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Новости Агрессия России против Украины
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США советуют другим странам год не покупать у РФ оружие, чтобы не попасть под санкции, - Госдеп

США советуют другим странам год не покупать у РФ оружие, чтобы не попасть под санкции, - Госдеп

Союзникам США лучше воздержаться от заключения крупных контрактов на поставки российского вооружения, так как в противном случае они могут подпасть под американские санкции.

Об этом заявил глава Госдепа Энтони Блинкен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Всем союзникам США следует избегать крупных закупок российского вооружения, включая новые партии С-400", - сказал он в ходе "круглого стола" в Госдепартаменте.

Блинкен напомнил, что, согласно действующему в США закону CAATSA, за заключение подобных сделок могут быть введены ограничительные меры.

Также на Цензор.НЕТ: Европарламент готовит жесткие санкции против России, если она продолжит агрессию против Украины

Говоря о ЗРС С-400, уже поставленных Россией Турции, Блинкен напомнил, что США выступали против этой сделки.

"Надеюсь, мы сможем найти решение этого вопроса", - сказал он.

Автор: 

Госдепартамент США (1818) оружие (10198) россия (95381) санкции (11258) США (26439) Турция (3372) Блинкен Энтони (936)


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Топ комментарии
+15
мААскву палили по приказу коменданта Ростопчина. Французы наоборот, поджигателей ловили и расстреливали.
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28.04.2021 23:33
+8
Так США с московией не воюет, в отличие от одной страны в Восточной Европе, которая электроэнергию у них покупает. А президент этой страны сериальчики русне продает.
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28.04.2021 23:38
+7
США советуют другим странам год не покупать у РФ оружие, чтобы не попасть под санкции, - Госдеп - Цензор.НЕТ 4357
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28.04.2021 23:13
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США советуют другим странам год не покупать у РФ оружие, чтобы не попасть под санкции, - Госдеп - Цензор.НЕТ 4357
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28.04.2021 23:13 Ответить
мААскву палили по приказу коменданта Ростопчина. Французы наоборот, поджигателей ловили и расстреливали.
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28.04.2021 23:33 Ответить
Выфсеврети
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28.04.2021 23:46 Ответить
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28.04.2021 23:53 Ответить
Кстати про сгоревшую Москву. Еще тогда величайшее решение военного руководства Российской Империи было сжечь свою столицу (после поражения в решающей битве) в ущерб врагу... До сих пор возносится как гениальное... Все-таки Воронежу нужно конкретно напрячься...
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29.04.2021 00:25 Ответить
Так Зоя Космодемьянская - из той же оперы.
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29.04.2021 00:27 Ответить
С Зоей другая история. Это не масштаб страны. Это про пропаганду. Была задача, внимание, поджигать дома простых жителей в оккупации для того чтобы они поднялись и мочили оккупантов. Жители ее поймали и отдали немцам.
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29.04.2021 00:33 Ответить
так спалили ведь ее беглые крепостные. И к стати мордовские рабы грабили и палили мацквабад с огромным удовольствием. война 1812 года была типичной храштанской вайной .
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29.04.2021 00:38 Ответить
Москву спалил Ростопчин. Бонни ее тушил, как мог.
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28.04.2021 23:57 Ответить
Девлет Гирей - крымскотатарский ужас кацапов. В 1571 году сжег москву дотла:

США радять іншим країнам рік не купувати у РФ зброю, щоб не потрапити під санкції, - Держдеп - Цензор.НЕТ 5880
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29.04.2021 00:16 Ответить
А можливо Україні слід припинити імпорт з Росіі !!!)))
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28.04.2021 23:21 Ответить
И что много нефти США у Раши покупает?
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28.04.2021 23:25 Ответить
Так США с московией не воюет, в отличие от одной страны в Восточной Европе, которая электроэнергию у них покупает. А президент этой страны сериальчики русне продает.
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28.04.2021 23:38 Ответить
А нафіга американцям закуповувати кацапську нафту, як арабська дешевша і якісніша??? І це як ї везти туди треба?
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28.04.2021 23:39 Ответить
Из разных сортов нефти делают разные и товары...
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28.04.2021 23:50 Ответить
ох лучше молчи, идиот! за умного сойдешь
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29.04.2021 01:00 Ответить
Это был простой ответ на простой вопрос. Для других поясню более популярно - существуют три маркерные сорта нефти (Brent, WTI, Dubai)...по-другому, марки тяжелых и легких сортов
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29.04.2021 01:18 Ответить
Серпом по московитским крашанкам.
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28.04.2021 23:21 Ответить
Доллары опасная валюта на сегодня.....покупайте РЖУбли...крысы Мавзолейные...
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28.04.2021 23:22 Ответить
США радять іншим країнам рік не купувати у РФ зброю, щоб не потрапити під санкції, - Держдеп - Цензор.НЕТ 4538
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28.04.2021 23:23 Ответить
Мощный геополитический удар по нашему общему врагу
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28.04.2021 23:24 Ответить
Госсекретарь США Энтони Блинкенко посетит Украину в ближайшее время,сообщил источник в Госдепе...
Кароче Чуваки... идет грандиозный Шкандаль...
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28.04.2021 23:26 Ответить
Тогда уж до 2036 года ( ну если из сортира трупом не завоняет раньше)
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28.04.2021 23:28 Ответить
Будуть купувати під видом металобрухту і за ціною металобрухту.
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28.04.2021 23:29 Ответить
А кому здався металобрухт, коли повно справжньої зброї ?
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29.04.2021 00:10 Ответить
Металобрухт по ціні металобрухту нормальний бізнес. А ще, коли в кредит, який потім спишуть, це супер. Касаби це практикують ще з часів СССР.
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29.04.2021 00:56 Ответить
З такою політикою вони здали Кубу, втратили Східну Європу і Китай їх уже не боїться.
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29.04.2021 01:04 Ответить
Класасика жанра...Димка Ведмедев казав...просто денег сейчас нет...но вы дрочите...скоро найду...
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28.04.2021 23:30 Ответить
Сельчук Байрактар испытал новый боевой дрон...Мавзолейные могу сообщил дрон называется АТАК....
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28.04.2021 23:33 Ответить
Повезло Эрдогану с зятем и его братьями... Байрактарами...
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28.04.2021 23:38 Ответить
Треба, щоб не тільки зброю, а й нафту та газ не купували.
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28.04.2021 23:41 Ответить
США радять іншим країнам рік не купувати у РФ зброю, щоб не потрапити під санкції, - Держдеп - Цензор.НЕТ 7553 Дочь Эрдогана и конструктор дронов Сельчук Байрактар
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28.04.2021 23:42 Ответить
Ее бы размотать и ...
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28.04.2021 23:47 Ответить
Она уже замужем.
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29.04.2021 00:08 Ответить
она и замотанная страшная
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29.04.2021 01:01 Ответить
Роксалана Турецкая говорите?или Анна Киевская из зачуханной Мацковии ?Типа княгиня Путлера....
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28.04.2021 23:48 Ответить
США радять іншим країнам рік не купувати у РФ зброю, щоб не потрапити під санкції, - Держдеп - Цензор.НЕТ 3807
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29.04.2021 00:22 Ответить
подход Америки правильный, поддерживаю.
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29.04.2021 08:18 Ответить
год???? а потом можно?? обоср...ться стратегия офигенная
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29.04.2021 12:19 Ответить
не беспокойтесь, год без громадного куска оружейного пирога на рашку повлияет отрезвляюще, цель же америки не уничтожить рашку на корню, громадный же рынок, в том числе занятый и американцами, цель угомонить буйствующую гопоту в руководстве страной, ну и во вторых через год можно еще что-то придумать, за ними не заржавеет. В искусстве пыток главное не торопиться, а то клиент и подохнуть ведь раньше времени может, американцы не глушат водяру стаканами как кацапы, они смакуют каждый отдельный маленький глоток вискаря))
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30.04.2021 13:51 Ответить
 
 