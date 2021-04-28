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Новости Агрессия России против Украины
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Трое военнослужащих, раненых 27 апреля, доставлены для лечения в Харьков, их состояние удовлетворительное, - Медсилы ВСУ

Трое военнослужащих, раненых 27 апреля, доставлены для лечения в Харьков, их состояние удовлетворительное, - Медсилы ВСУ

Состояние здоровья трех военнослужащих из состава Объединенных сил, которые 27 апреля пострадали в результате подрыва военного автомобиля на Луганщине, удовлетворительное. Они проходят лечение в Харькове.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Командования Медсил ВСУ.

Двое армейцев имеют комбинированные травмы, а именно: взрывные травмы с сотрясениями головного мозга и акубаротравмами. Один из них получил скелетную травму с повреждением костей таза. У двух диагностированы ожоги первой и второй степеней. 

Сейчас воины не требуют немедленного оперативного вмешательства. Военные медики определяются с эффективными направлениями их лечения.

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"Примерно двое-трое суток мы понаблюдаем за пациентами. Возможно, с теми бойцами, которые имеют глубокие ожоги, проведем мероприятия по аутодермопластике. Однако, очень надеемся, что последнее может не понадобиться. Сам процесс лечения займет несколько недель, а вот на реабилитацию уйдет гораздо больше времени. В любом случае после выздоровления их ждет отпуск и отдых в одном из ведомственных санаториев", - рассказал подполковник медицинской службы Сергей Шипилов.

Автор: 

ранение (3377) Харьков (7452) ВСУ (6548) операция Объединенных сил (6766)


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Найшвидшого одужання!
Горіть у пеклі москалі !!!!
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28.04.2021 23:03 Ответить
Скорейшего и полного выздоровления!
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28.04.2021 23:12 Ответить
Одужуйте, хлопці.
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28.04.2021 23:26 Ответить
Пораненим хлопцям швидкого та повного одужання, бережи Вас Боже!
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28.04.2021 23:40 Ответить
 
 