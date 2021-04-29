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Новости Агрессия России против Украины
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Украина в ОБСЕ: Наемники РФ уже 1074 раза нарушили перемирие, в результате чего погибли 25 украинских воинов, еще 83 были ранены

Украина в ОБСЕ: Наемники РФ уже 1074 раза нарушили перемирие, в результате чего погибли 25 украинских воинов, еще 83 были ранены

По состоянию на начало апреля российские оккупационные войска на востоке Украины уже более тысячи раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего погибли 25 украинских военных, еще 83 получили ранения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом миссия Украины при ОБСЕ проинформировала государства-участники во время заседания Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ в среду, 28 апреля.

"По состоянию на 2 апреля режим прекращения огня, который вступил в силу в июле 2020 года, был нарушен российскими оккупационными войсками 1074 раза, в том числе 138 раз с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. В результате в течение этого периода были убиты 25 украинских военных, еще 83 получили ранения", - заявили в украинской делегации.

Было указано на то, что ситуация с безопасностью остается опасной и "существует постоянная угроза из-за присутствия российских оккупационных войск в украинском Крыму и в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Иностранные делегации были проинформированы о том, что с января этого года Россия значительно усилила боеготовность своих оккупационных войск на востоке Украины (1-го и 2-го армейских корпусов). Сейчас она состоит из 30 тыс. человек, включая 2 тыс. кадровых военнослужащих ВС РФ.

Кроме того, Россия продолжает поставлять материально-технические средства своим оккупационным войскам на востоке Украины из-за неконтролируемого правительством Украины участка границы. Только за 4 месяца этого года РФ направила в ОРДЛО около 19 тыс. тонн горючего, 355 тонн боеприпасов, 35 грузовиков, танков и ракетных систем залпового огня.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ оборудовали под Донецком огневую позицию минометов возле мачты видеонаблюдения ОБСЕ и ведут обстрелы позиций ВСУ, - украинская сторона СЦКК. ФОТОрепортаж

Вместе с тем, в нарушение гуманитарного права и своих собственных международных обязательств, Российская Федерация продолжает поставлять своим силами на востоке Украины запрещенные противопехотные мины ПОМ-2, которые несут большую угрозу для гражданского населения.

"Ситуация на местах сильно ухудшилась. По сравнению с концом 2020 году количество обстрелов этого года выросло в 1,3 раза, а потери в рядах Вооруженных Сил Украины выросли более чем в три раза", - сообщила миссии Украины при ОБСЕ.

Как сообщалось, в ходе своего выступления на заседании Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ миссия Украины также продемонстрировала слайды, на которых были зафиксированы наиболее вопиющие случаи нарушения перемирия со стороны российских вооруженных формирований, в т.ч. обстрелы гражданской инфраструктуры, за период с конца марта по конец апреля.

ОБСЕ (4874) обстрел (26942) Донбасс (26955) потери (4371)


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Топ комментарии
+4
Ну пожалілись і шо далі?
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29.04.2021 07:38
+4
Вечная и светлая память погибшим.....Пусть покоится с миром........
Раненным: сил и выздоровления.

P.S. то что «обсчитались» - мАлАдцы........вот только нужно(!) делать выводы, а не «статистикой» заниматься и как «заклинание» повторять «прекращение огня/режим тишины», которые уже давно закончились........
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29.04.2021 08:07
+1
А что дальше, с таким говнокомандующим тир и дальше будет продолжаться
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29.04.2021 07:50
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Ну пожалілись і шо далі?
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29.04.2021 07:38 Ответить
А что дальше, с таким говнокомандующим тир и дальше будет продолжаться
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29.04.2021 07:50 Ответить
Вечная и светлая память погибшим.....Пусть покоится с миром........
Раненным: сил и выздоровления.

P.S. то что «обсчитались» - мАлАдцы........вот только нужно(!) делать выводы, а не «статистикой» заниматься и как «заклинание» повторять «прекращение огня/режим тишины», которые уже давно закончились........
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29.04.2021 08:07 Ответить
Извиняюсь: «отсчитались»
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29.04.2021 08:08 Ответить
продолжайте наблюдение
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29.04.2021 08:23 Ответить
Терплячі телепні
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29.04.2021 08:34 Ответить
Україна в ОБСЄ: Найманці РФ вже 1074 рази порушили перемир'я, в результаті чого загинули 25 українських воїнів, ще 83 були поранені - Цензор.НЕТ 2014
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29.04.2021 08:39 Ответить
Допоки не буде гідної відповіді коли ворог буде нести великі втрати, ці чорти не заспокоятся ,вони відчули слабкість нашої влади ,яка дуже боїтся порушити "перемир'я" відчули свою безкарність і вседозволеність.
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29.04.2021 08:47 Ответить
Что что нарушили орки?
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29.04.2021 09:35 Ответить
І це ще зеленський заборонив вважати пораненими тих, хто отримав контузію... Падлюка...
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29.04.2021 10:29 Ответить
в 2017 погибло более 190 человек.
так, что худое перемирие, но оно работает.
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30.04.2021 05:55 Ответить
 
 