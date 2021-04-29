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За закрытие Керченского пролива нужно запретить кораблям РФ заходить в порты США и Европы, - Хербст

За закрытие Керченского пролива нужно запретить кораблям РФ заходить в порты США и Европы, - Хербст

Бывший посол США в Украине Джон Хербст призвал западных союзников запретить российским кораблям заходить в американские и европейские порты в ответ на закрытие Москвой Керченского пролива.

Об этом он заявил на онлайн-дискуссии YES "угрозы безопасности Украины, и как должно действовать мировое сообщество", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Соединенные Штаты и наши партнеры по Евросоюзу, а также Великобритания и Канада должны действовать сообща, заставив Москву заплатить цену за нынешнюю эскалацию в Черном и Азовском морях. Этой ценой мог бы быть запрет российским кораблям заходить в порты США и Европы", - сказал Хербст.

"Давайте покажем Москве, что только из-за того что она ослабила угрозу нового вторжения, ей не пройдет безнаказанно тот новый уровень прессинга, который она сейчас оказывает на Украину на море", - сказал экс-посол.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-посол Хербст: Когда отношения РФ с Китаем обострятся, Москве будет все равно, вступает ли Украина в НАТО

По его словам, чем решительнее будет реакция на российские провокации и агрессию, тем меньше вероятность новых провокаций в будущем.

Российская Федерация объявила, что с конца апреля по октябрь 2021 года закрывает части акваторий Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и судов других стран под предлогом военных учений.

Как заявили в Министерстве иностранных дел Украины, такие действия РФ являются грубым нарушением права на свободу судоходства, а также очередной попыткой узурпировать суверенные права Украины как прибрежного государства.

МИД выразил протест в связи с этими действиями Российской Федерации и призвал международных партнеров усилить политико-дипломатическое давление на государство-агрессора.

Автор: 

Азовское море (1603) Керченский пролив (428) россия (95388) Черное море (1475) Хербст Джон (124)


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Топ комментарии
+7
Молодцы американцы !!!

И трубопрокладчики выгнать из территориальных вод в Балтике на фиг
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29.04.2021 09:20
+6
та нет скорее жлобье с ЕС будет таки платить росии за газ по СП2
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29.04.2021 09:12
+6
це тушонка із нехрещонних рускіх мальчіков в одніх трусіках ?
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29.04.2021 09:13
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Россия должна заплатить цену за закрытие Керченского пролива, - Хербст - Цензор.НЕТ 7852
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29.04.2021 09:11 Ответить
це тушонка із нехрещонних рускіх мальчіков в одніх трусіках ?
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29.04.2021 09:13 Ответить
та нет скорее жлобье с ЕС будет таки платить росии за газ по СП2
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29.04.2021 09:12 Ответить
Европа и сейчас платит. Просто после стоительства СП2 посредникам ничего перепадать не будет.
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29.04.2021 09:20 Ответить
Накаси! Выкуси!!
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29.04.2021 09:33 Ответить
Что за посредники такие? Кто это покупает у рф газ и перепродает его в Европу?
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29.04.2021 09:40 Ответить
Не так выразился, но думаю и так понятно о чём идёт речь.
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29.04.2021 10:07 Ответить
Надо конкретизировать. Именно сосисочники и жабоеды. Они дупу лижут Путлеру.
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29.04.2021 13:56 Ответить
а за отжатие крысма ?
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29.04.2021 09:12 Ответить
Не понял! Пролив открыт, а буквально позавчера я увидел просто рекордное количество судов на рейде Мариупольского порта. Аж семь! И в порту девять! Я давненько такого не упомню.
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29.04.2021 09:13 Ответить
Андрюша, прекрати бухать и протри шнифты и тогда увидишь, что суда только на приколе стоят.
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29.04.2021 09:33 Ответить
На каком приколе, детка??? Если их не было, а потом они появились. И шо, сразу стали на прикол??? Два немаленьких балкера и пять малышей, да? Кстати, я приезжаю смотреть в оптику, будучи за рулем, а значит- трезвый. А ты, детка- бредишь, завязывай с наркотой.
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29.04.2021 09:36 Ответить
да да! я вот тоже стою на рейде и писяю заборт
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29.04.2021 09:36 Ответить
Не знаю насколько это эффективно. Что бы иметь возможность зайти в американский порт, до него нужно дойти. До Америки дров не хватит....
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29.04.2021 09:16 Ответить
Молодцы американцы !!!

И трубопрокладчики выгнать из территориальных вод в Балтике на фиг
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29.04.2021 09:20 Ответить
Зачем Расеи держать военный флот во внутреннем море, если американские ракеты могут со Средиземного моря обслуживать военные базы Московии в Крыму?...а .Украине давно пора прорыть на перешейке 20 км канала, для своего пролива, потому что соседка Московия никуда не денется
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29.04.2021 09:24 Ответить
Лучше тогда вообще не иметь флот. Нет флота, нет проблем. Всё логично.
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29.04.2021 09:28 Ответить
Скока-скока км??? Двадцать? Ну, прорыли 20 км, допустим. Что далее? Суда с какой осадкой смогут подойти к прорытому до глубины 8,0 м каналу со стороны Азовского моря? Не знаешь? А ты глянь на карту, для начала.
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29.04.2021 09:28 Ответить
Хватит тролляка свою дупу рвать за паРашу. Иди помолись на икону своего Обнулённого.
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29.04.2021 09:44 Ответить
О, ещё одна тварь-провокатор! Так скажи мне, ты за то чтобы рыть канал?
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29.04.2021 09:45 Ответить
Смотрел проект Канал где то чуть больше 130 км из них 20 км суша занимает..
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29.04.2021 10:57 Ответить
Проект на кшалт розвороту Дніпра, дешевше побудувати гіперпул.
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29.04.2021 12:32 Ответить
вам там мало заплатили за северный поток? нужно доплатить и ***сь та Украина конём? Надоело уже слушать этих "озабоченцев"
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29.04.2021 09:28 Ответить
https://short.d3.ru/kto-obzyvaetsia-2145493/ Кто обзывается...

Росія має заплатити ціну за закриття Керченської протоки, - Гербст - Цензор.НЕТ 3061

https://news.rambler.ru/other/44964205-reshenie-putina-ili-verhushka-lesnoy-mafii-medvedeva/ Бывший юрист https://ria-rosbolt.medium.com/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%BB%D0%B8-4-%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0-f96a9af1bbe7 мафии , https://imrussia.org/en/politics/235 дослужившийся https://xn----7sbb1bhmfhfkaw4ne.xn--p1ai/%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82-%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD/ до звания военного https://dvornik-patriot.livejournal.com/434197.html преступника , https://www.kommersant.ru/doc/4793481 назвал кого-то другого политическим проходимцем. (Бурные аплодисменты, переходящие в пощечины).
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29.04.2021 09:38 Ответить
анальний дружок путятишны?
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01.07.2021 12:11 Ответить
клован зеленский такого указания в Омане от Патрушева не получаль
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29.04.2021 09:39 Ответить
"По его словам, чем решительнее будет реакция на российские провокации и агрессию, тем меньше вероятность новых провокаций в будущем."
_Именно! Но, на беду - для всего мира! - руководители Запада понимать сие просто отказываются!
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29.04.2021 09:42 Ответить
Хербст возмущён, а от Бубочки ни слова, нельзя злить Путлера перед встречей.
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29.04.2021 09:45 Ответить
И опять "бывшие" говорят то, что нужно... Ох, уж эта дипломатия...
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29.04.2021 09:51 Ответить
Если РФ в нарушение международных и морских законом закрывает пролив для прохода судов . То адекватным ответам таких действий стало бы закрытие Черноморских и Датских проливов. Превратив для РФ Балтийское и Черное море в закрытые лужи , на время их ограничительных действий в акватории Азовского и Черного морей и Керченского пролива. Одна угроза применения подобных санкций быстро бы отрезвила головы рашен неадекватов. А уж закрытие портов других стран для судов РФ это была бы просто дополнительная опция. Одно удивляет как подобное государство может быть членом ПАСЕ, ОБСЕ, и даже ООН.
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29.04.2021 09:56 Ответить
очень правильное решение!
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29.04.2021 10:24 Ответить
Россия за все должна платить. И много...
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29.04.2021 10:41 Ответить
А мені здається краще Гербсту промовчати, бо це ж провокація московії, так зелені мухи? Ще ДБР від "ДНР" порушить справу, низя, в нас перестать стріляйт і нічого поганого не казати про ворога, бо заборонять показувати кіно зеленомухінської кіностудії на московії.
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29.04.2021 10:47 Ответить
Держава, яка відверто зневажає міжнародне право, в тому числі міжнародне морське право, не має користуватися зручностями, які надають міжнародні угоди. Тому чорноморські протоки мають бути закриті для будь-яких суден РФ.
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29.04.2021 11:53 Ответить
Джон всё распинается да распинается, а на него Хербст ложат и ложат. Или кладут?
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29.04.2021 12:51 Ответить
Ай молодцы. Похоже наконец нашли управу на москальских орков, пропади они пропадом. Давить их надо по всем напрямкам.
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29.04.2021 12:52 Ответить
 
 