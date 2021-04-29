Создано 1,3 млн рабочих мест, сделано 220 млн прививок от COVID-19. Америка снова встает на ноги: Байден отчитался о ста днях президентства

Спустя сто дней после прихода к власти новой администрации удалось восстановить веру в демократию и начать процесс восстановления экономики. США серьезно пострадали от пандемии коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом Джо Байден заявил, выступая на совместном заседании обеих палат Конгресса, которое транслировал телеканал CNBS.

Байден обозначил приоритеты своей администрации до конца первого года своего пребывания в должности и представил отчет об уже проделанной им работе.

Он отметил первые видимые результаты, в первую очередь в области вакцинации и борьбы с пандемией коронавируса. По словам Байдена, за первые сто дней его президентства американцы получили более 220 миллионов доз вакцины против COVID-19.

В своем выступлении президент США отметил, что в настоящее время право сделать прививку предоставлено всем американцам в возрасте от 16 лет.

"Когда я был приведен к присяге, только 1% пожилых жителей США прошли полную вакцинацию. Через 100 дней - почти 70% пожилых полностью защищены от коронавируса. Более половины взрослых жителей США сделали хотя бы один укол вакцины", - добавил он.

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Как сказал глава Белого дома, сто дней прошло с того момента, как он принял присягу, унаследовав страну, находящуюся в кризисе, пережившую самую страшную пандемию за последние сто лет, худший экономический кризис со времен Великой депрессии и пережив самую мощную атаку на американскую демократию со времен Гражданской войны.

"Теперь, всего через сто дней, я могу доложить нации, что Америка снова встает на ноги, превращая опасности в новые возможности, обращая кризис в перспективы, неудачи - в нашу силу", - сказал Байден.

По словам главы государства, за первые сто дней его президентства в экономике было создано более 1,3 миллиона рабочих мест - это рекордные показатели.

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"По оценке Международного валютного фонда, в этом году наша экономика вырастет более чем на 6%. Это будут самые высокие темпы экономического роста в этой стране почти за четыре десятилетия. Америка движется вперед, и мы не можем останавливаться. Мы соревнуемся с Китаем и другими странами. Мы должны сделать больше, чем просто восстановиться. Мы должны восстановить нашу страну так, что она будет еще лучше, чем она в прошлом", - подчеркнул Байден.

Президент США отдельно остановился на предлагаемом его администрацией плане, который позволит создать миллионы хорошо оплачиваемых рабочих мест.

"По оценкам независимых экспертов, американский план создания рабочих мест на долгие годы добавит миллионы рабочих мест и триллионы долларов в виде экономического роста. Это хорошо оплачиваемая работа, которую нельзя вывезти за рубеж. Почти 90% рабочих мест, созданных в рамках Американского плана занятости для строительства инфраструктуры, не требуют высшего образования", - подчеркнул Джо Байден.

По словам президента, новый пакет инвестиций в создание инфраструктуры и рабочих мест обойдется в сумму около 4 триллионов долларов, что примерно равно годовому федеральному бюджету США.

Байден также заявил, что Соединенные Штаты не стремятся к эскалации напряженности с Россией. Однако агрессивные действия Москвы будут иметь последствия.

Он добавил, что Москва и Вашингтон "могут сотрудничать, когда это отвечает взаимным интересам" обеих стран. В пример Байден привел продление в феврале на пять лет российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.