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Новости Судебная реформа
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"Слуги народа" на заседании комитета ВР поддержали предложение, чтобы членов квалифкомиссии судей отбирал коррумпированный Высший совет правосудия, - Жернаков

"Слуги народа" на заседании комитета ВР по вопросам правовой политики 28 апреля запустили создание "ручной" Высшей квалификационной комиссии судей.

Об этом сообщил в Facebook координатор Общественного совета доброчестности Михаил Жернаков, информирует Цензор.НЕТ.

"Теперь те, кто будут выбирать судей в ближайшие годы, вместо фильтра независимых международных экспертов будут проходить двойной фильтр судейской мафии - сначала Совета судей, а затем - коррумпированного ВСП.

Такое решение приняли сегодня комитет под председательством Андрея Костина. Кстати, господин Костин сам автор поправок, согласно которым членов ВККС должен окончательно отбирать и утверждать коррумпированный и нереформированный ВСП, а не конкурсная комиссия с международниками, как это обещали Зеленский и "слуги", когда шли на выборы. И как это рекомендовали страны G7, которых сам Зеленский о рекомендации и попросил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада одобрила в первом чтении законопроект об увеличении расходов на суды

А еще Костин - претендент на пост главы САП. Интересно с такими "достижениями" он собирается этот конкурс выиграть", - задается вопросом Жернаков.

Слуги народа на заседании комитета ВР поддержали предложение, чтобы членов квалифкомиссии судей отбирал коррумпированный Высший совет правосудия, - Жернаков 01

Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККСУ) - постоянно действующий орган в системе судоустройства Украины, ответственный за формирование судейского корпуса, перевод судей, обеспечения их надлежащего квалификационного уровня.

Также читайте: Конкурс в новый окружной админсуд проведет квалифкомиссия судей, которую создадут в ближайшие месяцы, - Вениславский

Автор: 

судебная реформа (1802) Высший совет правосудия (568) ВККСУ (501) Слуга народа (2628) Жернаков Михаил (50)


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Топ комментарии
+17
Ні. Вони не недоумки. Плісняві свідомо вчинають контрольований хаос. Контрольоване ними беззаконня.
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29.04.2021 00:01
+13
Зелені недоумки рулять.
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28.04.2021 23:57
+12
За два зеленых года ни дня без зашкваров. сдачи интересов Украины. воровства и зрады!
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29.04.2021 00:02
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Зелені недоумки рулять.
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28.04.2021 23:57 Ответить
Ні. Вони не недоумки. Плісняві свідомо вчинають контрольований хаос. Контрольоване ними беззаконня.
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29.04.2021 00:01 Ответить
Ворон ворону глаз не вьіклюет...
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29.04.2021 00:12 Ответить
За нагоди ,разом з головою відірве !!!)))
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29.04.2021 00:15 Ответить
За два зеленых года ни дня без зашкваров. сдачи интересов Украины. воровства и зрады!
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29.04.2021 00:02 Ответить
Это верно. Но где же возмущения избирателей, а это на секундочку 73%? Где тот справедливо-разрушающий гнев большинства избирателей? Свои бутики защищают как в Крыму от путенфюрера?
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29.04.2021 00:41 Ответить
А они выбрали себе подобного и пользуются его любимой тактикой: если что не так---поза страуса)))
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29.04.2021 00:59 Ответить
Именно так.
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29.04.2021 01:03 Ответить
А помнишь, как в 2019-м они вещали, что, если что, то сразу они же его и скинут?

Мол, мы на колчаковских фронтах и вобще сами без Порошенко армию подняли, экономику наладили, поддержку Запада замутили...

"Ау!!! Кто голосовал за ЗЕ????!!!"
А в ответ тишина. И только где-то в канаве булькает "А что при Порошенко лучше было бы?"
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29.04.2021 01:43 Ответить
«Закон - тайга. Медведь - хозяин!»
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29.04.2021 09:23 Ответить
це жахливо
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29.04.2021 00:03 Ответить
непонятно както получается вроде все вокруг нормальные люди но если главой государства становится ****** страна превращается в ******орий...... добровольно!!!
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29.04.2021 00:07 Ответить
Кого "нормальние люди" обрали ,того і мають ,чи той кого обрали іх маєт!!!)))
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29.04.2021 00:17 Ответить
ЗЕлохи зробили це разом.
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29.04.2021 00:20 Ответить
Да не повторяй это, Эти бараны все знают.
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29.04.2021 00:43 Ответить
Боротьба корупціонерів з корупцією ,це циркова вистава-"Боротьба нанайських хлопчиків " !!!)))
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29.04.2021 00:12 Ответить
Це боротьба проти євроінтеграції, НАТО, МВФ.
Вони імітують прагнення до цивілізації та роблять все для того, щоб цивілізований світ відмовився від України.
Плазування перед фуйлом, відмова від міжнародних еспертів, закупвля електроенергії у кацапів, беззаконня з призначенням вітренка, призначення ватного глущенка, викрадення чауса, і так до безкінечності.
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29.04.2021 00:29 Ответить
Всю деятельность зеленых можно свести к трём словам -тактика выжженой земли. После Зе от Украины ничего не останется. (с)
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29.04.2021 00:22 Ответить
"Слуги народа" на заседании комитета ВР поддержали предложение, чтобы членов квалифкомиссии судей отбирал коррумпированный Высший совет правосудия, - Жернаков - Цензор.НЕТ 6947
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29.04.2021 00:22 Ответить
Подейкують, що Квартал-95 відкриває нову справу на Порошенка. За безвіз, котрий він організував для торгівлі людьми і органами.
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29.04.2021 09:12 Ответить
Жернаков, так цього ж ти і добивався два роки тому!
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29.04.2021 00:31 Ответить
Не добивався. https://blogs.pravda.com.ua/authors/zhernakov/ Тут пруф...
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29.04.2021 04:45 Ответить
Сегодня день похуже Чернобыля. Сгорел сарай, гори и хата.
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29.04.2021 00:33 Ответить
Ну все. Всю судебную систему, после зеленой падлы, надо распускать. И создавать новую.
Зелень за 2 года развалила пол государства.
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29.04.2021 00:40 Ответить
В первую очередь - трибуналы. И сажать всю эту ботву.
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29.04.2021 00:41 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=cUMj48i_kYg

вся суть імітацій від вови
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29.04.2021 01:00 Ответить
"Слуги народу" на засіданні комітету ВР підтримали пропозицію, щоб членів кваліфкомісії суддів відбирала корумпована Вища рада правосуддя, - Жернаков - Цензор.НЕТ 3341
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29.04.2021 01:01 Ответить
"Слуги народу" на засіданні комітету ВР підтримали пропозицію, щоб членів кваліфкомісії суддів відбирала корумпована Вища рада правосуддя, - Жернаков - Цензор.НЕТ 2218
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29.04.2021 01:20 Ответить
Идиоты на Западе талдычат про какие-то реформы.

А ЗЕ легко победил коррупцию в судах.
"Слуги народу" на засіданні комітету ВР підтримали пропозицію, щоб членів кваліфкомісії суддів відбирала корумпована Вища рада правосуддя, - Жернаков - Цензор.НЕТ 8829
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29.04.2021 01:36 Ответить
Коррупция в судах - слушай мою команду! Существование - отставить!
© головний зебіл
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29.04.2021 06:06 Ответить
Вот эти вот суки такими своими делами уничтожают будущее Украины. Умышленно. За деньги и из ненависти к Украине.
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29.04.2021 01:57 Ответить
Ну значить майдан, але в цей раз кривавий.
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29.04.2021 04:51 Ответить
Та комісія на ліхтарях повинна висіти,а вони їй знову владу дають.
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29.04.2021 07:49 Ответить
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29.04.2021 08:08 Ответить
 
 