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Стаховский о проекте застройки стадиона "Наука" в Киеве, по которому площадки якобы сохранят: Разрушенные теннисные корты на "Олимпийском" тоже обещали восстановить

Стаховский о проекте застройки стадиона

Свой путь теннисиста победитель восьми турниров ATP Сергей Стаховский начинал на кортах стадиона "Наука" в Киеве, на месте которого теперь планируют построить жилой комплекс.

Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня узнал о том, что спорткомплекс "Наука", на Вернадского, пойдет под застройку (говорят что в проекте есть план возрождения спортивных площадок).

Так вот именно о "В ПРОЕКТЕ" хотел бы вам рассказать… во время подготовки к Евро-2012 разрушили теннисные корты на НСК "Олимпийский", из-за необходимости hospitality-сооружений. В проекте реконструкции и подготовки НСК "Олимпийский" к Евро-2012 было прописано восстановление теннисных площадок после завершения Евро… даже средства были выделены…

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Это я о том, что в Киеве за 20 лет из ничего построился ОДИН спортивный объект - велотрек на Липинского…

Поздравление Киевраде.

Когда-то в возрасте 6 лет именно на верхних кортах тогда еще "Республиканского стадиона" я начал свой путь теннисиста", - написал он.

Стаховский попросил указать в комментариях под постом, строились ли еще спортивные сооружения в Украине. Один из пользователей написал, что велотрек реанимировали "силой неравнодушных активистов и общества, Киевсовет к этому имеет косвенное отношение".

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Стаховский о проекте застройки стадиона Наука в Киеве, по которому площадки якобы сохранят: Разрушенные теннисные корты на Олимпийском тоже обещали восстановить 01

Другой пользователь отметил, что под застройку пойдет регбийно-футбольное поле, а теннисных кортов это не коснется. В комментарии Стаховский еще раз напомнил, что корты на "Олимпийском" не восстановили.

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Наші гроші напоминают, что строительство жилья на участке 3,11 га по ул. Академика Вернадского, 32 стало возможным благодаря утвержденному в мае 2015 года Киевсоветом детальному плану территории (ДПТ) в границах улиц Академика Крыжановского, бул. Академика Вернадского, ул. М. Краснова, железнодорожной колеи.

В этом ДПТ территорию общественных зданий и сооружений, на которой строительство жилья запрещено, превратили в территории многоэтажной жилой застройки.

23 апреля нардеп Гео Лерос сообщил, что Киевсовет поддержал решение о застройка стадиона "Наука".

Автор: 

Киев (25483) застройка (710) Стаховский Сергей (12)


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Только по одному пункту: Хуже дорог в Киеве не было ни при одном другом мере. Прошлогодние латки превратились в еще большие колдобины. С kyivcity.gov.ua даже убрали пункт - жалоба на состояние дороги. На жалобу приходят отписки. Там где приходит ответ - капитальный ремонт - опять лепят латки. Зато застройщики растут как грибы, застраивая и без кого проблемные, в плане загруженности участки.
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29.04.2021 00:05 Ответить
Богя Колесо тут наіпав з кортами на НСК. А в цілому - овощно-рижемразівська влада ригів
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29.04.2021 00:36 Ответить
Страдающим амнезией докладаю.
Строительством НСК занималась вона и ее команда.
Богя подключился к дерибану уже на заключительном этапе.
А также братки срулькисы закатали в асфальт и превратили в стоянку своих гелентвагенов еще и такое сооружение:
Стаховський про проєкт забудови стадіону "Наука" в Києві, за яким майданчики нібито збережуть: Зруйновані тенісні корти на "Олімпійському" теж обіцяли відновити - Цензор.НЕТ 9178
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29.04.2021 06:29 Ответить
какое горе: жителям жилкомплексов на застроенных стадионах и кортах, негде будет заняться большим теннисом и другими видами спорта поменьше...
они себе могилу роют, однозначно
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29.04.2021 06:38 Ответить
Хохляцкие *****, а на кацапии спорткомплексы строятся и строятся. И не надо пытаться приплетать Сочи - в отличие от нашей хохляндии, где всё только воруется и уничтожается, на кацапии много чего и строится.
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29.04.2021 06:16 Ответить
хохол, так ничего удивительного в твоей пропаганде нет - ведь это россия воюет против украины, а не наоборот
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29.04.2021 06:40 Ответить
Вийми собі з рота посторонній прєдмєт! Он тєбє мєшаєт гаваріть па-чєлавєчєскі!
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29.04.2021 08:16 Ответить
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29.04.2021 08:09 Ответить
 
 