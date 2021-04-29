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Новости Земельная реформа
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Принятие изменений в Земельный кодекс является критическим шагом на пути к открытому и прозрачному рынку сельхозземли, - посольство США

Принятие изменений в Земельный кодекс является критическим шагом на пути к открытому и прозрачному рынку сельхозземли, - посольство США

Закон будет способствовать децентрализации и устранять возможности для коррупции.

Об этом в Twitter сообщает посольство США в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"Принятие законопроекта № 2194 является критическим шагом на пути к открытому и прозрачному рынку с/х земли. После его принятия, закон будет способствовать децентрализации и устранять возможности для коррупции. Проекты законов № 2195, № 3205 - важные шаги, которые еще ожидают решения ВР", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее парламент принял закон о внесении изменений в Земельный кодекс и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений.

Читайте: Госдеп США подтвердил готовность включиться в работу "Крымской платформы": С удовольствием ожидаем продолжения сотрудничества

Автор: 

посольство (1079) США (26439)


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Топ комментарии
+5
одним сотни тысяч га другие - в Польшу, желательно без возврата,
корешам зеленского нужны земля и не нужны голодные лохобаны,
что птддерживает посоььство США ? Дерибан и кидалово ?
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29.04.2021 10:30
+3
Нічого відкритого і прозорого у нас не було і не буде. Не ту країну назвали Гондурасом.
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29.04.2021 10:30
+2
_Посольство США - дура! Не будет ничего прозрачного и открытого в стране, которой распоряжаются бандиты олигархи. Открытым будет (и есть) грабёж народа.
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29.04.2021 10:30
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Нічого відкритого і прозорого у нас не було і не буде. Не ту країну назвали Гондурасом.
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29.04.2021 10:30 Ответить
одним сотни тысяч га другие - в Польшу, желательно без возврата,
корешам зеленского нужны земля и не нужны голодные лохобаны,
что птддерживает посоььство США ? Дерибан и кидалово ?
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29.04.2021 10:30 Ответить
Крававая НАТА - она такая!
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29.04.2021 10:36 Ответить
подробнее, чем вам НАТО не угодило ?
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29.04.2021 10:40 Ответить
вот рашка например украинскую землю отобрала без согласия Украины-а сша нам не враги-
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29.04.2021 10:58 Ответить
вы обманщик, отобрала с согласия таких же негодяев, которые пиинимают законы о земельном дерибане, сбу, судьи, прокуроры, мусора, депутаты срадостно встречали
оккупантов, подогревая шахтёрскую пьянь , которая выползла, с мусорскоот одобрения,
еа улицы требовать российских пенсий и ништяков, теперь эти же, практически, мусора
принимают законы о дерибане, только теперь они поняли, что кремляди их бортуют,
и имитируют гос.деятельносьь, а посольство США вынужденно поддерживает бандитов ...
США "нам" не враги, нт мы сами голосуем за русский мир и клованов с ермаками ...
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29.04.2021 11:23 Ответить
Ласкаво запрошуємо на ринок Українських чорноземів.

Принятие изменений в Земельный кодекс является критическим шагом на пути к открытому и прозрачному рынку сельхозземли, - посольство США - Цензор.НЕТ 9546
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29.04.2021 10:30 Ответить
_Посольство США - дура! Не будет ничего прозрачного и открытого в стране, которой распоряжаются бандиты олигархи. Открытым будет (и есть) грабёж народа.
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29.04.2021 10:30 Ответить
нет никаких США больше, это вывеска для корпораций Монсанто и т.п. которые и заберут украинскую землю в свою собственность .
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29.04.2021 10:32 Ответить
Какие Монсанто. Нефтяники разберут.
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29.04.2021 10:38 Ответить
Без референдума продажа земли невозможна. Я готов защищать землю с оружием в руках.
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29.04.2021 10:35 Ответить
ЧЬЮ, Сержык, землю?
Твою или мою?
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29.04.2021 10:37 Ответить
Вставай с дивана странаагромная Принятие изменений в Земельный кодекс является критическим шагом на пути к открытому и прозрачному рынку сельхозземли, - посольство США - Цензор.НЕТ 3725
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29.04.2021 10:39 Ответить
та ладно, мусора из КОРДА ждут свистка от бандитов,
не думаю, что ваш дробовик их остановит
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29.04.2021 10:39 Ответить
чего собрался воевать? много ее у тебя?
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29.04.2021 10:40 Ответить
да что вы ,млять прицепились?
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29.04.2021 10:39 Ответить
Если вы, придурки, собираетесь выбрать в свои поселковые советы всякую сволочь, которая прихватит себе земли вашего местного самоуправления, то кто ж вам виноват?
Агрисивные США?
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29.04.2021 10:39 Ответить
США не виноваты, но они поддерживают бандитов, другой власти, увы, в Украине нет ...
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29.04.2021 10:43 Ответить
Ухвалення змін до Земельного кодексу є критичним кроком на шляху до відкритого і прозорого ринку сільгоспземлі, - посольство США - Цензор.НЕТ 3177
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29.04.2021 11:08 Ответить
у бандитов есть хорошо вооружённые откормленные наёмники,
суд Линча это ни о чём
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29.04.2021 11:24 Ответить
мрази:
Ухвалення змін до Земельного кодексу є критичним кроком на шляху до відкритого і прозорого ринку сільгоспземлі, - посольство США - Цензор.НЕТ 6250
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29.04.2021 11:35 Ответить
наёмники мразей:
Ухвалення змін до Земельного кодексу є критичним кроком на шляху до відкритого і прозорого ринку сільгоспземлі, - посольство США - Цензор.НЕТ 9586
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29.04.2021 11:36 Ответить
Запрошуємо іноземних "інвесторів".

Принятие изменений в Земельный кодекс является критическим шагом на пути к открытому и прозрачному рынку сельхозземли, - посольство США - Цензор.НЕТ 2664
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29.04.2021 10:41 Ответить
Вот и верь в мировой порядок если даже посол ив теме и в доле. Дело утопающих дело рук самих утопающих.ВСЕ НА РЕФЕРЕНДУМ! Внукам когда спросят, а где наша страна пращурив, будет хоть что то ответить.
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29.04.2021 10:41 Ответить
Прийняття змін до законів про землю у справжньої української Ради повинно виглядати так. Зробити аудит виділення землі за роки Незалежності України. Повернути отриману коррупційним шляхом землю до держави. Зробити надання земельних ділянок в межах норм статті 121 Земельного кодексу, безвідмовне, обов'язкове, лише за клопотанням громадянина України. Тоді українські громадяни стануть справжніми власниками своєї землі, і нехай здають в оренду, господарюють самі, будуються, саджають сади, або продають.
Зараз коррупціонери захапали тисячі гектарів державної землі безкоштовно.
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29.04.2021 10:45 Ответить
Українська земля - наша ненька-годувальниця. Не віддамо її проклятим іноземним баригам. Земля повинна належати тільки щирим українцям, таким як Ігор Валерійович або Рінат Леонідович.
Тому скажемо наше велике НІ земельному ринку. Нехай земля залишається в держвласності, аж поки щирі українці через різні хитрі схеми не зроблять її своєю. Дамо відпір іноземним інтервентам! Україна для українців* !!!

* з потрійним українсько-ізраїльско-кіпрським громадянством
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29.04.2021 10:58 Ответить
ну вот и всё,

по нашим новостям идет что все, продали вас

Теперь разрешено передавать и продавать право аренды без согласования с владельцем пая, предоставляя преимущественное право на покупку земли лицам, которые собираются заниматься добычей полезных ископаемых, заставляя крестьян, обрабатывающих землю на основе права пользования и пожизненного владения, выкупить свои огороды по рыночной стоимости, конкурируя с зарубежными банками", - сказано в сообщении пресс-службы партии.

Тимошенко напомнила, что президент обещал референдум по этому вопросу.

"Я хочу напомнить всем, как президент обещал, что проведет референдум и спросит у людей, продавать землю иностранцам и вообще продавать ли ее. Сегодня без каких-либо референдумов у нас с вами забрали 72% территории Украины. Именно столько составляет сельскохозяйственная земля. Нам больше не будет принадлежать не только земля. Украинцам не будут принадлежать урожаи, доходы от своей земли, народу не будет принадлежать ничего на нашей земле и даже под ней. Потому что нас только что 284 депутата продали - по требованию президента. Потому что он лично во главе всего этого стоит", - заявила политик.

Нардеп добавила, что сегодняшняя власть пришла к управлению страной при помощи олигархов и выполняет из прихоти, "распродавая землю, стратегические объекты, газ и нефтепроводы, недра". Она заявила, что украинский народ с этим не согласится.
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29.04.2021 12:02 Ответить
 
 