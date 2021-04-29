В Сенате США поддерживают саммит Байдена с Путиным, но против перезагрузки отношений с РФ: Обещаниям России доверять нельзя

Сенаторы от обеих американских партий одобряют идею саммита между президентами США и РФ Джо Байденом и Владимиром Путиным. Однако, выступают против перезагрузки отношений между Вашингтоном и Москвой.

Об этом сообщает портал Axios, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Сенатор-республиканец Марк Рубио считает, что встреча должна состояться, хоть и есть сомнения в отношении Путина.

В свою очередь республиканец Ричард Берр сказал, что не видит "никаких минусов в проведении такой встречи", а демократ Бен Кардин назвал саммит "хорошей идеей", если в повестку будут включены Украина и кибератаки.

Демократ Крис Мерфи отметил, что Байден "знает, когда наступит подходящее время, чтобы сесть за стол переговоров".

Республиканец Джим Риш считает, что Байден не должен доверять обещаниям России, а до саммита необходимо ввести санкции против "Северного потока 2". Его точку зрения разделяет также республиканец Тед Круз.

С аналогичным мнением, как пишет портал, выступил Джош Хоули, который сказал, что Байден должен подтолкнуть европейских союзников "делать больше для обеспечения своей собственной безопасности, особенно в отношении России".

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