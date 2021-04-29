Число жертв COVID-19 в мире достигло 3,1 млн, заражений уже более 150,2 млн. Только за сутки умерли 15,3 тыс. человек. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 29 апреля в мире зарегистрировали 887 204 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 15 307 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 150 242 628 случаев инфицирования, из них 887 204 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 164 170 человека, из них 14 821 за минувшие сутки.







Побороли болезнь и вылечились 127,7 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Россия.

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 11-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 4, по летальным случаям - 6-ю и 2-ю позицию соответственно.