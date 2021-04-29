Госдеп США: Прозрачность при назначениях в энергосекторе - ключевой фактор для поддержки доверия к Украине
В США заявили, что прозрачность при назначениях в энергетическом секторе является ключевым фактором для поддержания доверия к Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter заявил спикер Госдепа США Нед Прайс.
"Уважение к корпоративному управлению, прозрачность и добросовестность при назначении персонала в энергетическом секторе - будь то правительственные или государственные предприятия - является ключевым фактором для поддержания доверия к Украине и ее приверженности реформам", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что Коболева уволили с должности главы "Нафтогаза".
Сам Коболев заявил, что никаких заявлений об увольнении не писал.
Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза", а замглавы Минэнерго Бойко - врио министра энергетики.
Профильный комитет Рады поддержал назначение Галущенко министром энергетики. Назначение Галущенко будет рассматриваться на сегодняшнем заседании парламента.
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па-прикольнее надо воспринимать шапито...
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ВАЗеленський, якраз, в "турборежимі", *********** на посади кервника "нафтогазу" і міністра енергетики ставлеників бені та деркача, тих що під американськими санкціями.
Таке дивне "співпідіння".
Кулєба: «президент Зеленський вважає, що все погане потрібно залишити в минулому і рухатися далі»
П@@дець , їх потрібно вішати !!
Увольнение главы «Нафтогаза» Андрея Коболева обернется для Украины осложнением переговоров по предоставлению стране международной финансовой помощи на сумму 5,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Ранее украинский кабмин снял Коболева, находившегося на посту исполнительного директора «Нафтогаза» с 2014 года, с должности, аргументируя решение убытком компании в 19 миллиардов гривен (684 миллиона долларов) за минувший год. С 29 апреля главой компании станет Юрий Витренко.
«Неожиданный шаг рискует расстроить западных доноров, в том числе Международный валютный фонд, которые поддерживали Коболева», - утверждает Bloomberg.
Также агентство уточнило, что Коболев являлся «отцом» украинского реверса газа и «главным архитектором» реформы энергетики, которая поспособствовала «сокращению бюджетному дефициту» на Украине, вместе с тем внутри страны он подвергался критике за повышение тарифов на отопление.