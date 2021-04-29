Украинский воин получил ранения в результате вражеского огня на Донбассе. За сутки противник 15 раз нарушил режим "тишины", - штаб ОС
За прошедшие сутки, 28 апреля, было зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
Так, в пригороде Красногоровки противник вел огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-мм калибра, крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи Катериновки российские захватчики дважды осуществили обстрелы, применив минометы калибра 120 мм, стрелковое оружие, ручные станковые и станковые противотанковые гранатометы.
Неподалеку от Водяного российско-оккупационные войска шесть раз открывали огонь в сторону позиций украинских защитников из минометов 82-мм калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе населенного пункта Гнутово враг осуществил обстрел из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Возле поселка Светлодарск оккупанты применили крупнокалиберные пулеметы и станковые противотанковые гранатометы.
Неподалеку от Авдеевка противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов, а возле поселка Золотое-4 - из ручных противотанковых гранатометов.
Из стрелкового оружия вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел населенного пункта Зайцево.
"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оперативно оказана медицинская помощь. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное", - сказано в сообщении.
Отмечается, что на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.
Вблизи Водяного вооруженные формирования Российской Федераций осуществили дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.
"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - сообщили в штабе.
По состоянию на 7:00 утра, 29 апреля, со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.
Так, недалеко от населенного пункта Опытное оккупанты открывали огонь из минометов 120-мм калибра, а возле Павлополя - еще и из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Светлодарска противник применил станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы.
"Боевых потерь среди украинских защитников за текущие сутки нет", - говорится в сообщении.
"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.
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Євреї захищають свою Батнівщину - Україну. А це, що при владі, це що завгодно, але не євреї.
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