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Новости
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Нужно еще около 20 голосов в поддержку исключения Шевченко из фракции "СН". Думаю, к 1 мая будет ему "подарок", - Арахамия

Нужно еще около 20 голосов в поддержку исключения Шевченко из фракции

В "Слуге народа" уже более ста пятидесяти народных депутатов поддерживают исключение Евгения Шевченко из фракции за встречу в Минске с Александром Лукашенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил лидер фракции Давид Арахамия.

"По состоянию на вчера было 154 подписи из 172 необходимых... Я думаю, что на 1 мая сделаем ему "подарок", сказал Арахамия журналистам в четверг в Киеве.

Арахамия уточнил, что мнения депутатов об исключении Шевченко выясняют в чате фракции.

Лидер фракции также отметил, что 10 мая состоится заседание высшего политического совета партии, на котором заслушают народного депутата Николая Тищенко, который в период усиленного карантина праздновал день рождения своей жены в одной из гостиниц Киева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На заседании фракции "СН" многие активно защищали ездившего в Беларусь Шевченко, - "слуга народа" Богуцкая

Как сообщалось, народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко 20 апреля провел в Минске встречу Лукашенко.

Арахамия Давид (988) Слуга народа (2628) Шевченко Евгений Слуга народа (77)


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какой то дебилизм.
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29.04.2021 10:43 Ответить
бурление ГОВНА
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29.04.2021 10:45 Ответить
мразям главное ещё три года поживляться ...
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29.04.2021 10:46 Ответить
Тобто той, хто не бажає приймати участь в зеленських оборутках, виключаються з фракції...
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29.04.2021 10:46 Ответить
пора в Раде зачинать новую фракцию " бывшие слуги народа "
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29.04.2021 10:52 Ответить
Дайте список тих негідників, що не будуть голосувати за вигнання цієї шкури! Вони такі самі! Тому і тих треба гнати!
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29.04.2021 10:56 Ответить
А мудрий наріт вважає інакше.
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29.04.2021 10:58 Ответить
всю сн можно быстро исключить автоматными очередями...)
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29.04.2021 11:36 Ответить
 
 