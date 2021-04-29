За назначение Галущенко министром энергетики соберется около 245 голосов нардепов, - "слуга народа" Арахамия

Лидер фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия считает, что за назначение Германа Галущенко министром энергетики соберется около 245 голосов народны депутатов, при минимально необходимых 226.

Об этом он рассказал журналистам перед началом заседания Верховной Рады, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам Арахамии, сейчас проходят встречи Галущенко с фракцией ОПЗЖ, группами "Доверие" и "За майбутнє", а фракция СН уже согласовала его кандидатуру.

Нардеп признался, что поддерживает назначение Галущенко министром энергетики.

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Говоря о том, чем отличаются программы предыдущего кандидата на пост министра энергетики Юрия Витренко и нынешнего Германа Галущенко, он посоветовал послушать выступление Галущенко с трибуны Рады перед голосованием за его назначение.

"А вообще Витренко имеет опыт в сфере нефтегаза, а сейчас наибольшая проблема в энергетике именно в энергетической сфере, а здесь Галущенко как раз специалист. Он понимает все системные проблемы, которые тут есть", - добавил Арахамия.