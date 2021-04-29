За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 30 человек, выздоровели - 784, выявили 940 новых случаев, - Кличко. КАРТА

За сутки в Киеве зафиксировали 940 новых случаев заболевания COVID-19 (всего 194630).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Так, заболели 548 женщин в возрасте от 18 до 92 лет, 355 мужчин в возрасте от 18 до 94 лет, 22 девочки от 25 дней до 17 лет и 15 мальчиков от 7 месяцев до 17 лет.

За сутки зарегистрированы 30 летальных случаев от вируса (всего 4567)

Кроме того, были госпитализированы 86 пациентов с подвержденным коронавирусом и 255 с подозрением на COVID-19 и пневмониями

Также Кличко сообщил, что 784 жителя Киева преодолели коронавирус (всего 122831).

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Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (180), Соломенском (154) и Шевченковском (142) районах.