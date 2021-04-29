Нужно еще около 20 голосов в поддержку исключения Шевченко из фракции "СН". Думаю, к 1 мая будет ему "подарок", - Арахамия

В "Слуге народа" уже более ста пятидесяти народных депутатов поддерживают исключение Евгения Шевченко из фракции за встречу в Минске с Александром Лукашенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил лидер фракции Давид Арахамия.

"По состоянию на вчера было 154 подписи из 172 необходимых... Я думаю, что на 1 мая сделаем ему "подарок", сказал Арахамия журналистам в четверг в Киеве.

Арахамия уточнил, что мнения депутатов об исключении Шевченко выясняют в чате фракции.

Лидер фракции также отметил, что 10 мая состоится заседание высшего политического совета партии, на котором заслушают народного депутата Николая Тищенко, который в период усиленного карантина праздновал день рождения своей жены в одной из гостиниц Киева.

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Как сообщалось, народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко 20 апреля провел в Минске встречу Лукашенко.