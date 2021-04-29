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Новости ДТП
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Под Харьковом столкнулись два ВАЗа: пострадали семь человек, в том числе двое несовершеннолетних, - полиция. ФОТОрепортаж

Возле села Хролы под Харьковом произошло ДТП с участием двух автомобилей ВАЗ, в результате которого пострадали семь человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Харьковской области, авария произошла 28 апреля около 14:40 неподалеку с. Хролы Харьковского района.

Предварительно установлено, что 18-летний водитель автомобиля ВАЗ "21011" не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем "ВАЗ 21099" под управлением 64-летнего водителя.

В результате ДТП травмы получили водитель ВАЗ "21011" и трое его пассажиров 16, 17 и 18 лет, а также водитель "ВАЗ 21099" и его пассажиры - две 34-летние женщины.

Под Харьковом столкнулись два ВАЗа: пострадали семь человек, в том числе двое несовершеннолетних, - полиция 01

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

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Под Харьковом столкнулись два ВАЗа: пострадали семь человек, в том числе двое несовершеннолетних, - полиция 02
Под Харьковом столкнулись два ВАЗа: пострадали семь человек, в том числе двое несовершеннолетних, - полиция 03
Фото: Нацполиция

ДТП (7671) Харьковщина (5577)


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Ну как же не написать про столкновение ДВУХ ВАЗов!
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29.04.2021 10:33 Ответить
Художник Пежов - "Разбитые ВАЗы"
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29.04.2021 10:44 Ответить
Минус 2 таза...
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29.04.2021 10:34 Ответить
Дорога там вообще никакая на протяжении километров трёх
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29.04.2021 11:01 Ответить
Похоже на то. Заметно что скорость была небольшая, как после лобового столкновения эти тазы довольно бодро выглядят. Было бы там хотя бы 60 км/ч - вырезали бы трупов из смятых жестянок.
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29.04.2021 11:15 Ответить
Там и 40 - много. Объезжали ямы, да не поняли друг друга
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29.04.2021 11:20 Ответить
Там в сутки проезжает 2 машины,однако не разминулись.Молодых надо проверить на алкоголь и наркотики.Многие сельские автомобилисты боятся выезжать в крупные города,ибо теряются в наглых потоках.Обучение в Украине примитивно и дорого,к сожалению.
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29.04.2021 11:58 Ответить
 
 