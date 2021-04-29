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Новости Борьба с коронавирусом
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Создано 1,3 млн рабочих мест, сделано 220 млн прививок от COVID-19. Америка снова встает на ноги: Байден отчитался о ста днях президентства

Создано 1,3 млн рабочих мест, сделано 220 млн прививок от COVID-19. Америка снова встает на ноги: Байден отчитался о ста днях президентства

Спустя сто дней после прихода к власти новой администрации удалось восстановить веру в демократию и начать процесс восстановления экономики. США серьезно пострадали от пандемии коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом Джо Байден заявил, выступая на совместном заседании обеих палат Конгресса, которое транслировал телеканал CNBS.

Байден обозначил приоритеты своей администрации до конца первого года своего пребывания в должности и представил отчет об уже проделанной им работе.

Он отметил первые видимые результаты, в первую очередь в области вакцинации и борьбы с пандемией коронавируса. По словам Байдена, за первые сто дней его президентства американцы получили более 220 миллионов доз вакцины против COVID-19.

В своем выступлении президент США отметил, что в настоящее время право сделать прививку предоставлено всем американцам в возрасте от 16 лет.

"Когда я был приведен к присяге, только 1% пожилых жителей США прошли полную вакцинацию. Через 100 дней - почти 70% пожилых полностью защищены от коронавируса. Более половины взрослых жителей США сделали хотя бы один укол вакцины", - добавил он.

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Как сказал глава Белого дома, сто дней прошло с того момента, как он принял присягу, унаследовав страну, находящуюся в кризисе, пережившую самую страшную пандемию за последние сто лет, худший экономический кризис со времен Великой депрессии и пережив самую мощную атаку на американскую демократию со времен Гражданской войны.

"Теперь, всего через сто дней, я могу доложить нации, что Америка снова встает на ноги, превращая опасности в новые возможности, обращая кризис в перспективы, неудачи - в нашу силу", - сказал Байден.

По словам главы государства, за первые сто дней его президентства в экономике было создано более 1,3 миллиона рабочих мест - это рекордные показатели.

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"По оценке Международного валютного фонда, в этом году наша экономика вырастет более чем на 6%. Это будут самые высокие темпы экономического роста в этой стране почти за четыре десятилетия. Америка движется вперед, и мы не можем останавливаться. Мы соревнуемся с Китаем и другими странами. Мы должны сделать больше, чем просто восстановиться. Мы должны восстановить нашу страну так, что она будет еще лучше, чем она в прошлом", - подчеркнул Байден.

Президент США отдельно остановился на предлагаемом его администрацией плане, который позволит создать миллионы хорошо оплачиваемых рабочих мест.

"По оценкам независимых экспертов, американский план создания рабочих мест на долгие годы добавит миллионы рабочих мест и триллионы долларов в виде экономического роста. Это хорошо оплачиваемая работа, которую нельзя вывезти за рубеж. Почти 90% рабочих мест, созданных в рамках Американского плана занятости для строительства инфраструктуры, не требуют высшего образования", - подчеркнул Джо Байден.

По словам президента, новый пакет инвестиций в создание инфраструктуры и рабочих мест обойдется в сумму около 4 триллионов долларов, что примерно равно годовому федеральному бюджету США.

Байден также заявил, что Соединенные Штаты не стремятся к эскалации напряженности с Россией. Однако агрессивные действия Москвы будут иметь последствия.

Он добавил, что Москва и Вашингтон "могут сотрудничать, когда это отвечает взаимным интересам" обеих стран. В пример Байден привел продление в феврале на пять лет российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Байден Джо (2785) США (26439) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+13
Це звучить як знущання над 73% ідійотами.
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29.04.2021 07:55
+12
Зебилоиды, вам слово.
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29.04.2021 07:58
+11
Байден слабак! Хай дивиться як треба!
І якщо США всього лише п'яті зверху, то Україна таки перша, хай і знизу!
Создано 1,3 млн рабочих мест, сделано 220 млн прививок от COVID-19. Америка снова встает на ноги: Байден отчитался о ста днях президентства - Цензор.НЕТ 5726
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29.04.2021 07:58
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Правила форума Совет форумчан
Це звучить як знущання над 73% ідійотами.
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29.04.2021 07:55 Ответить
Это вы про американское "Велике Будівництво"?
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29.04.2021 08:16 Ответить
Американці бабло для боротьби з ковідом не закатують в асфальт.
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29.04.2021 08:22 Ответить
ціна кілометра доріг більша чим при Порошенку. та й побудували менше. за якість промовчу. а так все добре.
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29.04.2021 08:26 Ответить
отчитался о ста днях президентства/ Снижение тарифов, снятие неприкосновенности и расследование коррупции: что украинцы хотят от президента в первые 100 дней.-Волобуев, вот вам....... (меч). Полтора года отвечает словами анекдота пианист украинцам.
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29.04.2021 07:58 Ответить
Байден слабак! Хай дивиться як треба!
І якщо США всього лише п'яті зверху, то Україна таки перша, хай і знизу!
Создано 1,3 млн рабочих мест, сделано 220 млн прививок от COVID-19. Америка снова встает на ноги: Байден отчитался о ста днях президентства - Цензор.НЕТ 5726
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29.04.2021 07:58 Ответить
Ти вакцинувався вже?
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29.04.2021 08:42 Ответить
Зебилоиды, вам слово.
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29.04.2021 07:58 Ответить
А що ви хочете почути ?
беее..беее...беее...?
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29.04.2021 08:05 Ответить
Создано 1,3 млн рабочих мест, сделано 220 млн прививок от COVID-19. Америка снова встает на ноги: Байден отчитался о ста днях президентства - Цензор.НЕТ 6344
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29.04.2021 08:07 Ответить
Кококо парашенка все украл кококо доктор смерть кококо весна придёт сажать будем кококо сделали вместе...
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29.04.2021 08:06 Ответить
Мовчать...
Мабуть думають як пороха приплести
Даю пiдказку:
Прi вашем порахє ваабще нi адной прiвiвкi протiв каранавiруса нi сделалi!
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29.04.2021 08:10 Ответить
Создано 1,3 млн рабочих мест, сделано 220 млн прививок от COVID-19. Америка снова встает на ноги: Байден отчитался о ста днях президентства - Цензор.НЕТ 2942
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29.04.2021 08:13 Ответить
Отличная колбаска для зебанутых.
Вы этого хотели, идиоты, когда выбрали клоуна-недоумка?
Теперь жрите, не обляпайтесь.
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29.04.2021 08:54 Ответить
Та не...... «при вашем Порошенко вААбще вируса не было»........😆
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29.04.2021 08:21 Ответить
+ хулио посажен на бутылку, хорошее начало!
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29.04.2021 08:06 Ответить
У нас тоже. Бубочка наобещал все то шо и Байден. И даже больше. Учись у новых лиц, старик.
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29.04.2021 08:12 Ответить
Щас бы картинку : я вам ничего не должен
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29.04.2021 08:16 Ответить
Создано 1,3 млн рабочих мест, сделано 220 млн прививок от COVID-19. Америка снова встает на ноги: Байден отчитался о ста днях президентства - Цензор.НЕТ 6210
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29.04.2021 08:48 Ответить
Шо Вова, тебе опять засадили по самые помидоры?
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29.04.2021 08:55 Ответить
На РБК ще клімат змінив ...
Вакцинация, рабочие места и климат: Байден рассказал, как изменил США за сто дней

Н-да.
А американці в коментах пишуть зовсім інші речі ...
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29.04.2021 08:18 Ответить
Где пишут? Прям все американцы?
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29.04.2021 08:20 Ответить
А я сказала =всі= ?
https://www.facebook.com/newsmax
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29.04.2021 08:22 Ответить
Ольгинцы там писать не могут что ли? Так понятно?
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29.04.2021 10:12 Ответить
За последнее время, конечно, байденофилов стало поменьше, но, многие так и живут в другом мире, им ни к чему знать что на самом деле происходит в США.
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29.04.2021 10:59 Ответить
Только он сказал за счет кого это все сделано, США тупо напечатали 25% ВВП бумаги и влили в свою экономику и вливают дальше, раздавая каждому нищему "нигеру", которого зарплата ниже 50 тыс. в год $ чеки по 1300$ в месяц.
За счет того что доллар является мировой валютой, это практически никак не повлияло на инфляцию внутри страны, но по сути каждый держатель долларов за рубежом стал на 25% беднее...
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29.04.2021 08:32 Ответить
,,Держатель долларов ,,- держи в рублях , кто тебе мешает ?
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29.04.2021 09:26 Ответить
А должны ли волновать Президента США проблемы "держателей доллара за рубежом"???
Да и я как то не заметил...что курс доллара упал на 25%...или что цена в на товар в долларе увеличилась на 25%....
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29.04.2021 09:28 Ответить
на сырье увеличилась на 150% железо, медь, на зерно-кукурудзу-масло на 100%...
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29.04.2021 14:04 Ответить
США могут печатать свои доллары сколько хотят, т.к. доллар обеспечивается товарами всего мира - всех стран, которые держат на руках и в казне доллары или акции американских компаний.
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29.04.2021 10:12 Ответить
А в Украине...https://www.seeds.org.ua/parlament-uxvaliv-pershochergovij-zakon-zemelno%d1%97-reformi/ Землю - громадам, фабрики и заводы рабочим общинам
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29.04.2021 08:36 Ответить
От фанфарон! Це він налаштував виробництво вакцини і створив робочі місця. А попередня адміністрація, з його слів виходить, ніхрена не робила. А хто ж тоді фундамент для відродження економіки підготував. Невже старий та трухлявий Бідон з сракатою Камалою? Вони, мабуть, не знають, що економіка ЄС теж почала підніматись і без всяких бідонів.
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29.04.2021 08:39 Ответить
Аналітики передбачають зростання економіки скрізь по світу, тільки % трохи різняться.
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29.04.2021 08:43 Ответить
А шо там кукарекает найвелычнишый про вакцинацию? Вы опять сделали всю Украину, зебанутые?
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29.04.2021 08:57 Ответить
рабочие места это хорошо... а у нас наоборот рабочие места исчезают. да еще мусора и пограничники идут на пенсию в 40-45 лет и занимают все рабочие места. а где народу брать стаж чтобы получить хоть какую то пенсию??? твари..
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29.04.2021 09:47 Ответить
угу, эти вакцина изобретены и произведены при Трампе.
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30.04.2021 05:54 Ответить
 
 