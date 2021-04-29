В блуждающем в интернете списке недружественных РФ стран хорошие государства. В нем не стыдно находиться, - глава МИД Литвы Ландсбергис

Литве будет не стыдно находиться в списке "недружественных" России государств, который анонсировали власти РФ и предварительно опубликовали росСМИ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом в комментарии Baltic News Service заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что будет сформирован список "недружественных" России государств.

23 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, который позволяет применять меры к таким странам, например, ограничивать найм российских граждан их дипломатическим учреждениям. Список стран еще не опубликован, но росСМИ сообщали, что в него могут попасть Украина, США, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Чехия, Канада, Британия и Австралия.

Ландсбергис сказал, что ему сложно оценивать эту информацию, так как Литва не получала еще ни официальных заявлений, ни документов.

Однако он добавил, что "блуждающий в интернете список кажется серьезным списком хороших государств, в котором не стыдно находиться".

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Напомним, 23 апреля Путин подписал указ "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств". Как сказано в тексте документа, он принят "в целях защиты интересов и безопасности РФ и в соответствии с федеральными законами от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах" и от 4 июня 2018 г. № 127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств".

Этим указом, в частности, ограничиваются возможности дипломатическим представительствам таких государств нанимать сотрудников в России.

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Перечень недружественных государств определит правительство РФ.

Газета "Известия" сообщила, что правительство РФ в скором времени опубликует список "недружественных стран".

"Оказаться в "недружественном" листе рискуют около десяти государств. По словам одного из осведомленных собеседников, в список могут попасть США, Польша, Чехия, Литва, Латвия, Эстония. Другой источник газеты в госструктурах добавил, что вполне возможно включение в перечень также Великобритании, Канады, Украины и Австралии", говорилось в публикации от 27 апреля.

Напомним, ранее Лавров заявил, что список "недружественных" к РФ стран будет периодически пополняться и пересматриваться.