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Новости Агрессия России против Украины
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Госдеп США подтвердил готовность включиться в работу "Крымской платформы": С удовольствием ожидаем продолжения сотрудничества

Госдеп США подтвердил готовность включиться в работу

Соединенные Штаты приветствуют и поддерживают мирную инициативу Украины "Крымская платформа" и готовы присоединиться к ней, чтобы достичь окончательной цели - прекращения российской оккупации Крымского полуострова.

Об этом сообщили в среду в офисе представителя Государственного департамента США в ответ на информационный запрос Укринформа, передает Цензор.НЕТ.

"США приветствуют новую инициативу Украины "Крымская платформа" и с удовольствием ожидают продолжения сотрудничества с Украиной, а также нашими союзниками и партнерами о прекращении российской оккупации Крымского полуострова и агрессии (РФ. - Ред.) на востоке Украины", - отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.

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Кроме того, в Госдепартаменте подчеркнули, что США "подтверждают свою поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, включая её территориальные воды".

Как сообщалось, "Крымская платформа" - это новый консультативный и координационный формат, инициированный Украины. Он имеет целью повышение эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма; ответы вызовам безопасности; усиление международного давления на Россию; предупреждения дальнейших нарушений прав человека; защиту жертв оккупационного режима; и в конце концов деоккупации Крыму. Украина активно предлагает другим присоединиться к этой международной инициативы.

Первый саммит международной "Крымской платформы" запланирован на 23 августа в Киеве. Сейчас идет подготовительная работа в этом направлении.

Автор: 

Госдепартамент США (1818) США (26439) Крымская платформа (308)


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Танунах
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29.04.2021 10:48 Ответить
Обком дяди Сэма сам эту платформу и замутил
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30.04.2021 15:46 Ответить
 
 