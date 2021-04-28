"Слуги народа" на заседании комитета ВР поддержали предложение, чтобы членов квалифкомиссии судей отбирал коррумпированный Высший совет правосудия, - Жернаков
"Слуги народа" на заседании комитета ВР по вопросам правовой политики 28 апреля запустили создание "ручной" Высшей квалификационной комиссии судей.
Об этом сообщил в Facebook координатор Общественного совета доброчестности Михаил Жернаков, информирует Цензор.НЕТ.
"Теперь те, кто будут выбирать судей в ближайшие годы, вместо фильтра независимых международных экспертов будут проходить двойной фильтр судейской мафии - сначала Совета судей, а затем - коррумпированного ВСП.
Такое решение приняли сегодня комитет под председательством Андрея Костина. Кстати, господин Костин сам автор поправок, согласно которым членов ВККС должен окончательно отбирать и утверждать коррумпированный и нереформированный ВСП, а не конкурсная комиссия с международниками, как это обещали Зеленский и "слуги", когда шли на выборы. И как это рекомендовали страны G7, которых сам Зеленский о рекомендации и попросил.
А еще Костин - претендент на пост главы САП. Интересно с такими "достижениями" он собирается этот конкурс выиграть", - задается вопросом Жернаков.
Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККСУ) - постоянно действующий орган в системе судоустройства Украины, ответственный за формирование судейского корпуса, перевод судей, обеспечения их надлежащего квалификационного уровня.
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Мол, мы на колчаковских фронтах и вобще сами без Порошенко армию подняли, экономику наладили, поддержку Запада замутили...
"Ау!!! Кто голосовал за ЗЕ????!!!"
А в ответ тишина. И только где-то в канаве булькает "А что при Порошенко лучше было бы?"
Вони імітують прагнення до цивілізації та роблять все для того, щоб цивілізований світ відмовився від України.
Плазування перед фуйлом, відмова від міжнародних еспертів, закупвля електроенергії у кацапів, беззаконня з призначенням вітренка, призначення ватного глущенка, викрадення чауса, і так до безкінечності.
Зелень за 2 года развалила пол государства.
вся суть імітацій від вови
А ЗЕ легко победил коррупцию в судах.
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