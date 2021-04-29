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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 30 человек, выздоровели - 784, выявили 940 новых случаев, - Кличко. КАРТА

За сутки в Киеве зафиксировали 940 новых случаев заболевания COVID-19 (всего 194630).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Так, заболели 548 женщин в возрасте от 18 до 92 лет, 355 мужчин в возрасте от 18 до 94 лет, 22 девочки от 25 дней до 17 лет и 15 мальчиков от 7 месяцев до 17 лет.

За сутки зарегистрированы 30 летальных случаев от вируса (всего 4567)

Кроме того, были госпитализированы 86 пациентов с подвержденным коронавирусом и 255 с подозрением на COVID-19 и пневмониями

Также Кличко сообщил, что 784 жителя Киева преодолели коронавирус (всего 122831).

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Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (180), Соломенском (154) и Шевченковском (142)  районах.

За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 30 человек, выздоровели - 784, выявили 940 новых случаев, - Кличко 01

карантин (16729) Киев (25483) Кличко Виталий (4636) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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За рік "пандемії" в Києві від серцево-судинних хвороб і онкологій померло 150 тисяч українців. Але про ці смерті від Кличка ви не почуєте, бо вони легкі і приємні, не трагічні для родичів. І взагалі ці хвороби не заразні. Так що плювати.
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29.04.2021 10:22 Ответить
О, перекличка росіян під українськими новинами зранку. Це московська нація вимре від триперу.
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29.04.2021 10:41 Ответить
Педофил твой путяра. Трипер пойди проверь.
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29.04.2021 11:06 Ответить
На біса відкривають школи? Замала статистика?
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29.04.2021 10:40 Ответить
може, для того, щоб діти не були дебілами?
і до чого тут статистика? немає жодних підтверджених наукою даних, що діти є головними переносчиками "сарс-ков-2", їх вплив на епід. ситуацію нікчемний
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29.04.2021 10:44 Ответить
Давайте вы в своей Москве будете решать, кто вам нужнее: живые дебилы или мертвые умные. Украинские дети не боятся компьютера.
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29.04.2021 11:07 Ответить
Та не треба так настирливо приписувати іншим власні недоліки. Я розумію, що ти ще й некрофіл до того ж, але повір, більшість населення Землі твоїх смаків не поділяє.
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29.04.2021 11:21 Ответить
Ну то ти ж мені приписуєш з першого свого коментаря. Чому мені не можна?
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29.04.2021 11:30 Ответить
Антипка вже не справляється, то тебе відправили на допомогу?
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29.04.2021 11:30 Ответить
 
 