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Новости Коронавирус и карантин
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Число жертв COVID-19 в мире достигло 3,1 млн, заражений уже более 150,2 млн. Только за сутки умерли 15,3 тыс. человек. ИНФОГРАФИКА

Число жертв COVID-19 в мире достигло 3,1 млн, заражений уже более 150,2 млн. Только за сутки умерли 15,3 тыс. человек. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 29 апреля в мире зарегистрировали 887 204 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 15 307 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 150 242 628 случаев инфицирования, из них 887 204 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 164 170 человека, из них 14 821 за минувшие сутки.

Число жертв COVID-19 в мире достигло 3,1 млн, заражений уже более 150,2 млн. Только за сутки умерли 15,3 тыс. человек 01

Побороли болезнь и вылечились 127,7 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 387 человек, зафиксированы 11 627 новых случаев заражения, 18 442 человека - выздоровели

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Россия.

Число жертв COVID-19 в мире достигло 3,1 млн, заражений уже более 150,2 млн. Только за сутки умерли 15,3 тыс. человек 02

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 11-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 4, по летальным случаям - 6-ю и 2-ю позицию соответственно.

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Число жертв COVID-19 в мире достигло 3,1 млн, заражений уже более 150,2 млн. Только за сутки умерли 15,3 тыс. человек - Цензор.НЕТ 9052
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29.04.2021 08:43 Ответить
Ну Китай с 1 вересня припинив тестувати масово своїх мешканців (але далі тестують приїжджих), і "вірус" перемогли. Немає тестів, немає випадків.
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29.04.2021 09:10 Ответить
Більше вакцинованих, більше смертей.
Але баранам скажуть, що це нові штами.
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29.04.2021 09:09 Ответить
Число жертв COVID-19 в мире достигло 3,1 млн, заражений уже более 150,2 млн. Только за сутки умерли 15,3 тыс. человек - Цензор.НЕТ 4069
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29.04.2021 09:22 Ответить
 
 