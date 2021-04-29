За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса рекордное количество человек - 70 469, всего - 629 184, - Степанов

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) лишь 10 человек.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"70 469 человек привиты против COVID-19 за сутки 28 апреля 2021 в Украине. 629 184 человека привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 629 182 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 10 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом)", - рассказал министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умер 441 человек, зафиксированы 9 590 новых случаев заражения, 20 062 человека - выздоровели

По данным министра, прививки проводились 267 мобильными бригадами по иммунизации и 1 693 пунктами вакцинации.

"По состоянию на 28 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 501 690 человек", - добавил Степанов.

Больше всего за минувшие сутки прививок от коронавируса сделали в Киеве (7 736), Харьковской (6 234), Днепропетровской (5 791), Киевской (5 685) и Полтавской (5 640) областях, меньше всего - в Луганской (539), Черновицкой (909) и Ивано-Франковской (916) областях.







