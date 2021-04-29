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Новости Оружейный скандал с Гладковским
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ГБР проводило обыски в "Богдан Моторс" и "Кузне на Рыбацком" по делу о закупке Минобороны некачественной техники

ГБР проводило обыски в

Государственное бюро расследований 28 апреля провело обыски на предприятиях ЗАО "Завод "Кузница на Рыбацком" и подразделениях ОАО "АК "Богдан Моторс".

Это Суспільному подтвердила пресс-секретарь ГБР Ольга Чиканова, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, обыски проводились в рамках уголовного производства по фактам закупки Министерством обороны военной техники, оборудования и услуг ненадлежащего качества и по завышенным ценам.

"В ходе досудебного следствия изучаются обстоятельства: превышение власти должностными лицами Министерства обороны Украины, что связано с безосновательным завышением стоимости товаров и услуг и поставки в подразделения ВСУ в особый период некачественной продукции, не соответствующей требованиям государственных стандартов", - рассказала Чиканова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гладковский подает в суд на НАБУ

Она добавила, что ГБР проводит обыски на ряде предприятий в Киеве и других областях.

Напомним, 25 февраля - 11 марта 2019 года проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь". Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Украины О.Гладковский, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.

Гладковский был уволен с поста первого замсекретаря СНБО указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования получившей широкий общественный и политический резонанс информации проекта Bihus Info.

17 октября Гладковский был задержан сотрудниками НАБУ после попытки выехать из страны. Как сообщили в НАБУ, он задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

Также читайте: Дело Игоря Гладковского передано в суд, - НАБУ

18 октября Гладковскому объявили подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

19 октября Высший антикоррупционный суд принял решение о взятии под стражу на 60 дней Олега Гладковского с возможностью внесения залога в размере 10,6 млн гривен.

21 октября за арестованного бывшего заместителя СНБО Украины Олега Гладковского внесли залог в размере 10,6 млн гривен.

В тот же день он покинул Лукьяновское СИЗО Киева, где содержался под стражей по решению суда.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Одесская полиция пришла с обысками к представителям криминалитета. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

обыск (1895) Гладковский Олег (158) ГБР (2972) Богдан Моторс (4) Гладковский Игорь (10)


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Топ комментарии
+15
А по заявлению Мандель об убийствах мирных донбаситов?
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29.04.2021 03:39
+9
Надо было вместо деталей сериал " Скоты" купить и "Слуга Урода" Тогда бы точно не было никакого преступленья!
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29.04.2021 05:51
+9
Вы дебилы уже просто все границы перешли. Ну приведи мне хоть один реальный факт что Порошенко что то украл. 3 года жидко серите ахинею и ничего реального. Если у вас самоцель оправдать свою беспредельную тупость, то не напрягайся , просто уже тошнит от этих подвываний.
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29.04.2021 08:31
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Правила форума Совет форумчан
Порошенко уже избавился от обеих.
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29.04.2021 03:15 Ответить
як і від "рошену",переписавши на синочка..
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29.04.2021 09:41 Ответить
Заздри мовчки, кацап.
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30.04.2021 21:25 Ответить
Толи дело Бубочка: нет оборонзаказа, нет закупок, нет проблем, Зебизяны довольны
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29.04.2021 08:43 Ответить
какая-то тетка будет оценивать качество боевой техники.
да о качествах Т-34 и Тигра до сих пор специалисты спорят, спустя 80 лет !!!

за
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29.04.2021 14:41 Ответить
ЗЕльоные уроды, не построившие за 2 года и будки для сторожевой собаки будут осуждать Пороха и Пастора

дожились, православные !!!!!
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29.04.2021 14:43 Ответить
А по заявлению Мандель об убийствах мирных донбаситов?
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29.04.2021 03:39 Ответить
Було колись в Україні ревіли гармати

Було колись Гетьман з Пастором та козаками вміли панувати
Панували добували і Славу і Волю

Минулося осталися Могили на полі
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29.04.2021 14:45 Ответить
Ботам не спиться.
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29.04.2021 04:24 Ответить
#толькорепорох
#толькочтобынебыловойны
#акакаяразница
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29.04.2021 05:09 Ответить
недооцінений гетьман важко здихнув...
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29.04.2021 05:24 Ответить
Давай будемо відверті, Днєпр- у Зеленького теж не завжди якісні відосіки, хоча над ними й працюють кращі психологи- випускники МДУ.
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29.04.2021 06:11 Ответить
Зітхнув.
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29.04.2021 07:58 Ответить
Від страху він сам не зрозумів, чи здихнув, чи зітхнув )
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29.04.2021 08:28 Ответить
Викрутився.
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29.04.2021 08:34 Ответить
Надо было вместо деталей сериал " Скоты" купить и "Слуга Урода" Тогда бы точно не было никакого преступленья!
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29.04.2021 05:51 Ответить
по нашим новостям идет что все, продали вас

Теперь разрешено передавать и продавать право аренды без согласования с владельцем пая, предоставляя преимущественное право на покупку земли лицам, которые собираются заниматься добычей полезных ископаемых, заставляя крестьян, обрабатывающих землю на основе права пользования и пожизненного владения, выкупить свои огороды по рыночной стоимости, конкурируя с зарубежными банками", - сказано в сообщении пресс-службы партии.

Тимошенко напомнила, что президент обещал референдум по этому вопросу.

"Я хочу напомнить всем, как президент обещал, что проведет референдум и спросит у людей, продавать землю иностранцам и вообще продавать ли ее. Сегодня без каких-либо референдумов у нас с вами забрали 72% территории Украины. Именно столько составляет сельскохозяйственная земля. Нам больше не будет принадлежать не только земля. Украинцам не будут принадлежать урожаи, доходы от своей земли, народу не будет принадлежать ничего на нашей земле и даже под ней. Потому что нас только что 284 депутата продали - по требованию президента. Потому что он лично во главе всего этого стоит", - заявила политик.

Нардеп добавила, что сегодняшняя власть пришла к управлению страной при помощи олигархов и выполняет из прихоти, "распродавая землю, стратегические объекты, газ и нефтепроводы, недра". Она заявила, что украинский народ с этим не согласится.

"Референдум, который организуют люди при поддержке партии "Батькіивщина", - последняя возможность защиты украинскую землю! Проснитесь, пожалуйста, и вы увидите, что с вами делают. Если вы себя и Украину сейчас не защитите, не будет ни Украины, ни украинской нации. Именно сейчас нас лишают основы нашей государственности, нашей самостоятельности и вообще права нашего народа на существование", - сказала Юлия Тимошенко.

Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/timoshen...um-1550816.html
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29.04.2021 05:56 Ответить
Так организуйте там протесты в своем Казахстане! Мы тут при чем? И вобще кто такая Тимошенко? Маршала Тимошенко знаю депутата нет!
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29.04.2021 06:25 Ответить
вот тебе и ответ,
Увольнение главы «Нафтогаза» Андрея Коболева обернется для Украины осложнением переговоров по предоставлению стране международной финансовой помощи на сумму 5,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Ранее украинский кабмин снял Коболева, находившегося на посту исполнительного директора «Нафтогаза» с 2014 года, с должности, аргументируя решение убытком компании в 19 миллиардов гривен (684 миллиона долларов) за минувший год. С 29 апреля главой компании станет Юрий Витренко.

«Неожиданный шаг рискует расстроить западных доноров, в том числе Международный валютный фонд, которые поддерживали Коболева», - утверждает Bloomberg.

Также агентство уточнило, что Коболев являлся «отцом» украинского реверса газа и «главным архитектором» реформы энергетики, которая поспособствовала «сокращению бюджетному дефициту» на Украине, вместе с тем внутри страны он подвергался критике за повышение тарифов на отопление.

соответственно денег в размаре 5.5 миллиарда не даст МВФ , а где еще деньги взять? распродавать землю, и китаезы и прочие скупят всё и всех у вас на корню,
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29.04.2021 07:28 Ответить
Это хорошо что не дадут. Они опять разворуют а нам отдаать.
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29.04.2021 08:25 Ответить
ГБР проводило обыски в "Богдан Моторс" и "Кузне на Рыбацком" по делу о закупке Минобороны некачественной техники - Цензор.НЕТ 2964
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29.04.2021 07:36 Ответить
https://www.facebook.com/watch/?v=569414903881872 "Ви і далі кріпаки!" - аналіз ринку землі від Остапа Дроздова
ДБР проводило обшуки в "Богдан Моторс" і "Кузні на Рибальському" у справі про закупівлю Міноборони неякісної техніки - Цензор.НЕТ 1627ДБР проводило обшуки в "Богдан Моторс" і "Кузні на Рибальському" у справі про закупівлю Міноборони неякісної техніки - Цензор.НЕТ 1627
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29.04.2021 09:46 Ответить
А чи не ти звинувачував мене що я порохобот?
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29.04.2021 10:03 Ответить
Чауса уже нашли?
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29.04.2021 06:57 Ответить
Переживаешь за этого чау-чау?
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29.04.2021 07:49 Ответить
№70
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29.04.2021 08:00 Ответить
Можна порівняти кримінальні справи проти Порошенка та його бізнесу з нібито полюванням на Медведчука.Так щемили,так пресували.....
https://news.obozrevatel.com/ukr/economics/economy/ukrzaliznitsya-zakupila-palivo-u-kompanii-blizkoi-do-medvedchuka.htm Глава "Укрзалізниці" Юрик закупив паливо у компанії, близької до Медведчука

"...Так, 22 квітня, коли запаси дизеля повністю вичерпалися, УЗ в екстреному порядку закупила 50 тис. тонн палива на 1,35 мільярда гривень. Тоді ж Іван Юрик, в.о. глави УЗ, відзвітував про подолання кризи.
Але насправді екстрений договір уклали з компанією "Анвітрейд" - тією самою, що 17 квітня відмовилася відвантажувати УЗ дизель, хоча в неї був чинний контракт. Тобто, замість того, щоб звернутися до суду, вимагати виконання домовленостей і пригрозити санкціями, УЗ просто подарувала компанії новий контракт.
Більше того: за новим контрактом, УЗ заплатила за тонну дизеля 26 980 грн замість 24 223 грн/т, як було в попередньому. Так вимальовується картина: "Анвітрейд" відмовився поставляти УЗ паливо за старою ціною, створив кризу, і УЗ екстрено подарувала компанії новий контракт - переплачуючи на кожній тонні дизеля 3 тисячі гривень."2750* 50000= 137 лямів,як з куста ! і ніякого криміналу !
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29.04.2021 07:44 Ответить
Да вместе с 300 кг денег на трех самолётах, причём уже где то 5 раз во влажных мечтах Зебизян)))
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29.04.2021 08:45 Ответить
Да ты что ? он 100 000 000 000 украл, правда у кого и когда еще не придумали.В параше работают над этим вопросом
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29.04.2021 08:54 Ответить
Вы дебилы уже просто все границы перешли. Ну приведи мне хоть один реальный факт что Порошенко что то украл. 3 года жидко серите ахинею и ничего реального. Если у вас самоцель оправдать свою беспредельную тупость, то не напрягайся , просто уже тошнит от этих подвываний.
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29.04.2021 08:31 Ответить
Не набридло ще ху...ню писати?
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29.04.2021 12:42 Ответить
Переслідування лоха і малороса тих, хито зупинив ворога не закінчується. Можливо це вимога пуйла для зустрічі у Ватікані?
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29.04.2021 08:19 Ответить
Мелкие лавочники не могут простить , что Порошенко через Гонтареву наполнил бюджет и создал за эти деньги армию.А за деньги они и мать продадут.
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29.04.2021 08:36 Ответить
невдячні українці недооцінили потужні реформи )
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29.04.2021 08:42 Ответить
Я их просто называю скотами , а к украинцам они имеют мало отношения.
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29.04.2021 08:51 Ответить
А сам то ти хто?
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29.04.2021 09:35 Ответить
маргіналу Сотнику..
якщо ти плюєш у лице абсолютній більшості, враховуй-що лише у небагатьох попадеш,але якщо у тебе плюнуть всі-ТО ТИ ВТОПИШСЯ!
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29.04.2021 09:49 Ответить
Коболев, Обыски это дань Путлеру от Шмаркли.
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29.04.2021 08:46 Ответить
https://t.me/neskoromnyidmytro Дмитро Нескоромний
В Украине зря потеряли интерес к теме судьи Чауса - там ситуация только накаляется. Чаус со сломанной челюстью сейчас удерживается на территории ГУР. Как все уже, наверное, знают, вывезен он был из Молдовы насильно силами ГУР по заданию Ермака. Цель была - выбить из него показания на Порошенко, Грановского и Бурбу. Чтобы подвесить Порошенко на крючок и отомстить Бурбе за «вагнергейт». А заодно отвлечь всех от фильма Bellingcat.
Но все с самого начала пошло не так. Молдова всех отфиксировала. И это проблема, поскольку действия ГУР были незаконными и подпадают под действия УК сразу двух стран. Чаус физически пострадал и ведёт себя непредсказуемо, на сотрудничество не идет. И это все происходит под крышей Зе. То есть рано или поздно и Ермак, и Зеленский могут за это сесть.
В итоге история вполне может стать «делом Гонгадзе» современности. Потому что сейчас у исполнителей только один выход - устранить Чауса физически и где-то закопать.
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29.04.2021 09:50 Ответить
за заарештованого колишнього заступника РНБО України Олега Гладковського https://censor.net/ua/news/3154924/za_gladkovskogo_vnesly_zastavu_v_rozmiri_106_mln_grn

ОН СЛІШКОМ МНОГО ЗНАЛ.
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НУ А БІЗНЕСОМ "КАДРА БАРИГИ ПЕТРА " ЗАРАЗ СИНОК ЗАЙМАЄТЬСЯ

Національне антикорупційне бюро завершило досудове розслідування, в якому сина експершого заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олега Гладковського Ігоря підозрюють у розкраданні.
Дослівно: "Завершено досудове розслідування за підозрою особи в одержанні 950 тис. грн неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення генеральним директором Державної компанії "Укрспецекспорт". 28 грудня 2020 року стороні захисту відкрито матеріали слідства для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду. Дії особи кваліфіковані за ч.2 ст.369-2 КК України ("Зловживання впливом")".
-------Його викликали до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) 16 квітня, щоб він отримав копії обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування, однак Гладковський не заявився. Не прийшов він і 20 та 21 квітня, коли його викликали повторно.
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29.04.2021 09:58 Ответить
НАБУ займається справою на 950 тисяч, щоб догодити Найвелічайшему, а сумма викрадена Беніком з банку 5,5 млрд доларів не бачиться? А зараз закупка в три дорога війського майна і боїприпасів не бачиться? А витрати на бітум і асфальт в три дорога не бачиться? Таке воно кривосудіє. Рівень справи дільничного інспектора поліції. А кожного дня на мільярди справи нової влади і мертва тишина, тут головне накопати хоть що на пана Порошенко.
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29.04.2021 11:48 Ответить
И шо 63 ляма за спаленный сейнир вернут.
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29.04.2021 11:19 Ответить
 
 