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Еще в прошлом году Ермак вел переговоры о встрече Зеленского с Путиным в Ватикане, - Чалый

Еще в прошлом году Ермак вел переговоры о встрече Зеленского с Путиным в Ватикане, - Чалый

Представители президента Украины Владимира Зеленского еще в октябре прошлого года обсуждали с Ватиканом возможность провести там встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" рассказал украинский дипломат Валерий Чалый, передает Цензор.НЕТ.

"Я знаю, что такие дискуссии велись представителями президента Украины, Андреем Ермаком. В октябре прошлого года была закрытая встреча, где присутствовали не только сотрудники украинского посольства при Святом Престоле, но и переводчики. Это была встреча с секретарем Святого Престола Пьетро Паролином, который является влиятельным лицом и может посоветовать папе Франциску пойти на такой шаг. С того времени никакой информации не было", - сообщил дипломат.

Чалый предположил, что "заявление президента базируется уже на договоренностях".

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"Не хотелось бы, чтобы в Ватикане об этом "внезапно узнали", как сегодня прокомментировал пресс-секретарь российского президента Песков. Нужно, чтобы такие вещи были готовы перед заявлениями", - заявил он.

При этом Чалый отметил, что Украина давно не имеет своего посла при Святом Престоле, поэтому обеспечение дипломатической поддержки такой встречи может стать проблемой.

"Теоретически это возможно, но возникает вопрос – а зачем? Место – это второстепенный вопрос, главный – готова ли Украина?", - добавил дипломат.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.

Также читайте: Реакция Путина на приглашение Зеленского была прогнозированной, но Украина продемонстрировала свою готовность к переговорам, - "слуга народа" Безуглая

Позже Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским в любое время в Москве для обсуждения двусторонних отношений.

Зеленский поручил Ермаку подготовить встречу с Путиным.

Также Зеленский заявлял, что Ватикан является "идеальным местом" для встречи с Путиным. В Кремле ответили, что об этом пока официально не знает ни Ватикан, ни российская сторона.

Автор: 

Зеленский Владимир (20239) переговоры (4919) путин владимир (31216) Чалый Валерий (473)


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Топ комментарии
+16
Ермак вел переговоры со своим кремлевским шефом Казаком.
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29.04.2021 01:31
+10
Минские договоренности - это пошаговая капитуляция Украины. Как игра "Синий кит", в которой детей доводят до самоубийства, что сначала им дают легкие задания, а потом с каждым выполненным пунктом все жоще и 50 задание самоубийство. Так и тут Украину пошагово хотят по пунктам Минских договоренностей довести до самоубийства. Украина должна отказаться от этой игры самоубийственной и признать Минские договоренности не ведущими к миру, а ведущими к убийству Украины и выполнение их - это как открыть ящик Пандоры из которого вылетит абсолютное зло, горе, проклятие и бесконечный ужас.
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29.04.2021 01:32
+7
Да не вопрос ! Первым делом - они должны вывести свою армию из Дебальцево. Ведь город-то был захвачен уже после подписания минских.
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29.04.2021 02:23
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Ермак вел переговоры со своим кремлевским шефом Казаком.
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29.04.2021 01:31 Ответить
еще один дипломат высказался. Ох, Чалый Чалый...

Главное - готов ли к компромиссам ПУТИН?

Ответ - нет. Ему пох. Потому что Зеля - лох, а лох - это судьба.
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29.04.2021 10:41 Ответить
Минские договоренности - это пошаговая капитуляция Украины. Как игра "Синий кит", в которой детей доводят до самоубийства, что сначала им дают легкие задания, а потом с каждым выполненным пунктом все жоще и 50 задание самоубийство. Так и тут Украину пошагово хотят по пунктам Минских договоренностей довести до самоубийства. Украина должна отказаться от этой игры самоубийственной и признать Минские договоренности не ведущими к миру, а ведущими к убийству Украины и выполнение их - это как открыть ящик Пандоры из которого вылетит абсолютное зло, горе, проклятие и бесконечный ужас.
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29.04.2021 01:32 Ответить
Вылетит - и сразу присядет на бутылку
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29.04.2021 01:34 Ответить
Ну вот хотел тебе про минские объяснить....Ну ты же не знаешь их назначение... Ну как тебе это показать?
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29.04.2021 02:20 Ответить
Их назначение - обеспечить функционирование донбасской метамфетамино-трамадоловой мафии. Другого назначения у них нет.
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29.04.2021 02:24 Ответить
их назначение было - остановить наступление армии РФ вглубь Украины. И Минские эту функцию выполнили и выполняют до сих пор.


Только идиот Зеленский взял ответственность за их выполнение на себя. Теперь говорит что Минские не нужны - зачем. чтобы с России сняли санкции за их невыполнение?
О, это Путин сделает с радостью. Не зря толпы полезных идиотов и кремлевских троллей сейчас активно разгоняют тему "Минские не нужны!".
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29.04.2021 10:43 Ответить
Ну, формально - да. А фактически: они получили что хотели: свой бизнес, плюс Дебальцево в качестве главного железнодорожного узла.
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29.04.2021 12:36 Ответить
Да не вопрос ! Первым делом - они должны вывести свою армию из Дебальцево. Ведь город-то был захвачен уже после подписания минских.
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29.04.2021 02:23 Ответить
На мінських домовленостях тримаються всі санкції проти парашії, а ще, а як можна виконувати пункт 2, якщо парашія не виконала пункт 1?
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29.04.2021 08:05 Ответить
""Мінські домовленності покрокова капітуляція" ?
В такому випадку, чому 5 років, до обрання "нарідного миролюбця", Україна НЕ капітулювала?
І навіщо, в такому випадку, ВАЗеленський підписав "формулу штайнмаєра- фуйла", якщо "мінські" вже капітуляція?
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29.04.2021 09:54 Ответить
У кого еще начали работать без ВПН заблокированные рашкинские соцсети?
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29.04.2021 01:55 Ответить
проверил, не работают. Зависит от вашего провайдера.
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29.04.2021 10:44 Ответить
А в чём смысл переговоров-то ? Заглянуть в глаза ? Попросить бабки для спасения от дефолта ?
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29.04.2021 02:22 Ответить
Для заглядування в очі, фуйло вимагає щось здати. Так перед першим заглядуванням було підписано, по тихому, "формулу штайнмаєра" і відкликано міжнародні позови до парашки, на 20 млрд доларів.
Бабки для порятунку від дефолту кацапи НЕ дадуть. Вони можуть запропонувати продати за них українську незалежність і повернутися в тайожний союз.
Про це й домовились фуйло з бенею, ще в 2016 році. ВАЗеленський втілює план своїх хазяяв.
"Зробили разом!" 73% малоросів.
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29.04.2021 09:59 Ответить
О чем "базар" будет? Чем торганет зеленышь ради "ордло" и "крыма": водой, церковью, мертветчуком, "изыком", нейтралитетом, "федерализацией", ну про Независимость кишка у него тонка, какими "красными линиями"? А вот ху*лу это всё и подавай на блюдечке. Да за одну такую "линию" "вольтижёра" ждет "расстрел" на людном месте; для "талантливого актера" - это равносильно смерти на сцене, причем без аплодисментов. Так где же все-таки "встреча" будет с чертом лысым?: на маскве - не может быть, на "ордло" - тем более, нелегитимный "мынск" - сдох, растов - "символично" ... О, Ватикан! - ну все пи*дец упырю-ху*ло, там его и экзорцнут с ордынско-язычным "славянством". Значит "встречи ради встречи" не будет. Ciao, merdeрашка!
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29.04.2021 02:36 Ответить
зеля и ватикан опустит до уровня вокзального буфета
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29.04.2021 05:29 Ответить
Еврей и фашист договариваются о встрече в Ватикане это ЗНАЧИМО.Ведь Ватикан является источником фашизма.Именно из благословления Ватикана погибло сотни миллионов людей,Ватикан благословлял крестовые походы в которых убивали миллионы людей во имя Христа именно Ватикан благословил инквизицию,именно Ватикан молчаливо благословил Муссолини и Гитлера именно в Валикане из рук Папы Римского ***** получил Орден Миротворца после того как анексировал Крым и начал убийственную войну на востоке Украины.Ватикан должно быть последнее место на планете Земля где могут проводится переговоры о мире.
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29.04.2021 05:32 Ответить
Еврей и рашист? Так не бывает.. Это все равно что индус и коммунист. Дале все вообще спорно. крестовые походы? А вы в курсе откуда в Иерусалиме арабы взялись?
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29.04.2021 06:43 Ответить
Одне питання (враховуючи те, що майдан Ватикану приблизно як шкільний футбольний лан): тато римський хоч в курсі, що до нього дві такі з@лупи збираються на дипломатичну тертушку?
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29.04.2021 06:12 Ответить
Агент кремля дермак выполнял поставленную руководством поставленную задачу на территории Украины.
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29.04.2021 06:30 Ответить
Зебил и его дерьмак совсем тупые. Какой Ватикан? Какой Папа Римский? Почему не Стамбул (Константинополь)? Почему не Вселенский Патриарх Варфоломей?
Хотя и так понятно. Зеленскому лучше в Иерусалим, вепсу Путлеру хоть в аду. Он все равно ни разу не православный
Еще в прошлом году Ермак вел переговоры о встрече Зеленского с Путиным в Ватикане, - Чалый - Цензор.НЕТ 9671
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29.04.2021 06:34 Ответить
Какому вепсу? Гугль дедушку .уйла - Мордехай Блинчиков. Одно лицо
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02.05.2021 13:23 Ответить
у евреев не по дедушке. а по бабушке
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02.05.2021 13:43 Ответить
Стесняюсь спросить ,а кто такой Ермак 🤔🙄🤣😂🤣
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29.04.2021 06:47 Ответить
На этот вопрос могло бы ответить ФСБ РФ либо лет через 100 его архивы.
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29.04.2021 07:02 Ответить
Это ООО!!!. И министр ИД, и главный советчик, и главный переговорщик. И еще хрен знает чего он еще главный. Может быть даже главный постельничий и кормчий
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29.04.2021 07:22 Ответить
Мне кажется, в Ватикане переговоры маловероятны, т. к. это сильно унизит значимость РПЦМП как "самой главной" и "самой правильной" в мире. Гуня этого не переживёт. 🥴
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29.04.2021 07:01 Ответить
зеленые ведут какие-то тайные договорняки, а говорили все открыто будет
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29.04.2021 07:28 Ответить
Зеленський судорожно чіпляється за свій, стрімко падаючий рейтинг, тому Ватикан, зустріч в якому йому мариться, чергова недолуга проба його утримати і справити позитивне враження на світових лідерів, які його слушно вважають лузером.
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29.04.2021 07:30 Ответить
Мавзолейное бабло лежит в Ватикане...для тех кто не танке....
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29.04.2021 07:36 Ответить
40 % мировой экономики принадлежит католической церкви....
Дмитрий Потапенко зна шо каже...
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29.04.2021 07:38 Ответить
Папа зробить велику помилку якщо з цим погодиться. Бідося влаштував Трампу імпічмент, через зелений зашквар в Молдові Санду розпустила парламент і прочая, прочая.
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29.04.2021 07:49 Ответить
Та краще зустрітися двом "патріотам" Україні біля Стіни Плачу.
Начальник Зеленського Єрмак проводить тонку, але надійну політику по руйнуванню України. Ну що, зебіли, зробили вже всіх разом, чи ще тільки на півшляху?
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29.04.2021 07:58 Ответить
клован он и есть клован
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29.04.2021 09:19 Ответить
Наржались быстро.
Теперь "просто 3,14здят бабки".
Ще минулого року Єрмак вів переговори про зустріч Зеленського з Путіним у Ватикані, - Чалий - Цензор.НЕТ 3271
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29.04.2021 09:36 Ответить
 
 