РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7185 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
12 367 102

Кравчук о перемирии: Российский проект должен быть взят за основу, но с дополнениями

Кравчук о перемирии: Российский проект должен быть взят за основу, но с дополнениями

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) предложила свои уточнения к проекту соглашения о так называемом "пасхальном перемирии" на Донбассе. Но российский проект будет взят за основу.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, накануне российская сторона предложила свой проект соглашения по режиму тишины и его контролю, но его не приняли, поскольку в проекте не были указаны субъекты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шанс установить "пасхальное перемирие" еще есть, - Кравчук

"Я сегодня буквально час назад отправил госпоже Хайди Грау, представителю ОБСЕ, проект тех дополнений или уточнений к российскому проекту. Мы считаем, что российский проект должен быть взят за основу… дополнения с просьбой, есть еще время рассмотреть проект. И возможно мы примем это решение, потому что оно чрезвычайно важное. Сам факт "тишины"…в последнее время она нарушалась и нарушается", - заявил Кравчук.

Он подчеркнул, что все участники переговоров согласились с тем, что такое соглашение необходимо. Он также отметил, что теперь ОБСЕ должна разослать украинские дополнения России и представителям ОРДЛО.

Автор: 

Кравчук Леонид (1226) Донбасс (26955) перемирие (1586)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+45
Но российский проект будет взят за основу.Источник: https://censor.net/ru/n3262763
Завоняло мерзким предательством.
показать весь комментарий
29.04.2021 11:40
+29
А как заливал, что будет отстреливацца по кацапам из ружбайки
показать весь комментарий
29.04.2021 11:40
+25
кравчук - старое лайно
показать весь комментарий
29.04.2021 11:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Я скажу не скромно так. Якщо будете слухати мене і виконувати те, що я кажу, то будуть з вас люди, а якщо ні, то буде вам знову Ж**А! То який ваш вибір? І знайте я не буду вам подобатися і вішати солодку локшину на вуха, на гімно я скажу гімно і вимогою буде його повне вичещення, якщо вам це не подобається, то буде вам знову Ж**А. Вже не буде скигленння та лицемірства, зради та клептократії, але буде шанс на краще людське життя, а не існування собаче. То що ви обираєте землячки?
показать весь комментарий
29.04.2021 15:52 Ответить
кравчука та кучму за найбільшу зраду, я як мінімум увязнив на довічне з позбавленням всіх регалій, а як максимум.......................
показать весь комментарий
29.04.2021 15:53 Ответить
Страница 2 из 2
 
 