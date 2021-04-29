Украина в ОБСЕ: Наемники РФ уже 1074 раза нарушили перемирие, в результате чего погибли 25 украинских воинов, еще 83 были ранены

По состоянию на начало апреля российские оккупационные войска на востоке Украины уже более тысячи раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего погибли 25 украинских военных, еще 83 получили ранения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом миссия Украины при ОБСЕ проинформировала государства-участники во время заседания Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ в среду, 28 апреля.

"По состоянию на 2 апреля режим прекращения огня, который вступил в силу в июле 2020 года, был нарушен российскими оккупационными войсками 1074 раза, в том числе 138 раз с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. В результате в течение этого периода были убиты 25 украинских военных, еще 83 получили ранения", - заявили в украинской делегации.

Было указано на то, что ситуация с безопасностью остается опасной и "существует постоянная угроза из-за присутствия российских оккупационных войск в украинском Крыму и в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Иностранные делегации были проинформированы о том, что с января этого года Россия значительно усилила боеготовность своих оккупационных войск на востоке Украины (1-го и 2-го армейских корпусов). Сейчас она состоит из 30 тыс. человек, включая 2 тыс. кадровых военнослужащих ВС РФ.

Кроме того, Россия продолжает поставлять материально-технические средства своим оккупационным войскам на востоке Украины из-за неконтролируемого правительством Украины участка границы. Только за 4 месяца этого года РФ направила в ОРДЛО около 19 тыс. тонн горючего, 355 тонн боеприпасов, 35 грузовиков, танков и ракетных систем залпового огня.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ оборудовали под Донецком огневую позицию минометов возле мачты видеонаблюдения ОБСЕ и ведут обстрелы позиций ВСУ, - украинская сторона СЦКК. ФОТОрепортаж

Вместе с тем, в нарушение гуманитарного права и своих собственных международных обязательств, Российская Федерация продолжает поставлять своим силами на востоке Украины запрещенные противопехотные мины ПОМ-2, которые несут большую угрозу для гражданского населения.

"Ситуация на местах сильно ухудшилась. По сравнению с концом 2020 году количество обстрелов этого года выросло в 1,3 раза, а потери в рядах Вооруженных Сил Украины выросли более чем в три раза", - сообщила миссии Украины при ОБСЕ.

Как сообщалось, в ходе своего выступления на заседании Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ миссия Украины также продемонстрировала слайды, на которых были зафиксированы наиболее вопиющие случаи нарушения перемирия со стороны российских вооруженных формирований, в т.ч. обстрелы гражданской инфраструктуры, за период с конца марта по конец апреля.