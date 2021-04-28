США советуют другим странам год не покупать у РФ оружие, чтобы не попасть под санкции, - Госдеп
Союзникам США лучше воздержаться от заключения крупных контрактов на поставки российского вооружения, так как в противном случае они могут подпасть под американские санкции.
Об этом заявил глава Госдепа Энтони Блинкен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Всем союзникам США следует избегать крупных закупок российского вооружения, включая новые партии С-400", - сказал он в ходе "круглого стола" в Госдепартаменте.
Блинкен напомнил, что, согласно действующему в США закону CAATSA, за заключение подобных сделок могут быть введены ограничительные меры.
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Говоря о ЗРС С-400, уже поставленных Россией Турции, Блинкен напомнил, что США выступали против этой сделки.
"Надеюсь, мы сможем найти решение этого вопроса", - сказал он.
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