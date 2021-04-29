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Новости Коронавирус и карантин
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Пандемия COVID-19 не только не закончилась, но и ускоряется, - глава Панамериканской организации здравоохранения Этьен

Пандемия COVID-19 не только не закончилась, но и ускоряется, - глава Панамериканской организации здравоохранения Этьен

По данным ВОЗ, пандемия коронавируса не закончилась, а напротив, ускорила свои темпы распространения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 112ua, к такому выводу пришла глава Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ), дочерней структуры ВОЗ, Карисса Этьен, передает Reuters.

"Наш регион все еще охвачен этой пандемией... в нескольких странах Южной Америки пандемия в первые четыре месяца этого года была хуже, чем то, с чем мы столкнулись в 2020 году", - заявила на брифинге директор ПАОЗ.

По ее словам, пандемию можно преодолеть только при сочетании быстрого и справедливого доступа к вакцинам и эффективных профилактических мер.

"Эта пандемия не только не закончилась, но и ускоряется", - подытожила Этьен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заболеваемость COVID-19 в мире растет девятую неделю подряд, - ВОЗ

Напомним, более недели назад глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в ближайшие месяцы мир может взять под контроль глобальную пандемию коронавируса при условии справедливого распределения необходимых ресурсов.

Из-за роста заболеваемости и смертности от коронавируса ВОЗ оценивает ситуацию с пандемией как тревожную.

Ранее группа нобелевских лауреатов и бывших госдеятелей предложила решение проблемы дефицита Covid-вакцин.

ВОЗ (777) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Пандемия COVID-19 не только не закончилась, но и ускоряется, - глава Панамериканской организации здравоохранения Этьен - Цензор.НЕТ 2742
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29.04.2021 07:24
+5
Офис Президента хочет уже в четверг отправить министра Степанова в отставку на внеочередной кадровой сессии. А вчера в эфире «Свобода слова» на ICTV Гончаренко спросил у Степанова, кому сделали прививку вакциной Pfizer?
Украина получила 117 тысяч доз этой вакцины по программе Covax.
Ее обещали распространить в первую очередь в домах престарелых, но, согласно статистике, опубликованной на сайте СНБО, только один человек старше 80 лет был привит Pfizer.
А 9641 человек, привитых этой вакциной, находятся в категории «другие». Кто все эти люди?

https://youtu.be/9xFa-uBOU3s
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29.04.2021 07:56
+3
то есть чем больше про вакцинированных, тем больше заражённых ?
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29.04.2021 07:26
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Пандемия COVID-19 не только не закончилась, но и ускоряется, - глава Панамериканской организации здравоохранения Этьен - Цензор.НЕТ 2742
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29.04.2021 07:24 Ответить
а дебилы еще инвесторов типо приглашают - да какой дурак захочет дело иметь с этими "мастерами" то.
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29.04.2021 07:28 Ответить
А если стрелочку на самый вверх,то выражение морды его лица предсказуемо...
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29.04.2021 07:47 Ответить
Получается, что чем больше с этим вирусом борются, тем хуже становится. ПрЭлестно.
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29.04.2021 07:26 Ответить
якщо не боротись, то буде як в Індії.
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29.04.2021 07:43 Ответить
И шо там в Индии? коэффициент смертности ниже, чем в любой европейской стране?
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29.04.2021 08:09 Ответить
Пандемія COVID-19 не тільки не закінчилася, але й прискорюється, - глава Панамериканської організації охорони здоров'я Етьєн - Цензор.НЕТ 2768
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29.04.2021 09:06 Ответить
Вакцинація запобігає тяжкому перебігу хвороби.
В ідеалі потрібно в короткий термін провакцинувати населення всієї Землі, щоб запобігти новим мутаціям вірусу.
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29.04.2021 09:08 Ответить
А це взагалі реально (провакцинувати в короткий термін)?
Запобігти мутаціям? це яка вакцина на таке спроможна?
Здається, Ви на ходу вигадуєте.
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29.04.2021 09:11 Ответить
Бо ви ніц не розумієте ))
Вірус мутує, тому що заражає більше і більше людей. Йому є де видозмінюватись і пристосовуватись до нових умов. Саме це намагаються зупинити. Бо може статись так, що жодна з існуючих вакцин вже не підійде.
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29.04.2021 09:15 Ответить
Вакцини ВЖЕ не підходять до купи штамів.
Вакцинуюють від найперших і найслабших штамів, а від інших далі носіть маски і сидіть в лохдауні.
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29.04.2021 09:17 Ответить
Хто вам сказав ?
Вакцинують поки що від всіх.
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29.04.2021 09:35 Ответить
Та хоча б директор Pfizer.
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29.04.2021 10:17 Ответить
https://www.apteka24.ua/blog/zdorove-semi/4-samykh-opasnykh-shtamma-koronavirusa-ehffektivny-li-protiv-nikh-sushchestvuyushchie-vakciny-i-pochemu-sars-cov-2-mutiruet/
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29.04.2021 10:18 Ответить
Пандемія COVID-19 не тільки не закінчилася, але й прискорюється, - глава Панамериканської організації охорони здоров'я Етьєн - Цензор.НЕТ 2373
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30.04.2021 11:35 Ответить
Пацюк - це вчоний кремлівських наук.
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04.05.2021 12:09 Ответить
До того ж вакцина не гарантує того, що вакцинований не може нікого інфікувати. Людина може мати легкий перебіг і бути заразною.
Тільки - зниження (може, і до 0%) ймовірності важкого перебігу.
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29.04.2021 09:19 Ответить
І що ?
Ви дійсно нічого не розумієте. Вакцинують ВСІХ.
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29.04.2021 09:36 Ответить
Всіх? Скільки у відсотках зараз вакциновано людей у світі двома дозами?
А те, що процес зараження вакцина не зупиняє. Ви самі написали, що лише зменшує ймовірність важкого перебігу. Тобто усі усіх все одно можуть заражати, але важко хворіти ніхто не буде (начебто).
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29.04.2021 10:17 Ответить
Хтось зовсім не буде хворіти. Більшість, якщо точніше.
Ви проти ?
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29.04.2021 14:30 Ответить
До того ж вакцина не гарантує того, що вакцинований не може нікого інфікувати.
лахтінські казки..
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30.04.2021 11:36 Ответить
60-70 відсотків достатньо..
але це,на це виглядає,прийдеться робити щороку.. при ціні 200 грн доза ЯКІ ПРОБЛЕМИ?
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30.04.2021 11:41 Ответить
а 59,9% вже не працює?
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04.05.2021 23:57 Ответить
більше вакцинованих, більше смертей від ковіду
ось як в Індії
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29.04.2021 09:07 Ответить
Це чиста маніпуляція. В Індії населення 1,380 млрд осіб. Вакцинованих незначна кількість.
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29.04.2021 09:10 Ответить
Повністю вакциновано в Індії 8,9%. Це 122 мільйони.
Вчора "від ковіду" померло 3600 людей (максимум за весь час), позавчора 3300.

То кого більше? Вакцинованих чи померлих від ковіду?
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29.04.2021 09:16 Ответить
А впливати на епідситуацію вакцинація починає при кількості вакцинованих вище за 70-80%
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30.04.2021 08:11 Ответить
дискутувати з проплаченим кремлеботом є зміст?
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30.04.2021 11:37 Ответить
На жаль, є легковірні люди, що вірять антиваксерам та ковіддисидентвм і відмовляються від щеплень. В результаті вже понад 60 воїнів ВСУ померло від ковіду.
Я не хочу, щоб пости антиваксерів шкодили українцям і, за можливості, даю під ними правдиву інформацю.
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30.04.2021 11:48 Ответить
"понад 60 воїнів ВСУ померло від ковіду"

як доведено, що від ковіду,а не від свинячого грипу?
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04.05.2021 11:56 Ответить
ПЛР-тестами.
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04.05.2021 14:35 Ответить
плр-тести - це недостовірне фуфло, не призначене для діагностування вірусних інфекцій
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04.05.2021 23:03 Ответить
Якою наукою це встановлено?
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04.05.2021 11:58 Ответить
Епідеміологією.
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04.05.2021 14:34 Ответить
Шахрайство одним словом)
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04.05.2021 23:04 Ответить
Те, що ти пишеш - так.
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04.05.2021 23:32 Ответить
наразі в Індії 8,9% вакцинованих одною дозою. Двома дозами там вакциновано 2% населення.
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04.05.2021 16:27 Ответить
тобто 69,9% ще не працює, а 70,01% вже працює?
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04.05.2021 23:04 Ответить
Знову порожні дурощі ти пишеш. 8,9% менше за 70% в 7,87 рази, а 69,9% - можна вважати практично рівним 70%.
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04.05.2021 23:31 Ответить
Не про те мова, а про ідіотизм антинаукового твердження про необхідність 70% (чи ще якихось відсотків) для того, щоб імунітет почав працювати.

"а 69,9% - можна вважати практично рівним 70%."

А 69,8% вже ні? не працює?
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04.05.2021 23:54 Ответить
Працює, але дещо гірше.
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05.05.2021 00:02 Ответить
то есть чем больше про вакцинированных, тем больше заражённых ?
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29.04.2021 07:26 Ответить
саме так
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29.04.2021 09:05 Ответить
Щось ти прибрехуєш
Latest News
April 29 (GMT)
Updates

84 new cases and 1 new death in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
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30.04.2021 08:10 Ответить
пацюкам місце в каналізації бані..)
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30.04.2021 11:38 Ответить
Змінити Ct, не тестувати безсимптомних, ставити діагнози, як це робили до 2020 року, і вуаля - ковід переможено
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04.05.2021 11:57 Ответить
Ct ніхто не міняв, десь з листопаду його почали вказувати в результатах ПЛР тестів. Але з того часу в Україні було зростання числа хворих на ковід, в Польщі теж було зростання (хоча, звідки тобі, тролю під VPN знати ситуацію в Польщі). А в Індії і зараз зростання. Так що придумуй іншу брехню.
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04.05.2021 14:48 Ответить
"Ct ніхто не міняв"

брехня фактчекерська)
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04.05.2021 23:05 Ответить
Так тобі ж має бути все рівно, якщо ти вважаєш шо тут ти не збрехав
Пандемія COVID-19 не тільки не закінчилася, але й прискорюється, - глава Панамериканської організації охорони здоров'я Етьєн - Цензор.НЕТ 3146 https://censor.net/ua/user/483340

плр-тести - це недостовірне фуфло, не призначене для діагностування вірусних інфекцій
https://censor.net/ua/comments/locate/3262693/0192145b-8bbf-731e-9ed9-19c91267a9a6
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04.05.2021 23:45 Ответить
Це впливає на статистику, якою лякають і виправдовують лохдауни.
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04.05.2021 23:52 Ответить
Справедливого распределения. Негр забыл наверное, или не знал, Справедливости Нет и никогда не было. И- не будет!
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29.04.2021 07:40 Ответить
Офис Президента хочет уже в четверг отправить министра Степанова в отставку на внеочередной кадровой сессии. А вчера в эфире «Свобода слова» на ICTV Гончаренко спросил у Степанова, кому сделали прививку вакциной Pfizer?
Украина получила 117 тысяч доз этой вакцины по программе Covax.
Ее обещали распространить в первую очередь в домах престарелых, но, согласно статистике, опубликованной на сайте СНБО, только один человек старше 80 лет был привит Pfizer.
А 9641 человек, привитых этой вакциной, находятся в категории «другие». Кто все эти люди?

https://youtu.be/9xFa-uBOU3s
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29.04.2021 07:56 Ответить
Вчера читал что погранцы измаильского отряда в полном составе привились Пфайзером. Более- не в курсе.
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29.04.2021 07:58 Ответить
В паспорте вакцинации должны будут писать название вакцины - вот тогда статистика и появится
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29.04.2021 08:04 Ответить
Вы знаете- я сомневаюсь что статистика будет отражать реальное положение вещей. Меня в этом убеждают какие-то антилогичные ежедневные сводки от Степанова.
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29.04.2021 08:07 Ответить
Софійка, щеплювати пфайзером людей за 80 це злочин з популістичних мотивів. Ось їм би підійшов ковідшилд чи сіновак.
Нині в нас вмирають молоді люди, а це та категорія, яку західні країни щеплюють саме пфайзером.
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29.04.2021 09:13 Ответить
Ну Вы же видите , команде Зе не люди дороги , ИМ НАДО У УКРАИНЦЕВ ЗЕМЛЮ ОТОБРАТЬ , чтобы сломить сопротивление кацапам
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29.04.2021 09:21 Ответить
А зелені кажуть, що перемогли хвилю...
Дбл, блд
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29.04.2021 08:29 Ответить
ще трошки треба потерпіти: кілька років нових хвиль вакцинації, і вірус нарешті відступить
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29.04.2021 09:05 Ответить
Так, в Ізраїлі та Великобританії саме так і сталося.
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04.05.2021 14:50 Ответить
знову ставлять діагнози так, як це робили до березня 2020 року
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04.05.2021 23:07 Ответить
Який документ це підтверджує?
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04.05.2021 23:37 Ответить
Пандемія COVID-19 не тільки не закінчилася, але й прискорюється, - глава Панамериканської організації охорони здоров'я Етьєн - Цензор.НЕТ 8647
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29.04.2021 09:08 Ответить
Індія. Більше вакцинованих, більше смертей від ковіду. Скоро по всій планеті.
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29.04.2021 09:08 Ответить
Досвід Ізраїля та Великобританії показує, що це зовсім не так.
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04.05.2021 14:52 Ответить
знову ставлять діагнози так, як це робили до березня 2020 року
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04.05.2021 23:07 Ответить
Який документ це підтверджує?
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04.05.2021 23:36 Ответить
Ті, що буде використано на Міжнародному суді, який вже скоро почнеться.
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04.05.2021 23:51 Ответить
Тобто посилання на жоден з них ти навести не можеш?
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05.05.2021 00:01 Ответить
З графіка видно, що наразі в Індії 8% вакцинованих (причому одною дозою). Двома дозами там вакциновано 2% населення.
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04.05.2021 14:53 Ответить
 
 