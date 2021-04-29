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Дробович о марше вышиванок в честь дивизии СС "Галичина": "Прославление войск СС - это недопустимо для европейской страны"

Дробович о марше вышиванок в честь дивизии СС

Прославление войск СС - это недопустимо для европейской страны и я уверен, что этого не поддерживает абсолютное большинство украинцев.

Об этом заявил глава Интститута нацпамяти Антон Дробович, передает Цензор.НЕТ.

"Не понимаю чем провинились вышиванки, которые используются во время маршей в честь нацистских военных подразделений. Уже бы шла эта маргинальная группа в галифе или в чем там ходили любители фюреров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В центре Киева прошел марш вышиванок в честь дивизии СС "Галичина". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Прославление войск СС - это недопустимо для европейской страны и я уверен, что этого не поддерживает абсолютное большинство украинцев. Историю надо изучать, открыто разбираться в сложных вопросах, например, почему вообще появлялись нацистские добровольческие подразделения, откуда брались все эти корпуса, дивизии, легионы и батальоны (венгерские, французские, российские, белорусские, украинские, итальянские, латвийские, эстонские, албанские ...), чего хотели люди, которые там служили? Через ответы на такие вопросы можно лучше понять причины и ход Второй мировой войны, вникнуть в суть нацистских и коммунистических преступлений, вообще политики тоталитарных государств.

Очевидно черно-белыми упрощениями, маршами, популистскими лозунгами и сомнительными кричалками к построению сильной и ответственной политической нации, не приблизиться", - заявил Дробович.

Дробович о марше вышиванок в честь дивизии СС Галичина: Прославление войск СС - это недопустимо для европейской страны 01
Дробович о марше вышиванок в честь дивизии СС Галичина: Прославление войск СС - это недопустимо для европейской страны 02

Напомним, вчера в центре Киева прошел марш вышиванок в честь дивизии СС "Галичина".

Автор: 

вышиванка (116) Институт нацпамяти (305) марш (632) СС Галичина (56) Дробович Антон (84)


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Топ комментарии
+36
Вот марш в честь дивизии НКВД - это совсем другое дело!
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29.04.2021 09:48
+34
доказів військових злочинів з боку бійців цього підрозділу не знайдено. тому роздуми про "галіфе" і "любителів фюрера" товариш може засунути собі в дупу.
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29.04.2021 09:52
+17
Это у тебя до сих пор единая страна. У Украинцев, которые отстаивали независимость, никогда никакого СССР не было, запомни, кацап!
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29.04.2021 10:41
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не нужно тут манипулировать понятием "цивилизованное общество, осуждающее ..." ибо московский путинский КГБешный ватный рейх на словах тоже типа "осуждает" агрессию нацистов, но при этом путинский КГБешный ватный рейх ведет себя точно так же, как и наци, а не как "цивилизованное общество"... Путинские рашисты-нацисты теперь называют себя "антифашистами" и для совкодрочеров это нормально, у них банально не хватает мозгов чтобы заметить подмену...
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29.04.2021 21:10 Ответить
А при чём тут Расия к цивилизованному обществу?
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30.04.2021 09:27 Ответить
Коли вже буде давно назріле рішення, що всі поплічники кацапського комуно-фашистського режиму, особливо кацапського походження, є військовими злочинцями і мають піти у небуття з ліквідацією будь-яких згадок (пам'ятники, музеї...) ? Рішення про ідентичність кацапського комуно-фашистського і німецького нацистського давно прийняте на всіх світових рівнях і ні у кого жодних питань не визиває. Продовжуйте і доводьте рішення до логічного завершення
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29.04.2021 18:16 Ответить
Если на нюрнбергский процессе эта дивизия не вспоминалася,можно недовольных вех посылать в жопу
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29.04.2021 20:02 Ответить
Бандеровцы считали фашистских прихлебаев врагами.
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30.04.2021 05:40 Ответить
всё правильно он заявил.
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30.04.2021 05:47 Ответить
Якщо ми хочемо бути частиною цивілізованого світу, то не повинні мати нічого спільного з нацистами. Очевидно, що співпраця частини націоналістів (мельниківців) з нацистами була помилкою, за яку вони заплатили своєю кров'ю. Не потрібно повторювати ці помилки і лити воду на млин московської пропаганди.
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30.04.2021 16:01 Ответить
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