Коболев о своем увольнении: Не намерен устраивать цирк, оставляю Витренко ключи от кабинета

Андрей Коболев покидает пост главы "Нафтогаза" после 7 лет работы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Коболев сообщил в Facebook.

"Сегодня мой последний день работы в Нафтогазе. Это были насыщенные 7 лет 1 месяц 3 дня преобразования невозможного в достижимое. No Regrets. Озвучивать перечень достижений Нафтогаза за это время считаю лишним. Их знают наши оппоненты, знают наши союзники. Все, что мы сделали, уже вошло в историю и эти факты не уничтожить", - говорится в сообщении.

По словам Коболева, у него есть претензии к вчерашним решениям правительства, но не в части его увольнения, а в том, что они сейчас "ставят крест на реформе корпоративного управления".

"Важно объяснить. Я не намерен устраивать цирк и подставлять под удар Нафтогаз. Сейчас основная задача команды - сохранить динамику работы, которая установилась у нас в последнее время, и обеспечить развитие добычи, розничного бизнеса и других стратегических направлений Группы. Я оставляю ключи от кабинета Юрию Витренко. Последнее удовольствие, которое позволил себе как глава Нафтогаза, - подписал решение о начале сейсмических работ на Черноморском шельфе", - подытожил экс-глава "Нафтогаза".

Напомним, ранее сообщалось, что Коболева уволили с должности главы "Нафтогаза".

Сам Коболев заявил, что никаких заявлений об увольнении не писал.

Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза", а замглавы Минэнерго Бойко - врио министра энергетики.

Сегодня Рада назначила Галущенко министром энергетики.

Читайте также: "Слуга народа" Арахамия об увольнении Коболева: Я знал об этом, но не думал, что это решение будет так быстро имплементировано