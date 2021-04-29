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Новости Силовики
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Суд арестовал киевского подростка, подозреваемого в убийстве родителей и брата, - спикер столичной прокуратуры Максимец

Суд арестовал киевского подростка, подозреваемого в убийстве родителей и брата, - спикер столичной прокуратуры Максимец

Дарницкий районный суд Киева взял под стражу 16-летнего парня, которого подозревают в убийстве своих родителей и брата.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец, передает Цензор.НЕТ.

"Мера пресечения избрана - содержание под стражей безальтернативно", - написала Максимец.

Она сообщила, что с подозреваемым провели следственный эксперимент, во время которого он, среди прочего, сообщил, что до последнего, якобы, не хотел убивать младшего брата.

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"Несомненно, рано утверждать, что установлены все обстоятельства этого страшного происшествия. Необходимо дождаться заключений экспертов, проверить показания юноши, допросить всех свидетелей", - добавила пресс-секретарь киевской прокуратуры.

В рамках расследования будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза для того, чтобы установить психическое состояние подростка.

Суд арестовал киевского подростка, подозреваемого в убийстве родителей и брата, - спикер столичной прокуратуры Максимец 01

Напомним, о том, что 16-летний подросток совершил тройное убийство в Киеве, стало известно утром 27 апреля.

Полиция нашла тела отца, матери и 8-летнего брата в их квартире на улице Ревуцкого.

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По данным следствия, подросток во время очередного конфликта с родителями нанес ножом смертельные ранения своему отцу и матери. После этого он так же убил малолетнего брата, который стал свидетелем расправы над родителями.

Автор: 

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Сам себе жизнь угандошил и других жизни лишил.
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29.04.2021 03:42 Ответить
На дурці півроку відлежить і знову в бій. Ще й сирота тепер, допомогу отримуватиме.
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29.04.2021 06:18 Ответить
На Вікіпедії у статті "хуцпа" це поняття (супернахабство) проілюстроване класичним прикладом - хлопець, який убив обох батьків, просить суд про пом'якшення вироку на тій підставі, що він сиротинушка...
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29.04.2021 06:42 Ответить
У євреїв хуцпа вважається найбільшою чеснотою. Це ж батько Зеленського казав ;О, Вова такі імєєт хуцпу!;?
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29.04.2021 06:51 Ответить
продам велосипед Орленок (без колес) в хорошем состоянии
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29.04.2021 07:15 Ответить
Наркотики?
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29.04.2021 10:47 Ответить
 
 