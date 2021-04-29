Украинский воин получил ранения в результате вражеского огня на Донбассе. За сутки противник 15 раз нарушил режим "тишины", - штаб ОС

За прошедшие сутки, 28 апреля, было зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, в пригороде Красногоровки противник вел огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-мм калибра, крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Катериновки российские захватчики дважды осуществили обстрелы, применив минометы калибра 120 мм, стрелковое оружие, ручные станковые и станковые противотанковые гранатометы.

Неподалеку от Водяного российско-оккупационные войска шесть раз открывали огонь в сторону позиций украинских защитников из минометов 82-мм калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Гнутово враг осуществил обстрел из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Возле поселка Светлодарск оккупанты применили крупнокалиберные пулеметы и станковые противотанковые гранатометы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пресечена попытка распыления хлора в месте дислокации ВСУ на Луганщине. Выявлена террористическая группировка, - Офис генпрокурора. ФОТО

Неподалеку от Авдеевка противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов, а возле поселка Золотое-4 - из ручных противотанковых гранатометов.

Из стрелкового оружия вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел населенного пункта Зайцево.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оперативно оказана медицинская помощь. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

Вблизи Водяного вооруженные формирования Российской Федераций осуществили дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - сообщили в штабе.

По состоянию на 7:00 утра, 29 апреля, со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Так, недалеко от населенного пункта Опытное оккупанты открывали огонь из минометов 120-мм калибра, а возле Павлополя - еще и из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Светлодарска противник применил станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы.

"Боевых потерь среди украинских защитников за текущие сутки нет", - говорится в сообщении.

"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.



