Еще в прошлом году Ермак вел переговоры о встрече Зеленского с Путиным в Ватикане, - Чалый

Представители президента Украины Владимира Зеленского еще в октябре прошлого года обсуждали с Ватиканом возможность провести там встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" рассказал украинский дипломат Валерий Чалый, передает Цензор.НЕТ.

"Я знаю, что такие дискуссии велись представителями президента Украины, Андреем Ермаком. В октябре прошлого года была закрытая встреча, где присутствовали не только сотрудники украинского посольства при Святом Престоле, но и переводчики. Это была встреча с секретарем Святого Престола Пьетро Паролином, который является влиятельным лицом и может посоветовать папе Франциску пойти на такой шаг. С того времени никакой информации не было", - сообщил дипломат.

Чалый предположил, что "заявление президента базируется уже на договоренностях".

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"Не хотелось бы, чтобы в Ватикане об этом "внезапно узнали", как сегодня прокомментировал пресс-секретарь российского президента Песков. Нужно, чтобы такие вещи были готовы перед заявлениями", - заявил он.

При этом Чалый отметил, что Украина давно не имеет своего посла при Святом Престоле, поэтому обеспечение дипломатической поддержки такой встречи может стать проблемой.

"Теоретически это возможно, но возникает вопрос – а зачем? Место – это второстепенный вопрос, главный – готова ли Украина?", - добавил дипломат.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.

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Позже Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским в любое время в Москве для обсуждения двусторонних отношений.

Зеленский поручил Ермаку подготовить встречу с Путиным.

Также Зеленский заявлял, что Ватикан является "идеальным местом" для встречи с Путиным. В Кремле ответили, что об этом пока официально не знает ни Ватикан, ни российская сторона.