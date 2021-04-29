В Украине за сутки от COVID-19 умерли 387 человек, зафиксированы 11 627 новых случаев заражения, 18 442 человека - выздоровели

По состоянию на четверг, 29 апреля, в Украине выявлены 11 627 новых случаев коронавируса COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные СНБО.

11 627 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 29 апреля 2021 года. Всего с начала пандемии - 2 059 465 случаев коронавирусной болезни.

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Также по данным СНБО, за минувшие сутки 387 человек умерли от COVID-19 (всего - 43 778), выздоровели за минувшие сутки - 18 442.

В Украине по состоянию на утро 29 апреля болеют коронавирусной болезнью 380 354 человек, что на 7 202 меньше, чем сутками ранее.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 203), Днепропетровской (1 021), Киеве (940) и Донецкой (809) области.

Позже в Минздраве добавили, что за минувшие сутки заболели 518 детей и 259 медработников. Также за минувшие сутки были госпитализированы 3 096 человек. Осуществлено тестирований за сутки - 93 463 (в том числе методом ПЦР - 41 499, методом ИФА - 16 569, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 35 395).















