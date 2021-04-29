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В Сенате США поддерживают саммит Байдена с Путиным, но против перезагрузки отношений с РФ: Обещаниям России доверять нельзя

В Сенате США поддерживают саммит Байдена с Путиным, но против перезагрузки отношений с РФ: Обещаниям России доверять нельзя

Сенаторы от обеих американских партий одобряют идею саммита между президентами США и РФ Джо Байденом и Владимиром Путиным. Однако, выступают против перезагрузки отношений между Вашингтоном и Москвой.

Об этом сообщает портал Axios, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Сенатор-республиканец Марк Рубио считает, что встреча должна состояться, хоть и есть сомнения в отношении Путина.

В свою очередь республиканец Ричард Берр сказал, что не видит "никаких минусов в проведении такой встречи", а демократ Бен Кардин назвал саммит "хорошей идеей", если в повестку будут включены Украина и кибератаки.

Демократ Крис Мерфи отметил, что Байден "знает, когда наступит подходящее время, чтобы сесть за стол переговоров".

Республиканец Джим Риш считает, что Байден не должен доверять обещаниям России, а до саммита необходимо ввести санкции против "Северного потока 2". Его точку зрения разделяет также республиканец Тед Круз.

С аналогичным мнением, как пишет портал, выступил Джош Хоули, который сказал, что Байден должен подтолкнуть европейских союзников "делать больше для обеспечения своей собственной безопасности, особенно в отношении России".

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Автор: 

Байден Джо (2785) путин владимир (31217) Сенат США (498)


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Да будет, будет перезагрузка. Это ж дерьмократы... Он по-другому не умеют. Сейчас опять кнопку сделают и будуть на камеры торжественно на нее с ****** жать...
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29.04.2021 11:39 Ответить
Перезавантаження тільки при декількох умовах:
1. пуйло з шоблою засуджений в Гаазі і вирок приведений у дію
2. Розвал кацапії.
3. Виплату репарацій.
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29.04.2021 15:40 Ответить
Да никому нельзя доверять в политике, к сожалению большинство маленьких стран это понимают когда ими торгуют, продают или меняют. А мы пока что и есть эта самая валюта для политической торговли
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29.04.2021 11:43 Ответить
***** готово говорити з Байденом, а Зеля для нього просто кловун.
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29.04.2021 11:48 Ответить
Кремлёвский Фюрер наверное отполировал головки старых ядерных ракет ,если так уверенно чествует себя на будущей встрече
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29.04.2021 11:48 Ответить
В этом мире вообще никому нельзя верить, тем более кацапам. Кацапы - это вообще даже не гомо сапиенс, а какие-то существа-паразиты
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29.04.2021 11:49 Ответить
Все правильно. Кацапу верить - себя не уважать.
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29.04.2021 11:54 Ответить
Вже не раз перевантажували, а кацапи розводили всіх "как котят". Яка їм віра? Що, вони вже повернули Крим і частину окупованих обоастей Луганської і Донецької областей? Повернули викрадене і виплатили репарації? Воскресили 15 тисяч вбитих? І це тільки по Україні. А в Сирії, Грузії, Молдові?
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29.04.2021 11:58 Ответить
Для Росії настає "День гніву"... Коли народи, яким осточортіло її "викаблучування", починають "вставать дибки"...
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29.04.2021 12:00 Ответить
 
 