ФБР обыскало квартиру и офис Джулиани в рамках расследования его действий в Украине

Федеральные следователи в Манхэттене обыскали дом и офис личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани. У него изъяли электронные устройства.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на New York Times.

Обыски состоялись около 6 часов утра в квартире Джулиани на Мэдисон-авеню и в его офисе на Парк-авеню.

Адвокат Джулиани Роберт Дж. Костелло назвал обыски ненужными, поскольку его клиент предложил ответить на вопросы прокуратуры, за исключением тех, которые касались его конфиденциального общения с бывшим президентом.

"То, что они сделали сегодня, было законным бандитизмом", - сказал Костелло.

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Расследование сосредоточено на том, лоббировал ли Джулиани незаконно администрацию Трампа в 2019 году от имени украинских чиновников и олигархов, которые в то же время помогали ему искать компромат на политических соперников Трампа, в том числе Джозефа Байдена (на тот момент - ведущего кандидата в президенты от Демократической партии).

Оформление ордера на обыск у адвоката в США - экстраординарный шаг, тем более если речь идет об адвокате бывшего президента. Прокуратура и ФБР несколько месяцев добивались того, чтобы получить ордер на проведение обысков. При Трампе высокопоставленные деятели в Минюсте неоднократно пытались заблокировать выдачу ордера. После победы Байдена и утверждения кандидатуры нового генпрокурора министерство юстиции сняло возражение против обыска.

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Представители ФБР и прокуратуры США от комментариев отказались.