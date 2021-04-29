В Украине за сутки от COVID-19 умерли 387 человек, зафиксированы 11 627 новых случаев заражения, 18 442 человека - выздоровели
По состоянию на четверг, 29 апреля, в Украине выявлены 11 627 новых случаев коронавируса COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные СНБО.
11 627 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 29 апреля 2021 года. Всего с начала пандемии - 2 059 465 случаев коронавирусной болезни.
Также по данным СНБО, за минувшие сутки 387 человек умерли от COVID-19 (всего - 43 778), выздоровели за минувшие сутки - 18 442.
В Украине по состоянию на утро 29 апреля болеют коронавирусной болезнью 380 354 человек, что на 7 202 меньше, чем сутками ранее.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 203), Днепропетровской (1 021), Киеве (940) и Донецкой (809) области.
Позже в Минздраве добавили, что за минувшие сутки заболели 518 детей и 259 медработников. Также за минувшие сутки были госпитализированы 3 096 человек. Осуществлено тестирований за сутки - 93 463 (в том числе методом ПЦР - 41 499, методом ИФА - 16 569, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 35 395).
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15 травня знов буде 20 тис
ЙОГО ТУРИСТИЧНИЙ БІЗНЕС ЗАНЕПАДАЄ..
ХОЧА,звичайно його основний ДОХІД інший..
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https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vagledning-om-kriterier-for-bedomning-av-smittfrihet-vid-covid-19/
Технологія ПЛР, що використовується в тестах для виявлення вірусів, не може розрізнити віруси, здатні заражати клітини, та віруси, нейтралізовані імунною системою, і тому ці тести не можуть бути використані для визначення того, чи є хтось заразним чи ні. РНК від вірусу часто можна виявити протягом декількох тижнів (іноді місяців) після хвороби, але це не означає, що ви все ще заразні.
"Vägledning om kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19"
Що означає
"Руководство по критериям оценки отсутствия инфекции при covid-19"
Тобто це для критерів для виписки після хвороби.
"і тому ці тести не можуть бути використані для визначення того, чи є хтось заразним чи ні."
Я доповнив те що ти написав, щов всім було зрозуміло, що мова їде про критерії виписки після захворювання на ковід.
Доповнюю вираз
"і тому ці тести не можуть бути використані для надійного визначення того, чи є хтось заразним чи ні серед одужуючих після захворювання на ковід".
"Технологія ПЛР, що використовується в тестах для виявлення вірусів, не може розрізнити віруси, здатні заражати клітини, та віруси, нейтралізовані імунною системою, і тому ці тести не можуть бути використані для визначення того, чи є хтось заразним чи ні. "
Слово в слово, що там написано. Експертами. А свої дописування та вигадування засунь собі ж поглибше.
"РНК від вірусів часто можна виявити протягом декількох тижнів (іноді місяців) після хвороби, але це не означає, що ви все ще заразні. Існує також кілька наукових досліджень, які свідчать про те, що зараженість covid-19 найбільша на початку періоду захворювання.
Отже, рекомендовані критерії для оцінки відсутності інфекції базуються на стабільному клінічному поліпшенні при відсутності лихоманки протягом принаймні двох днів і що минуло щонайменше сім днів з моменту появи симптомів. Для тих, хто мав більш виражені симптоми, принаймні через 14 днів після хвороби, і для найбільш хворих, індивідуальна оцінка лікуючим лікарем.
Критерії розроблені у співпраці з представниками спеціальних асоціацій в галузі інфекційної медицини, клінічної мікробіології, гігієни та боротьби з інфекціями. Це було нещодавно обговорено в групі на засіданні 19 квітня 2021 року через нові варіанти вірусу. Тоді оцінили, що оновлення не потрібно. Рекомендації будуть оновлюватися у міру додавання нових знань про зараження covid-19."