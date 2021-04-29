Апелляционный суд отстранил от должности подозреваемого в коррупции руководителя НААН Украины, - Нацполиция

28 апреля Киевский апелляционный суд по ходатайству следственного управления расследования коррупционных преступлений Главного следственного управления Нацполиции и под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора принял решение об отстранении от должности руководителя Национальной академии аграрных наук.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Сообщается, что синовник Национальной академии аграрных наук подозревается в совершении коррупционного преступления. Следователи Нацполиции подали ходатайство в суд об избрании директору Национальной академии аграрных наук Украины меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранении его от должности.

"Руководитель НААН Украины подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины. В частности, директор содействовал в назначении на должность руководителя одного из государственных предприятий, входящих в структуру НААН Украины. В свою очередь новоназначенный руководитель должен был не препятствовать заключению договоров о совместной деятельности между государственным предприятием и определенными субъектами хозяйственной деятельности", - следует из сообщения.

Также подозреваемый способствовал зачислению этого же лица в список претендентов на замещение вакансий академиков и дальнейшей передачи соответствующих материалов на рассмотрение Президиума НААН. За свою "помощь" фигурант получил - элитный внедорожник.

Досудебное расследование продолжается.

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