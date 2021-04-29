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Новости Агрессия России против Украины
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Члены группировки, намеревавшиеся отравить военнослужащих хлором, работали на куратора из "МГБ ЛНР" и передавали разведданные о ВСУ на Луганщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Члены группировки, намеревавшиеся отравить военнослужащих хлором, работали на куратора из

Контрразведчики СБУ пресекли деятельность вражеской агентурной сети. В группировку входили граждане Украины, которые выполняли задания контролируемого российскими спецслужбами так называемого "МГБ ЛНР" в районе проведения Операции объединенных сил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что вражеские агенты за денежное вознаграждение собирали и передавали своим кураторам разведывательную информацию о расположении, передислокации, количестве личного состава, вооружения и военной техники подразделений ВС Украины.

"В ходе досудебного расследования установлено, что члены сети также готовили террористический акт в месте дислокации одного из подразделений Вооруженных Сил Украины на территории Луганской области путем отравления военнослужащих химическим веществом. По результатам проведения обысков по месту жительства членов агентурной сети были выявлены и изъяты вещественные доказательства преступной деятельности - средства конспиративной связи, топографические карты и схемы местности с обозначенными объектами для разведывательных действий, материалы переписки между членами сети и сотрудником так называемого "МГБ ЛНР", - следует из сообщения.

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Члены группировки, намеревавшиеся отравить военнослужащих хлором, работали на куратора из МГБ ЛНР и передавали разведданные о ВСУ на Луганщине, - СБУ 01
Члены группировки, намеревавшиеся отравить военнослужащих хлором, работали на куратора из МГБ ЛНР и передавали разведданные о ВСУ на Луганщине, - СБУ 02
Члены группировки, намеревавшиеся отравить военнослужащих хлором, работали на куратора из МГБ ЛНР и передавали разведданные о ВСУ на Луганщине, - СБУ 03
Члены группировки, намеревавшиеся отравить военнослужащих хлором, работали на куратора из МГБ ЛНР и передавали разведданные о ВСУ на Луганщине, - СБУ 04
Члены группировки, намеревавшиеся отравить военнослужащих хлором, работали на куратора из МГБ ЛНР и передавали разведданные о ВСУ на Луганщине, - СБУ 05
Члены группировки, намеревавшиеся отравить военнослужащих хлором, работали на куратора из МГБ ЛНР и передавали разведданные о ВСУ на Луганщине, - СБУ 06
Члены группировки, намеревавшиеся отравить военнослужащих хлором, работали на куратора из МГБ ЛНР и передавали разведданные о ВСУ на Луганщине, - СБУ 07

Члены агентурной сети задержаны согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Они уведомлены о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Сотрудник так называемого "МГБ ЛНР" заочно уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) УК Украины.

В настоящее время продолжаются неотложные оперативные и следственные действия.

Ранее Цензор.НЕТ писал о том, что пресечена попытка распыления хлора в месте дислокации ВСУ на Луганщине. 

Автор: 

СБУ (19861) теракт (2298) терроризм (18689) операция Объединенных сил (6766) Луганская область (6494)


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Топ комментарии
+5
а вы еще все границы с оккупантом откройте, не только КПП. Идиоты кто придумал пропуск "ваших людей" с оккупированной территории. Не можете контролировать закройте.
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29.04.2021 09:55
+4
а ти не здогадуєшся хто це придумав? він кожного дня відосики знімає....
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29.04.2021 09:57
+2
Московских серебряников не хватает на нормальные телефоны . Своих холуев путинфюрер держит в черном теле .
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29.04.2021 09:55
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а вы еще все границы с оккупантом откройте, не только КПП. Идиоты кто придумал пропуск "ваших людей" с оккупированной территории. Не можете контролировать закройте.
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29.04.2021 09:55 Ответить
а ти не здогадуєшся хто це придумав? він кожного дня відосики знімає....
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29.04.2021 09:57 Ответить
при чем пропуск пенсов до агентуры в тылу? какая связь между ними? ты идиот?
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29.04.2021 10:04 Ответить
Пенсионеры заниматься вербовкой.
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29.04.2021 10:07 Ответить
какие пенсы? там кто хочет под пенсами пройдет. Не отмазывай их. Там пенсы тоже рыло в пуху.
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29.04.2021 10:08 Ответить
Московских серебряников не хватает на нормальные телефоны . Своих холуев путинфюрер держит в черном теле .
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29.04.2021 09:55 Ответить
как раз на войне самое надежное средство связи - КНОПОЧНЫЕ телефоны.
Все не угомонишься, тролятина, с нескольких аккаунтов Алеша строчит.
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29.04.2021 10:05 Ответить
Пополнение обменного фонда , но только ***** по хер , раз Осел не хочет обменивать черед Мертветчука , то обменов не будет вообще.
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29.04.2021 10:01 Ответить
скорее всего это постановка для отвлечения лохов от дерибана Зеленского и
получения новых погон
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29.04.2021 10:01 Ответить
Новичка-не хватает?Хлором,в первую мировую травили..
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29.04.2021 10:14 Ответить
Це мабуть повстанці, як їх називав один Найвелічайший мужичила?
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29.04.2021 10:59 Ответить
..и шото абсолютно никакого внимания СБУ не обращает на агентурную сеть и многочисленных кураторов орудующих на Печерских Пагорбах и в офисах коломойских-ахметовых-пинчуков-фирташей..
за продажную ЦВК и Аксёнова доблестной баклановской СБУ отдельный "привет"
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29.04.2021 11:49 Ответить
Такое гавно надо топить.
В бочке с говном!
И отправлять в запоребье с надписью "Это ваше"...
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29.04.2021 12:49 Ответить
собрать все ето сепарское кодло и отравить хлором, чтоб последней мыслью у них было что травить людей нехорошо!
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29.04.2021 13:53 Ответить
 
 