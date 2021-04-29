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За назначение Галущенко министром энергетики соберется около 245 голосов нардепов, - "слуга народа" Арахамия

За назначение Галущенко министром энергетики соберется около 245 голосов нардепов, -

Лидер фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия считает, что за назначение Германа Галущенко министром энергетики соберется около 245 голосов народны депутатов, при минимально необходимых 226.

Об этом он рассказал журналистам перед началом заседания Верховной Рады, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам Арахамии, сейчас проходят встречи Галущенко с фракцией ОПЗЖ, группами "Доверие" и "За майбутнє", а фракция СН уже согласовала его кандидатуру.

Нардеп признался, что поддерживает назначение Галущенко министром энергетики.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Профильный комитет Рады поддержал назначение Галущенко министром энергетики

Говоря о том, чем отличаются программы предыдущего кандидата на пост министра энергетики Юрия Витренко и нынешнего Германа Галущенко, он посоветовал послушать выступление Галущенко с трибуны Рады перед голосованием за его назначение.

"А вообще Витренко имеет опыт в сфере нефтегаза, а сейчас наибольшая проблема в энергетике именно в энергетической сфере, а здесь Галущенко как раз специалист. Он понимает все системные проблемы, которые тут есть", - добавил Арахамия.

Автор: 

ВР (29228) Кабмин (14025) назначение (2167) Минэнергоугля (543) Арахамия Давид (988) Галущенко Герман (257)


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Топ комментарии
+3
СЛУГИНАРОДА - МРАЗИ
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29.04.2021 10:02
+1
По словам Арахамии, сейчас проходят встречи Галущенко с фракцией ОПЗЖ, группами "Доверие" и "За майбутнє", а фракция СН уже согласовала его кандидатуру.
Джерело: https://censor.net/ru/n3262726

Нова коаліція
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29.04.2021 10:03
+1
Укренерго за головування цього галущенко понесла величезні збитки за зеленої влади. Як можна такого "управлінця" призначати на посаду міністра енергетики???
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29.04.2021 10:11
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СЛУГИНАРОДА - МРАЗИ
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29.04.2021 10:02 Ответить
По словам Арахамии, сейчас проходят встречи Галущенко с фракцией ОПЗЖ, группами "Доверие" и "За майбутнє", а фракция СН уже согласовала его кандидатуру.
Джерело: https://censor.net/ru/n3262726

Нова коаліція
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29.04.2021 10:03 Ответить
Укренерго за головування цього галущенко понесла величезні збитки за зеленої влади. Як можна такого "управлінця" призначати на посаду міністра енергетики???
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29.04.2021 10:11 Ответить
https://biz.liga.net/ekonomika/tek/interview/o-konflikte-s-buslavets-torgovle-vozduhom-i-atomnom-renessanse-intervyu-glavy-energoatoma В интервью http://www.liga.net/ LIGA.net и.о. президента Энергоатома Петр Котин рассказал, почему компания увязла в убытках, как Энергоатом дважды "кинули" в этому году и в чем причина конфликта между менеджментом атомного гиганта и бывшей и.о. министра энергетики https://file.liga.net/persons/buslavets-olga Ольгой Буславец .

"Энергоатом убыточен лишь на бумаге". Интервью с главным атомщиком Украины Петром Котиным
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- Вице-президенты Энергоатома - Герман Галущенко и Якоб Хартмут. Это ваши кандидатуры или вам их предложили в Офисе президента?
- Нет. С Германом Валерьевичем мы давно знакомы. Он и до этого работал в Энергоатоме. Якоба я знаю чуть меньше. Это были мои кандидатуры.
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29.04.2021 10:23 Ответить
залежність вд электрики агрессора це також справа його рук "під керівництвом Галущенка( Останім часом Галущенко офіційно був віце-президентом "Енергоатому", однак, по-суті, він керував "атомкою". Керівника Петра Котіна навіть в очі називали маріонеткою) Енергоатом геть збіднів, вперше став збитковим. Вперше зимою він не зміг витягнути енергобаланс. Україна перейшла на імпорт великих обсягів енергії з країни агресора, а також Білорусі. При чому не просто з Білорусі, ми купували енергію нової Білоруської АЕС (станції збудованої Росатомом). Допомогли запустити Кремлю цей проект атомної експансії. Адже станція була збудована РФ в Білорусії за рекордні 10 млрд доларів, які дав Лукашенку Путін для енергетичної гегемонії в балтійському регіоні."
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29.04.2021 10:25 Ответить
з історії "партнерства" Порошенко-Ахмєтов..
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колишню и.о. министра энергетики Буславец https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2020/04/17/659497/ принято считать креатурой группы ДТЭК олигарха Рината Ахметова.

... Буславец, работая в Минэнерго, имела отношение к узакониванию https://www.pravda.com.ua/articles/2016/04/28/7107016/ скандальной формулы "Роттердам+" и https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/03/28/7245547/ добивалась льгот для ахметовского "ДТЭК Востокэнерго".

ама Буславец в описании своих отношений с ДТЭК традиционно категорична.

"Я никогда не была и не являюсь ассоциированной ни с ДТЭК, ни с любой другой компанией. Независимо от того, как сложится дальше жизнь, одним из критериев моей работы всегда будет равноудаленность от всех", - говорит она.

На практике с равноудаленностью у министра сложнее. Почти сразу после ее назначения в жизнь стали воплощаться https://biz.censor.net/resonance/3189743/pochemu_v_ukraine_proizoshel_energeticheskiyi_krizis, https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2020/05/21/660762/ так и не очень "дорожные карты" ДТЭК по "выходу из энергетического кризиса", реализации которых долгое время безрезультатно добивались менеджеры Ахметова.
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29.04.2021 10:29 Ответить
«Про Галущенка мало що відомо, але, найімовірніше, його призначать. По-перше, його дуже підтримує Офіс президента. По-друге, усі неймовірно втомилися від неадекватності Юрія Вітренка, який за час виконання обов'язків міністра енергетики встиг перебігти від Ігоря Коломойського до Ріната Ахметова, а потім кинути й останнього», - сказав співрозмовник видання Legalhub.
Водночас, за словами народної депутатки Ірини Верещук, у «Слузі народу» дійсно розраховують на позитивне рішення комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг щодо можливого призначення Галущенка.
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29.04.2021 10:15 Ответить
Хто такий Герман Галущенко
Герман Галущенко закінчив із відзнакою Львівський державний університет за спеціальністю «Правознавство» в 1995 році. Крім того, у нього є диплом магістра міжнародного менеджменту Української академії зовнішньої торгівлі за фахом «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».
Працював у прокуратурі, Міністерстві закордонних справ, був заступником начальника департаменту Секретаріату (Адміністрації) президента, у 2013-2014 роках обіймав посаду виконавчого директора з правового забезпечення «Енергоатому». Там у травні 2020 року став віцепрезидентом НАЕК.
З 2012 року викладає міжнародне приватне право в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Доцент кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка. Має почесне звання «Заслужений юрист України», нагороджений орденом Данила Галицького.
За словами джерела LegalHub, Галущенко наближений до помічника президента Сергія Шефіра. «Спочатку його запропонував ексглава «Енергоатому» Андрій Деркач. Але зараз його діяльність курує Шефір. Галущенко не перебуває у відносинах з Ігорем Коломойським і Рінатом Ахметовим, але чудово ладнає з оточенням президента Володимира Зеленського.
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29.04.2021 10:16 Ответить
- а сейчас наибольшая проблема в энергетике именно в энергетической сфере, а здесь Галущенко как раз специалист. Он понимает все системные проблемы, которые тут есть", - добавил Арахамия.

шо тут можна добавити, якщо дуууже спеццціаліст значить бардак в енергосфері продовжуватиметься і надалі. отже ж козли смердючі.
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29.04.2021 10:18 Ответить
Повертаються всі схеми та схемщіки януковіча...
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29.04.2021 10:21 Ответить
соратника деркача, открытого агента рахостана, ставить министром?
легко!
для зе-власти такой маразм в порядке вещей. это все равно что кива ученый.
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29.04.2021 10:26 Ответить
За призначення Галущенка міністром енергетики збереться приблизно 245 голосів нардепів, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 5117
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29.04.2021 10:36 Ответить
Для того зє деПутани й отримують щомісячно конверти, щоби голосувати за проекти олігархів...
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29.04.2021 10:39 Ответить
 
 