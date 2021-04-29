Принятие изменений в Земельный кодекс является критическим шагом на пути к открытому и прозрачному рынку сельхозземли, - посольство США

Закон будет способствовать децентрализации и устранять возможности для коррупции.

Об этом в Twitter сообщает посольство США в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"Принятие законопроекта № 2194 является критическим шагом на пути к открытому и прозрачному рынку с/х земли. После его принятия, закон будет способствовать децентрализации и устранять возможности для коррупции. Проекты законов № 2195, № 3205 - важные шаги, которые еще ожидают решения ВР", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее парламент принял закон о внесении изменений в Земельный кодекс и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений.

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