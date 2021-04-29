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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса рекордное количество человек - 70 469, всего - 629 184, - Степанов

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса рекордное количество человек - 70 469, всего - 629 184, - Степанов

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) лишь 10 человек.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"70 469 человек привиты против COVID-19 за сутки 28 апреля 2021 в Украине. 629 184 человека привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 629 182 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 10 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом)", - рассказал министр.

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По данным министра, прививки проводились 267 мобильными бригадами по иммунизации и 1 693 пунктами вакцинации.

"По состоянию на 28 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 501 690 человек", - добавил Степанов.

Больше всего за минувшие сутки прививок от коронавируса сделали в Киеве (7 736), Харьковской (6 234), Днепропетровской (5 791), Киевской (5 685) и Полтавской (5 640) областях, меньше всего - в Луганской (539), Черновицкой (909) и Ивано-Франковской (916) областях.

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса рекордное количество человек - 70 469, всего - 629 184, - Степанов 01
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса рекордное количество человек - 70 469, всего - 629 184, - Степанов 02
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса рекордное количество человек - 70 469, всего - 629 184, - Степанов 03
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса рекордное количество человек - 70 469, всего - 629 184, - Степанов 04

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Как только над Степановым повисла угроза увольнения.
Так сразу у него пошли рекорды.
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29.04.2021 08:40
+3
Чем ближе отставка - тем больше вакцинированных)))) Такая х...вая должность, что зубами держится обладатель 600-тысячной курточки))))
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29.04.2021 08:34
+2
Количество вакцинированных превысило стоимость куртки...это небывалое ранее достижение....
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29.04.2021 08:36
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Чем ближе отставка - тем больше вакцинированных)))) Такая х...вая должность, что зубами держится обладатель 600-тысячной курточки))))
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29.04.2021 08:34 Ответить
нічого подібного. просто з учора на 1000 збільшилось пунктів вакцинації. Бо отримна астразенека по програмі ковакс годна до 31 травня. оце такий ковакс - мусор скидають залежалий, який ніхто брать за гроші не хоче.
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29.04.2021 10:29 Ответить
так млять это бесплатная вакцина, гуманитарка, которую дарять...это наш президент может обьявлять с министром "победу", а по факту им предложили бесплатку - они взяли, не предложили б - не взяли б. Ковакс - по сути помощники благодетель, а у вас еще наглости срать на них хватает
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29.04.2021 11:00 Ответить
ну да, викинути у мусорку чи упихнуть таким, як Україні - велика різниця- і програму виконали і вакцину не викинули. чого вона лежла аж по сей день, коли виготовлена ще у грудні 2020? пфайзер по ковакс годний до кінця літа, але його так мало, що вони до кінця тижня його виколять. ти совок ****** - лижеш усім хоч і за мусор.
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29.04.2021 11:11 Ответить
красавчик!) ты всех совком нарекаешь сразу?) ты случайно не из зебилов будешь?
я тобі ще раз кажу. Що ковакс це по факту для таких як ми благодійники. Вони подарували нам 117 тис доз пфайзеру, за які наша влада відразу на всю країну в особі президента на всіх телеканалах об'явила "переможеньку". А те що країна не отримала контракт на американську вакцину и сидить чекає подачок і хто там дасть кредит на 2,5 млрд грн для вакцин то вітання усім "уставшим от вайны" і "свідкам бариги" від "найвеличнішого". Шкода що сцить він не на свій електорат, а на всіх
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29.04.2021 12:14 Ответить
не лижи зад и не присмьікайся как крепостной, не получишь титул совка. тобі повилазило, чи ти як совок обираєш собі лише вдобні тобі теми? по ковакс Україна отримала не лише пфайзер, я кажу за астразенеку, що прийшла 23 квітня, і кажу про то у першому коменті, але тобі повилазило явно. а ти як совок усе згріб у свій совок, що і є ознакою чистого совкогового мозку.
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29.04.2021 13:02 Ответить
Количество вакцинированных превысило стоимость куртки...это небывалое ранее достижение....
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29.04.2021 08:36 Ответить
І тут ми чемпіони. Нє?
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29.04.2021 08:39 Ответить
У турок, как я посмотрю- реальная паника! Этот чертов тотальный усиленный локдаун, из-за которого я снова не смог вылететь на контракт. Теперь- закупка аж 50 миллионов доз Спутника! Так это при всем при том, что у них уже вакцинированы более 22 миллионов! А 8,5 вакцинированы дважды!
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29.04.2021 08:39 Ответить
Как только над Степановым повисла угроза увольнения.
Так сразу у него пошли рекорды.
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29.04.2021 08:40 Ответить
ніфіга, то ти не володієш інфою і тобі так кажеться. 23 квіня прийшла вакцина безкоштовна по програмі ковакс, але вона до 31 травня строком годності. щоб її швидко уколоти, учора запрацювало на 1000 пунктів вакцинації більше. ось тому так цифра і скаконула. бо скисне вакцина і їх повісять, якщо не виколять.
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29.04.2021 11:08 Ответить
если вакцина не сертифицированная Европой, то вам туда путь закрыт.И в штаты тоже.Поздравляю кроликов в клетке.
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29.04.2021 08:49 Ответить
Захворіло 2059465 - одужало 1635333 =424132
Тобто в нас наразі десь 380 тисяч хворих ?
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29.04.2021 08:52 Ответить
Так. Епідемія в Україні дещо зменшилася завдяки локдауну і тому, що 4% вже перехворіли, а 1% сидить на ізоляції або в лікарнях. А майстри спорту ніяк вакцинацію на нормальні показники не виведуть.
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29.04.2021 16:20 Ответить
Мое государство никак не обеспечило мою безопасность в условиях пандемии от слова совсем и не вижу особого желания. Сейчас единственная защита - вацинация. Но при таких закупках вакцин, когда до меня дойдет очередь? Каждый день чувствую себя под дулом пистолета в русской рулетке - пронесет или не пронесет. Только в этом году болезнь протекает тяжелее, чем в прошлом, не хочу очутиться в больнице под кислородом или, не дай Бог, под ИВЛ!
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29.04.2021 09:41 Ответить
Кого они **** там вакцинируют, если каждый день новые летальные случаи в ВСУ? Или армию зебилы не собираются вакцинировать?!
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29.04.2021 09:52 Ответить
В армії є легковірні люди, що повірили антиваксерам і відмовилися від щеплень.
Це спричинило втрати серед військових більші, ніж від ворожих дій.
https://lb.ua/society/2021/04/04/481524_vid_kovidu_pomer_ukrainskiy.html Від ковіду помер український військовий Це 66-та смерть у ЗСУ від коронавірусу.

https://www.bbc.com/ukrainian/news-55436967 У боях на Сході України за весь 2020 рік загинуло 49 українських бійців ("бойові безповоротні втрати ЗСУ"). Четверо з них загинули вже під час перемир'я.

Так що дії антиваксерів виявилися не менш шкідливі за агресію Росії.
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29.04.2021 16:14 Ответить
Как я понимаю все эти неоправданно "бравурные" отчеты касаются только первой прививки.. а это значит что это еще ни о чем. Огласите количество которое привито уже дважды ( хотя сейчас уже говорят что для достижения нужного эффекта нужно привиться трижды).. так вот сколько таких по всей Украине. 10, 20,100...
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29.04.2021 10:06 Ответить
Он огласил:
"завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 10 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом)"
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29.04.2021 10:16 Ответить
так астразенека колеться через 12 тижнів. у травні як раз почнеться масово по другому колу.
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29.04.2021 11:04 Ответить
От 24.2.21 прошло только 9 недель. Как они умудрились?
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29.04.2021 17:25 Ответить
ознайомся https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination
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29.04.2021 11:03 Ответить
Не считая первых двух следующие трое укололись ещё 8 апреля, т. е. через 6 недель. Вроде бы протокол поменяли?
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29.04.2021 17:30 Ответить
 
 