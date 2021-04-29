Пандемия COVID-19 не только не закончилась, но и ускоряется, - глава Панамериканской организации здравоохранения Этьен
По данным ВОЗ, пандемия коронавируса не закончилась, а напротив, ускорила свои темпы распространения.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 112ua, к такому выводу пришла глава Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ), дочерней структуры ВОЗ, Карисса Этьен, передает Reuters.
"Наш регион все еще охвачен этой пандемией... в нескольких странах Южной Америки пандемия в первые четыре месяца этого года была хуже, чем то, с чем мы столкнулись в 2020 году", - заявила на брифинге директор ПАОЗ.
По ее словам, пандемию можно преодолеть только при сочетании быстрого и справедливого доступа к вакцинам и эффективных профилактических мер.
"Эта пандемия не только не закончилась, но и ускоряется", - подытожила Этьен.
Напомним, более недели назад глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в ближайшие месяцы мир может взять под контроль глобальную пандемию коронавируса при условии справедливого распределения необходимых ресурсов.
Из-за роста заболеваемости и смертности от коронавируса ВОЗ оценивает ситуацию с пандемией как тревожную.
Ранее группа нобелевских лауреатов и бывших госдеятелей предложила решение проблемы дефицита Covid-вакцин.
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В ідеалі потрібно в короткий термін провакцинувати населення всієї Землі, щоб запобігти новим мутаціям вірусу.
Запобігти мутаціям? це яка вакцина на таке спроможна?
Здається, Ви на ходу вигадуєте.
Вірус мутує, тому що заражає більше і більше людей. Йому є де видозмінюватись і пристосовуватись до нових умов. Саме це намагаються зупинити. Бо може статись так, що жодна з існуючих вакцин вже не підійде.
Вакцинуюють від найперших і найслабших штамів, а від інших далі носіть маски і сидіть в лохдауні.
Вакцинують поки що від всіх.
Тільки - зниження (може, і до 0%) ймовірності важкого перебігу.
Ви дійсно нічого не розумієте. Вакцинують ВСІХ.
А те, що процес зараження вакцина не зупиняє. Ви самі написали, що лише зменшує ймовірність важкого перебігу. Тобто усі усіх все одно можуть заражати, але важко хворіти ніхто не буде (начебто).
Ви проти ?
лахтінські казки..
але це,на це виглядає,прийдеться робити щороку.. при ціні 200 грн доза ЯКІ ПРОБЛЕМИ?
ось як в Індії
Вчора "від ковіду" померло 3600 людей (максимум за весь час), позавчора 3300.
То кого більше? Вакцинованих чи померлих від ковіду?
Я не хочу, щоб пости антиваксерів шкодили українцям і, за можливості, даю під ними правдиву інформацю.
як доведено, що від ковіду,а не від свинячого грипу?
"а 69,9% - можна вважати практично рівним 70%."
А 69,8% вже ні? не працює?
Latest News
April 29 (GMT)
Updates
84 new cases and 1 new death in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
брехня фактчекерська)
https://censor.net/ua/user/483340
плр-тести - це недостовірне фуфло, не призначене для діагностування вірусних інфекцій
https://censor.net/ua/comments/locate/3262693/0192145b-8bbf-731e-9ed9-19c91267a9a6
Украина получила 117 тысяч доз этой вакцины по программе Covax.
Ее обещали распространить в первую очередь в домах престарелых, но, согласно статистике, опубликованной на сайте СНБО, только один человек старше 80 лет был привит Pfizer.
А 9641 человек, привитых этой вакциной, находятся в категории «другие». Кто все эти люди?
https://youtu.be/9xFa-uBOU3s
Нині в нас вмирають молоді люди, а це та категорія, яку західні країни щеплюють саме пфайзером.
Дбл, блд