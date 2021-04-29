Полтавщина имеет все шансы в ближайшее время выйти из "красной" зоны, - глава ОГА Синегубов

Эпидемиологические показатели в области улучшились, а значит регион имеет все шансы выйти из "красной" зоны карантина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

"Полтавщина имеет все шансы в скором времени выйти из красной зоны. Введенный правительством адаптивный карантин - инструмент, который позволяет эффективно сдержать и локализовать распространение коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Синегубов отметил, что в начале апреля, когда в некоторых громадах были усилены карантинные меры, уровень госпитализации в области достигал 80 на 100 тыс. населения. Сейчас - 58,2 на 100 тыс. населения, то есть динамика уровня госпитализации уменьшилась на 27%.

"Также в течение последней недели загруженность коек уменьшилась до 44,7%. Эти показатели находятся в пределах нормы, в то же время коэффициент выявления случаев инфицирования несколько повышен - 21,7% (норма - менее 20%). Улучшилась и динамика выявленных случаев воспаления легких: если недавно фиксировали по 200 пневмоний в сутки, сейчас - 130. Все это указывает на уменьшение количества тяжелых случаев заболевания COVID-19", - подчеркнул глава ОГА.

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