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"Думаю, что на следующей неделе Степанов еще будет министром здравоохранения", - "слуга народа" Корниенко

В повестке дня Верховной Рады отсутствует постановление об увольнении Максима Степанова с поста министра здравоохранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Есть политические настроения в парламенте, в определенных фракциях, группах, а есть регламент и процедура. На сегодняшний день нет инициированного внеочередного заседания в отношении рассмотрения постановления, под которое собирали подписи коллеги из партии "Голос", также нет этого пункта в повестке дня очередного заседания", - рассказал парламентарий.

По его словам, речь не идет о снятии Степанова, "потому что снять Рада может только по представлению премьер-министра".

"Это постановление – обращение к премьер-министру с предложением внести постановление о снятии министра. Думаю, что на следующей неделе Степанов еще будет министром здравоохранения", - отметил Корниенко.

Как сообщалось, фракция "Голос" собрала более 150 подписей за проведение внеочередного заседания парламента, на котором рассмотрят вопрос отставки министра здравоохранения Максима Степанова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада может рассмотреть вопрос отставки Степанова в середине мая, - Железняк

Автор: 

отставка (3150) увольнение (2674) Степанов Максим (2062) Корниенко Александр (658)


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И куртку на стол положит вместе с удостоверением министра?? Или все что нажил непосильным трудом ему останется???
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29.04.2021 09:36 Ответить
Наржались быстро.
Теперь "просто 3,14здят бабки".
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29.04.2021 09:37 Ответить
"Думаю, что на следующей неделе Степанов еще будет министром здравоохранения", - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 6223
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29.04.2021 09:37 Ответить
вот как от сердца отлегло, поживем еще неделю в безопасности.
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29.04.2021 09:38 Ответить
допоки президентом квартальний зевилупок-міністрами будуть стіпанови, а вченими-ківи.
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29.04.2021 09:39 Ответить
зеленский и корниенко жарят корабельную сосну покуривая айкосы
БАБАДА отпускает корниенко
бабада, бабада вторит зеленский
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29.04.2021 09:43 Ответить
СЛУГИНАРОДА - МРАЗИ
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29.04.2021 09:44 Ответить
Доктора смерть - на нары за умышленное убийство 40 тыс украинцев!
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29.04.2021 09:47 Ответить
 
 