ГБР проводило обыски в "Богдан Моторс" и "Кузне на Рыбацком" по делу о закупке Минобороны некачественной техники
Государственное бюро расследований 28 апреля провело обыски на предприятиях ЗАО "Завод "Кузница на Рыбацком" и подразделениях ОАО "АК "Богдан Моторс".
Это Суспільному подтвердила пресс-секретарь ГБР Ольга Чиканова, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, обыски проводились в рамках уголовного производства по фактам закупки Министерством обороны военной техники, оборудования и услуг ненадлежащего качества и по завышенным ценам.
"В ходе досудебного следствия изучаются обстоятельства: превышение власти должностными лицами Министерства обороны Украины, что связано с безосновательным завышением стоимости товаров и услуг и поставки в подразделения ВСУ в особый период некачественной продукции, не соответствующей требованиям государственных стандартов", - рассказала Чиканова.
Она добавила, что ГБР проводит обыски на ряде предприятий в Киеве и других областях.
Напомним, 25 февраля - 11 марта 2019 года проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь". Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Украины О.Гладковский, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.
Гладковский был уволен с поста первого замсекретаря СНБО указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования получившей широкий общественный и политический резонанс информации проекта Bihus Info.
17 октября Гладковский был задержан сотрудниками НАБУ после попытки выехать из страны. Как сообщили в НАБУ, он задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением.
18 октября Гладковскому объявили подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.
19 октября Высший антикоррупционный суд принял решение о взятии под стражу на 60 дней Олега Гладковского с возможностью внесения залога в размере 10,6 млн гривен.
21 октября за арестованного бывшего заместителя СНБО Украины Олега Гладковского внесли залог в размере 10,6 млн гривен.
В тот же день он покинул Лукьяновское СИЗО Киева, где содержался под стражей по решению суда.
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да о качествах Т-34 и Тигра до сих пор специалисты спорят, спустя 80 лет !!!
за
дожились, православные !!!!!
Було колись Гетьман з Пастором та козаками вміли панувати
Панували добували і Славу і Волю
Минулося осталися Могили на полі
#толькочтобынебыловойны
#акакаяразница
Теперь разрешено передавать и продавать право аренды без согласования с владельцем пая, предоставляя преимущественное право на покупку земли лицам, которые собираются заниматься добычей полезных ископаемых, заставляя крестьян, обрабатывающих землю на основе права пользования и пожизненного владения, выкупить свои огороды по рыночной стоимости, конкурируя с зарубежными банками", - сказано в сообщении пресс-службы партии.
Тимошенко напомнила, что президент обещал референдум по этому вопросу.
"Я хочу напомнить всем, как президент обещал, что проведет референдум и спросит у людей, продавать землю иностранцам и вообще продавать ли ее. Сегодня без каких-либо референдумов у нас с вами забрали 72% территории Украины. Именно столько составляет сельскохозяйственная земля. Нам больше не будет принадлежать не только земля. Украинцам не будут принадлежать урожаи, доходы от своей земли, народу не будет принадлежать ничего на нашей земле и даже под ней. Потому что нас только что 284 депутата продали - по требованию президента. Потому что он лично во главе всего этого стоит", - заявила политик.
Нардеп добавила, что сегодняшняя власть пришла к управлению страной при помощи олигархов и выполняет из прихоти, "распродавая землю, стратегические объекты, газ и нефтепроводы, недра". Она заявила, что украинский народ с этим не согласится.
"Референдум, который организуют люди при поддержке партии "Батькіивщина", - последняя возможность защиты украинскую землю! Проснитесь, пожалуйста, и вы увидите, что с вами делают. Если вы себя и Украину сейчас не защитите, не будет ни Украины, ни украинской нации. Именно сейчас нас лишают основы нашей государственности, нашей самостоятельности и вообще права нашего народа на существование", - сказала Юлия Тимошенко.
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Увольнение главы «Нафтогаза» Андрея Коболева обернется для Украины осложнением переговоров по предоставлению стране международной финансовой помощи на сумму 5,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Ранее украинский кабмин снял Коболева, находившегося на посту исполнительного директора «Нафтогаза» с 2014 года, с должности, аргументируя решение убытком компании в 19 миллиардов гривен (684 миллиона долларов) за минувший год. С 29 апреля главой компании станет Юрий Витренко.
«Неожиданный шаг рискует расстроить западных доноров, в том числе Международный валютный фонд, которые поддерживали Коболева», - утверждает Bloomberg.
Также агентство уточнило, что Коболев являлся «отцом» украинского реверса газа и «главным архитектором» реформы энергетики, которая поспособствовала «сокращению бюджетному дефициту» на Украине, вместе с тем внутри страны он подвергался критике за повышение тарифов на отопление.
соответственно денег в размаре 5.5 миллиарда не даст МВФ , а где еще деньги взять? распродавать землю, и китаезы и прочие скупят всё и всех у вас на корню,
https://news.obozrevatel.com/ukr/economics/economy/ukrzaliznitsya-zakupila-palivo-u-kompanii-blizkoi-do-medvedchuka.htm Глава "Укрзалізниці" Юрик закупив паливо у компанії, близької до Медведчука
"...Так, 22 квітня, коли запаси дизеля повністю вичерпалися, УЗ в екстреному порядку закупила 50 тис. тонн палива на 1,35 мільярда гривень. Тоді ж Іван Юрик, в.о. глави УЗ, відзвітував про подолання кризи.
Але насправді екстрений договір уклали з компанією "Анвітрейд" - тією самою, що 17 квітня відмовилася відвантажувати УЗ дизель, хоча в неї був чинний контракт. Тобто, замість того, щоб звернутися до суду, вимагати виконання домовленостей і пригрозити санкціями, УЗ просто подарувала компанії новий контракт.
Більше того: за новим контрактом, УЗ заплатила за тонну дизеля 26 980 грн замість 24 223 грн/т, як було в попередньому. Так вимальовується картина: "Анвітрейд" відмовився поставляти УЗ паливо за старою ціною, створив кризу, і УЗ екстрено подарувала компанії новий контракт - переплачуючи на кожній тонні дизеля 3 тисячі гривень."2750* 50000= 137 лямів,як з куста ! і ніякого криміналу !
якщо ти плюєш у лице абсолютній більшості, враховуй-що лише у небагатьох попадеш,але якщо у тебе плюнуть всі-ТО ТИ ВТОПИШСЯ!
В Украине зря потеряли интерес к теме судьи Чауса - там ситуация только накаляется. Чаус со сломанной челюстью сейчас удерживается на территории ГУР. Как все уже, наверное, знают, вывезен он был из Молдовы насильно силами ГУР по заданию Ермака. Цель была - выбить из него показания на Порошенко, Грановского и Бурбу. Чтобы подвесить Порошенко на крючок и отомстить Бурбе за «вагнергейт». А заодно отвлечь всех от фильма Bellingcat.
Но все с самого начала пошло не так. Молдова всех отфиксировала. И это проблема, поскольку действия ГУР были незаконными и подпадают под действия УК сразу двух стран. Чаус физически пострадал и ведёт себя непредсказуемо, на сотрудничество не идет. И это все происходит под крышей Зе. То есть рано или поздно и Ермак, и Зеленский могут за это сесть.
В итоге история вполне может стать «делом Гонгадзе» современности. Потому что сейчас у исполнителей только один выход - устранить Чауса физически и где-то закопать.
ОН СЛІШКОМ МНОГО ЗНАЛ.
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НУ А БІЗНЕСОМ "КАДРА БАРИГИ ПЕТРА " ЗАРАЗ СИНОК ЗАЙМАЄТЬСЯ
Національне антикорупційне бюро завершило досудове розслідування, в якому сина експершого заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олега Гладковського Ігоря підозрюють у розкраданні.
Дослівно: "Завершено досудове розслідування за підозрою особи в одержанні 950 тис. грн неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення генеральним директором Державної компанії "Укрспецекспорт". 28 грудня 2020 року стороні захисту відкрито матеріали слідства для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду. Дії особи кваліфіковані за ч.2 ст.369-2 КК України ("Зловживання впливом")".
-------Його викликали до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) 16 квітня, щоб він отримав копії обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування, однак Гладковський не заявився. Не прийшов він і 20 та 21 квітня, коли його викликали повторно.