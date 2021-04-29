Дробович о марше вышиванок в честь дивизии СС "Галичина": "Прославление войск СС - это недопустимо для европейской страны"

Прославление войск СС - это недопустимо для европейской страны и я уверен, что этого не поддерживает абсолютное большинство украинцев.

Об этом заявил глава Интститута нацпамяти Антон Дробович, передает Цензор.НЕТ.

"Не понимаю чем провинились вышиванки, которые используются во время маршей в честь нацистских военных подразделений. Уже бы шла эта маргинальная группа в галифе или в чем там ходили любители фюреров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В центре Киева прошел марш вышиванок в честь дивизии СС "Галичина". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Прославление войск СС - это недопустимо для европейской страны и я уверен, что этого не поддерживает абсолютное большинство украинцев. Историю надо изучать, открыто разбираться в сложных вопросах, например, почему вообще появлялись нацистские добровольческие подразделения, откуда брались все эти корпуса, дивизии, легионы и батальоны (венгерские, французские, российские, белорусские, украинские, итальянские, латвийские, эстонские, албанские ...), чего хотели люди, которые там служили? Через ответы на такие вопросы можно лучше понять причины и ход Второй мировой войны, вникнуть в суть нацистских и коммунистических преступлений, вообще политики тоталитарных государств.

Очевидно черно-белыми упрощениями, маршами, популистскими лозунгами и сомнительными кричалками к построению сильной и ответственной политической нации, не приблизиться", - заявил Дробович.





Напомним, вчера в центре Киева прошел марш вышиванок в честь дивизии СС "Галичина".