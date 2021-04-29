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Госдеп США: Прозрачность при назначениях в энергосекторе - ключевой фактор для поддержки доверия к Украине

Госдеп США: Прозрачность при назначениях в энергосекторе - ключевой фактор для поддержки доверия к Украине

В США заявили, что прозрачность при назначениях в энергетическом секторе является ключевым фактором для поддержания доверия к Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter заявил спикер Госдепа США Нед Прайс.

"Уважение к корпоративному управлению, прозрачность и добросовестность при назначении персонала в энергетическом секторе - будь то правительственные или государственные предприятия - является ключевым фактором для поддержания доверия к Украине и ее приверженности реформам", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Коболева уволили с должности главы "Нафтогаза".

Сам Коболев заявил, что никаких заявлений об увольнении не писал.

Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза", а замглавы Минэнерго Бойко - врио министра энергетики.

Профильный комитет Рады поддержал назначение Галущенко министром энергетики. Назначение Галущенко будет рассматриваться на сегодняшнем заседании парламента.

Читайте: Витренко: Сегодня мой последний день во главе Минэнерго

Автор: 

Госдепартамент США (1818) назначение (2167) энергетика (2552) Минэнерго (362)


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Топ комментарии
+6
ой... ну какой жеж серьезный этот Госдеп...
па-прикольнее надо воспринимать шапито...
Прозорість під час призначень в енергосекторі - ключовий фактор для підтримки довіри до України, - Держдеп - Цензор.НЕТ 8896

...
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29.04.2021 09:27
+4
Вова, это тебе, дурень! "величичайший лидер" будет выкинут на мороз, если не одумается. Прикрыться войной не получиться, дурбелик.
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29.04.2021 09:36
+3
Вы опоздали лет так на сто, дедушка членин оценил бы ваш спич
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29.04.2021 09:50
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А шо, хатєлкі нє прівєтствуются? А єслі хоцца? Очень хоцца?
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29.04.2021 09:19 Ответить
ой... ну какой жеж серьезный этот Госдеп...
па-прикольнее надо воспринимать шапито...
Прозорість під час призначень в енергосекторі - ключовий фактор для підтримки довіри до України, - Держдеп - Цензор.НЕТ 8896

...
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29.04.2021 09:27 Ответить
Коболев...Ха!..разъел харю на крови трудового народа! Уууу мерзавец!
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29.04.2021 09:30 Ответить
Вы опоздали лет так на сто, дедушка членин оценил бы ваш спич
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29.04.2021 09:50 Ответить
Вова, это тебе, дурень! "величичайший лидер" будет выкинут на мороз, если не одумается. Прикрыться войной не получиться, дурбелик.
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29.04.2021 09:36 Ответить
Ага.
ВАЗеленський, якраз, в "турборежимі", *********** на посади кервника "нафтогазу" і міністра енергетики ставлеників бені та деркача, тих що під американськими санкціями.
Таке дивне "співпідіння".
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29.04.2021 10:13 Ответить
на р/с нефтегаза сегодня накопилось 2 млрд$. лилшние!
Держдеп США: Прозорість під час призначень в енергосекторі - ключовий фактор для підтримки довіри до України - Цензор.НЕТ 5641
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29.04.2021 11:17 Ответить
Журналіст ВВС, питає Кулєбу: « але ж Коломойський є злочинцем в Україні і в США де проти нього ведеться слідство, чому Зеленський нічого з цим не робить?»
Кулєба: «президент Зеленський вважає, що все погане потрібно залишити в минулому і рухатися далі»
П@@дець , їх потрібно вішати !!
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29.04.2021 11:23 Ответить
Хотим сказать Америке, что сами с усами, но! Увы, пока мы без штанов.
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29.04.2021 11:43 Ответить
ну это все в угоду олигархам

Увольнение главы «Нафтогаза» Андрея Коболева обернется для Украины осложнением переговоров по предоставлению стране международной финансовой помощи на сумму 5,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Ранее украинский кабмин снял Коболева, находившегося на посту исполнительного директора «Нафтогаза» с 2014 года, с должности, аргументируя решение убытком компании в 19 миллиардов гривен (684 миллиона долларов) за минувший год. С 29 апреля главой компании станет Юрий Витренко.

«Неожиданный шаг рискует расстроить западных доноров, в том числе Международный валютный фонд, которые поддерживали Коболева», - утверждает Bloomberg.

Также агентство уточнило, что Коболев являлся «отцом» украинского реверса газа и «главным архитектором» реформы энергетики, которая поспособствовала «сокращению бюджетному дефициту» на Украине, вместе с тем внутри страны он подвергался критике за повышение тарифов на отопление.
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29.04.2021 11:58 Ответить
 
 