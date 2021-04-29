Госдеп США подтвердил готовность включиться в работу "Крымской платформы": С удовольствием ожидаем продолжения сотрудничества

Соединенные Штаты приветствуют и поддерживают мирную инициативу Украины "Крымская платформа" и готовы присоединиться к ней, чтобы достичь окончательной цели - прекращения российской оккупации Крымского полуострова.

Об этом сообщили в среду в офисе представителя Государственного департамента США в ответ на информационный запрос Укринформа, передает Цензор.НЕТ.

"США приветствуют новую инициативу Украины "Крымская платформа" и с удовольствием ожидают продолжения сотрудничества с Украиной, а также нашими союзниками и партнерами о прекращении российской оккупации Крымского полуострова и агрессии (РФ. - Ред.) на востоке Украины", - отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.

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Кроме того, в Госдепартаменте подчеркнули, что США "подтверждают свою поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, включая её территориальные воды".

Как сообщалось, "Крымская платформа" - это новый консультативный и координационный формат, инициированный Украины. Он имеет целью повышение эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма; ответы вызовам безопасности; усиление международного давления на Россию; предупреждения дальнейших нарушений прав человека; защиту жертв оккупационного режима; и в конце концов деоккупации Крыму. Украина активно предлагает другим присоединиться к этой международной инициативы.

Первый саммит международной "Крымской платформы" запланирован на 23 августа в Киеве. Сейчас идет подготовительная работа в этом направлении.