Суд арестовал киевского подростка, подозреваемого в убийстве родителей и брата, - спикер столичной прокуратуры Максимец
Дарницкий районный суд Киева взял под стражу 16-летнего парня, которого подозревают в убийстве своих родителей и брата.
Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец, передает Цензор.НЕТ.
"Мера пресечения избрана - содержание под стражей безальтернативно", - написала Максимец.
Она сообщила, что с подозреваемым провели следственный эксперимент, во время которого он, среди прочего, сообщил, что до последнего, якобы, не хотел убивать младшего брата.
"Несомненно, рано утверждать, что установлены все обстоятельства этого страшного происшествия. Необходимо дождаться заключений экспертов, проверить показания юноши, допросить всех свидетелей", - добавила пресс-секретарь киевской прокуратуры.
В рамках расследования будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза для того, чтобы установить психическое состояние подростка.
Напомним, о том, что 16-летний подросток совершил тройное убийство в Киеве, стало известно утром 27 апреля.
Полиция нашла тела отца, матери и 8-летнего брата в их квартире на улице Ревуцкого.
По данным следствия, подросток во время очередного конфликта с родителями нанес ножом смертельные ранения своему отцу и матери. После этого он так же убил малолетнего брата, который стал свидетелем расправы над родителями.
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