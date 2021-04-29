На Харьковщине открыли реконструированное приемное отделение в одной из районных больниц, - ОГА

В городе Дергачи на Харьковщине завершилась реконструкция приемного отделения центральной районной больницы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает спикер Харьковской ОГА Владислав Сакович.

До начала ремонта приемное отделение располагалось на площади 200 квадратных метров и имело только несколько неблагоустроенных кабинетов. В ходе реконструкции в рамках президентской программы "Большая стройка" площадь отделения была увеличена до 700 квадратных метров, а новые кабинеты были оснащены современным медицинским оборудованием.

"Мы получили современную малую операционную, комнаты с санузлами для комфортного пребывания пациентов. Учтены все современные требования для маломобильных и незрячих пациентов. Отремонтированы коридоры и кабинеты. Таких условий у нас раньше не было", - рассказала медицинский директор больницы Светлана Бережная.

В ходе реконструкции приемного отделения в распоряжении Дергачевской больницы появился современный компьютерный томограф на 32 среза. Кроме того был установлен новый аппарат для гастроскопии и колоноскопии. Подобной аппаратуры в Дергачевской больницы ранее не было, теперь же, отмечают медработники, у них появилась возможность оперативно проводить диагностику и оказывать квалифицированную помощь пациентам.

"Отныне мы имеем возможность обследовать полностью желудочно-кишечный тракт пациента. По техническому обеспечению отвечаем всем требованиям Национальной службы здоровья по программе раннего выявления онкопатологии желудочно-кишечного тракта", - сказала меддиректор больницы.

С учетом расширения помещения приемного отделения и оснащения его новым оборудованием теперь спектр услуг Дергачевской ЦРБ расширился более чем в 2 раза, за счет чего больница сможет заключать больше контрактов с Национальной службой здоровья.

Напомним, в 2021 году в Украине будет восстановлено и оснащено современным диагностическим оборудованием 177 приемных отделений. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

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