Пандемия COVID-19 не только не закончилась, но и ускоряется, - глава Панамериканской организации здравоохранения Этьен

По данным ВОЗ, пандемия коронавируса не закончилась, а напротив, ускорила свои темпы распространения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 112ua, к такому выводу пришла глава Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ), дочерней структуры ВОЗ, Карисса Этьен, передает Reuters.

"Наш регион все еще охвачен этой пандемией... в нескольких странах Южной Америки пандемия в первые четыре месяца этого года была хуже, чем то, с чем мы столкнулись в 2020 году", - заявила на брифинге директор ПАОЗ.

По ее словам, пандемию можно преодолеть только при сочетании быстрого и справедливого доступа к вакцинам и эффективных профилактических мер.

"Эта пандемия не только не закончилась, но и ускоряется", - подытожила Этьен.

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Напомним, более недели назад глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в ближайшие месяцы мир может взять под контроль глобальную пандемию коронавируса при условии справедливого распределения необходимых ресурсов.

Из-за роста заболеваемости и смертности от коронавируса ВОЗ оценивает ситуацию с пандемией как тревожную.

Ранее группа нобелевских лауреатов и бывших госдеятелей предложила решение проблемы дефицита Covid-вакцин.