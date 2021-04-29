"Думаю, что на следующей неделе Степанов еще будет министром здравоохранения", - "слуга народа" Корниенко

В повестке дня Верховной Рады отсутствует постановление об увольнении Максима Степанова с поста министра здравоохранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Есть политические настроения в парламенте, в определенных фракциях, группах, а есть регламент и процедура. На сегодняшний день нет инициированного внеочередного заседания в отношении рассмотрения постановления, под которое собирали подписи коллеги из партии "Голос", также нет этого пункта в повестке дня очередного заседания", - рассказал парламентарий.

По его словам, речь не идет о снятии Степанова, "потому что снять Рада может только по представлению премьер-министра".

"Это постановление – обращение к премьер-министру с предложением внести постановление о снятии министра. Думаю, что на следующей неделе Степанов еще будет министром здравоохранения", - отметил Корниенко.

Как сообщалось, фракция "Голос" собрала более 150 подписей за проведение внеочередного заседания парламента, на котором рассмотрят вопрос отставки министра здравоохранения Максима Степанова.

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