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Новости Коронавирус и карантин
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70 469 прививок от COVID-19 за сутки - не предел. Сейчас доказываем, что вакцинировать 6 млн человек в месяц - реально, - Ляшко

70 469 прививок от COVID-19 за сутки - не предел. Сейчас доказываем, что вакцинировать 6 млн человек в месяц - реально, - Ляшко

70 469 прививок от COVID-19 за сутки - это не предел способностей медицинской системы Украины.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"Это просто самое наибольшее (пока) количество за весь период с начала прививочной кампании. В конце марта когда я сказал, что мы подготовили медицинскую систему и готовы делать до 6 млн прививок вмесяц, встретил шквал критики и скепсиса. Сейчас доказываем - это реально! Вопрос только в наличии вакцин", - отметил Ляшко.

Он уточнил, что, к сожалению, в мире до сих пор наблюдается глобальный дефицит вакцин от коронавируса.

"Но прилагаем все усилия, чтобы они были в Украине. Вакцинация от COVID-19 проводится в прививочных кабинетах (их уже 2127), максимально вовлечены мобильные бригады. Дополнительно мы предоставили возможность регистрировать на вакцинацию компаниям, в которых более 50 человек хотят сделать прививку. И как только появятся вакцины, мы их провакцинируем. На сегодня 404 коллектива записали свыше 50 тыс. желающих", - добавил он.

Кроме этого, Ляшко уточнил, что для проведения повторной вакцинации с 19 мая по 1 июня вакциной AstraZeneca уже зарезервировано 15 тыс. доз препарата.

Читайте также: За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса рекордное количество человек - 70 469, всего - 629 184, - Степанов

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
6 млн прививок в месяц есть чем делать?
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29.04.2021 11:44
+1
Ляшко это диагноз
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29.04.2021 11:32
+1
бо там уряд працює ,а у нас тільки імітує..
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29.04.2021 13:54
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По примеру паРАШИ Ляшко тоже перешёл на кокс?
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29.04.2021 11:27 Ответить
Ляшко это диагноз
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29.04.2021 11:32 Ответить
6 млн прививок в месяц есть чем делать?
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29.04.2021 11:44 Ответить
Он же не заявлял что сделают 6 млн. Он чисто теоретически предположил. Ну, если нам подарят эти миллионы доз, шприцы, средства обработки и волонтерский корпус уколистов.
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29.04.2021 11:59 Ответить
і бажано щоб у вакцин був малий строк використання, як астразенека (до 31.05.21), що прийшла від ковакс 23 квітня, це класна сракопіджигалочка, тільки так активується 70 тищ-6млн.
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29.04.2021 12:08 Ответить
Хто ближче до корита (до вакцин), того і вакцинують, списків понароблювали, а вакцинуватись проблемно, повний бардак.
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29.04.2021 12:01 Ответить
В Бутані було 37 лікарів на 760 тис населення. Вони за тиждень провакцинували 450 тис людей.
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29.04.2021 12:05 Ответить
бо там уряд працює ,а у нас тільки імітує..
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29.04.2021 13:54 Ответить
як кажуть говорити не мішки носити,ну як це може бути якщо з оф.інформаційних джерел відомо що немає стільки наявної вакцини,хіба що її будуть бадяжити 1 до 10000?
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29.04.2021 13:52 Ответить
 
 