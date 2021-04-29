Под Харьковом столкнулись два ВАЗа: пострадали семь человек, в том числе двое несовершеннолетних, - полиция. ФОТОрепортаж

Возле села Хролы под Харьковом произошло ДТП с участием двух автомобилей ВАЗ, в результате которого пострадали семь человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Харьковской области, авария произошла 28 апреля около 14:40 неподалеку с. Хролы Харьковского района.

Предварительно установлено, что 18-летний водитель автомобиля ВАЗ "21011" не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем "ВАЗ 21099" под управлением 64-летнего водителя.

В результате ДТП травмы получили водитель ВАЗ "21011" и трое его пассажиров 16, 17 и 18 лет, а также водитель "ВАЗ 21099" и его пассажиры - две 34-летние женщины.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

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Фото: Нацполиция