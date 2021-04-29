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Новости Агрессия России против Украины
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Украинский воин получил ранения в результате вражеского огня на Донбассе. За сутки противник 15 раз нарушил режим "тишины", - штаб ОС

Украинский воин получил ранения в результате вражеского огня на Донбассе. За сутки противник 15 раз нарушил режим

За прошедшие сутки, 28 апреля, было зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, в пригороде Красногоровки противник вел огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-мм калибра, крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Катериновки российские захватчики дважды осуществили обстрелы, применив минометы калибра 120 мм, стрелковое оружие, ручные станковые и станковые противотанковые гранатометы.

Неподалеку от Водяного российско-оккупационные войска шесть раз открывали огонь в сторону позиций украинских защитников из минометов 82-мм калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Гнутово враг осуществил обстрел из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Возле поселка Светлодарск оккупанты применили крупнокалиберные пулеметы и станковые противотанковые гранатометы.

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Неподалеку от Авдеевка противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов, а возле поселка Золотое-4 - из ручных противотанковых гранатометов.

Из стрелкового оружия вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел населенного пункта Зайцево.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оперативно оказана медицинская помощь. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

Вблизи Водяного вооруженные формирования Российской Федераций осуществили дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - сообщили в штабе.

По состоянию на 7:00 утра, 29 апреля, со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Так, недалеко от населенного пункта Опытное оккупанты открывали огонь из минометов 120-мм калибра, а возле Павлополя - еще и из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Светлодарска противник применил станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы.

"Боевых потерь среди украинских защитников за текущие сутки нет", - говорится в сообщении.

"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.

Украинский воин получил ранения в результате вражеского огня на Донбассе. За сутки противник 15 раз нарушил режим тишины, - штаб ОС 01
Украинский воин получил ранения в результате вражеского огня на Донбассе. За сутки противник 15 раз нарушил режим тишины, - штаб ОС 02

обстрел (26942) ранение (3377) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+6
Ось Бубочко знов зазирне ***** вглаз в Ватикані і настане мЬІр і благодєнствіє.
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29.04.2021 08:37
+6
Раньше я возмущался если кто то говорил на евреев жид , а сейчас и самому хочется дать оценку представителям этого народа.Кстати ,наверное были все же основание на протяжении сотен лет не долюбливать их. 73% скотов отдали им Украину на растерзание.
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29.04.2021 08:45
+5
І мої родичі з Ізраїлю.
Євреї захищають свою Батнівщину - Україну. А це, що при владі, це що завгодно, але не євреї.
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29.04.2021 09:45
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Ось Бубочко знов зазирне ***** вглаз в Ватикані і настане мЬІр і благодєнствіє.
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29.04.2021 08:37 Ответить
Раньше я возмущался если кто то говорил на евреев жид , а сейчас и самому хочется дать оценку представителям этого народа.Кстати ,наверное были все же основание на протяжении сотен лет не долюбливать их. 73% скотов отдали им Украину на растерзание.
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29.04.2021 08:45 Ответить
Сейчас нечто подобное говорят и многие мои друзья, евреи по национальности.
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29.04.2021 08:48 Ответить
І мої родичі з Ізраїлю.
Євреї захищають свою Батнівщину - Україну. А це, що при владі, це що завгодно, але не євреї.
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29.04.2021 09:45 Ответить
Я думаю, что скоро сводки будут звучать примерно так: сегодня наши граждане из ОРДЛО с 13.00 до 14.00 и с 18.30 до 19.30. на отдельных участках фронта соблюдали режим тишины и перемирие. Число погибших и раненых, по распоряжению СНБО, продолжает быть засекреченным.
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29.04.2021 08:47 Ответить
Какой какой "режим" нарушили оккупанты?! За гранью - театр абсурда...
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29.04.2021 09:33 Ответить
Це не порушення, а тим більше не ЗРИВ "режиму зеленої тиші". Це провокація з боку "павстанців". ШалОсть.
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29.04.2021 09:48 Ответить
Швидкого одужання нашому захиснику. Бережи вас Господь, рідненькі.
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29.04.2021 09:48 Ответить
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашому воїну-захиснику!

Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!Український воїн зазнав поранення внаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу противник 15 разів порушив режим "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3677
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29.04.2021 10:32 Ответить
Український воїн зазнав поранення внаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу противник 15 разів порушив режим "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5914
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29.04.2021 16:47 Ответить
 
 