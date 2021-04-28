"Слуги народа" на заседании комитета ВР поддержали предложение, чтобы членов квалифкомиссии судей отбирал коррумпированный Высший совет правосудия, - Жернаков

"Слуги народа" на заседании комитета ВР по вопросам правовой политики 28 апреля запустили создание "ручной" Высшей квалификационной комиссии судей.

Об этом сообщил в Facebook координатор Общественного совета доброчестности Михаил Жернаков, информирует Цензор.НЕТ.

"Теперь те, кто будут выбирать судей в ближайшие годы, вместо фильтра независимых международных экспертов будут проходить двойной фильтр судейской мафии - сначала Совета судей, а затем - коррумпированного ВСП.

Такое решение приняли сегодня комитет под председательством Андрея Костина. Кстати, господин Костин сам автор поправок, согласно которым членов ВККС должен окончательно отбирать и утверждать коррумпированный и нереформированный ВСП, а не конкурсная комиссия с международниками, как это обещали Зеленский и "слуги", когда шли на выборы. И как это рекомендовали страны G7, которых сам Зеленский о рекомендации и попросил.

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А еще Костин - претендент на пост главы САП. Интересно с такими "достижениями" он собирается этот конкурс выиграть", - задается вопросом Жернаков.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККСУ) - постоянно действующий орган в системе судоустройства Украины, ответственный за формирование судейского корпуса, перевод судей, обеспечения их надлежащего квалификационного уровня.

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