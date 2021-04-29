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В блуждающем в интернете списке недружественных РФ стран хорошие государства. В нем не стыдно находиться, - глава МИД Литвы Ландсбергис

В блуждающем в интернете списке недружественных РФ стран хорошие государства. В нем не стыдно находиться, - глава МИД Литвы Ландсбергис

Литве будет не стыдно находиться в списке "недружественных" России государств, который анонсировали власти РФ и предварительно опубликовали росСМИ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом в комментарии Baltic News Service заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что будет сформирован список "недружественных" России государств.

23 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, который позволяет применять меры к таким странам, например, ограничивать найм российских граждан их дипломатическим учреждениям. Список стран еще не опубликован, но росСМИ сообщали, что в него могут попасть Украина, США, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Чехия, Канада, Британия и Австралия.

Ландсбергис сказал, что ему сложно оценивать эту информацию, так как Литва не получала еще ни официальных заявлений, ни документов.

Однако он добавил, что "блуждающий в интернете список кажется серьезным списком хороших государств, в котором не стыдно находиться".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавров анонсировал скорое появление списка "недружественных" России стран: Это дело недолгое

Напомним, 23 апреля Путин подписал указ "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств". Как сказано в тексте документа, он принят "в целях защиты интересов и безопасности РФ и в соответствии с федеральными законами от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах" и от 4 июня 2018 г. № 127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств".

Этим указом, в частности, ограничиваются возможности дипломатическим представительствам таких государств нанимать сотрудников в России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавров об отношениях РФ и США: Предлагали Администрации Байдена обнулить все то, что начал Обама

Перечень недружественных государств определит правительство РФ.

Газета "Известия" сообщила, что правительство РФ в скором времени опубликует список "недружественных стран".

"Оказаться в "недружественном" листе рискуют около десяти государств. По словам одного из осведомленных собеседников, в список могут попасть США, Польша, Чехия, Литва, Латвия, Эстония. Другой источник газеты в госструктурах добавил, что вполне возможно включение в перечень также Великобритании, Канады, Украины и Австралии", говорилось в публикации от 27 апреля.

Напомним, ранее Лавров заявил, что список "недружественных" к РФ стран будет периодически пополняться и пересматриваться.

Лавров Сергей (2290) Литва (2445) МИД (6936) россия (95381) Габриэлюс Ландсбергис (157)


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Топ комментарии
+11
Подарите Лаврову Атлас мира, там полный список недружественных для РФ стран
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29.04.2021 11:09
+6
І мене з кумом запишіть!
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29.04.2021 11:16
+5
100% Список НЕ п"д"р"с"в
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29.04.2021 11:08
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100% Список НЕ п"д"р"с"в
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29.04.2021 11:08 Ответить
Подарите Лаврову Атлас мира, там полный список недружественных для РФ стран
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29.04.2021 11:09 Ответить
Тогда карлики из кремлятника засекретят этот список.
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29.04.2021 11:12 Ответить
Весь Мир. Кроме Северной Кореи. Но и она не друг, а плацдарм.
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29.04.2021 11:12 Ответить
Зимбабве, Конго и Сомали ещё. По своему духу террористов и мародёров, они подходят для РФ.
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29.04.2021 11:18 Ответить
Германии и Франции там нет... Вот такой он Нормандский формат...
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29.04.2021 11:15 Ответить
Унаследовав мавзолейное дерьмо единолично в 1991 году РАБссия превратилась в отстойник международного терроризма...,а сбитые самолеты типа Леха Качинского или малазийского Боинга то для мавзолейных уродов детская забава,не говоря о Норд Осте и Беслане с домами на Мацковии....
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29.04.2021 11:15 Ответить
І мене з кумом запишіть!
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29.04.2021 11:16 Ответить
Цікаво було б глянути список "дружніх" країн.
Яке там ще лайно, крім кндр і асада.
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29.04.2021 11:17 Ответить
ХАМАС, Хезболла, Иран и Бен Ладен Мавзолейный...больше братанов нет,от слова совсем...
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29.04.2021 11:19 Ответить
КГБ Белоруси и РАБссии раскрыли международный терроризм,буржуины Мира хотели ликвидировать фюрера Лукашеску..., сами себя назначают и ликвидируют...КГБ воно таке...
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29.04.2021 11:25 Ответить
Страны Балтии последовательны в своем отношении к россии и там определенно невозможно такое явление как "опезеже", в отличии от Украины. Видимо, основные эшелоны кацапской биомассы во время оккупации отправлялись к нам.
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29.04.2021 11:28 Ответить
На відміну від українців, російськомовне лайно балтійців ніколи "аднім народам" не називало.
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29.04.2021 11:32 Ответить
Австралия?! Не Германия, не Франция? Австралия?
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29.04.2021 11:30 Ответить
А Германия с какого перепугу в списке должна оказаться. Если убрать шелуху политических высказываний про "осуждение" и "призывания", то по факту Германия - один из лучших союзников рф, местами даже посильнее откровенно прокацапской Австрии.
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29.04.2021 11:34 Ответить
беда пришла откуда не ждали

В блуждающем в интернете списке недружественных РФ стран хорошие государства. В нем не стыдно находиться, - глава МИД Литвы Ландсбергис - Цензор.НЕТ 8121
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29.04.2021 11:31 Ответить
В этом списке точно есть мы. А как государство, ничего хорошего из себя мы не представляем. Высказывание лживо.
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29.04.2021 11:31 Ответить
Майбутня коаліція?...
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29.04.2021 11:34 Ответить
А США з Британією під зовнішнім керування кого?
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29.04.2021 11:51 Ответить
У списку недружніх РФ країн, що блукає інтернетом, хороші держави. У ньому не соромно перебувати, - глава МЗС Литви Ландсберґіс - Цензор.НЕТ 1672
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29.04.2021 12:01 Ответить
Подаруйте тим мокшанцям глобус роїсії, хай на нього собі й "мандражують", якщо у світі так багато країн, які їх відкрито посилають на...., подалі від себе!
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29.04.2021 11:45 Ответить
Вам кацапи, простіше скласти список васальних для вас країн, бо дружньої ні одної, а це вірмени, білоруси, північні корейці, іранці, трішечки африканців і всі терористичні угрупування і все.
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29.04.2021 13:42 Ответить
 
 