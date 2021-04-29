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Любой проект, который ООН реализует в Украине, существенно превышает годовой членский взнос, - Кислица

Любой проект, который ООН реализует в Украине, существенно превышает годовой членский взнос, - Кислица

Любой проект ООН в Украине превышает годовой взнос нашей страны за членство в Организации.

Это констатировал постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Удивляюсь, когда говорят, что ООН такая дорогая, и неизвестно зачем платим. Любой один проект из десятков тех, которые ведет ООН в Украине, превышает наш годовой взнос", - сказал он.

Кислица уточнил, что в регулярный бюджет ООН Украина платит ежегодно 1,6 млн долларов - меньше, чем Хорватия, Словения или Литва. По его словам, Польша платит 23 млн. долл.

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Только в этом году на гуманитарные цели в Украине ООН направит 168 млн долларов - на помощь на оккупированных и прилегающих к ним территориях, сказал Кислица. Кроме того, план сотрудничества Украины с агентствами ООН предусматривает проекты с общим бюджетом 667 млн ​​долларов на 5 лет. Речь идет о развитии государственного управления, демократического управления, занятости, зеленой энергетики и т.д., отметил он, уточнив, что этот потенциал активно используется украинскими ведомствами.

Важным направлением деятельности ООН в Украине в прошлом году было оказание помощи правительству в борьбе с COVID-19, напомнил постпред. ООН проводит централизованные закупки вакцин по механизму COVAX, в том числе для Украины.

По словам Кислицы, самым большим плательщиком взносов в ООН являются Соединенные Штаты: более 22% в регулярный бюджет ООН (общий бюджет 3 млрд долларов) и более 27% в бюджет по операциям поддержания мира (общий бюджет - от 6 до 8 млрд долларов). В этом году США выделяют 1,5 млрд долларов только на операции по поддержанию мира.

Кислица также отметил существенные изменения в подходах нынешней администрации США к деятельности ООН, по сравнению с предыдущей. В частности, по уплате взносов в ООН, которые США задолжали при предыдущей администрации.

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Автор: 

ООН (4162) Кислица Сергей (171)


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Топ комментарии
+3
Подробнее можно, на какую такую помощь на оккупированных территориях ООН выделяет украинские деньги?
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29.04.2021 00:22
+3
Гуманитарную. ))
А подробности, как и всегда, при этом опускаются.
Бесполезная организация, изжившая себя. Ещё ни один серьёзный конфликт, или ситуацию она не разрулила, но неведомую гуманитарку шлёт повсюду.
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29.04.2021 00:44
+2
это всё добро деребанят террористы.
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29.04.2021 02:33
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Подробнее можно, на какую такую помощь на оккупированных территориях ООН выделяет украинские деньги?
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29.04.2021 00:22 Ответить
Для условий вооружённого конфликта Международный суд ООН определил допустимую гуманитарную помощь как «предоставление продовольствия, одежды, лекарств и другой гуманитарной помощи, но это не включает предоставления оружия, систем вооружения, боеприпасов или другого оборудования, автотранспортных средств и материалов, которые могут быть использованы для причинения серьёзных телесных повреждений или явиться причиной смерти».
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29.04.2021 01:10 Ответить
это всё добро деребанят террористы.
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29.04.2021 02:33 Ответить
Насправді одягом теж можна задушити (рукавом або штаниною), взуттям забити насмерть, ліками отруїти... А продовольством - був випадок, коли москаль їв сало у темряві і вдавився нахій
https://censor.net/ru/news/3151171/moskvich_nasmert_podavilsya_salom_kogda_el_ego_v_temnote
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29.04.2021 06:50 Ответить
Гуманитарную. ))
А подробности, как и всегда, при этом опускаются.
Бесполезная организация, изжившая себя. Ещё ни один серьёзный конфликт, или ситуацию она не разрулила, но неведомую гуманитарку шлёт повсюду.
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29.04.2021 00:44 Ответить
Намек, что ли?
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29.04.2021 00:56 Ответить
Никак не пойму на что кроме взносов,,на помощь голодающим детям,,влияет ООН?Ведь только при 100% голосовании они могут принять какое-то решение.К примеру наказать мокшан за анексию Крыма и прямом участии кацапии в войне на востоке Украины они могут только после того как ЗА это проголосует 100% членов ООН которым является и кацапия и без ее голоса никакое решение будет НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО.
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29.04.2021 05:41 Ответить
А больше и не надо. По другим вопросам пусть говорит санкционная анаконда!
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29.04.2021 05:45 Ответить
Не понимаю, как может проект сравниваться с годовым взносом? То есть как может событие сравниватьсся с числительным? Какая-то логика полуграмотная, честно говоря
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29.04.2021 09:16 Ответить
 
 