"Слуга народа" Арахамия об увольнении Коболева: Я знал об этом, но не думал, что это решение будет так быстро имплементировано
Лидер фракции СН Давид Арахамия заранее знал, что планируется смена главы НАК "Нафтогаз".
Об этом он рассказал журналистам перед началом заседания Верховной Рады, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"Я вам об этом говорил, но я не знал, что это решение будет так быстро имплементировано", - сказал нардеп.
Говоря о работе Андрея Коболева на посту главы "Нафтогаза", Арахамия отметил: "Мне тяжело оценивать. Я не специалист в нефтегазовой индустрии. Нужно, чтобы эксперты давали оценку. Я уверен, что сейчас на телеканалах будет очень активная дискуссия относительно работу "Нафтогаза".
Напомним, ранее сообщалось, что Коболева уволили с должности главы "Нафтогаза".
Сам Коболев заявил, что никаких заявлений об увольнении не писал.
Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза", а замглавы Минэнерго Бойко - врио министра энергетики.
Профильный комитет Рады поддержал назначение Галущенко министром энергетики. Назначение Галущенко будет рассматриваться на сегодняшнем заседании парламента.
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У меня ощущение , что если нет обсеров по самые уши хоть несколько дней у них начинается ломка. Интересно они хоть понимают , что ведут страну к голодным бунтам.