Госдеп США: Прозрачность при назначениях в энергосекторе - ключевой фактор для поддержки доверия к Украине

В США заявили, что прозрачность при назначениях в энергетическом секторе является ключевым фактором для поддержания доверия к Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter заявил спикер Госдепа США Нед Прайс.

"Уважение к корпоративному управлению, прозрачность и добросовестность при назначении персонала в энергетическом секторе - будь то правительственные или государственные предприятия - является ключевым фактором для поддержания доверия к Украине и ее приверженности реформам", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Коболева уволили с должности главы "Нафтогаза".

Сам Коболев заявил, что никаких заявлений об увольнении не писал.

Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза", а замглавы Минэнерго Бойко - врио министра энергетики.

Профильный комитет Рады поддержал назначение Галущенко министром энергетики. Назначение Галущенко будет рассматриваться на сегодняшнем заседании парламента.

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