 Ответить
Херцлихно данкаю! *)
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28.04.2021 22:14 Ответить
Папередников кошмарят.
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28.04.2021 22:05 Ответить
не плюй в колодец.
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28.04.2021 22:10 Ответить
А под своей тряпкой?😂🌷
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28.04.2021 22:17 Ответить
тут вже до сера Керрі питаннячка є

https://twitter.com/apiontkovsky

https://twitter.com/apiontkovsky Andrei Piontkovsky https://twitter.com/apiontkovsky @apiontkovsky https://twitter.com/apiontkovsky/status/1387162521166036992 21 ч

В соловьином борделе паника в связи с очень вероятной теперь потерей ценнейшего агента, ответственного за саммит Байдена-Путина.
Керри слили иранцы, на которых он работал лет 10. Возможно их огорчила его слишком активная работа на кремлевских.

https://twitter.com/mikepompeo

https://twitter.com/mikepompeo Mike Pompeo https://twitter.com/mikepompeo @mikepompeo https://twitter.com/mikepompeo/status/1387030898772742144 27 апр.

Secretary Kerry, can you please explain to the American people why you disclosed information about Israeli operations to Iranian FM https://twitter.com/JZarif @JZarif ? We've known for years you were helping him. Americans deserve to know why.
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28.04.2021 22:06 Ответить
Начинается всемирный звездопад разведчиков с Чехии
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28.04.2021 22:12 Ответить
Про його мутні переговорчики від імені боса і =нової= команди писали з самого початку.
Він ще також - головний посланець-представник по клімату.
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28.04.2021 22:39 Ответить
Сенат США підтримав кандидатуру колишнього постійного представника США при ООН Саманти Пауер на посаду глави Агентства з міжнародного розвитку (USAID).
Про це повідомляє https://thehill.com/homenews/senate/550774-senate-confirms-former-obama-official-samantha-power-to-lead-usaid The Hill .
Зазначається, що за призначення Пауер проголосували 68 сенаторів, а 26 висловилися проти її кандидатури.
Раніше під час слухань із затвердження її кандидатури на посаду глави USAID, Пауер заявила, що основним напрямом роботи агентства за її каденції буде боротьба з впливом Китаю в регіонах, включаючи Африку, Східну Європу та Південну Америку, адже, за її словами, Пекін використовує своє положення на світовій арені «хижацьким способом», який порушує дипломатичні норми.
Також очікується, що Пауер за поданням президента США Джо Байдена запропонують місце в Раді нацбезпеки США, яке вона займала на службі в адміністрації Барака Обами.
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29.04.2021 10:19 Ответить
Все йде згідно плану. Америка понад усе!
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28.04.2021 22:07 Ответить
не переживайте у них там свой квартал американский
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28.04.2021 22:07 Ответить
-- токо квартального надзирателя поменяли...
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28.04.2021 22:10 Ответить
Правильно сделали. Джулиани аферист. Таких сейчас много в Украине. В США они быстро засвечиваются.
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28.04.2021 22:07 Ответить
Державне бюро розслідувань (ДБР) прийшло з обшуками на ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" та підрозділи ПАТ "Богдан Моторс", повідомляє https://ua-news.liga.net/economics/news/dbr-priyshlo-z-obshukami-na-bogdan-motors-i-kuznyu-na-ribalskomu LIGA.net з посиланням на джерело в ДБР.

Зазначається, що слідчі дії ведуться в рамках кримінального провадження щодо закупівлі Міністерством оборони військової техніки, устаткування і послуг неналежної якості та за завищеними цінами, які здійснювалися в 2015-19 роках.
Зокрема, йдеться про такі контракти:
- постачання понад 300 медичних автомобілів "Богдан 2251",
- понад 800 авто підвищеної прохідності "Богдан 63172" (МАЗ),
- проведення ремонтних робіт на фрегаті "Гетьман Сагайдачний",
- закупівлю катерів "Гюрза-М", "Кентавр".
Водночас, ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" наполягає на тому, що сумлінно виконало свої зобов'язання за контрактом про виготовлення середнього розвідувального корабля "Лагуна", незважаючи на те, що Міністерство оборони як замовник ще в 2019 році припинило фінансування проекту всупереч умовам контракту. У результаті завод вклав в його реалізацію 300 мільйонів кредитних і власних обігових коштів. На підприємстві заявили, що готують зустрічний позов.
Нагадаємо, 19 січня ц.р. Міноборони України заявило, що готує судовий позов до ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" через невчасне виготовлення та постачання розвідувального корабля проекту "Лагуна".
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28.04.2021 22:07 Ответить
Почетного донского казачка дуралома Трампопона нужно за жабры брать.. Думаю что при знакомстве с "паяльником" он бы многое мог поведать о своих связях с Путинило и КГБ ( со старых времен до момента штурма Капитолия)
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28.04.2021 22:08 Ответить
ФБР обыскало квартиру и офис Джулиани в рамках расследования его действий в Украине - Цензор.НЕТ 5284
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28.04.2021 22:08 Ответить
Это сцена из Бората. Где вовсю издеваются над Америкой.

ФБР обыскало квартиру и офис Джулиани в рамках расследования его действий в Украине - Цензор.НЕТ 34
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28.04.2021 22:19 Ответить
Тыц😂🌷
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28.04.2021 22:22 Ответить
Руди, - это не Америка, - это отдельно взятый эмбицил. Когда-то был неплохим мэром Нью-Йорка, сейчас даже странно...
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28.04.2021 22:29 Ответить
Джуліані пересадив всю італійську мафію в Ню-Йорку, до того як він став мером і переміг кримінал.
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28.04.2021 22:44 Ответить
Верим тебе, трамподрочер
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29.04.2021 00:54 Ответить
Они над всем подряд измываются, не только над Руди.
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28.04.2021 23:03 Ответить
Зрозуміло, що Саша Барон Коен це ще той мега троль, але з його жертв так ганебно ще ніхто не палився, як адвокат рудого диявола. Стара лиса потвора не так вже й далеко відійшла від свого патрона. Мабудь на конкурсах краси усі міскі проходили кастинг через ліжко чубатого та лисого. Уявіть собі, це як впустити козла на город. Трампакс був знатним моделайзером, а Рудька під'їдав з барського столу.
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29.04.2021 01:18 Ответить
экс-мэр нью-йорка??- где печать ставить...???(((
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28.04.2021 22:14 Ответить
"Расследование сосредоточено на том, лоббировал ли Джулиани незаконно администрацию Трампа в 2019 году от имени украинских чиновников и олигархов, которые в то же время помогали ему искать компромат на политических соперников Трампа, в том числе Джозефа Байдена (на тот момент - ведущего кандидата в президенты от Демократической партии)."

Источник: https://censor.net/ru/n3262668

Что за украинские чиновники и олигархи?
Не Ермак ли это с Беней?
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28.04.2021 22:15 Ответить
зеля и банда мылят сраки)
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28.04.2021 22:17 Ответить
Кто бы мог подумать, верно? Само понимание вот этого; У экс-мэра Нью-Йорка, бывшего у руля в период террористического кошмара- обыск в хате и по месту работы... Перевернутый Мир... дайте мне дозу барановируса... Заснуть бы и... не проснуться.
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28.04.2021 22:18 Ответить
А торік цей екс-мер попався на педофільському скандалі про це в Борат-2 показують)...
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28.04.2021 22:20 Ответить
Замечательно. Где-то и что-то произошло, в процессе движения и эволюции. Иначе как???
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28.04.2021 22:22 Ответить
Да бреше він безбожно! От жеш *****!))))
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29.04.2021 00:13 Ответить
Цей ідіот чув про скандал але не доганяє, що Джуліані звинувачує...Гантера Байдена!))))
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29.04.2021 00:14 Ответить
Почитайте, за що Джуліані на днях Золоту малину дали - я про реаліті-шоу і епізод з неповнолітньою...
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29.04.2021 00:16 Ответить
Пшел нах, тварина. Я в НЙ з 97 року і працюю на місто! В ніякому скандалі Джуліані не замішаний! Патц ти смердячий.
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29.04.2021 00:17 Ответить
Really? Here's the article from The Guardian
https://www.theguardian.com/film/2020/oct/21/rudy-giuliani-faces-questions-after-compromising-scene-in-new-borat-film
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29.04.2021 00:20 Ответить
Тебя може на бутылку насадить, чучело лишнеромосомное?
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29.04.2021 00:55 Ответить
Насправді актрисі 24.
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29.04.2021 07:45 Ответить
Я знаю, але у розмові з Руді вона видала себе за неповнолітню - його це не спинило. Так, це провокація Саші Коена була, але Джуліані на неї повівся і це гидко!

Чим він краще за одного зі слуг народу, який був судимий за згвалтування неповнолітньої?
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29.04.2021 09:07 Ответить
Я не сприймаю Коена, його =поробки= мене ніколи не цікавили.
Не вникала в ту ситуацію, але дивно: актриса ніби була журналісткою і брала інтерв*ю.
І тут, бац - 15 років.

Не захищаючи Джуліані - достеменно щось стверджувати не буду, бо з усим треба розбиратися, враховуючи те, як зараз подається інформація, спотворюється, відверто перекручується, вирізається і т.д.
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29.04.2021 09:16 Ответить
Ти ідіот?)))) який скандал)))
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29.04.2021 00:12 Ответить
Rudy Giuliani was criticized for his actions in a scene in which he puts his hand into his trousers in front of actress Maria Bakalova, who is impersonating a journalist. Following an interview in a hotel room, the pair retreat to the bedroom, while drinking alcohol, where Giuliani requests Bakalova's address and phone number before Bakalova removes Giuliani's microphone, untucking his shirt in the process. Giuliani proceeds to lie back on the bed and place his hand in his pants. Baron Cohen then bursts into the room exclaiming "She 15. She too old for you."
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29.04.2021 00:18 Ответить
Але диск Хантера не взяли.

https://www.facebook.com/newsmax/?__cft__[0]=AZWGa_usUctQxY5uHmZNHuiw5hN32jMzsaBU3FvH4iG0ye2e_3QA_4nbODz57og3AwSdUEvLpDVrxfTDC6-zyfWkWOWKci_kHQISHLry1E7DvpOOqXy6DfIkRidTCkGXuMAKQOvwXiWThgIIE2QuopqCbmIv4yy07hhSLFr2b7HeZg&__tn__=-UC%2CP-R Newsmax

https://www.facebook.com/newsmax/photos/a.10151127234237377/10158169747222377/?__cft__[0]=AZWGa_usUctQxY5uHmZNHuiw5hN32jMzsaBU3FvH4iG0ye2e_3QA_4nbODz57og3AwSdUEvLpDVrxfTDC6-zyfWkWOWKci_kHQISHLry1E7DvpOOqXy6DfIkRidTCkGXuMAKQOvwXiWThgIIE2QuopqCbmIv4yy07hhSLFr2b7HeZg&__tn__=%2CO%2CP-R 1t SpoisnSsorhnecndr ·

Giuliani shocker: FBI refused to take Hunter's hard drive http://ow.ly/p4P550EAop6?fbclid=IwAR3qxQQzsASOPjbRKxNC2ocYh8enVXY1JFgaRUyUlMtxdNysCqG37NFJ1Lk http://ow.ly/p4P550EAop6
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29.04.2021 07:47 Ответить
Джулиани в свое время прижал пять нью-йорских семей, Гамбино и прочих Дженовезе. Но супротив нашей мафии слабак.
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28.04.2021 22:20 Ответить
Он и "прижал" путем плотного сотрудничества и передела в пользу "своих" мафиози
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29.04.2021 00:56 Ответить
Якщо опубліковат плівки Мельниченко, Деркача, Онищенко, (когось забув), Порошенка(обнимун пожимун)..
😎
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28.04.2021 22:23 Ответить
так и до русского агента Трампона недалеко осталось
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28.04.2021 23:18 Ответить
Скоро траму лапти сплетут,его в Синк-синке уже негры ждут с большими кукурузинами.
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29.04.2021 00:03 Ответить
Эх, не внял Руди совету Ильфа и Петрова:"В нашем деле самое главное - вовремя смыться"😁☹️
Мог бы остаться в памяти легендарным мэром Нью Йорка- борцом с преступностью, "человеком 2001 года" (журнал Time) "за удивительную храбрость и необходимую дерзость", обладателем почётного рыцарского титула, пожалованного Елизаветой II…
В-общем, испортил биографию, связавшись с чубчиком… да ещё и в пенитенциарное учреждение может заехать на старости лет…. )
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29.04.2021 00:05 Ответить
Джулиани конечно тертый калач, но с Трампом здорово сел в лужу.
Мог бы предвидеть, что сотрудничество с эгоцентричным придурком доведет его до цугундера.

То же самое, кстати, касается тех, кто сейчас работает в команде ЗЕ - это несмываемое клеймо.
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29.04.2021 01:53 Ответить
два старых козла- трамп и джулиани
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29.04.2021 07:04 Ответить
ФБІ стає інструментом політичних переслідувань 😡
побачимось після листопаду 2022
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29.04.2021 02:24 Ответить
А шо делал в Украине Рудичка, и с кем он вел беседы?
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29.04.2021 02:50 Ответить
он адвокат его работа накопать улики а что с ними делать дальше решает судья или присяжные
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29.04.2021 04:10 Ответить
Разве адвокат ищет улики?
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29.04.2021 06:37 Ответить
Не будь наивным. Он копал не улики для суда, а компромат на Байдена для Рыжего, причем беседовал как раз с агентом фсб Деркачем и Говорящей Жопой Бени Дубинским(он же Тупой Собачий Рот).Задушевные беседы с агентами фсб никому с рук сходить не должны.
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29.04.2021 15:15 Ответить
Сонный Джо давно не может спать спокойно.
Джулиани (у которого прекрасная репутация на посту мэра Нью-Йорка) накопал столько правдивой информации про Джо и его сынулю, что всё вполне предсказуемо.
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29.04.2021 06:03 Ответить
А Антон Папаев,сегордня дежурный тролль по лайкам!
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29.04.2021 06:36 Ответить
это ты о себе?
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29.04.2021 06:40 Ответить
Ты писатель? Ты читать не умеешь?
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29.04.2021 07:11 Ответить
Он бот. Причем из изрядно придурковатых.
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29.04.2021 08:59 Ответить
Ты,тупое животное,даже не знаешь как определяются боты. Ты же рогатое козломордое парнокопытое! Жуй свои сопли дальше,ничтожество!
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29.04.2021 10:15 Ответить
Джулиани пришел кирдык. Кроме всего этого,на него поданы МИЛЛИАРДНЫЕ иск от разных компаний! Ему лучше в руССкую,стопроцентную рулетку сыграть.
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29.04.2021 06:35 Ответить
Скорее с тобой сыграют инъекцией 9 гр. плюмбума в затылок.
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29.04.2021 08:57 Ответить
Ты что ли,животное кацапское? Да ты пока из магазина выйдешь,по дороге себя застрелишь,безмозглый козломордый Алень!Иди жуй дальше свои сопли,урод!
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29.04.2021 10:12 Ответить
ФБР обшукало квартиру й офіс Джуліані в межах розслідування його дій в Україні - Цензор.НЕТ 1605
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29.04.2021 07:29 Ответить
Там и Турция, Россия с Ираном замешана. Пока рано Украину сюда приплетать. Украина упоминалась только как фон из прошлого. Официальные причины немного другие и связаны с тем, что в США начинаются дела против гос. структур Турции, замешанных в обходе санкций США против Ирана. Джулиани играл роль защищая тех, кто пытался обойти санкции.
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29.04.2021 07:52 Ответить
" Прокуратура и ФБР несколько месяцев добивались того, чтобы получить ордер на проведение обысков. Источник: https://censor.net/ru/n3262668"
======================================================================

Надо полагать, что Джулиани эти несколько месяцев ничего не делал специально, чтоб эти дурацкие обыски оказались результативными. Не знаю, кто как считает, но с моей точки зрения бидоновцы выставили себя дураками. Берут пример с наших прокурвов и прочих мусоров, у которых обыск служит не для поиска улик у подозреваемого, а для его устрашения. .
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29.04.2021 08:56 Ответить
Какая "твоя точка зрения",Алень? Не мучай свою бестолковку на плечах, -тебе нечем думать! Жуй свои сопли вперемежку с ягелем и не высовывайся,козломордый!
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29.04.2021 10:34 Ответить
 
 