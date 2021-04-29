Потураев - Шуфричу: В условиях войны вашу фракцию, конечно, следовало бы расстрелять. Быстро и без всяких сантиментов. ВИДЕО

Депутат фракции "Слуга народа" Никита Потураев сказал депутату Нестору Шуфричу, что в случае военного положения в стране фракцию ОПЗЖ, в которой состоит Шуфрич, нужно было бы расстрелять.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Ток-шоу №1" на канале "Украина 24".

Перед этим Шуфрич высказался о Майдане. Депутат считает, что это "государственный переворот, в результате которого президент был изгнан из страны". По мнению Шуфрича, в случае, если бы был реализован меморандум, подписанный бывшим на тот момент министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, министрами иностранных дел Франции и Польши и Виктором Януковичем, то не было бы войны на Донбассе и аннексии Крыма.

В свою очередь Потураев жестко отреагировал на эти слова.

"Сейчас очень спокойно так скажу тебе. Проблема политическая одна в стране решилась бы, если бы была объявлена война. В условиях войны вашу фракцию следовало бы, конечно же, расстрелять. И проблема политическая была бы ликвидирована, потому что по законам военного времени такие вещи караются высшей мерой наказания, военно-полевым судом быстро и без особых сантиментов", - сказал нардеп.

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Тем не менее, Потураев, по его словам, не призывал к расстрелу.

"К счастью, Украина придерживается дипломатического пути решения конфликта на Донбассе, хотя он стоит нам жизней. Поэтому я никому не советую вводить военное положение и решить проблему так, как следует при военном положении", - сказал депутат.