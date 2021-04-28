Стаховский о проекте застройки стадиона "Наука" в Киеве, по которому площадки якобы сохранят: Разрушенные теннисные корты на "Олимпийском" тоже обещали восстановить

Свой путь теннисиста победитель восьми турниров ATP Сергей Стаховский начинал на кортах стадиона "Наука" в Киеве, на месте которого теперь планируют построить жилой комплекс.

Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня узнал о том, что спорткомплекс "Наука", на Вернадского, пойдет под застройку (говорят что в проекте есть план возрождения спортивных площадок).

Так вот именно о "В ПРОЕКТЕ" хотел бы вам рассказать… во время подготовки к Евро-2012 разрушили теннисные корты на НСК "Олимпийский", из-за необходимости hospitality-сооружений. В проекте реконструкции и подготовки НСК "Олимпийский" к Евро-2012 было прописано восстановление теннисных площадок после завершения Евро… даже средства были выделены…

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Это я о том, что в Киеве за 20 лет из ничего построился ОДИН спортивный объект - велотрек на Липинского…

Поздравление Киевраде.

Когда-то в возрасте 6 лет именно на верхних кортах тогда еще "Республиканского стадиона" я начал свой путь теннисиста", - написал он.

Стаховский попросил указать в комментариях под постом, строились ли еще спортивные сооружения в Украине. Один из пользователей написал, что велотрек реанимировали "силой неравнодушных активистов и общества, Киевсовет к этому имеет косвенное отношение".

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Другой пользователь отметил, что под застройку пойдет регбийно-футбольное поле, а теннисных кортов это не коснется. В комментарии Стаховский еще раз напомнил, что корты на "Олимпийском" не восстановили.

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Наші гроші напоминают, что строительство жилья на участке 3,11 га по ул. Академика Вернадского, 32 стало возможным благодаря утвержденному в мае 2015 года Киевсоветом детальному плану территории (ДПТ) в границах улиц Академика Крыжановского, бул. Академика Вернадского, ул. М. Краснова, железнодорожной колеи.

В этом ДПТ территорию общественных зданий и сооружений, на которой строительство жилья запрещено, превратили в территории многоэтажной жилой застройки.

23 апреля нардеп Гео Лерос сообщил, что Киевсовет поддержал решение о застройка стадиона "Наука".