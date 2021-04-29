Потураев - Шуфричу: В условиях войны вашу фракцию, конечно, следовало бы расстрелять. Быстро и без всяких сантиментов. ВИДЕО
Депутат фракции "Слуга народа" Никита Потураев сказал депутату Нестору Шуфричу, что в случае военного положения в стране фракцию ОПЗЖ, в которой состоит Шуфрич, нужно было бы расстрелять.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Ток-шоу №1" на канале "Украина 24".
Перед этим Шуфрич высказался о Майдане. Депутат считает, что это "государственный переворот, в результате которого президент был изгнан из страны". По мнению Шуфрича, в случае, если бы был реализован меморандум, подписанный бывшим на тот момент министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, министрами иностранных дел Франции и Польши и Виктором Януковичем, то не было бы войны на Донбассе и аннексии Крыма.
В свою очередь Потураев жестко отреагировал на эти слова.
"Сейчас очень спокойно так скажу тебе. Проблема политическая одна в стране решилась бы, если бы была объявлена война. В условиях войны вашу фракцию следовало бы, конечно же, расстрелять. И проблема политическая была бы ликвидирована, потому что по законам военного времени такие вещи караются высшей мерой наказания, военно-полевым судом быстро и без особых сантиментов", - сказал нардеп.
Тем не менее, Потураев, по его словам, не призывал к расстрелу.
"К счастью, Украина придерживается дипломатического пути решения конфликта на Донбассе, хотя он стоит нам жизней. Поэтому я никому не советую вводить военное положение и решить проблему так, как следует при военном положении", - сказал депутат.
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А винний Петро . Ой, зебіли, такі зебіли...
политики - а остальное да..... и тут у меня когнитивный диссонанс - шоэтобыло.......
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНБАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? Коли будуть прийняті ці закони????
Разумков не сприяє в прийнятті цих законів . хоча не може не розуміти їх важливості та актуальності
Разумков - хитрий лис . Він не патріот України . Часто озвучує позиції двоякого змісту , а не чітку державницьку позицію.
=служка= правильно сказав.
Можна без формальностей. Війна йде вже 7 років - а ці вороги себе дуже добре почувають.
Розстрілюйте.
Це зашквар, який потрібно виправляти...
«Я ему сказал, чтобы он не переживал. Придем к власти - сделаю министром образования», - добавил Кива. https://hromadske.ua/ru/posts/kiva-govorit-chto-ego-nauchnogo-rukovoditelya-uvolili-s-raboty-deputat-obeshaet-emu-post-ministra https://hromadske.ua/ru/posts/kiva-govorit-chto-ego-nauchnogo-rukovoditelya-uvolili-s-raboty-deputat-obeshaet-emu-post-ministra
https://hromadske.ua/ru/posts/kiva-govorit-chto-ego-nauchnogo-rukovoditelya-uvolili-s-raboty-deputat-obeshaet-emu-post-ministra
ВОТ КАКИЕ НАПОЛЕОНОВСКИЕ ПЛАНЫ У ФРАКЦИИ ОПЗЖ
https://mobile.twitter.com/eternalrailway
https://mobile.twitter.com/eternalrailway Herman Aksom @eternalrailway
https://mobile.twitter.com/eternalrailway https://mobile.twitter.com/eternalrailway
Тільки що впізнав на фото той "вищий навчальний заклад", де Кива "захистився".
Це на Протасовому Яру, кілька років поспіль кожного дня проходив повз. Думав - це кіоск з сигаретами чи маленький хостел. А це "Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України".
https://mobile.twitter.com/travel_ANDdream
https://mobile.twitter.com/travel_ANDdream Olduser https://mobile.twitter.com/travel_ANDdream @travel_ANDdream https://mobile.twitter.com/travel_ANDdream/status/1386989096338399232 27 апр.
А там плакату вже нема "Курси перекваліфікації - можливість змінити професію!"
Бо там по суті курси підвищення кваліфікації та перепідготовки дрібних державних службовців