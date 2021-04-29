Любой проект, который ООН реализует в Украине, существенно превышает годовой членский взнос, - Кислица

Любой проект ООН в Украине превышает годовой взнос нашей страны за членство в Организации.

Это констатировал постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Удивляюсь, когда говорят, что ООН такая дорогая, и неизвестно зачем платим. Любой один проект из десятков тех, которые ведет ООН в Украине, превышает наш годовой взнос", - сказал он.

Кислица уточнил, что в регулярный бюджет ООН Украина платит ежегодно 1,6 млн долларов - меньше, чем Хорватия, Словения или Литва. По его словам, Польша платит 23 млн. долл.

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Только в этом году на гуманитарные цели в Украине ООН направит 168 млн долларов - на помощь на оккупированных и прилегающих к ним территориях, сказал Кислица. Кроме того, план сотрудничества Украины с агентствами ООН предусматривает проекты с общим бюджетом 667 млн ​​долларов на 5 лет. Речь идет о развитии государственного управления, демократического управления, занятости, зеленой энергетики и т.д., отметил он, уточнив, что этот потенциал активно используется украинскими ведомствами.

Важным направлением деятельности ООН в Украине в прошлом году было оказание помощи правительству в борьбе с COVID-19, напомнил постпред. ООН проводит централизованные закупки вакцин по механизму COVAX, в том числе для Украины.

По словам Кислицы, самым большим плательщиком взносов в ООН являются Соединенные Штаты: более 22% в регулярный бюджет ООН (общий бюджет 3 млрд долларов) и более 27% в бюджет по операциям поддержания мира (общий бюджет - от 6 до 8 млрд долларов). В этом году США выделяют 1,5 млрд долларов только на операции по поддержанию мира.

Кислица также отметил существенные изменения в подходах нынешней администрации США к деятельности ООН, по сравнению с предыдущей. В частности, по уплате взносов в ООН, которые США задолжали при предыдущей администрации.

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