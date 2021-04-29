РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6852 посетителя онлайн
Новости
4 896 25

Коболев о своем увольнении: Не намерен устраивать цирк, оставляю Витренко ключи от кабинета

Коболев о своем увольнении: Не намерен устраивать цирк, оставляю Витренко ключи от кабинета

Андрей Коболев покидает пост главы "Нафтогаза" после 7 лет работы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Коболев сообщил в Facebook.

"Сегодня мой последний день работы в Нафтогазе. Это были насыщенные 7 лет 1 месяц 3 дня преобразования невозможного в достижимое. No Regrets. Озвучивать перечень достижений Нафтогаза за это время считаю лишним. Их знают наши оппоненты, знают наши союзники. Все, что мы сделали, уже вошло в историю и эти факты не уничтожить", - говорится в сообщении.

По словам Коболева, у него есть претензии к вчерашним решениям правительства, но не в части его увольнения, а в том, что они сейчас "ставят крест на реформе корпоративного управления".

"Важно объяснить. Я не намерен устраивать цирк и подставлять под удар Нафтогаз. Сейчас основная задача команды - сохранить динамику работы, которая установилась у нас в последнее время, и обеспечить развитие добычи, розничного бизнеса и других стратегических направлений Группы. Я оставляю ключи от кабинета Юрию Витренко. Последнее удовольствие, которое позволил себе как глава Нафтогаза, - подписал решение о начале сейсмических работ на Черноморском шельфе", - подытожил экс-глава "Нафтогаза".

Напомним, ранее сообщалось, что Коболева уволили с должности главы "Нафтогаза".

Сам Коболев заявил, что никаких заявлений об увольнении не писал.

Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза", а замглавы Минэнерго Бойко - врио министра энергетики.

Сегодня Рада назначила Галущенко министром энергетики.

Читайте также: "Слуга народа" Арахамия об увольнении Коболева: Я знал об этом, но не думал, что это решение будет так быстро имплементировано

Автор: 

Нафтогаз (3112) Коболев Андрей (458) Витренко Юрий (377)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+8
Озвучивать достижения считаю лишним, лучше просто выпишу себе премию
показать весь комментарий
29.04.2021 11:29
+7
Одна мама засумувала на березі США...
показать весь комментарий
29.04.2021 11:28
+5
Андрюха мог вежливо послать нах, а Юрик будет лизать цирковой труппе минЬетчиков ботинки.
показать весь комментарий
29.04.2021 11:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Одна мама засумувала на березі США...
показать весь комментарий
29.04.2021 11:28 Ответить
карлик на засРашке празднует победу, и бывший пожарный по фамилии Фирташ может спать спокойно, никто его облгазы трогать не будет.... фиКало,мойскому отстегнет за услугу$$$
показать весь комментарий
29.04.2021 11:33 Ответить
Озвучивать достижения считаю лишним, лучше просто выпишу себе премию
показать весь комментарий
29.04.2021 11:29 Ответить
Заміна шила на мило.
показать весь комментарий
29.04.2021 11:33 Ответить
Андрюха мог вежливо послать нах, а Юрик будет лизать цирковой труппе минЬетчиков ботинки.
показать весь комментарий
29.04.2021 11:35 Ответить
То є нюанси.
Як у анекдоті.
показать весь комментарий
29.04.2021 11:57 Ответить
а мог бы красиво наложить на стол и размазать ладошкой...(
показать весь комментарий
29.04.2021 11:34 Ответить
Короче, решил слинять по-тихому, не поднимая волну!
К маме на Америку и концы в воду......
показать весь комментарий
29.04.2021 11:39 Ответить
"Может всё-таки устроишь цирк? Твоя мать."

Коболєв про звільнення: Не маю наміру влаштовувати цирк, залишаю Вітренку ключі від кабінету - Цензор.НЕТ 4443
показать весь комментарий
29.04.2021 11:40 Ответить
"Расчётные не забудь получить!"
показать весь комментарий
29.04.2021 11:42 Ответить
Синеприменно! Маме на подарок.
показать весь комментарий
29.04.2021 11:47 Ответить
вернется в Рошен в передовики выводить?)))
показать весь комментарий
29.04.2021 11:42 Ответить
Блин,теперь ему остается в переходе с гитарой побираться..
показать весь комментарий
29.04.2021 11:43 Ответить
Не намерен? Ну да, ****..ться по-тихому, куда, как рациональнее! Нахапал, гнида, немеряно, подошла очередь к корыту, следующей свиномакаке! Цирк маст гоу он.
показать весь комментарий
29.04.2021 11:44 Ответить
А от 3хлитровых банок?
показать весь комментарий
29.04.2021 11:45 Ответить
Результат работы, счета в банках и обнищание людей от платы за недра народа коррупционерам.
показать весь комментарий
29.04.2021 11:55 Ответить
Под столом лежит бумажка
Под бумажкою какашка
Забирай свою какашку
Отдавай мою бумажку Мама купит мне козу, я тебе не показу!
Она будет вкусно пукать- я тебе не дам понюхать!!!......
показать весь комментарий
29.04.2021 12:23 Ответить
Ну значит нормально денежек отлистали.
показать весь комментарий
29.04.2021 12:31 Ответить
Да, хватит уже, наворовал достаточно /с голоду не помрет, ни он ни его внуки/!
показать весь комментарий
29.04.2021 12:38 Ответить
Озвучивать весь список достижений не надо, достаточно одного - стоимость газа выросла с 2 гривен до 15 гривен за куб😁
показать весь комментарий
29.04.2021 12:40 Ответить
так не потрібно, Нафтогаз зі збиткового(тобто Я як платник податків потім покривав ДІРУ) перетворився у прибутковий.
А так да гад від гада, тільки за те що бонуси отримав ))
показать весь комментарий
29.04.2021 15:12 Ответить
А **** - можно отдохнуть, а затем через суд восстановиться и миллионы получить за время вынужденного прогула...
показать весь комментарий
29.04.2021 12:59 Ответить
"У меня мурашки от моей Наташки..."©
Наташка Витренко Наташке Коболевой показала жопу, скрутила "факи" с двух рук и посоветовала в Мэриленде подать документы на субсидию.
показать весь комментарий
29.04.2021 13:24 Ответить
А чего быковать? Взял все, что мог. Пора и честь знать!
показать весь комментарий
29.04.2021 13:48 Ответить
 
 