Члены группировки, намеревавшиеся отравить военнослужащих хлором, работали на куратора из "МГБ ЛНР" и передавали разведданные о ВСУ на Луганщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контрразведчики СБУ пресекли деятельность вражеской агентурной сети. В группировку входили граждане Украины, которые выполняли задания контролируемого российскими спецслужбами так называемого "МГБ ЛНР" в районе проведения Операции объединенных сил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что вражеские агенты за денежное вознаграждение собирали и передавали своим кураторам разведывательную информацию о расположении, передислокации, количестве личного состава, вооружения и военной техники подразделений ВС Украины.

"В ходе досудебного расследования установлено, что члены сети также готовили террористический акт в месте дислокации одного из подразделений Вооруженных Сил Украины на территории Луганской области путем отравления военнослужащих химическим веществом. По результатам проведения обысков по месту жительства членов агентурной сети были выявлены и изъяты вещественные доказательства преступной деятельности - средства конспиративной связи, топографические карты и схемы местности с обозначенными объектами для разведывательных действий, материалы переписки между членами сети и сотрудником так называемого "МГБ ЛНР", - следует из сообщения.

Читайте также: Два тайника террористов обнаружены на Луганщине. Среди изъятого - 18 артиллерийских снарядов, - СБУ. ФОТОрепортаж















Члены агентурной сети задержаны согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Они уведомлены о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Сотрудник так называемого "МГБ ЛНР" заочно уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) УК Украины.

В настоящее время продолжаются неотложные оперативные и следственные действия.

Ранее Цензор.НЕТ писал о том, что пресечена попытка распыления хлора в месте дислокации ВСУ на Луганщине.