70 469 прививок от COVID-19 за сутки - не предел. Сейчас доказываем, что вакцинировать 6 млн человек в месяц - реально, - Ляшко

70 469 прививок от COVID-19 за сутки - это не предел способностей медицинской системы Украины.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"Это просто самое наибольшее (пока) количество за весь период с начала прививочной кампании. В конце марта когда я сказал, что мы подготовили медицинскую систему и готовы делать до 6 млн прививок вмесяц, встретил шквал критики и скепсиса. Сейчас доказываем - это реально! Вопрос только в наличии вакцин", - отметил Ляшко.

Он уточнил, что, к сожалению, в мире до сих пор наблюдается глобальный дефицит вакцин от коронавируса.

"Но прилагаем все усилия, чтобы они были в Украине. Вакцинация от COVID-19 проводится в прививочных кабинетах (их уже 2127), максимально вовлечены мобильные бригады. Дополнительно мы предоставили возможность регистрировать на вакцинацию компаниям, в которых более 50 человек хотят сделать прививку. И как только появятся вакцины, мы их провакцинируем. На сегодня 404 коллектива записали свыше 50 тыс. желающих", - добавил он.

Кроме этого, Ляшко уточнил, что для проведения повторной вакцинации с 19 мая по 1 июня вакциной AstraZeneca уже зарезервировано 15 тыс. доз препарата.

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