За закрытие Керченского пролива нужно запретить кораблям РФ заходить в порты США и Европы, - Хербст
Бывший посол США в Украине Джон Хербст призвал западных союзников запретить российским кораблям заходить в американские и европейские порты в ответ на закрытие Москвой Керченского пролива.
Об этом он заявил на онлайн-дискуссии YES "угрозы безопасности Украины, и как должно действовать мировое сообщество", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Соединенные Штаты и наши партнеры по Евросоюзу, а также Великобритания и Канада должны действовать сообща, заставив Москву заплатить цену за нынешнюю эскалацию в Черном и Азовском морях. Этой ценой мог бы быть запрет российским кораблям заходить в порты США и Европы", - сказал Хербст.
"Давайте покажем Москве, что только из-за того что она ослабила угрозу нового вторжения, ей не пройдет безнаказанно тот новый уровень прессинга, который она сейчас оказывает на Украину на море", - сказал экс-посол.
По его словам, чем решительнее будет реакция на российские провокации и агрессию, тем меньше вероятность новых провокаций в будущем.
Российская Федерация объявила, что с конца апреля по октябрь 2021 года закрывает части акваторий Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и судов других стран под предлогом военных учений.
Как заявили в Министерстве иностранных дел Украины, такие действия РФ являются грубым нарушением права на свободу судоходства, а также очередной попыткой узурпировать суверенные права Украины как прибрежного государства.
МИД выразил протест в связи с этими действиями Российской Федерации и призвал международных партнеров усилить политико-дипломатическое давление на государство-агрессора.
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https://news.rambler.ru/other/44964205-reshenie-putina-ili-verhushka-lesnoy-mafii-medvedeva/ Бывший юрист https://ria-rosbolt.medium.com/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%BB%D0%B8-4-%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0-f96a9af1bbe7 мафии , https://imrussia.org/en/politics/235 дослужившийся https://xn----7sbb1bhmfhfkaw4ne.xn--p1ai/%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82-%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD/ до звания военного https://dvornik-patriot.livejournal.com/434197.html преступника , https://www.kommersant.ru/doc/4793481 назвал кого-то другого политическим проходимцем. (Бурные аплодисменты, переходящие в пощечины).
_Именно! Но, на беду - для всего мира! - руководители Запада понимать сие просто отказываются!