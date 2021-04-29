За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса рекордное количество человек - 70 469, всего - 629 184, - Степанов
В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) лишь 10 человек.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"70 469 человек привиты против COVID-19 за сутки 28 апреля 2021 в Украине. 629 184 человека привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 629 182 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 10 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом)", - рассказал министр.
По данным министра, прививки проводились 267 мобильными бригадами по иммунизации и 1 693 пунктами вакцинации.
"По состоянию на 28 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 501 690 человек", - добавил Степанов.
Больше всего за минувшие сутки прививок от коронавируса сделали в Киеве (7 736), Харьковской (6 234), Днепропетровской (5 791), Киевской (5 685) и Полтавской (5 640) областях, меньше всего - в Луганской (539), Черновицкой (909) и Ивано-Франковской (916) областях.
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я тобі ще раз кажу. Що ковакс це по факту для таких як ми благодійники. Вони подарували нам 117 тис доз пфайзеру, за які наша влада відразу на всю країну в особі президента на всіх телеканалах об'явила "переможеньку". А те що країна не отримала контракт на американську вакцину и сидить чекає подачок і хто там дасть кредит на 2,5 млрд грн для вакцин то вітання усім "уставшим от вайны" і "свідкам бариги" від "найвеличнішого". Шкода що сцить він не на свій електорат, а на всіх
Так сразу у него пошли рекорды.
Тобто в нас наразі десь 380 тисяч хворих ?
Це спричинило втрати серед військових більші, ніж від ворожих дій.
https://lb.ua/society/2021/04/04/481524_vid_kovidu_pomer_ukrainskiy.html Від ковіду помер український військовий Це 66-та смерть у ЗСУ від коронавірусу.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-55436967 У боях на Сході України за весь 2020 рік загинуло 49 українських бійців ("бойові безповоротні втрати ЗСУ"). Четверо з них загинули вже під час перемир'я.
Так що дії антиваксерів виявилися не менш шкідливі за агресію Росії.
"завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 10 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом)"