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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 387 человек, зафиксированы 11 627 новых случаев заражения, 18 442 человека - выздоровели

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 387 человек, зафиксированы 11 627 новых случаев заражения, 18 442 человека - выздоровели

По состоянию на четверг, 29 апреля, в Украине выявлены 11 627 новых случаев коронавируса COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные СНБО.

11 627 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 29 апреля 2021 года. Всего с начала пандемии - 2 059 465 случаев коронавирусной болезни.

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Также по данным СНБО, за минувшие сутки 387 человек умерли от COVID-19 (всего - 43 778), выздоровели за минувшие сутки - 18 442.

В Украине по состоянию на утро 29 апреля болеют коронавирусной болезнью 380 354 человек, что на 7 202 меньше, чем сутками ранее.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 203), Днепропетровской (1 021), Киеве (940) и Донецкой (809) области.

Позже в Минздраве добавили, что за минувшие сутки заболели 518 детей и 259 медработников. Также за минувшие сутки были госпитализированы 3 096 человек. Осуществлено тестирований за сутки - 93 463 (в том числе методом ПЦР - 41 499, методом ИФА - 16 569, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 35 395).

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 387 человек, зафиксированы 11 627 новых случаев заражения, 18 442 человека - выздоровели 01
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 387 человек, зафиксированы 11 627 новых случаев заражения, 18 442 человека - выздоровели 02
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 387 человек, зафиксированы 11 627 новых случаев заражения, 18 442 человека - выздоровели 03
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 387 человек, зафиксированы 11 627 новых случаев заражения, 18 442 человека - выздоровели 04
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 387 человек, зафиксированы 11 627 новых случаев заражения, 18 442 человека - выздоровели 05
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 387 человек, зафиксированы 11 627 новых случаев заражения, 18 442 человека - выздоровели 06

Автор: 

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Привіт із Буковеля, чувакі...
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 387 человек, зафиксированы 11 627 новых случаев заражения, 18 442 человека - выздоровели - Цензор.НЕТ 2029
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29.04.2021 08:14
+6
Запускай транспорт, відкривай генделі. Ще шашлики з пасками.
15 травня знов буде 20 тис
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29.04.2021 08:31
+5
Зелёные имбецилы просрали вакцинацию. Надежда только на то что оно само утихнет на лето, как в прошлом году... а на осень начинай сначала. Не забывайте, что вы зебилы сделали это вместе.
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29.04.2021 08:17
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Привіт із Буковеля, чувакі...
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 387 человек, зафиксированы 11 627 новых случаев заражения, 18 442 человека - выздоровели - Цензор.НЕТ 2029
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29.04.2021 08:14 Ответить
Зелёные имбецилы просрали вакцинацию. Надежда только на то что оно само утихнет на лето, как в прошлом году... а на осень начинай сначала. Не забывайте, что вы зебилы сделали это вместе.
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29.04.2021 08:17 Ответить
ЗЕперемога переможнайа.
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29.04.2021 08:19 Ответить
Запускай транспорт, відкривай генделі. Ще шашлики з пасками.
15 травня знов буде 20 тис
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29.04.2021 08:31 Ответить
Шашлики були i до цього в вихiднi оболонь,труханiв острiв в червонiй зонi,мусора проiзжали нiкому нiчого не казали сам бачив,весь час тримати не вийде рано чи пiзно послабляти прийдеться,свята не свята вони постiйно,скоро трiйця,тодi день незалежностi поки карантiн поки i спад,але рано чи пiзно виходити потрiбно з карантина
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29.04.2021 08:52 Ответить
Садовий ВЖЕ.

ЙОГО ТУРИСТИЧНИЙ БІЗНЕС ЗАНЕПАДАЄ..
ХОЧА,звичайно його основний ДОХІД інший..
.В Україні за добу від COVID-19 померли 387 осіб, зафіксовано 11 627 нових випадків зараження, 18 442 людини - одужали - Цензор.НЕТ 5124
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29.04.2021 09:29 Ответить
Зебіли тут чемпіони Європи.
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29.04.2021 08:33 Ответить
Ми на "плато", тільки от "плато",**** Степанов, дуже високо в горах..
(
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29.04.2021 09:26 Ответить
З сайту МОЗ Швеції.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vagledning-om-kriterier-for-bedomning-av-smittfrihet-vid-covid-19/
Технологія ПЛР, що використовується в тестах для виявлення вірусів, не може розрізнити віруси, здатні заражати клітини, та віруси, нейтралізовані імунною системою, і тому ці тести не можуть бути використані для визначення того, чи є хтось заразним чи ні. РНК від вірусу часто можна виявити протягом декількох тижнів (іноді місяців) після хвороби, але це не означає, що ви все ще заразні.
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29.04.2021 12:29 Ответить
Назва цієї публікації
"Vägledning om kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19"
Що означає

"Руководство по критериям оценки отсутствия инфекции при covid-19"
Тобто це для критерів для виписки після хвороби.
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29.04.2021 16:03 Ответить
як це змінює це твердження?
"і тому ці тести не можуть бути використані для визначення того, чи є хтось заразним чи ні."
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04.05.2021 11:58 Ответить
А хто тобі сказав що наведена мною назва документу та її переклад мають щось змінювати?
Я доповнив те що ти написав, щов всім було зрозуміло, що мова їде про критерії виписки після захворювання на ковід.
Доповнюю вираз
"і тому ці тести не можуть бути використані для надійного визначення того, чи є хтось заразним чи ні серед одужуючих після захворювання на ковід".
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04.05.2021 14:32 Ответить
Це ти вже вигадуєш. Навіть після повішення будеш бекати, що вірус є
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04.05.2021 23:09 Ответить
Тобто по суті тобі заперечити нічого. А твої дитячі погрози мені до лампади.
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04.05.2021 23:26 Ответить
Заперечувати фантазії твоєї хворої уяви?
"Технологія ПЛР, що використовується в тестах для виявлення вірусів, не може розрізнити віруси, здатні заражати клітини, та віруси, нейтралізовані імунною системою, і тому ці тести не можуть бути використані для визначення того, чи є хтось заразним чи ні. "

Слово в слово, що там написано. Експертами. А свої дописування та вигадування засунь собі ж поглибше.
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04.05.2021 23:28 Ответить
Ось що далітам написано. Експертами.
"РНК від вірусів часто можна виявити протягом декількох тижнів (іноді місяців) після хвороби, але це не означає, що ви все ще заразні. Існує також кілька наукових досліджень, які свідчать про те, що зараженість covid-19 найбільша на початку періоду захворювання.
Отже, рекомендовані критерії для оцінки відсутності інфекції базуються на стабільному клінічному поліпшенні при відсутності лихоманки протягом принаймні двох днів і що минуло щонайменше сім днів з моменту появи симптомів. Для тих, хто мав більш виражені симптоми, принаймні через 14 днів після хвороби, і для найбільш хворих, індивідуальна оцінка лікуючим лікарем.
Критерії розроблені у співпраці з представниками спеціальних асоціацій в галузі інфекційної медицини, клінічної мікробіології, гігієни та боротьби з інфекціями. Це було нещодавно обговорено в групі на засіданні 19 квітня 2021 року через нові варіанти вірусу. Тоді оцінили, що оновлення не потрібно. Рекомендації будуть оновлюватися у міру додавання нових знань про зараження covid-19."
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05.05.2021 00:05 Ответить
 
 