Трое военнослужащих, раненых 27 апреля, доставлены для лечения в Харьков, их состояние удовлетворительное, - Медсилы ВСУ

Состояние здоровья трех военнослужащих из состава Объединенных сил, которые 27 апреля пострадали в результате подрыва военного автомобиля на Луганщине, удовлетворительное. Они проходят лечение в Харькове.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Командования Медсил ВСУ.

Двое армейцев имеют комбинированные травмы, а именно: взрывные травмы с сотрясениями головного мозга и акубаротравмами. Один из них получил скелетную травму с повреждением костей таза. У двух диагностированы ожоги первой и второй степеней.

Сейчас воины не требуют немедленного оперативного вмешательства. Военные медики определяются с эффективными направлениями их лечения.

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"Примерно двое-трое суток мы понаблюдаем за пациентами. Возможно, с теми бойцами, которые имеют глубокие ожоги, проведем мероприятия по аутодермопластике. Однако, очень надеемся, что последнее может не понадобиться. Сам процесс лечения займет несколько недель, а вот на реабилитацию уйдет гораздо больше времени. В любом случае после выздоровления их ждет отпуск и отдых в одном из ведомственных санаториев", - рассказал подполковник медицинской службы Сергей Шипилов.