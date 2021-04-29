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Новости Агрессия России против Украины
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В конце июля РФ вновь начнет переброску своих войск к границе Украины, - Арестович

В конце июля РФ вновь начнет переброску своих войск к границе Украины, - Арестович

Россия планирует вернуть к украинской границе свои войска. Это может произойти в конце июля в рамках подготовки к учениям "Запад-2021".

Об этом заявил в эфире "Украина 24" советник украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он заявил, что РФ вывела от 30% до 50% личного состава, однако военная техника остается.

"Учитывая, что в сентябре будет активная фаза российско-белорусских учений "Запад-2021", они снова начнут переброску войск в конце июля", - заявил Арестович.

По его словам, в конце июля Украина вернется к той же ситуации, "которая была две недели назад". Но до этого, отметил Арестович, будет встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ пока не отвела войска от границы с Украиной в Воронежской области, - глава Госпогранслужбы Дейнеко

Как сообщалось, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в ходе контрольной проверки успешно перебросила к западным границам две армии и три соединения ВДВ.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж обсудил ситуацию с безопасностью на востоке Украины с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как позже сообщила пресс-служба Меркель, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров призвали Россию отвести от границы с Украиной переброшенные туда войска.

По итогам переговоров также стало известно, что ближайшее заседание советников лидеров стран Нормандской четверки состоится 19 апреля.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак утверждает, что во время переговоров Зеленского с Меркель и Макроном никаких предложений, которые выходили бы за рамки интересов Украины, даже не звучало. В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что международное сообщество должно очертить "четкие красные линии" в отношениях с Россией.

20 апреля В ПАСЕ призвали Россию прекратить военные провокации возле границ Украины. 22 апреля Шойгу заявил о начале отвода войск РФ от границ Украины.

Автор: 

агрессия (1704) армия РФ (19079) граница (5259) россия (95381) военные учения (3457) Арестович Алексей (332)


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Топ комментарии
+4
В конце июля РФ вновь начнет переброску своих войск к границе Украины, - Арестович - Цензор.НЕТ 9437...
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29.04.2021 08:49
+4
Арестович,харе из себя Вангу строить!
Нам одного Гордона хватает.
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29.04.2021 08:51
+4
В конце июля РФ вновь начнет переброску своих войск к границе Украины, - Арестович - Цензор.НЕТ 1002
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29.04.2021 08:53
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В конце июля РФ вновь начнет переброску своих войск к границе Украины, - Арестович - Цензор.НЕТ 9437...
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29.04.2021 08:49 Ответить
а копировщики сайтов РФ и ДНР его подельники.
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29.04.2021 08:55 Ответить
Мвлорос ..
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29.04.2021 08:59 Ответить
Мвлорос/ Тот же автор. Вис.....соя !?/ І ця юда ..!? /...На *пецика * ? ...Т /Пральна ...А даффай ......Сіманенка !?...Ні ....Ківу ! Во-о-о-./Так так ...і *сою * пожираю /...*Мальчік Ваня рошенку* -са....! /....ПС ....)))...Товари для *пециків* !? /Так а що там мусолити ? ..*Канкретна (кац) * ! /Оу-у-у...щас-с-с(кац) .../.Соя ......здується мабуть !? / Ну так ..постав *картинку Люлі * !? / Дай *сцилочку*./ А мог за семь лет вместо перепечаток из сайтов РФ и ДНР паскудящих украинцев "ржачных" картинок научиться писать комменты.
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29.04.2021 09:11 Ответить
всех расстрелять!
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29.04.2021 09:00 Ответить
всех расстрелять!-Это вряд ли. Копировщикам Коломойский своей победой обязан.
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29.04.2021 09:20 Ответить
В цьому дописі я висловлю думку, з якою НЕ погодиться 99 % політиків, аналітиків, прогнозистів, експертів:

-Привид Путіна бродить саме росією, а Європою - лише його тьмяна тінь. Замаячів повний кінець епохи Путіна!

-Його брязкання зброєю продиктовано ВИКЛЮЧНО з його боротьбою за власне виживання в середині країни- бо попереду (19 вересня 2021 року)-парламентські вибори. Щоб піднеяти "бойовий дух" ординців...і обнадіяти, що тоді вже для них "щастя й настане" Якщо на виборах ЄР (з колаборантами) втратить свою більшість в держдумі , то настане повний кінець Путіну. В якій формі ... політичній чи фізичній - побачимо через пів-року!

-Бо він вже не радий тим, що розв'язавши війну з Україною, повністю втратив зовнішню підтримку свого іміджу.

-На тлі міжнародних санкцій і різкого погіршення економічного становища в росії, не лише його імідж, а і його майбутнє - під великим питанням...

-Тому він запланував повернути до українського кордону війська . Це може статися в кінці липня в рамках підготовки до

російсько-білоруських навчань "Захід-2021". Бо нині він відвів від 30% до 50% особового складу від кордонів України, проте військова техніка залишається. Тобто, в кінці липня Україна повернеться до тієї ж ситуації, яка була пів-місяця тому.

-І коли Путін вже чітко бачитиме "свій кінець", він введе військовий стан, розв'яже війну з Україною, відмінить вибори... і залишиться "довічним президентом", якщо свої його ж і не прикінчать...

-А щоб попередити саме такий сценарій розвитку подій, Байден і зустрінеться в липні з Путіним, де (імовірно ???) запропонує йому політичний притулок... (на випадок програшу Путіним думських виборів)

-Але Байден і не дуже торпедуватиме Путіну завершення "Північного потоку -2", щоб залишити надію Путіна на виграш його політсил на парламентських виборах... яке подасть для світу під "соусом" примирення з Німеччиною"

-У всякому випадку - Третьої світової не буде, бо інакше всій кліці Путіна (якщо виживуть) прийдеться до кінця їхнього життя (якщо то можна буде назвати життям) провести в бункерах, а підніматися на поверхню лише в скафандрах... та ще й про зарубіжні авуари прийдеться "забути".

-А Україні слід наполегливо готуватися до можливого нападу...
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29.04.2021 10:47 Ответить
Я думаю, что скоро сводки будут звучать примерно так: сегодня наши граждане из ОРДЛО с 13.00 до 14.00 и с 18.30 до 19.30. на отдельных участках фронта соблюдали режим тишины и перемирие. Число погибших и раненых, по распоряжению СНБО, продолжает быть засекреченным.
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29.04.2021 08:50 Ответить
Арестович,харе из себя Вангу строить!
Нам одного Гордона хватает.
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29.04.2021 08:51 Ответить
В конце июля? То есть- через три месяца? Арестович, давай доживем до этого, для начала. Давай? Потом обсудим, в августе.
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29.04.2021 08:51 Ответить
Якраз в серпні на день Незалежності ***** може пошухерити. Йому ця дата як серпом.
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29.04.2021 09:22 Ответить
Зеленский не понимает, что Путин хочет встретиться с ним не в Ватикане, а в Велюре.
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29.04.2021 08:51 Ответить
В конце июля РФ вновь начнет переброску своих войск к границе Украины, - Арестович - Цензор.НЕТ 1002
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29.04.2021 08:53 Ответить
Ёлы-палы! Что, снова намечается снег??? Кошмар!
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29.04.2021 08:54 Ответить
це тобі не Африка.
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29.04.2021 08:55 Ответить
Это так... но, судя по фотке, встреча таки состоится явно не в Ватикане.
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29.04.2021 08:58 Ответить
какаяразница. Взагалі то добре, щоб вона пройшла в кафе сєпар в Донецьку.
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29.04.2021 08:59 Ответить
Судя по размеру пыняходав там апосраный ссарь мардвы в нижней позиции: рема и ромула под волчицей.
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29.04.2021 11:05 Ответить
Він взагалі вважає , що зустріч з клованом зіпсує його репутацію.
Вкотре дивуюсь українцям...виставити проти фсбівського вбивці клована...
І сподіватись на ЩО ?? На диво ? Чи поржать в останнє..
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29.04.2021 08:54 Ответить
У кінці липня РФ знову почне перекидання своїх військ до кордону України, - Арестович - Цензор.НЕТ 647
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29.04.2021 10:12 Ответить
Адын уже клован был: кучма с мардовскава - клоун, так шо клован против носильщика чумаданав прафесара.
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29.04.2021 11:07 Ответить
Не могу отделаться от впечатления:

1. куда Ишак не приедет, там везде катастрофа (пожар в Париже, снегопад в Катаре и т.п.)

2. и на всей Земле тоже после его избрания тоже глобальная катастрофа! - короновирус, пуцька окончательно рехнулся и т.п.

Господь нам показывает - уберите, уберите, уберите кретина.
Уберите.
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29.04.2021 08:52 Ответить
73% скотов просрали страну , а Господь теперь должен разгребать ?
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29.04.2021 08:59 Ответить
Нах пущай в моськов на стрелку едит.
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29.04.2021 11:08 Ответить
Дристович вже збирає валізи ?
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29.04.2021 08:53 Ответить
Люська опохмелилась и начала отрабатывать корм?
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29.04.2021 08:56 Ответить
Судя по сему санкции это туалетная бумага для Кремля и ***** ... .Не то пальто ...
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29.04.2021 08:56 Ответить
Об этом заявил в эфире https://www.youtube.com/watch?v=D5c3p8AWjpk "Украина 24" советник украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович - дальше можно не читать эти влажные пугалки
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29.04.2021 09:01 Ответить
У кінці липня РФ знову почне перекидання своїх військ до кордону України, - Арестович - Цензор.НЕТ 2251
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29.04.2021 09:02 Ответить
Ми вже добре знаємо цю фотку.
Вона тут служить також для заклику щодо підтримки НАШОЇ армії.

І без щура зрозуміло (правда, не всім), що нічого не скінчено.
фюрер завдання номер 1 виконав: отримав запрошення на зустріч.
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29.04.2021 09:04 Ответить
Все це твої фантазії Люся . . Можливо паРаша почне перекидання військ , а можливо й не почне ,, а можливо взагалі - хейло здохне . Що зараз "гадати на кавовій гущі" .
Ти роби своє , там куди тебе призначив голобородько ,, а прогнозуванням можливих дій військ рєфє , нехай займається наш генштаб і наша розвідка .
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29.04.2021 09:25 Ответить
"З огляду на те, що у вересні буде активна фаза російсько-білоруських навчань "Захід-2021", вони знову почнуть перекидання військ в кінці липня", - заявив Арестович. У кінці липня РФ знову почне перекидання своїх військ до кордону України, - Арестович - Цензор.НЕТ 2544
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29.04.2021 10:09 Ответить
150000 призывной мардвы против 250000 ВСУ, 250000 опытного резерва и 100000 нацгвардии. Плановые потери мардвы 100000, после чего мардовская армиё перестанет существовать, пида рассия лишится сопредельных областей, в ней будет инициирована революция и развал с анексией ее территорий соседями.
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29.04.2021 11:14 Ответить
Арестович озвучивает новую методичку из "центра".
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11.07.2021 21:43 Ответить
 
 